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Рішення надати Україні членство в ЄС може стати визначальною перемогою для Європи та всіх її націй, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рішення надати Україні членство в ЄС може стати визначальною перемогою для Європи та всіх її націй, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав лідерів країн Європейського Союзу дати зелене світло членству України в євроспільноті.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланям на "Укрінформ", про це глава МЗС пише у статті для Financial Times.

"Те, що сьогодні українці боронять, – це не лише наша земля, а й цінності, які ми відстоюємо. Навіть захищаючи бачення Європи як цілісної, вільної та мирної, ми відкидаємо бачення її як поля битви ідеологій холодної війни, розділених на різні сфери впливу", - зазначив він.

За словами Кулеби, за нинішні дії майбутні покоління судитимуть кожного політика, лідера і націю, ось чому потрібно шукати великі й історичні рішення.

"Рішення надати Україні членство в ЄС може стати визначальною перемогою для Європи та всіх її націй, усіх її лідерів. Після того, як вони приймуть таке рішення, усі європейці будуть пишатися ним — пишатися тим, що стоять на правильному боці історії та роблять моральний вибір на віки", - додав міністр.

Також читайте: Кулеба закликав світ до негайних дій: "Російські варвари мають припинити війну проти цивільних і дітей!"

Автор: Богдан Гуньковський
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09.03.2022 21:47 Відповісти
Всі держави, що входять до G-7 оголошують Росії нафтове ембарго - глава МЗС Британії Елізабет Трас
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09.03.2022 21:56 Відповісти
skoljko kazhdij iz nih sevodnja dajot na zashchitu Ukraini, osobenno interesujet borodatoje zhivotnoje, rodstvenik bubochki. Kstati, chto dalo bubochka - kak grazhdanin Ukraini a ne chuzhoje, obshchoje kak prezident Ukraini.
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09.03.2022 22:15 Відповісти
oi, zakroite etomu jevo poganij rot, uzhe zadolbal, oni zhe v prjamuju ispolnjajet propogandu rashki - nu ne dast vam chlenstvo teperj, vasha voina ne povod otkazatsia ot osnovnih principov ili net smisla EU, jesli net principov.
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09.03.2022 22:13 Відповісти
А як же ВИМОГИ до країн членів ЄС?
Аба, хоча б пригальмувати тотальну корупцію та бєспрєдєл судової влади?
І найголовніше, яким чином вступ до ЄС допоможе вирішити найголовнішу проблему - війна з окупантом?
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10.03.2022 09:20 Відповісти
 
 