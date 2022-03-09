"Шестой полк почти потерял. Командир полка погиб", - окупанти понесли тяжкі втрати під Броварами

Під час спроби атаки під Броварами російські окупанти понесли тяжкі втрати.

Як інформує Цензор.НЕТ про це в телеграмі написав військрвй журналіст Андрій Цаплієнко.

Він відзначив: "Контррозвідка перехопила розмову російських офіцерів в районі Броварів, які готуються до наступу на Київ. З розмови зрозуміло, що ще одного російського командира полку мінуснули українські специ. Варто послухати. Даю розшифровку. Аудіофайл під дописом.

18:08 - Нитра доложил Удару : "Шестой полк почти потерял, очень много потерь - ждали. Голова колонны попала в засаду, командир полка погиб, по остальным разбираюсь. Отвёл шестой полк на Богдановку, сейчас здесь перехожу к обороне. Частью сил 239-го северную окраину заняли Димера. Прошу огонь нанести на 452 615 населенный пункт Вкивен (?), там засада жёсткая. Оттуда били: артиллерия, танки, с беспилотника, я понял, байрактары летают".

Посилання на аудіофайл.

Військовий експерт Костянтин Машовець також оприлюднив фрагмент перегворів окупантів - текст радіоперехоплення. Час 18.07 9 березня (тобто від моменту початку руху ворожих колон і до моменту нанесення ним вогневої поразки пройшло не більше 37 хвилин ... подумки аплодую нашим командирам на цій ділянці): " - Бля... "Зоря", "Зоря" что там у тебя за х#йня...?

- на приёме, 6-й полк почти весь разъ#бали... в засаду похоже попали, комполка погиб...

- Решение...что..блядь... куда..?

- Сейчас отвёл остальных на Богдановку - окапываться... надо огня, пизданите по Скибину этому #баному...

- "Зоря"... задача - бля, полностью вкапаться... вперёд не лезьте..."