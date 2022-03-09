УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5816 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
22 171 258
війна (56332) Зеленський (17420) Путін (21438) Росія (47179)

Тільки після прямих переговорів з Путіним ми зможемо завершити цю війну, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Тільки після прямих переговорів з Путіним ми зможемо завершити цю війну, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що завершити війну в Україні можливо лише після прямих переговорів з президентом країни-агресора Володимиром Путіним.

Про глава держави заявив в інтерв'ю виданню Bild, інформує Цензор.НЕТ.

"У будь-яких переговорах моя мета - припинити війну з Росією. І я також готовий зробити певні кроки.

Можна йти на компроміси, але вони не повинні бути зрадою моєї країни. І інша сторона також повинна бути готова йти на компроміси – тому їх називають компромісами. Тільки так ми можемо вийти з цієї ситуації. Про деталі поки говорити не можемо. У нас ще не було прямого контакту між президентами. Тільки після прямих переговорів двох президентів ми зможемо завершити цю війну", - наголосив Зеленський.

Читайте: Обговорили подальші кроки для підтримки України, - Зеленський провів бесіду з Пелосі

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+78
а вот это уже херово
показати весь коментар
09.03.2022 21:17
+63
показати весь коментар
09.03.2022 21:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
До деморалзации все же далеко, но близко
показати весь коментар
09.03.2022 22:49 Відповісти
Буй його знає, що в голові у ZE. Путлэр,-це Гітлер та Сталін в одному обличчі...
показати весь коментар
09.03.2022 21:56 Відповісти
Як всьому світу в очі дивитись? Країни і компанії понесли такі збитки щоб підтримати нас, а воно таке *******....
показати весь коментар
09.03.2022 21:56 Відповісти
Оспаде, да подарите уже кто-нибудь нашему зелененькому чуду романтики портрет ануса фуйла с дарственной надписью, пусть любуясь, "остановит войну"
показати весь коментар
09.03.2022 21:56 Відповісти
Щоби побачити мир в очах фашиста )(уйла !!
показати весь коментар
09.03.2022 22:00 Відповісти
Нічого нового.
показати весь коментар
09.03.2022 22:01 Відповісти
Чого воно таке упороте? Які перемовини з кацапами, ***? Кацапу нема віри.
показати весь коментар
09.03.2022 22:03 Відповісти
Он ещё не понял, что переговоров с серийным убийцей быть не может, потому что тот никогда не отвечает за свои слова
показати весь коментар
09.03.2022 22:07 Відповісти
Вова в курсАх, хто виграє війну, завдяки кому і яке відношення він до цього має? Йому хтось казав, любов до чого об'єднує українців?
Підказую, Вова, ти до цього ніяким боком.
Чи фельдмаршала та його дерьмакову ОПу, звично, понеслО?
показати весь коментар
09.03.2022 22:08 Відповісти
ДОЛБО-Б!
показати весь коментар
09.03.2022 22:09 Відповісти
Маячня! Які переговори із серійним убивцею? Вже потрібно до цього всього ставитись серйозніше, а не як у дитячому садку.
показати весь коментар
09.03.2022 22:15 Відповісти
Ты уже им кусок территории на Донбассе сдал. Еще хочешь? Дебил, плять...
показати весь коментар
09.03.2022 22:16 Відповісти
Земля не гони!!!
показати весь коментар
09.03.2022 22:16 Відповісти
Да важко, да багато жертв та руйнувань. Але якщо відступити зараз то жертви і руйнувань в подальшому буде ще більше. Нам дано шанс стати суб'єктом у світі, щоб з нами розмовляли на рівних. Треба його використовувати. Слава Україні! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
09.03.2022 22:19 Відповісти
Перемовини-це або етап"дотиснути" або етап"уступити".На сьогодні перше виключається,ще багато ворожих сил ізброї.Тоді нас підводять до другого?
показати весь коментар
09.03.2022 22:20 Відповісти
Зеля.. капітулянт, так усі вказані тобі компроміси висунуті фашистами) (уйлом, і йти на них це і є злочинна зрада України. Тобі народ України цього ніколи не пробачить
показати весь коментар
09.03.2022 22:20 Відповісти
Похоже пророссийское окружение президента активизировалось. Ермак шепчет в ушко; Вова уступи, давай поговорим. У путина в глазах любовь и мир. Ну почему когда практически уже всем миром взяли путина за горло, теперь вместо того чтобы сжать кулак и сламать ему горло, мы отступаем и пытаемся перед ним вилять хвостом как нашкодившая дворовая собака перед хозяином. Откуда у власти после героического сопротивления такой испуг и раболепство, мол что же это я натворил, старшего брата обидел.
показати весь коментар
09.03.2022 22:26 Відповісти
Треба щоб хтось Вовчика закрив у бункері на пару днів. Хай відпочине. А в цей час пан Залужний знає що робити.
показати весь коментар
09.03.2022 22:33 Відповісти
А вы думали как Украина будет выглядеть перед Западом, если не будет стремится к переговорам? Зеленский должен хотябы делать вид, что хочет общаться с Путиным. Он прекрасно понимает, что это бесполезно. Хватит его хаять, это нам сейчас не нужно...
показати весь коментар
09.03.2022 22:34 Відповісти
БлаЗень ясно сказав: "Можна йти на компроміси", а компроміс, в даному випадку - зрада!
показати весь коментар
09.03.2022 23:02 Відповісти
що ви пояснюєте? кому?
показати весь коментар
09.03.2022 23:20 Відповісти
переговори й так йдуть,нах воно лізе кудась само,воно ТУПЕ і без папірця бекає тільки,що воно зможе ***** сказати?
показати весь коментар
10.03.2022 02:25 Відповісти
Україна не повинна нічого "уступать" ....Крим Луганск Донбас - це Україна.........
Шлях якій обрав Український народ це шлях України!!!!!!!
Ніхто не має посягати на суверинітет України, висувати їй ультиматуми. Це РАЗ...
показати весь коментар
09.03.2022 22:37 Відповісти
Сперва переговоры о гумкомвоях и прекращении огня, токо после этого можно
показати весь коментар
09.03.2022 22:39 Відповісти
Це він хоче провірити реакцію українців
показати весь коментар
09.03.2022 22:42 Відповісти
Ніхто йому вже не дасть капітулювати.

І нейтральний статус через ВР не пройде. Якщо немає сил боротись, краще нехай іде....пише мемуари.
показати весь коментар
09.03.2022 22:45 Відповісти
Це два скажу пізніше....... ВОВА думай !!!!!!! ТЕ
Оманський зашквар ше на часі - невнятні і не переконливі блеяння не влаштовують україн
показати весь коментар
09.03.2022 22:45 Відповісти
а может оп закроет свой рот по тихому а то оп пойдет в ту сторону как и рускій човен Особенно после зверств в Мариуполе
показати весь коментар
09.03.2022 22:48 Відповісти
Так він же продовжує виконувати наказ з кремля! Просто армія та народ не дала йому капітулювати у перші ж дні! Але ж оцініть майстерність гри у "патріота" та "рішучого преЗедента-захисника"!
показати весь коментар
09.03.2022 22:59 Відповісти
чего он так уверен в прямых переговорах с безумным ублюдком? неужто думает что успеет дотянуться зубами до аорты *****?
показати весь коментар
09.03.2022 23:03 Відповісти
до ануса(((
показати весь коментар
09.03.2022 23:22 Відповісти
Какие переговоры! Я сегодня наконец то получи автомат , есть с чем на посту стоять! Только капитуляция России !Полная и безоговорочная! И наказание военных преступников , такое , что бы до седьмого колена боялись оружие в руки брать! Как немцы после 1945! Смерть российским оккупантам! Они будут больницы и роддома бомбить , а мы с ними условия обсуждать? Эй ,Зеленский , ты что , дуба рухнул!
показати весь коментар
09.03.2022 23:05 Відповісти
Заспокойтесь!!!! Не кіпішуйте!!! Ви що думаєте таке МОЖЛИВО,навіть якщо він щось надумає протиукраїнське,Ви що думаєте,що таке можливо!!! Та навіть КЛОУН ЗАБЗДИТЬ щось зробити проти ВОЛІ НАРОДУ
показати весь коментар
09.03.2022 23:21 Відповісти
Минуло вже 6 днів від засідання парламенту, на якому ми величезною більшістю голосів ухвалили пакет законів, гостро необхідних Україні в умовах війни. Більша їх частина була оперативно - упродовж доби - підписана головою ВР і президентом. Вони вже опубліковані й набули чинності.
Однак 4 дуже важливих закони вже шостий день без руху лежать на підписанні у президента. Це законопроєкти 5101 і 5102 про заборону пропаганди держави-агресора і кримінальну відповідальність за поширення ворожої агітпродукції, а також 5143 й 5144 про відповідальність за співпрацю з ворогом (колабораціонізм).
Я не знаю, хто в офісі президента гальмує підписання цих надважливих законів. Але це зволікання - неприпустиме.
Пане президенте, підпишіть ці закони невідкладно!
Дайте запрацювати правовим інструментам протидії ворожій агітації і колабораціонізму.

Володимир В'ятрович
показати весь коментар
09.03.2022 23:22 Відповісти
так дерьмкак дав йому підписати закон проти себе)))
показати весь коментар
10.03.2022 02:26 Відповісти
"Нельзя договариваться с тем, кто пришел тебя убивать!" (Голда Меир).
А вот до препи@дента зЕ эта истина никак не дойдет!

Слава Україні!
показати весь коментар
09.03.2022 23:30 Відповісти
что-то последние 2 дня зеля какую-то пургу несет (с)
Мне уже европейцы пишут: а что он имел в виду?
ХЗ что они имел в виду, но я реально теперь начал нервничать
В голубя мира поиграть охота??
показати весь коментар
09.03.2022 23:33 Відповісти
Не поняла, а какой смысл в этих переговорах, к чему это он?!
показати весь коментар
09.03.2022 23:53 Відповісти
Зеленський марить або ... виконує "настанови Патрушева". Викличте до нього лікаря або пристреліть як зрадника.
показати весь коментар
10.03.2022 00:07 Відповісти
Зеленського, може, контузило і пам'ять відбило?

Це повна нісенітниця в цій його заяві, тому що:

1. Путін не виконує будь-які договори чи домовленості - він завжди тільки обманює. Схоже, що це вже хвороба, тобто, алгоритм його поведінки, який він уже не здатний змінити.

2. Бувають часи, коли переконувати потрібно не словами, а діями, зокрема, знешкодженням ворогів, які відмовляються добровільно припинити їхні злочини, здати зброю і здатися в полон (або добровільно вийти за межі України і не повертатися).
показати весь коментар
10.03.2022 00:25 Відповісти
Зеля..... А так же хорошо было.... Начал исправляться....
И тут опять....
Ты уже встречался с х-ом.... Результат на лицо....
показати весь коментар
10.03.2022 02:56 Відповісти
Поздно и нельзя! Его погибель остановит войну, по другому это снова наступить на те же грабли!
показати весь коментар
10.03.2022 04:42 Відповісти
Ураїну зруйнували та повбивали десятки тисяч людей ЗЕ хоче ще про щось домовлятись?Він що не бачить що люди після твких втрат та розрух народ хоче мститися,вбивати та мститися ворогу а не із ним домовлятись.***** на вимоги України ніколи не піде що, ще і тепер не ясно або нам потрібно буде прийняти його вимоги.А ти Вова видимо готовий їх прийняти.Хочу мира ти вже таке говорив ще 2.5 роки тому і ось до чого твій мир привів.
показати весь коментар
10.03.2022 06:04 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ! АГРЕССОРУ МИР НЕ НУЖЕН. ОН ХОЧЕТ ПРОГЛОТИТЬ УКРАИНУ. ВОЗМОЖНО
ДАЖЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ НЕ ДАСТ ПОКОЯ СТРАНЕ. ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОЛНОСТЬЮ РАЗБИТ АГРЕССОРА ИЛИ СМЕНИТЬ ЛИДЕРА АГРЕССОРА. ТОЛЬКО ТАК МОЖНО
ОТКРЫТЬ ПУТЬ К ПРОЦВЕТАНИЮ УКРАИНЫ. УДАЧИ И ПОБЕДЫ УКРАИНСКОМУ НАРОДУ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
показати весь коментар
10.03.2022 07:42 Відповісти
Ну так, а в чому питання попроситися до уральського бункера карлика?
Також захватити з собою арахамій, єрмаків та інших подоляків. Думаю жодна людина у цьому світі не буде проти.
показати весь коментар
10.03.2022 09:16 Відповісти
Андрей Владимирович

Вчера в 09:00 ·



Пересмотрел фильм "темные времена" про У. Черчиля ,
некоторые цитаты:
- эвакуациями войну не выиграть.
- миротворец - это тот, кто кормит крокодила в надежде, что тот съест его последним.
- нации проигравшие битву восстанавливаются. сдавшиеся - исчезают.
- меня часто спрашивают: «за что мы сражаемся?» могу ответить: «перестанем сражаться - тогда узнаете»
- никогда, никогда, никогда не сдавайтесь!
- когда вы, наконец, поймете, что невозможно договориться с тигром, если твоя голова у него в пасти!
показати весь коментар
10.03.2022 10:39 Відповісти
От же-ж падло!!!
І не попускає його з бажанням заглянути в очко пуйлу.
показати весь коментар
10.03.2022 14:02 Відповісти
Хто-б пояснив цій падлюці, що цю війну можуть зупинити тільки непрофінансовані ним ЗСУ.
показати весь коментар
10.03.2022 14:37 Відповісти
Читайте уважно. І якщо знаходите залізну логіку в наступних словах, то копіюйте та перепощуйте. Роздруковуйте та поширюйте. Бо розуміння усього цього та погодження з цим - є скріплюючим клеєм вже існуючої монолітності українського суспільства.

1). Ці уроди, жорстокі до інших та до себе психопати, не розуміють ніяких доводів розуму або логіки. В них своя "логіка" і вони виховані за нею з пуп'янка та не збираються змінюватися чи вчитися новому у інших. Тому це ви бачите в їх підтримці дій чергового царя, в пропаганді та інших проявах. Вони тупо переїхали танками кордон та стріляють в усе що тільки можуть заради чергової брєдовоі ідеї.

ТОМУ НЕ НАМАГАЙТЕСЯ ЇХ ПЕРЕКОНАТИ/ перевиховати/ або про щось домовитися. Ваше бажання домовлятися розглядається лише як слабкість.

Це нація гопників та мусорів. Грабіжників та вбивць. І ментальність там однакова як у зеків так і у тих хто їх охороняє. Культурну поведінку та делікатність західних політиків чи українців гопникі бачать лише та виключно як боягузливу поведінку "лохів".

Гопники, починаючи з головного у Кремлі розуміють та поважають лише одну мову. Мову брутальної фізичної, а в нашому випадку - смертельної сили.

2). Треба не просто зупинити постріли. Треба не просто зупинити бомбардування жилих будинків та скінчення терору. Треба не просто "Нєт Вайне!"

Така зупинка лише відкладе розв'язку на пізніше. Як я попереджав у 2014-2015. Та мені казали не розхитувати і що я взагалі екстреміст і що мудрі порошенки усе порішають а я мушу сидіти в Америці та не розказувати українцям як їм жити.

Дожились.

Проте від орків нас відрізняє здатність аналізувати та робити висновки на майбутнє.

Якщо зупинити війну знову черговими "мінськими угодами" чи ще якоюсь дипломатичною сракою - то вона потім буде вестися тими дітьми що сьогодні тримають вас за руку та з безкінечною довірою йдуть за вами у бомбосховище.
Не думайте про комфорт та "стабільність". Про тишу чи затишок. Напівзаходи відносно Криму та Донбасу було оцінено як слабкість і тому сьогодні ракети та снаряди летять у багатоповерхівки практично по всій Україні.

Треба не просто зупинити війну. Треба здобути абсолютну перемогу в цій війні. Тоді вона зупиниться надовго.

3). Захід не стоїть осторонь. Роблять що можуть і будуть робити ще більше.
Закінчуйте з ментальністю типового васала що домінувала і голови, і телебачення, і кабінети влади усі ці роки незалежності що впала просто з неба. Перестаньте озиратися на сусідів. Робіть важку справу самостійно - сусіди допоможуть, вражені вашою наполегливістю. Звісно, порядні сусіди, а не бидло.

4). Є лише один метод. Існує лише один засіб отримати НАЙСКОРІШУ перемогу та гарантію майбутньої безпеки поколінь наших нащадків в Україні.

Це тотальний опір. Безкомпромісне фізичне знищення тих, хто приповз з-за кордону без запрошення.

Як багато діячів культури навчилися матюкатися на адресу загарбників за останні три тижні - так усім поголовно треба навчитися використовувати та ефективно застосовувати зброю. Бажано декілька видів зброї.
Та опановувати тактику прийшов- вдарив- відійшов.
Начебто звичайна продавчиня магазину, вчитель чи біженець. Перевтілення в оператора переносного ракетного комплексу, снайпера, гранатометника на деякий короткий час. І потім знову продавчиня, вчитель чи біженець.
Це найстрашнішій жах будь якого окупанта.

За останніми даними ЦРУ в Україні 17,000,000 працездатного населення. Нехай частину евакуйовано. Частина зайнята логістикою та дистрибуцією.
Але п'ять мільйонів є за будь якого моменту.
Це колосальна армія котру ніяка росія не подужає навіть оголосивши тотальну мобілізацію.
Війна закінчиться коли кожний ДВАДЦЯТЬ П'ЯТИЙ з цієї армії вб'є бодай одного ворога. Якщо Кремль напружить останні резерви та сили та надішле ще одну хвилю - то треба щоб кожний ДВАДЦЯТИЙ зробив те ж саме.
Тобто абсолютна більшість озброєних громадян навіть не буде мати шансу в когось вцілити бо вони вже будуть валятися по узбіччям добривом.

Якщо росія у війні з Україною втратить півмільйона солдат, офіцерів та генералів - війна не просто скінчиться українською перемогою. Вона скінчиться довгостроковою гарантією миру. Від такого фіаско навіть такі покидьки як росіяне - не оговтаються ще пару поколінь.

За цей час, народжена у пеклі війни та вже по-справжньому суверенна нація передивиться своє відношення до егоїстичної ментальності типового корумпованого суспільства, впровадить реальну реформацію державного устрою та отримає додатковий захист, набувши членства в НАТО.

Друзі, я не маю жодних сумнівів в перемозі України в цій війні.
Мені буде шкода, якщо війна затягнеться або відстрочиться знову на найближче майбутнє за причиною не розуміння тезисів що викладено вище.

Ворог буде підвищувати рівень терору саме для того щоб люди зламалися та бажали припинення вогню будь якою ціною.

Ворог є мастером демагогії та псевдологіки і тому він буде намагатися втягнути вас у полеміку, опустити вас на свій рівень гопника- де просто знову досягне своєї мети, роз'єднавши українське суспільство.

Не будьте наївними та дурними. Не ведіться.

І останнє. Просто викарбуйте собі в розумі як стародавнє та безсмертне "Карфаген повинно бути зруйновано!"

Перемоги не буде без повернення Донбасу та Криму. І це має бути зроблено силою. Військовою, і якщо потрібно - смертельною силою. Тому налаштовуйтеся на повну, а не часткову перемогу.

Конечна мета. Та тільки логічна і єдина мета - фізичне знищення орків та відновлення контролю над кордоном 2013 року. Того що визнано цивілізованим світом та закріплено у міжнародних юридичних документах.

Слава Нації!
показати весь коментар
15.03.2022 20:48 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 