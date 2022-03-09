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За добу вдалось евакуювати понад 40 тис. жінок та дітей зі всіх куточків України, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За добу вдалось евакуювати понад 40 тис. жінок та дітей зі всіх куточків України, - Арахамія

За добу вдалось вивезти понад 40 000 жінок та дітей зі всіх куточків України.

Про це голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Намагались 100 тисяч (евакуювати - ред.), але не вийшло. Дякую Ірина Верещук та сотням волонтерів та просто небайдужих людей. Працюємо далі, найбільш проблемні ділянки Маріуполь, Харків та Київська область", - написав Арахамія.

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Як повідомлялось, 9 березня російські окупанти зірвали евакуацію цивільних громадян із Бучі та Гостомеля, 50 автобусів залишаються заблокованими.

Джерело:  йс


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А Арахамия тут при чём со своим Фейсбуком? Волонтёрам, добровольцам и просто небайдужым большое спасибо и дальнейших сил, но не этим гавно-депутатам, которые пытаются примазаться к чужой работе
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09.03.2022 20:40 Відповісти
Бо він проводив переговори про це з москалями, так що не верзіть маячню.
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09.03.2022 20:46 Відповісти
Дуже Файна новина.
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09.03.2022 20:46 Відповісти
Вилізло. Це той що закликав до скорочення ЗСУ. Тепер воно опікується.
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09.03.2022 20:59 Відповісти
- Дайте мнє что-то сказать в фесбукє пжалуста, а то как то завідно.
- На! Скажи про 40тис. евакуйованих...
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10.03.2022 09:10 Відповісти
 
 