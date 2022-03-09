Джонсон відреагував на авіаудар по дитячій лікарні у Маріуполі: "Ми притягнемо Путіна до відповідальності"
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Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон різко засудив завданий російськими військами авіаудар по дитячій лікарні у Маріуполі, додавши, що Британія шукає способи допомогти Україні захищатись від атак з повітря.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Twitter Джонсона.
"Мало що можна вигадати більш негідне, ніж обирати ціллю вразливих і беззахисних. Британія шукає варіанти, як ще допомогти Україні захищатися від атак з повітря, і ми притягнемо Путіна до відповідальності за його жахливі злочини", - заявив прем’єр.
Як повідомлялося, близько 16:30 9 березня російські літаки скинули декілька потужних бомб на пологовий будинок та дитячу лікарню в центрі Маріуполя.
Міська влада Маріуполя повідомляє, що за увесь час облоги загинули близько 1300 цивільних громадян.
Будь ласка, зачекайте...
Що для США, що для ВБ існує ризик втягнутися у третю світову, якщо вони діятимуть необережно та необачно.
Виходячи зі своїх інтересів, а саме, захисту своїх громадян, вони (певно) вважають, що закриття неба -- це більший ризик, як би цинічно це не звучало.
Єдиний їхній правильний паттерн поведінки -- це вимкнення емоцій і використання логіки.
Єдина наша правильна лінія поведінки -- це той же рецепт, плюс потужна дипломатія, непублічні зустрічі, перемовини з союзниками, переконання, аргументи 24/7.
А публічні дорікання, істерики все тільки псує.
Якщо про західних союзників, то вони для нас наразі роблять дуже багато.
Якщо про нас, то нам потрібні не публічні дорікання в їхній бік, як я написав вище, а максимальні дипломатичні зусилля, щоб переконати їх у тих питаннях, які для нас болючі. І втому числі, переконувати їх про ризик та небезпеку через їхню поточну позицію для них самих. Але це потрібно робити саме по дипломатичних каналах.
І вони (захід) далі , щось там мямлять? ***** та ви ж маєте можливості завершити це все раз і назавжди! Ядерної бомби бояться, ясно....
Только сколько он еще будет безнаказанно совершать подобные преступления
Войны всех вместе вооруженных стран Мира с одной сраной Рашкой?
Может,там просто во главе не тот человек,что нужен (этому блоку)?
Вы за сбитый Боинг утерлись и молчите