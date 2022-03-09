Рішення надати Україні членство в ЄС може стати визначальною перемогою для Європи та всіх її націй, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав лідерів країн Європейського Союзу дати зелене світло членству України в євроспільноті.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланям на "Укрінформ", про це глава МЗС пише у статті для Financial Times.

"Те, що сьогодні українці боронять, – це не лише наша земля, а й цінності, які ми відстоюємо. Навіть захищаючи бачення Європи як цілісної, вільної та мирної, ми відкидаємо бачення її як поля битви ідеологій холодної війни, розділених на різні сфери впливу", - зазначив він.

За словами Кулеби, за нинішні дії майбутні покоління судитимуть кожного політика, лідера і націю, ось чому потрібно шукати великі й історичні рішення.

"Рішення надати Україні членство в ЄС може стати визначальною перемогою для Європи та всіх її націй, усіх її лідерів. Після того, як вони приймуть таке рішення, усі європейці будуть пишатися ним — пишатися тим, що стоять на правильному боці історії та роблять моральний вибір на віки", - додав міністр.

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