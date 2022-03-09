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Російські окупанти просуваються дуже повільно, бо все українське суспільство чинить опір, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти просуваються дуже повільно, бо все українське суспільство чинить опір, - Данілов

Війська РФ рухаються територією України дуже-дуже повільно. ЗСУ, тероборона та звичайні громадяни б'ють ворога на всіх напрямках.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони рухаються дуже-дуже повільно, тому що б‘ємо ворога на всіх напрямках. Відпрацьовує Тероборона, відпрацьовує ССО, відпрацьовують філігранно військові. По всім напрямкам там, де вони бажали просунутись, зараз просуваються набагато довше. Бо все суспільство робить опір. До того ж дух нашого суспільства дуже шалений і я не бачу жодної можливості, щоб ворог переміг", - пояснив він.

Також читайте: Керівництво РФ у розпачі, вони змінили тактику та звільнили вже близько 8 генералів, - Данілов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Просуваються повільно, лягають відмінно.
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09.03.2022 21:32
+8
Еще неделя и после морозов можно начинать делать котлы для подуставших орков начисто отсекая их от коммуникаций и снабжения.
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09.03.2022 21:34
+7
Надеюсь, возможность контратаковать и уничтожать оккупантов появится в ближайшем будущем.
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09.03.2022 21:32
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Надеюсь, возможность контратаковать и уничтожать оккупантов появится в ближайшем будущем.
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09.03.2022 21:32 Відповісти
Просуваються повільно, лягають відмінно.
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09.03.2022 21:32 Відповісти
Але ж просуваються... це погано
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09.03.2022 21:33 Відповісти
тебе всюди, як лайна повно! всюди встигаєш! добре платять?
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09.03.2022 21:55 Відповісти
Еще неделя и после морозов можно начинать делать котлы для подуставших орков начисто отсекая их от коммуникаций и снабжения.
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09.03.2022 21:34 Відповісти
Аде ж просуваються, а не стоять, чи відступають, мать вашу лампасну в й...
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09.03.2022 21:36 Відповісти
Таких, як ЗЕлупінські дЄрмак, Демсенко, Подляк, Татаров, АраХАМія і ще ціла купа зЕлуплених, тільки такими словами і треба поганяти.
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09.03.2022 21:47 Відповісти
За два тижні майже відрізали нас від моря, не так і повільно
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09.03.2022 21:36 Відповісти
херсон очень незначительно влияет на конфигурацию тервод.а николаев и одесса наши..
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09.03.2022 21:45 Відповісти
Тупе ти, як кацапський валянок! З Дніпра в Дунай ходили судна ріка-море від річкового порту Київ і аж до Швейцарії. Особисто бачив туристичні теплоходи і суховантажні під українським прапором в Пассау і Регенсбурзі. При бажанні можна було перейти через канали і шлюзи в Рейн, а там куди конструкція судна дозволить. А тепер що?
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09.03.2022 21:53 Відповісти
тупесенький...и будут ходить,и не только из днепра-а из ялты,севаса,и возможно из сочи...
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09.03.2022 22:00 Відповісти
Ого, нове слово в географії. Майже весь правий берег наш, але майже відрізали.
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09.03.2022 21:46 Відповісти
Бежали бы очень быстро к бункеру. Были бы живы.
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09.03.2022 21:40 Відповісти
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09.03.2022 21:45 Відповісти
Дуже багато у ***** гарматного мяса , не встигаємо маринувати .

Відкрилося б ще два фронти Грузигський та Японський , сталоб набагато легше , а то все мясо зараз тут
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09.03.2022 21:45 Відповісти
В Японії нема армії. Те шо є проходить як сили самооборони і громадські організації. То Японській фронт малоймовірний. А грузини з нинішнім керівництвом навряд чи відкриють. Вони навіть санкції підтримувати не бажать.
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09.03.2022 21:55 Відповісти
але японські сили самооборони мають все, що має ******* армія розвинутої країни, санкції вони підтримали і право на куріли вже заявляють.
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09.03.2022 22:17 Відповісти
Не факт що вони мають право проводити будь-які наступальні дії. Санкції і право на курили це не військове втручання.
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09.03.2022 22:20 Відповісти
це погано, що вони взагалі просуваються.
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09.03.2022 21:55 Відповісти
Русские родившие в УКРАИНЕ не здаются, не путайте с россиянами, позорные фашисты они. Это наша РОДИНА. Харьков, Сумы, бывший Жданов, даже маленькие Изюм, Балаклея остановили ГАДОВ. Я, как говорят, русскоязычный, не сижу в подвале. Я родился здесь и подохну. СМЕРТЬ ПУТИНСКОМУ ФАШИЗМУ.
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09.03.2022 22:03 Відповісти
пан же бачить захотіли і сплутали і приперлися рятувати.
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09.03.2022 22:18 Відповісти
От Американский Пехотинец

Ну что ж. Наступление захлебнулось - за последние трое суток продвижения нет. Количество отмобилизованных Украиной войск приближается к 190-200 тысячам (напомню, армия вторжения вместе со всем обеспечивающим персоналом - около 190 000). Мобилизованные - как правило, УБД в ООС и знают, что делать. Оружие есть. Итого - нападающая и защищающаяся армия имеют паритет по л/с. Ни о каком перевесе ни на каком направлении речь не идет.
Даже не будем сравнивать мораль депрессивных русликов и злых, как шершни, украинских резервистов.
Более половины уничтоженных орочьих танков и ББМ - работа артиллерии и авиации, темпы поступления пехотных ПТ средств настолько превышают темпы их расходования, что NLAW и Panzerfaust-3 идут уже в ТРО - регулярные части насыщены. Прямо сейчас в стране раздают очередную партию "Стингеров" - 2000 шт. Напомним, что на бригаду положено 52 ПЗРК.
У русни превосходство в артиллерии и авиации. Количественное. Но никак не качественное. Уровень мастерства артиллеристов просто несравним. Пример:
Первый, самый страшный удар ВТО поразил менее 20% целей. К примеру, из 5 "Калибров", выпущенных по аэродрому в Кульбакино, один попал в рулежную дорожку и 4 - в газон возле аэродрома. Самолеты не пострадали.
Другой пример - удар украинской артиллерии по оккупированному аэродрому в Чернобаевке уничтожил на земле вертолетный полк. Без преувеличения. На спутниковых снимках, предоставленных всевидящими союзниками, четко идентифицируются 40 сгоревших вертолетов. Устроенный там же базовый склад боеприпасов - наоборот, уже никак не идентифицируется, равно как и личный состав полка, находившийся там в момент удара.
Не имея ударного флота, ВМСУ сильно повредило один из десантных кораблей (отбуксирован умирать в Севастополь после атак легким вооружением малого артиллерийского катера с пушечкой) и утопили новейший корвет 2018 года выпуска, выманив его под удар 2х РСЗО БМ-21 "Град".
Летчики РФ отказываются вылетать на задания и пишут рапорта (это вам не больницы в Сирии чугуном с 5000м засыпать), в самолеты за шиворот тащат кадетов без налета. В то время как украинское ПВО живо ДО СИХ ПОР и стремительно набирает бесценный боевой опыт.
Киев и Одесса превращенs в крепости. Работы не останавливаются, количество бойцов ТРО наращивается непрерывно (в Одессе формируется уже ВТОРАЯ бригада ТРО, первая укомплектована полностью), в Киеве, Запорожье, Днепре - то же самое.
Массовая легкая пехота с носимыми ПТ средствами для растянутых коммуникаций врага, не контролирующего территорию и посылающего колонны бензовозов ВООБЩЕ без сопровождения (а нечем, все уже в боях).
Гвардейская суперпупер-второе-августа мегаэлитная десантура 7-го полка ВДВ за один день потеряла в Вознесенске целую БТГр, в конфликте гибнут один российский генерал за другим. Русня подтягивает последние резервы, надевает последние памперсы и готовит второй и, скорее всего, последний в этой кампании, банзай-штурм. Параллельно ведется целенаправленное уничтожение украинских больниц, школ, роддомов и объектов водо- и электроснабжения.
После этого штурма российской армии будет нечем воевать.
И, кстати, похоже на то, что в категории "пленные" вакансии для бомжахедов РФ кончились.
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09.03.2022 23:04 Відповісти
 
 