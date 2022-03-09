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Більшість військових Білорусі не готові до участі у війні проти України на боці РФ, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Більшість військових Білорусі не готові до участі у війні проти України на боці РФ, - Генштаб ЗСУ

За даними розвідки, військовослужбовці білоруських збройних сил не хочуть брати участь у війні проти України на боці РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"За наявною інформацією, у ЗС Республіки Білорусь 8 березня 2022 року було проведено внутрішнє анонімне опитування щодо їх готовності взяти участь у бойових діях на боці ЗС РФ. Результати демонструють, що переважна більшість особового складу не готова до участі у війні проти України", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Начальник Генштабу РБ Гулевич подав у відставку: не зміг зібрати ударні групи, білоруси відмовляються воювати проти України. ДОКУМЕНТ

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+18
Nick Dmytriiev@NDmytriiev·2 ч

🍁 Что-то Лукашенко притих - а как дысал, как дысал....

🔥 Кстати, белорусский рубль за 10 дней упал на 50%.
Не на того поставил, усатый таракан, не на того - теперь вместе с кремлёвским уродом на дно.
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09.03.2022 21:23
+7
Родіна скаже "надо" і підуть... Треба ж з ****** розраховуватися за "іх счастлівое дєтство", "картопляне поле", "крєвєточно-хамонний бізнес і постачання нафти на Мозирський НПЗ.
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09.03.2022 21:27
+6
Вони можуть здатись і не робити біди.
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09.03.2022 21:28
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Замполіти проводили опитування?
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09.03.2022 21:22 Відповісти
За диктатури більшість завжди в меншості.
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09.03.2022 21:28 Відповісти
Nick Dmytriiev@NDmytriiev·2 ч

🍁 Что-то Лукашенко притих - а как дысал, как дысал....

🔥 Кстати, белорусский рубль за 10 дней упал на 50%.
Не на того поставил, усатый таракан, не на того - теперь вместе с кремлёвским уродом на дно.
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09.03.2022 21:23 Відповісти
Родіна скаже "надо" і підуть... Треба ж з ****** розраховуватися за "іх счастлівое дєтство", "картопляне поле", "крєвєточно-хамонний бізнес і постачання нафти на Мозирський НПЗ.
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09.03.2022 21:27 Відповісти
Вони можуть здатись і не робити біди.
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09.03.2022 21:28 Відповісти
В знайомих родич у Білорусії виходив на протести проти війни - перебили ноги.
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09.03.2022 21:28 Відповісти
у нас зараз выйсьці на пратэст прыкладна тое самае, што адмовіцца ад здароў'я. Але большасьць людзей добра разумеюць дзякуючы каму гэта сіняпалы таракан на сваім троне сядзіць. Але, хлопцы, гэта ня значыць, што беларусы нічога ня робяць
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09.03.2022 22:21 Відповісти
А єслі іх атправят на учєнія?
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09.03.2022 21:28 Відповісти
Правильно, пусть дальше бардюры белят и учатся воевать.. воевать против касапов..
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09.03.2022 21:29 Відповісти
таму войску ўжо нічога не дапаможа. Там у кожнага другога з генштабу пашпарт з курыцай. Але, тое каб 3% трымалі ў страху з дапамогай суседзьняй краінай 97% - гэта нонсэнс, такая канфігурацыя ня можа быць стабільнай. Нашыя батальёны, што ваююць за вас - будуць асновай новага беларускага войска.
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09.03.2022 22:26 Відповісти
Выбирайте нового президента..
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09.03.2022 22:34 Відповісти
За бабки многие могут поехать. А потом в посадках буду вместе с русней лежать с открытыми глазами.
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09.03.2022 21:31 Відповісти
после удара по родильному отделению - лучшее решение не ходить сюда вообще. Плен уже не светит, собаки!
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09.03.2022 21:33 Відповісти
хотят или не хотят болотные хороняки для Украины это уже не важно. они и так фактически с 24 числа вместе с мордовским пигмеем. И прилетит на Менцкие болота к ним горячий привет от нас это факт.
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09.03.2022 21:42 Відповісти
Прилетит но не сейчас. А пока не будут создавать прецедента.
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09.03.2022 22:41 Відповісти
А на боці України?
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09.03.2022 21:43 Відповісти
хорошо было б,если ЭТОТ БАТАЛЬЙОН ПЕРЕБАЗИРОВАЛСЯ ближе к белоруссии со стороны УКР и ПОЛЬШИ и призвал ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ СКИНУТЬ ОКУПАЦИЮ РОССИИ БЕЛОРУССИИ и вступать в этот батальйон, и ОСОБЕННО ВОЕННОСЛУЖАЩИМ.А еще б предложил ЛУКАШЕНКУ дать пример этому восстанию и войти в РУКОВОДСТВО ПО СПАСЕНИЮ БЕЛОРУССИИ-и это шанс для лукашенки
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09.03.2022 21:51 Відповісти
ну это поможет только частично. даже если они переметнутся от лукавого все равно они так же несут полную ответственность за действия луки и его сына коленьки.
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09.03.2022 21:54 Відповісти
Луку толькі ў печ. Ён ненавідзіць беларусаў, і мы яго таксама ненавідзем ня меньш, чым вы пуціна.
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09.03.2022 22:27 Відповісти
... А еще б предложил ЛУКАШЕНКУ дать пример этому восстанию и войти в РУКОВОДСТВО ПО СПАСЕНИЮ БЕЛОРУССИИ....
------------------------
Вы головой в последнее время сильно нигде не ударялись?
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09.03.2022 23:26 Відповісти
А хто ж тут воює на півночі Київа? Чи "іх там нєт"?
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09.03.2022 22:55 Відповісти
Це нічого для нас не змінить в тому плані, що білорашка і білорашки - співучасники і поплічники, вбивці українців.

І відповідатимете ви, скоти, разом з москалями.

І виплачуватимете відшкодування.

А йти, не йти - то лише ваше. Чи хочте жити, чи в землі гнити достроково.
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10.03.2022 08:36 Відповісти
 
 