Тільки після прямих переговорів з Путіним ми зможемо завершити цю війну, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що завершити війну в Україні можливо лише після прямих переговорів з президентом країни-агресора Володимиром Путіним.

Про глава держави заявив в інтерв'ю виданню Bild, інформує Цензор.НЕТ.

"У будь-яких переговорах моя мета - припинити війну з Росією. І я також готовий зробити певні кроки.

Можна йти на компроміси, але вони не повинні бути зрадою моєї країни. І інша сторона також повинна бути готова йти на компроміси – тому їх називають компромісами. Тільки так ми можемо вийти з цієї ситуації. Про деталі поки говорити не можемо. У нас ще не було прямого контакту між президентами. Тільки після прямих переговорів двох президентів ми зможемо завершити цю війну", - наголосив Зеленський.

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