Джонсон відреагував на авіаудар по дитячій лікарні у Маріуполі: "Ми притягнемо Путіна до відповідальності"

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон різко засудив завданий російськими військами авіаудар по дитячій лікарні у Маріуполі, додавши, що Британія шукає способи допомогти Україні захищатись від атак з повітря.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Twitter Джонсона.

"Мало що можна вигадати більш негідне, ніж обирати ціллю вразливих і беззахисних. Британія шукає варіанти, як ще допомогти Україні захищатися від атак з повітря, і ми притягнемо Путіна до відповідальності за його жахливі злочини", - заявив прем’єр.

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Як повідомлялося, близько 16:30 9 березня російські літаки скинули декілька потужних бомб на пологовий будинок та дитячу лікарню в центрі Маріуполя.

Міська влада Маріуполя повідомляє, що за увесь час облоги загинули близько 1300 цивільних громадян.