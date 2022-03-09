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Маріуполь (2820) Фіала Петр (50)

Прем'єр Чехії після нальоту на Маріуполь: буде ще більша міжнародна ізоляція РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Прем'єр Чехії після нальоту на Маріуполь: буде ще більша міжнародна ізоляція РФ

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що після авіаудару по дитячій лікарні та пологовому будинку в Маріуполі неминуча подальша міжнародна ізоляція Росії.

Про це Фіала написав у Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Російський наліт на Маріуполь, внаслідок якого постраждали пологовий будинок та дитяча лікарня, не можна не назвати нічим іншим, ніж воєнним злочином. Володимир Путін убиває безневинних жінок та дітей, що не може не призвести до ще більшої міжнародної ізоляції Росії", - заявив Петр Фіала.

Як повідомлялося, близько 16:30 9 березня російські літаки скинули декілька потужних бомб на пологовий будинок та дитячу лікарню в центрі Маріуполя.

Міська влада повідомляє, що за увесь час облоги загинули близько 1300 цивільних громадян.
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Топ коментарі
+14
Разом з ху*лом треба буде вішати і меркель .Стара су*а вигодувала кацапів.
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09.03.2022 21:26
+10
Невже вони не зрозуміли - що путіну на це вже начхати... Його може зупинити тілька поразка його війська від ЗСУ.
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09.03.2022 21:23
+8
говно в нього тече, а не нафта.
й твердий кал замість моску.
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09.03.2022 21:24
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Може путлер не людина, а робот і тече в тих жилах не кров, а нафта.
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09.03.2022 21:22 Відповісти
говно в нього тече, а не нафта.
й твердий кал замість моску.
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09.03.2022 21:24 Відповісти
Правда, пане прем'єр? А може все ж таки голову в труси?
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09.03.2022 21:22 Відповісти
Перейдут с 182 уровня обеспокоиности на 183, а может даже, о, ужас! сразу на 190 уровень
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09.03.2022 22:05 Відповісти
Невже вони не зрозуміли - що путіну на це вже начхати... Його може зупинити тілька поразка його війська від ЗСУ.
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09.03.2022 21:23 Відповісти
Не совсем так. На рашке рассчитывают, что после "аканчания апирации" санкции начнут снимать через 2 месяца.
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09.03.2022 21:40 Відповісти
Ну так - до закінчення "операції" ще дуже далеко. Хіба що наше керівництво здуру погодиться на якісь ганебні і капітулянські домовленості з пуйлом.
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09.03.2022 22:18 Відповісти
Разом з ху*лом треба буде вішати і меркель .Стара су*а вигодувала кацапів.
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09.03.2022 21:26 Відповісти
Чехам верить нельзя. Во время всех войн они вели себя как проститутки...
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09.03.2022 21:29 Відповісти
Хорошие вы парни, только нужный изоляционный материал давайте ...
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09.03.2022 21:30 Відповісти
Слова-вода...
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09.03.2022 21:37 Відповісти
Ну что, кто-то еще хочет отдавать пленных мамочкам?
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09.03.2022 21:38 Відповісти
хрінова у вас ізоляція , пропускає ракети і бомби на мирні міста !
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09.03.2022 21:38 Відповісти
Это не у них ! А у нас бабло в асфальт и на деребан ушло !
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09.03.2022 21:49 Відповісти
де мер Мариуполя? почему он не в городе?
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09.03.2022 21:50 Відповісти
Мер Маріуполя сцикло, десь ховається. В перші дні війни викидав свої відосики, як він переймається місцянами. А тепер зник та не показується навіть.
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09.03.2022 22:30 Відповісти
 
 