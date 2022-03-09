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Обговорили подальші кроки для підтримки України, - Зеленський провів бесіду з Пелосі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Обговорили подальші кроки для підтримки України, - Зеленський провів бесіду з Пелосі

Президент України Володимир Зеленський обговорив подальші кроки з підтримки України із спікером Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у президентському твіттері. 

Уповідомленні відзначається: "У складний час уперше поспілкувався зі спікером Ненсі Пелосі. Подякував за допомогу в протидії агресії, за лідерство США у міжнародному тиску на РФ. Поінформував про гуманітарну кризу, спричинену агресором. Обговорили подальші кроки на підтримку України".

Також читайте: Заборону імпорту нафти з РФ готує Палата представників США

Автор: Роман Свиридович
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Що з літаками та ППО- це цікавить. Та зрозуміло, що про це мовчатимуть.
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09.03.2022 20:48 Відповісти
Росіяни кажуть, що на Київ напав Бандера. Я вам більше скажу- на Чернігів, Суми, Харків, Маріуполь та Миколаїв сунуть Іван Мазепа та Богдан Хмельницький. А за ними на бандермобілях наступають Кий, Щек, Хорив та сестра їх Либідь.
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09.03.2022 20:50 Відповісти
Петро Порошенко:
Сьогодні в нас Президентом є Зеленський. І я роблю все від мене можливе, щоб підтримати Президента України для демонстрації єдності, заради забезпечення його мандатом на переговорах. Я виступаю категорично проти того, щоб ускладнювати його позиції, адже він має бути сильним - завдяки українській єдності. Сильним завдяки західній підтримці, західним військовим винищувачам для нашої армії, які слід постачати вже зараз.
Про це я сказав у прямому ефірі BBC News.
Метою Путіна є окупувати Україну. Метою Путіна є й далі вести війну проти Заходу. Війну проти вас. Ми повинні бути достатньо мужніми для того, щоб не піддаватися на його божевільний шантаж. - 19:38
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09.03.2022 20:51 Відповісти
 
 