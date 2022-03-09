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Російські окупанти просуваються дуже повільно, бо все українське суспільство чинить опір, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ рухаються територією України дуже-дуже повільно. ЗСУ, тероборона та звичайні громадяни б'ють ворога на всіх напрямках.
Про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Вони рухаються дуже-дуже повільно, тому що б‘ємо ворога на всіх напрямках. Відпрацьовує Тероборона, відпрацьовує ССО, відпрацьовують філігранно військові. По всім напрямкам там, де вони бажали просунутись, зараз просуваються набагато довше. Бо все суспільство робить опір. До того ж дух нашого суспільства дуже шалений і я не бачу жодної можливості, щоб ворог переміг", - пояснив він.
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+13 ladyar
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+8 govtva
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+7 wittmann1980
показати весь коментар09.03.2022 21:32
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Відкрилося б ще два фронти Грузигський та Японський , сталоб набагато легше , а то все мясо зараз тут
Ну что ж. Наступление захлебнулось - за последние трое суток продвижения нет. Количество отмобилизованных Украиной войск приближается к 190-200 тысячам (напомню, армия вторжения вместе со всем обеспечивающим персоналом - около 190 000). Мобилизованные - как правило, УБД в ООС и знают, что делать. Оружие есть. Итого - нападающая и защищающаяся армия имеют паритет по л/с. Ни о каком перевесе ни на каком направлении речь не идет.
Даже не будем сравнивать мораль депрессивных русликов и злых, как шершни, украинских резервистов.
Более половины уничтоженных орочьих танков и ББМ - работа артиллерии и авиации, темпы поступления пехотных ПТ средств настолько превышают темпы их расходования, что NLAW и Panzerfaust-3 идут уже в ТРО - регулярные части насыщены. Прямо сейчас в стране раздают очередную партию "Стингеров" - 2000 шт. Напомним, что на бригаду положено 52 ПЗРК.
У русни превосходство в артиллерии и авиации. Количественное. Но никак не качественное. Уровень мастерства артиллеристов просто несравним. Пример:
Первый, самый страшный удар ВТО поразил менее 20% целей. К примеру, из 5 "Калибров", выпущенных по аэродрому в Кульбакино, один попал в рулежную дорожку и 4 - в газон возле аэродрома. Самолеты не пострадали.
Другой пример - удар украинской артиллерии по оккупированному аэродрому в Чернобаевке уничтожил на земле вертолетный полк. Без преувеличения. На спутниковых снимках, предоставленных всевидящими союзниками, четко идентифицируются 40 сгоревших вертолетов. Устроенный там же базовый склад боеприпасов - наоборот, уже никак не идентифицируется, равно как и личный состав полка, находившийся там в момент удара.
Не имея ударного флота, ВМСУ сильно повредило один из десантных кораблей (отбуксирован умирать в Севастополь после атак легким вооружением малого артиллерийского катера с пушечкой) и утопили новейший корвет 2018 года выпуска, выманив его под удар 2х РСЗО БМ-21 "Град".
Летчики РФ отказываются вылетать на задания и пишут рапорта (это вам не больницы в Сирии чугуном с 5000м засыпать), в самолеты за шиворот тащат кадетов без налета. В то время как украинское ПВО живо ДО СИХ ПОР и стремительно набирает бесценный боевой опыт.
Киев и Одесса превращенs в крепости. Работы не останавливаются, количество бойцов ТРО наращивается непрерывно (в Одессе формируется уже ВТОРАЯ бригада ТРО, первая укомплектована полностью), в Киеве, Запорожье, Днепре - то же самое.
Массовая легкая пехота с носимыми ПТ средствами для растянутых коммуникаций врага, не контролирующего территорию и посылающего колонны бензовозов ВООБЩЕ без сопровождения (а нечем, все уже в боях).
Гвардейская суперпупер-второе-августа мегаэлитная десантура 7-го полка ВДВ за один день потеряла в Вознесенске целую БТГр, в конфликте гибнут один российский генерал за другим. Русня подтягивает последние резервы, надевает последние памперсы и готовит второй и, скорее всего, последний в этой кампании, банзай-штурм. Параллельно ведется целенаправленное уничтожение украинских больниц, школ, роддомов и объектов водо- и электроснабжения.
После этого штурма российской армии будет нечем воевать.
И, кстати, похоже на то, что в категории "пленные" вакансии для бомжахедов РФ кончились.