Тільки після прямих переговорів з Путіним ми зможемо завершити цю війну, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський заявив, що завершити війну в Україні можливо лише після прямих переговорів з президентом країни-агресора Володимиром Путіним.
Про глава держави заявив в інтерв'ю виданню Bild, інформує Цензор.НЕТ.
"У будь-яких переговорах моя мета - припинити війну з Росією. І я також готовий зробити певні кроки.
Можна йти на компроміси, але вони не повинні бути зрадою моєї країни. І інша сторона також повинна бути готова йти на компроміси – тому їх називають компромісами. Тільки так ми можемо вийти з цієї ситуації. Про деталі поки говорити не можемо. У нас ще не було прямого контакту між президентами. Тільки після прямих переговорів двох президентів ми зможемо завершити цю війну", - наголосив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Підказую, Вова, ти до цього ніяким боком.
Чи фельдмаршала та його дерьмакову ОПу, звично, понеслО?
Шлях якій обрав Український народ це шлях України!!!!!!!
Ніхто не має посягати на суверинітет України, висувати їй ультиматуми. Це РАЗ...
І нейтральний статус через ВР не пройде. Якщо немає сил боротись, краще нехай іде....пише мемуари.
Оманський зашквар ше на часі - невнятні і не переконливі блеяння не влаштовують україн
Однак 4 дуже важливих закони вже шостий день без руху лежать на підписанні у президента. Це законопроєкти 5101 і 5102 про заборону пропаганди держави-агресора і кримінальну відповідальність за поширення ворожої агітпродукції, а також 5143 й 5144 про відповідальність за співпрацю з ворогом (колабораціонізм).
Я не знаю, хто в офісі президента гальмує підписання цих надважливих законів. Але це зволікання - неприпустиме.
Пане президенте, підпишіть ці закони невідкладно!
Дайте запрацювати правовим інструментам протидії ворожій агітації і колабораціонізму.
Володимир В'ятрович
А вот до препи@дента зЕ эта истина никак не дойдет!
Слава Україні!
Мне уже европейцы пишут: а что он имел в виду?
ХЗ что они имел в виду, но я реально теперь начал нервничать
В голубя мира поиграть охота??
Це повна нісенітниця в цій його заяві, тому що:
1. Путін не виконує будь-які договори чи домовленості - він завжди тільки обманює. Схоже, що це вже хвороба, тобто, алгоритм його поведінки, який він уже не здатний змінити.
2. Бувають часи, коли переконувати потрібно не словами, а діями, зокрема, знешкодженням ворогів, які відмовляються добровільно припинити їхні злочини, здати зброю і здатися в полон (або добровільно вийти за межі України і не повертатися).
И тут опять....
Ты уже встречался с х-ом.... Результат на лицо....
ДАЖЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ НЕ ДАСТ ПОКОЯ СТРАНЕ. ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОЛНОСТЬЮ РАЗБИТ АГРЕССОРА ИЛИ СМЕНИТЬ ЛИДЕРА АГРЕССОРА. ТОЛЬКО ТАК МОЖНО
ОТКРЫТЬ ПУТЬ К ПРОЦВЕТАНИЮ УКРАИНЫ. УДАЧИ И ПОБЕДЫ УКРАИНСКОМУ НАРОДУ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
Також захватити з собою арахамій, єрмаків та інших подоляків. Думаю жодна людина у цьому світі не буде проти.
Вчера в 09:00 ·
Пересмотрел фильм "темные времена" про У. Черчиля ,
некоторые цитаты:
- эвакуациями войну не выиграть.
- миротворец - это тот, кто кормит крокодила в надежде, что тот съест его последним.
- нации проигравшие битву восстанавливаются. сдавшиеся - исчезают.
- меня часто спрашивают: «за что мы сражаемся?» могу ответить: «перестанем сражаться - тогда узнаете»
- никогда, никогда, никогда не сдавайтесь!
- когда вы, наконец, поймете, что невозможно договориться с тигром, если твоя голова у него в пасти!
І не попускає його з бажанням заглянути в очко пуйлу.
1). Ці уроди, жорстокі до інших та до себе психопати, не розуміють ніяких доводів розуму або логіки. В них своя "логіка" і вони виховані за нею з пуп'янка та не збираються змінюватися чи вчитися новому у інших. Тому це ви бачите в їх підтримці дій чергового царя, в пропаганді та інших проявах. Вони тупо переїхали танками кордон та стріляють в усе що тільки можуть заради чергової брєдовоі ідеї.
ТОМУ НЕ НАМАГАЙТЕСЯ ЇХ ПЕРЕКОНАТИ/ перевиховати/ або про щось домовитися. Ваше бажання домовлятися розглядається лише як слабкість.
Це нація гопників та мусорів. Грабіжників та вбивць. І ментальність там однакова як у зеків так і у тих хто їх охороняє. Культурну поведінку та делікатність західних політиків чи українців гопникі бачать лише та виключно як боягузливу поведінку "лохів".
Гопники, починаючи з головного у Кремлі розуміють та поважають лише одну мову. Мову брутальної фізичної, а в нашому випадку - смертельної сили.
2). Треба не просто зупинити постріли. Треба не просто зупинити бомбардування жилих будинків та скінчення терору. Треба не просто "Нєт Вайне!"
Така зупинка лише відкладе розв'язку на пізніше. Як я попереджав у 2014-2015. Та мені казали не розхитувати і що я взагалі екстреміст і що мудрі порошенки усе порішають а я мушу сидіти в Америці та не розказувати українцям як їм жити.
Дожились.
Проте від орків нас відрізняє здатність аналізувати та робити висновки на майбутнє.
Якщо зупинити війну знову черговими "мінськими угодами" чи ще якоюсь дипломатичною сракою - то вона потім буде вестися тими дітьми що сьогодні тримають вас за руку та з безкінечною довірою йдуть за вами у бомбосховище.
Не думайте про комфорт та "стабільність". Про тишу чи затишок. Напівзаходи відносно Криму та Донбасу було оцінено як слабкість і тому сьогодні ракети та снаряди летять у багатоповерхівки практично по всій Україні.
Треба не просто зупинити війну. Треба здобути абсолютну перемогу в цій війні. Тоді вона зупиниться надовго.
3). Захід не стоїть осторонь. Роблять що можуть і будуть робити ще більше.
Закінчуйте з ментальністю типового васала що домінувала і голови, і телебачення, і кабінети влади усі ці роки незалежності що впала просто з неба. Перестаньте озиратися на сусідів. Робіть важку справу самостійно - сусіди допоможуть, вражені вашою наполегливістю. Звісно, порядні сусіди, а не бидло.
4). Є лише один метод. Існує лише один засіб отримати НАЙСКОРІШУ перемогу та гарантію майбутньої безпеки поколінь наших нащадків в Україні.
Це тотальний опір. Безкомпромісне фізичне знищення тих, хто приповз з-за кордону без запрошення.
Як багато діячів культури навчилися матюкатися на адресу загарбників за останні три тижні - так усім поголовно треба навчитися використовувати та ефективно застосовувати зброю. Бажано декілька видів зброї.
Та опановувати тактику прийшов- вдарив- відійшов.
Начебто звичайна продавчиня магазину, вчитель чи біженець. Перевтілення в оператора переносного ракетного комплексу, снайпера, гранатометника на деякий короткий час. І потім знову продавчиня, вчитель чи біженець.
Це найстрашнішій жах будь якого окупанта.
За останніми даними ЦРУ в Україні 17,000,000 працездатного населення. Нехай частину евакуйовано. Частина зайнята логістикою та дистрибуцією.
Але п'ять мільйонів є за будь якого моменту.
Це колосальна армія котру ніяка росія не подужає навіть оголосивши тотальну мобілізацію.
Війна закінчиться коли кожний ДВАДЦЯТЬ П'ЯТИЙ з цієї армії вб'є бодай одного ворога. Якщо Кремль напружить останні резерви та сили та надішле ще одну хвилю - то треба щоб кожний ДВАДЦЯТИЙ зробив те ж саме.
Тобто абсолютна більшість озброєних громадян навіть не буде мати шансу в когось вцілити бо вони вже будуть валятися по узбіччям добривом.
Якщо росія у війні з Україною втратить півмільйона солдат, офіцерів та генералів - війна не просто скінчиться українською перемогою. Вона скінчиться довгостроковою гарантією миру. Від такого фіаско навіть такі покидьки як росіяне - не оговтаються ще пару поколінь.
За цей час, народжена у пеклі війни та вже по-справжньому суверенна нація передивиться своє відношення до егоїстичної ментальності типового корумпованого суспільства, впровадить реальну реформацію державного устрою та отримає додатковий захист, набувши членства в НАТО.
Друзі, я не маю жодних сумнівів в перемозі України в цій війні.
Мені буде шкода, якщо війна затягнеться або відстрочиться знову на найближче майбутнє за причиною не розуміння тезисів що викладено вище.
Ворог буде підвищувати рівень терору саме для того щоб люди зламалися та бажали припинення вогню будь якою ціною.
Ворог є мастером демагогії та псевдологіки і тому він буде намагатися втягнути вас у полеміку, опустити вас на свій рівень гопника- де просто знову досягне своєї мети, роз'єднавши українське суспільство.
Не будьте наївними та дурними. Не ведіться.
І останнє. Просто викарбуйте собі в розумі як стародавнє та безсмертне "Карфаген повинно бути зруйновано!"
Перемоги не буде без повернення Донбасу та Криму. І це має бути зроблено силою. Військовою, і якщо потрібно - смертельною силою. Тому налаштовуйтеся на повну, а не часткову перемогу.
Конечна мета. Та тільки логічна і єдина мета - фізичне знищення орків та відновлення контролю над кордоном 2013 року. Того що визнано цивілізованим світом та закріплено у міжнародних юридичних документах.
Слава Нації!