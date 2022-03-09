Обговорили подальші кроки для підтримки України, - Зеленський провів бесіду з Пелосі
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Президент України Володимир Зеленський обговорив подальші кроки з підтримки України із спікером Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у президентському твіттері.
Уповідомленні відзначається: "У складний час уперше поспілкувався зі спікером Ненсі Пелосі. Подякував за допомогу в протидії агресії, за лідерство США у міжнародному тиску на РФ. Поінформував про гуманітарну кризу, спричинену агресором. Обговорили подальші кроки на підтримку України".
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Сьогодні в нас Президентом є Зеленський. І я роблю все від мене можливе, щоб підтримати Президента України для демонстрації єдності, заради забезпечення його мандатом на переговорах. Я виступаю категорично проти того, щоб ускладнювати його позиції, адже він має бути сильним - завдяки українській єдності. Сильним завдяки західній підтримці, західним військовим винищувачам для нашої армії, які слід постачати вже зараз.
Про це я сказав у прямому ефірі BBC News.
Метою Путіна є окупувати Україну. Метою Путіна є й далі вести війну проти Заходу. Війну проти вас. Ми повинні бути достатньо мужніми для того, щоб не піддаватися на його божевільний шантаж. - 19:38