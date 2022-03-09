Рішення надати Україні членство в ЄС може стати визначальною перемогою для Європи та всіх її націй, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав лідерів країн Європейського Союзу дати зелене світло членству України в євроспільноті.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланям на "Укрінформ", про це глава МЗС пише у статті для Financial Times.
"Те, що сьогодні українці боронять, – це не лише наша земля, а й цінності, які ми відстоюємо. Навіть захищаючи бачення Європи як цілісної, вільної та мирної, ми відкидаємо бачення її як поля битви ідеологій холодної війни, розділених на різні сфери впливу", - зазначив він.
За словами Кулеби, за нинішні дії майбутні покоління судитимуть кожного політика, лідера і націю, ось чому потрібно шукати великі й історичні рішення.
"Рішення надати Україні членство в ЄС може стати визначальною перемогою для Європи та всіх її націй, усіх її лідерів. Після того, як вони приймуть таке рішення, усі європейці будуть пишатися ним — пишатися тим, що стоять на правильному боці історії та роблять моральний вибір на віки", - додав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Аба, хоча б пригальмувати тотальну корупцію та бєспрєдєл судової влади?
І найголовніше, яким чином вступ до ЄС допоможе вирішити найголовнішу проблему - війна з окупантом?