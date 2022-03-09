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Більшість військових Білорусі не готові до участі у війні проти України на боці РФ, - Генштаб ЗСУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
За даними розвідки, військовослужбовці білоруських збройних сил не хочуть брати участь у війні проти України на боці РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
"За наявною інформацією, у ЗС Республіки Білорусь 8 березня 2022 року було проведено внутрішнє анонімне опитування щодо їх готовності взяти участь у бойових діях на боці ЗС РФ. Результати демонструють, що переважна більшість особового складу не готова до участі у війні проти України", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+18 olele
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+6 Ksenia VB
показати весь коментар09.03.2022 21:28
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🍁 Что-то Лукашенко притих - а как дысал, как дысал....
🔥 Кстати, белорусский рубль за 10 дней упал на 50%.
Не на того поставил, усатый таракан, не на того - теперь вместе с кремлёвским уродом на дно.
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Вы головой в последнее время сильно нигде не ударялись?
І відповідатимете ви, скоти, разом з москалями.
І виплачуватимете відшкодування.
А йти, не йти - то лише ваше. Чи хочте жити, чи в землі гнити достроково.