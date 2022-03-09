Більшість військових Білорусі не готові до участі у війні проти України на боці РФ, - Генштаб ЗСУ

За даними розвідки, військовослужбовці білоруських збройних сил не хочуть брати участь у війні проти України на боці РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"За наявною інформацією, у ЗС Республіки Білорусь 8 березня 2022 року було проведено внутрішнє анонімне опитування щодо їх готовності взяти участь у бойових діях на боці ЗС РФ. Результати демонструють, що переважна більшість особового складу не готова до участі у війні проти України", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Начальник Генштабу РБ Гулевич подав у відставку: не зміг зібрати ударні групи, білоруси відмовляються воювати проти України. ДОКУМЕНТ