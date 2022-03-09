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Джонсон відреагував на авіаудар по дитячій лікарні у Маріуполі: "Ми притягнемо Путіна до відповідальності"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Джонсон відреагував на авіаудар по дитячій лікарні у Маріуполі:

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон різко засудив завданий російськими військами авіаудар по дитячій лікарні у Маріуполі, додавши, що Британія шукає способи допомогти Україні захищатись від атак з повітря.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Twitter Джонсона.

"Мало що можна вигадати більш негідне, ніж обирати ціллю вразливих і беззахисних. Британія шукає варіанти, як ще допомогти Україні захищатися від атак з повітря, і ми притягнемо Путіна до відповідальності за його жахливі злочини", - заявив прем’єр.

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Як повідомлялося, близько 16:30 9 березня російські літаки скинули декілька потужних бомб на пологовий будинок та дитячу лікарню в центрі Маріуполя.

Міська влада Маріуполя повідомляє, що за увесь час облоги загинули близько 1300 цивільних громадян.
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Топ коментарі
+40
Как же сейчас не хватает Америке Рональда Рейгана,а старой доброй Англии Сэра Уинстона Леонарда Спенсера Черчилля или Маргарэт Тэтчер!
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09.03.2022 21:41
+32
решайте быстрее
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09.03.2022 21:37
+30
Британці чи не єдині, окрім українці) в Європі, у кого є величезні титанові яйця. Все інше в Європі - мотлох.
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09.03.2022 21:43
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09.03.2022 21:37 Відповісти
Как же сейчас не хватает Америке Рональда Рейгана,а старой доброй Англии Сэра Уинстона Леонарда Спенсера Черчилля или Маргарэт Тэтчер!
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09.03.2022 21:41 Відповісти
Джонсон, до речі, був улюбленцем Тетчер, як журналіст.
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09.03.2022 21:45 Відповісти
Википедия часто врет
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09.03.2022 23:39 Відповісти
Джона Маккейна нам не хватает. Уже б давно была бесполетная зона!!!
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09.03.2022 21:48 Відповісти
Кожна країна виходить у своїй політиці перш за все з власних інтересів. Україна не виключення.
Що для США, що для ВБ існує ризик втягнутися у третю світову, якщо вони діятимуть необережно та необачно.
Виходячи зі своїх інтересів, а саме, захисту своїх громадян, вони (певно) вважають, що закриття неба -- це більший ризик, як би цинічно це не звучало.
Єдиний їхній правильний паттерн поведінки -- це вимкнення емоцій і використання логіки.
Єдина наша правильна лінія поведінки -- це той же рецепт, плюс потужна дипломатія, непублічні зустрічі, перемовини з союзниками, переконання, аргументи 24/7.
А публічні дорікання, істерики все тільки псує.
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09.03.2022 21:50 Відповісти
якщо нічого не зробити ризик тільки буде збільшуватися і збільшуватися і рано чи пізно прийдеться встати до зброї але вже у набагато небезпечніших і ризикованих обставинах
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09.03.2022 22:22 Відповісти
Ви про кого? Про нас чи про Захід?
Якщо про західних союзників, то вони для нас наразі роблять дуже багато.
Якщо про нас, то нам потрібні не публічні дорікання в їхній бік, як я написав вище, а максимальні дипломатичні зусилля, щоб переконати їх у тих питаннях, які для нас болючі. І втому числі, переконувати їх про ризик та небезпеку через їхню поточну позицію для них самих. Але це потрібно робити саме по дипломатичних каналах.
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10.03.2022 13:29 Відповісти
Во-во! Эти люди не знали что такое жевание соплей.
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09.03.2022 21:52 Відповісти
Течер только против Аргентины может воевать

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09.03.2022 22:02 Відповісти
та Аргентина не слабее сегодняшней рашки, а Тетчер СССР развалила на пару с Рейганом
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09.03.2022 23:22 Відповісти
Тетчер бы хватило
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09.03.2022 23:20 Відповісти
чем вам Джонсон не угодил?? он очень много делает для Украины!
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09.03.2022 23:26 Відповісти
та дайте вже нарешті ППО !
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09.03.2022 21:41 Відповісти
Здається мені, що ймовірно на цей раз Джонсон може розлютиться по-справжньому та надати Україні не тільки ППО...
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09.03.2022 22:05 Відповісти
Спасибо, пан Джонсон!!
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09.03.2022 21:42 Відповісти
Оце наш герой і порятунок!Його сам Бог послав!Після перемоги йому треба поставити пам*ятник!
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09.03.2022 21:42 Відповісти
Ждем вежливых британских летчиков с самолетами можно с украинской символикой.Мы не гордые..
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09.03.2022 21:43 Відповісти
Жизни уходят в секунды , оставляя минутки на жизнь. Слава Украине !!!!
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09.03.2022 21:43 Відповісти
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09.03.2022 21:53 Відповісти
Британці чи не єдині, окрім українці) в Європі, у кого є величезні титанові яйця. Все інше в Європі - мотлох.
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09.03.2022 21:43 Відповісти
В мене слів нема. Що відбувається таке в 2022 році... я не кажу , що Захід повинен нам щось. Але як вони можуть спокійно дивитися на ці звірства? Як? Це ж просто ужас. Пологовий будинок підірвати , ну це... слів нема
І вони (захід) далі , щось там мямлять? ***** та ви ж маєте можливості завершити це все раз і назавжди! Ядерної бомби бояться, ясно....
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10.03.2022 00:19 Відповісти
там уже все решено про судьбу рассеюшки-это понятно
Только сколько он еще будет безнаказанно совершать подобные преступления
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09.03.2022 21:50 Відповісти
Даже если росияне сегодня все вместе на красной площади сожгут живьем *****, этому поколению не будет прощения.
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09.03.2022 21:51 Відповісти
Не будет прощения ближайшие несколько сот лет. Я это гарантирую!
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09.03.2022 21:55 Відповісти
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09.03.2022 21:52 Відповісти
Смерть цапам!
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09.03.2022 21:53 Відповісти
Наши хлопци уже тоже реагируют https://www.youtube.com/watch?v=3yTW-aYEhNs
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09.03.2022 21:59 Відповісти
НАТО-вообще военный блок? Тогда почему он так панически боится войны?
Войны всех вместе вооруженных стран Мира с одной сраной Рашкой?
Может,там просто во главе не тот человек,что нужен (этому блоку)?
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09.03.2022 22:03 Відповісти
Никого вы никуда не ,,притянете,,
Вы за сбитый Боинг утерлись и молчите
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09.03.2022 22:20 Відповісти
І що? Здохне путлер на 2 міс. раніше, ніж здох би на волі. А нам треба людей, особливо дітей берегти! Закрийте небо, а решту - ми самі! В тому числі і недопалка покараємо, і його прибічників!
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09.03.2022 22:53 Відповісти
У меня такое чувство,что это не произойдёт ,т.к.»пу»последует примеру своего идола ..выпьет свой знаменитый чаёк..
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10.03.2022 01:26 Відповісти
 
 