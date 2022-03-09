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Бровари (240) ЗСУ (5700)

"Шестой полк почти потерял. Командир полка погиб", - окупанти понесли тяжкі втрати під Броварами

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під час спроби атаки під Броварами російські окупанти понесли тяжкі втрати.

Як інформує Цензор.НЕТ про це в телеграмі написав військрвй журналіст Андрій Цаплієнко.

Він відзначив: "Контррозвідка перехопила розмову російських офіцерів в районі Броварів, які готуються до наступу на Київ. З розмови зрозуміло, що ще одного російського командира полку мінуснули українські специ. Варто послухати. Даю розшифровку. Аудіофайл під дописом.

18:08 - Нитра доложил Удару : "Шестой полк почти потерял, очень много потерь - ждали. Голова колонны попала в засаду, командир полка погиб, по остальным разбираюсь. Отвёл шестой полк на Богдановку, сейчас здесь перехожу к обороне. Частью сил 239-го северную окраину заняли Димера. Прошу огонь нанести на 452 615 населенный пункт Вкивен (?), там засада жёсткая. Оттуда били: артиллерия, танки, с беспилотника, я понял, байрактары летают".

Посилання на аудіофайл.

Військовий експерт Костянтин Машовець також оприлюднив фрагмент перегворів окупантів - текст радіоперехоплення. Час 18.07 9 березня (тобто від моменту початку руху ворожих колон і до моменту нанесення ним вогневої поразки пройшло не більше 37 хвилин ... подумки аплодую нашим командирам на цій ділянці): " - Бля... "Зоря", "Зоря" что там у тебя за х#йня...?

- на приёме, 6-й полк почти весь разъ#бали... в засаду похоже попали, комполка погиб...

- Решение...что..блядь... куда..?

- Сейчас отвёл остальных на Богдановку - окапываться... надо огня, пизданите по Скибину этому #баному...

- "Зоря"... задача - бля, полностью вкапаться... вперёд не лезьте..."

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+77
Перегній клятий
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09.03.2022 21:57
+60
"задача - ***, полностью вкапаться" - это ваши командиры сказали! Принять к исполнению. Можно не отчитываться о выполнении
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09.03.2022 22:00
+57
Підарня ні як не заспокоюється.
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09.03.2022 21:59
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Перегній клятий
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09.03.2022 21:57 Відповісти
Підарня ні як не заспокоюється.
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09.03.2022 21:59 Відповісти
Гарна новина. Смерть рашистським окупантам.
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09.03.2022 21:59 Відповісти
Москаль в сортире.
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09.03.2022 21:59 Відповісти
"задача - ***, полностью вкапаться" - это ваши командиры сказали! Принять к исполнению. Можно не отчитываться о выполнении
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09.03.2022 22:00 Відповісти
samy zakapivajutsa uzhe...ostaetsa tolko zemljoi prisipatj
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09.03.2022 22:12 Відповісти
Правильно говорити закопатись.
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09.03.2022 22:39 Відповісти
Читается, как поэма.
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09.03.2022 22:00 Відповісти
убийте їх всіх к ******
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09.03.2022 22:00 Відповісти
Знову цей довбаний телеграм. Його ж неможливо дивитись без реєстрації, з передачею всіх данних хер пойми кому
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09.03.2022 22:01 Відповісти
Так. Заїбали цією "тєлєгою", створеною автором соціальной сєті "вкудахтє".
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09.03.2022 22:21 Відповісти
Что значит этот телеграм.Не нравится .Какие данные.Так бухтит зарыганое нишее кацапкское чмо.
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09.03.2022 22:23 Відповісти
Новоприставленому ахвіцеру-камандіру - міцного здоров'я, потужної ерекції та неймовірних успіхів у коханні із сукубами.
Хробакам - смачного!
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09.03.2022 22:03 Відповісти
ну ********* и *********...., не он первый, не он последний......
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09.03.2022 22:03 Відповісти
Нерозумно це з боку ЗСУ публічно писати, що розмову перехопили. Школярство... Перехопили, ну і супер! Дали їм по повній, супер! І мовчати, що перехопили розмову. Тепер вони будуть обережніші.
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09.03.2022 22:04 Відповісти
И будут узелковые письма слать ? Знают они, но вариантов не много.
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09.03.2022 22:10 Відповісти
Будут знать и боятся говорить в эфир)А там или посыльные или почтовые голуби))А это все время и путаница и опять время))В СБУ тоже не вчерашние сидят
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09.03.2022 22:21 Відповісти
6й кац "гренадьорський" полкік - за кац корабелем в фарватері гребе у тому ж і самому напрямку і "почті потерял"...
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09.03.2022 22:04 Відповісти
русня начала чему то обучаться. решила окапываться. И это правильно. значит уже никто из монголоидов никуда не уйдет. там все на дне копаниров и останутся.
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09.03.2022 22:07 Відповісти
сейчас ***** ставит мировые рекорды...
потери личного состава-почти тысяча человек в день,или 0,69 человека в минуту
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09.03.2022 22:07 Відповісти
Пробивать дно - народная забава кацапов.
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09.03.2022 22:11 Відповісти
Кацапометр зашкаливает
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09.03.2022 22:13 Відповісти
Радует что они окапываются...легче закапывать будет.
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09.03.2022 22:08 Відповісти
Вчора бачив відео де вони Богданівкою повзли
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09.03.2022 22:08 Відповісти
Не Вкивен, а Скибин. Ще почув Остер.
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09.03.2022 22:10 Відповісти
Чому журналісти мають доступ до такої інформації? Це ще гірше ніж геращенко.
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09.03.2022 22:12 Відповісти
Як там Київ за два дні?
Якими треба бути ідіотами, щоб великими колонами по 5 км перти, як таргани, тут невійськовим зрозуміло, що можна попасти під обстріл артилерії, винищувачів чи безпілотників, тупі кацапи🤬
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09.03.2022 22:14 Відповісти
А теперь въе...ть бы по них ихними же градами. Помочь вкопаться на всегда.
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09.03.2022 22:16 Відповісти
"Зоря"... задача - ***, полностью вкапаться... вперёд не лезьте..."
валяюся з ціеї 2гої армії світу.
зоря - в землю!
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09.03.2022 22:16 Відповісти
кабзон ***** горло таки надорвет, скоро лужников не хватит для всех зрителей
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09.03.2022 22:18 Відповісти
ТАМ всі поміщаються...
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10.03.2022 00:16 Відповісти
Треба добиватися доки не закопалися.... бо знову "патєрьнєт" буде.
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09.03.2022 22:19 Відповісти
***** шастать!
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09.03.2022 22:22 Відповісти
Недораздолбанные прижимаются к частным домам по улице, что бы наша арта их не достала. Самое время для ПЗРК с частных дворов очень удобно....
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09.03.2022 22:22 Відповісти
шестой полк упал на пол шестого!
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09.03.2022 22:25 Відповісти
konecno vkopatjsia, no tak chtob sanitarnaja glubina bila sobljudena.
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09.03.2022 22:29 Відповісти
самозакопуючі кацапи на 2 метра вглиб? - це кацапьське ноухау ))
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09.03.2022 22:35 Відповісти
nu da, tak prinjato schitatj, chto sanitarnaja glubina s 2 metra i glubzhe.
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09.03.2022 23:31 Відповісти
Six feet under
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10.03.2022 07:19 Відповісти
Дохніть, тварини!
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09.03.2022 22:32 Відповісти
" хороший" кацап 200 й кацап, і по іншому вже не буде!!! Слава ВСУ! Слава Нації!!!
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09.03.2022 22:32 Відповісти
Як пісня..
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09.03.2022 22:43 Відповісти
копайте, копайте, бо зараз мороз буде
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09.03.2022 22:48 Відповісти
Всю русню в тех окопах и закопают
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09.03.2022 23:06 Відповісти
От Американский Пехотинец

Ну что ж. Наступление захлебнулось - за последние трое суток продвижения нет. Количество отмобилизованных Украиной войск приближается к 190-200 тысячам (напомню, армия вторжения вместе со всем обеспечивающим персоналом - около 190 000). Мобилизованные - как правило, УБД в ООС и знают, что делать. Оружие есть. Итого - нападающая и защищающаяся армия имеют паритет по л/с. Ни о каком перевесе ни на каком направлении речь не идет.
Даже не будем сравнивать мораль депрессивных русликов и злых, как шершни, украинских резервистов.
Более половины уничтоженных орочьих танков и ББМ - работа артиллерии и авиации, темпы поступления пехотных ПТ средств настолько превышают темпы их расходования, что NLAW и Panzerfaust-3 идут уже в ТРО - регулярные части насыщены. Прямо сейчас в стране раздают очередную партию "Стингеров" - 2000 шт. Напомним, что на бригаду положено 52 ПЗРК.
У русни превосходство в артиллерии и авиации. Количественное. Но никак не качественное. Уровень мастерства артиллеристов просто несравним. Пример:
Первый, самый страшный удар ВТО поразил менее 20% целей. К примеру, из 5 "Калибров", выпущенных по аэродрому в Кульбакино, один попал в рулежную дорожку и 4 - в газон возле аэродрома. Самолеты не пострадали.
Другой пример - удар украинской артиллерии по оккупированному аэродрому в Чернобаевке уничтожил на земле вертолетный полк. Без преувеличения. На спутниковых снимках, предоставленных всевидящими союзниками, четко идентифицируются 40 сгоревших вертолетов. Устроенный там же базовый склад боеприпасов - наоборот, уже никак не идентифицируется, равно как и личный состав полка, находившийся там в момент удара.
Не имея ударного флота, ВМСУ сильно повредило один из десантных кораблей (отбуксирован умирать в Севастополь после атак легким вооружением малого артиллерийского катера с пушечкой) и утопили новейший корвет 2018 года выпуска, выманив его под удар 2х РСЗО БМ-21 "Град".
Летчики РФ отказываются вылетать на задания и пишут рапорта (это вам не больницы в Сирии чугуном с 5000м засыпать), в самолеты за шиворот тащат кадетов без налета. В то время как украинское ПВО живо ДО СИХ ПОР и стремительно набирает бесценный боевой опыт.
Киев и Одесса превращенs в крепости. Работы не останавливаются, количество бойцов ТРО наращивается непрерывно (в Одессе формируется уже ВТОРАЯ бригада ТРО, первая укомплектована полностью), в Киеве, Запорожье, Днепре - то же самое.
Массовая легкая пехота с носимыми ПТ средствами для растянутых коммуникаций врага, не контролирующего территорию и посылающего колонны бензовозов ВООБЩЕ без сопровождения (а нечем, все уже в боях).
Гвардейская суперпупер-второе-августа мегаэлитная десантура 7-го полка ВДВ за один день потеряла в Вознесенске целую БТГр, в конфликте гибнут один российский генерал за другим. Русня подтягивает последние резервы, надевает последние памперсы и готовит второй и, скорее всего, последний в этой кампании, банзай-штурм. Параллельно ведется целенаправленное уничтожение украинских больниц, школ, роддомов и объектов водо- и электроснабжения.
После этого штурма российской армии будет нечем воевать.
И, кстати, похоже на то, что в категории "пленные" вакансии для бомжахедов РФ кончились.
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09.03.2022 23:07 Відповісти
почему тогда Пентагон сообщил что мы уничтожили всего 10% их техники?
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09.03.2022 23:25 Відповісти
а Пентагон сообщил, какой техники - кофеварок или стиралок? Потому, что если кораблей чф, то только 4%. А если вертушек - то треть, а бетеров с БМП уже почти 40%. Но Вы в Пентагон не сообщайте, а то они обрадуются, и поток вооружения нам начнёт сокращаться.
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09.03.2022 23:34 Відповісти
я только за, но их отчет меня напряг....
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09.03.2022 23:57 Відповісти
не читайте на ночь американских газет (с)
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10.03.2022 00:08 Відповісти
А на кладбище так спокойненько,
Ни врагов, ни друзей не видать,
Все культурненько, все пристойненько -
Исключительная благодать.
... .... ...
А на кладбище так спокойненько:
Каждый в личном своем гараже,
Все культурненько, все пристойненько,
Ведь наездились вдоволь уже.
... ... ...
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09.03.2022 23:20 Відповісти
Пенсіонінформбюро прискіпливо слідкує за розвитком оперативної обстановки в Україні, намагаючись побачити позитивні тенденції. Ітак, що ми маємо на вечір 14 доби спротиву?
Сам спротив - цілком гідний. Подія дня - атака авіації російських злочинців на медичні установи Маріуполя. Пілоти ясно бачили, що атакують не військовий об'єкт, тому всі учасники цього злочину, включаючи тих, хто на аеродромі чіпляв бомби, заправляв пальним, навіть приніс і встановив бортовий самописець («чорна скринька», вона - помаранчевого кольору, якщо хтось не знав) - виконавці злочину та їх співучасники. ГПУ, сподіваюся на вас, як ніколи раніше. СЗР та ГУР нададуть прізвища цих вбивць.
По операційних зонах - таке:
Волинь: картопляне військо тусить в районах біля нашого кордону, але вмовити його вирушати на наші терени ні командуванню, ні спецслужбам РБ не вдається. Але до уваги сил ТрО маю донести меседж ГШ: у Рівненській та Львівській областях зберігається висока ймовірність здійснення диверсій на військових об'єктах та об'єктах цивільної інфраструктури ворожими ДРГ.
Полісся: добряче пошматоване ЗСУ угруповання вторгнення (БТГр зі складу 29, 35, 36 армій, Тихоокеанського флоту та ПДВ) поспіхом відводиться до районів відновлення боєздатності. За поспіх каже той факт, що техніка і запаси кидаються будь-де. Деморалізовані голодні банди окупантів, що ще залишаються навколо Києва, днями шукали пригод в напрямку Фастова, знайшли, зазнали збитків, але ще не усвідомили всіх вад такої поведінки, відійшли, але гріховних думок ще не позбулися. Щодо дій наших піхотинців: маємо згадати бої в Сирії, де з'сувалося, що і досі вмотивований піхотинець здатний творити дива на полі бою. Там, правда, всі піхотинці були зі знаком «мінус», але нашу тезу підтвердили на 100%.
Сіверщина: фортеця Чернігів лишається не по зубах угрупованню від 2, 41 армій та 90 танкової дивізії агресора. Буйнопомішані поки також не усвідомили всієї шкоди для здоров'я таких їх дій, форсували одною БТГр річку Трубіж та блокували автотрасу Е95 в районі Залісся. Знову ж таки по старій схемі зазнали втрат від оборонців. Судячи з того, що з рештків оперативних резервів під Чернігів висунулася БТГр зі складу 55 омсбр, окупант отримав добряче.
Слобожанщина: дуже важкий напрям, ціла танкова армія не може перемогти нас на цих теренах. Безславно вмерти їй допомагають 6, 20 армії та 14 АК Північного флоту (загалом 23 БТГр). Своїм КПП до пекла це збіговисько обрало терени від Сум до Сєвєродонецька. Головний біль - Харків, дурна мрія - прорватися до річки Дніпро. Дуже жарко днями буде в Сумах, ворог готує повітряний десант, для чого нагнав вертольотів. Всі, хто на східному кордоні, Stinger тримайте під руками. І щоб вистрелив, зарядив і ще вистрелив. Щоб не бігати.
Донбас: активно діють до 7 БТГр (сепарської псевдонародної псевдоміліції там - під 10 бригад, але лише по назві, щось притомне з них сформувати не сильно виходить, дятлів в касках зразку 1944 року та в берцах «батю в таких в Чечні зарізали» бачили всі). Від ідеї розширити бантустани до адмінкордонів Луганської і Донецької областей вони не відмовилися, але Олексійович має їх там як Лисий з Brazzers. Відповідь на це порно - спроби перетворити Маріуполь на купу щебню. До речи, основа ударних сил - 150 мсд, спеціально сформована для того, щоб було кому передати їх фетиш - Прапор Перемоги, що на Рейхстагу встановив українець лейтенант Берест. Було б цікаво цей Прапор захопити. Ну то - так, лірика.
Таврія: їм там навіть бронепотяг дали! «Амур» називається. Угруповання серйозне, 17 БТГр (від 49 армії, 22 АК з Сімферополя, 20 мсд (тільки-но сформованої, тобто безтолкової) та ВДВ). Тримаються на рубежі від Херсону до Розівки. Спробували форсувати Південний Буг, з'ясували, що то - ріка. Глибока. Холодна. Повернулися у вихідне положення і там сидять. Думаю, сушать онучі.
Південно-Бузький район: противник утримує рубіж Херсон - Каховка. Чим закінчився похід на Миколаїв і Вознесенськ громада знає.
Пару-трійку висновків:
1) черговий раз російське військо показало, що правила і звичаї війни для нього - порожній звук, Гаазькі конвенції - порожній папірець. Це не означає, що ми маємо опуститися до їх рівня. Ми маємо бути пильними і жорсткими, адже ворог підступний і аморальний в своїх діях.
2) пара наступних діб - гарячі дні від Сум до Харкова і східніше від нього. Ворог готується активізуватися на півдні і, звісна річ, під Києвом. Але знищене ЗСУ та НГУ озброєння, спалені рухом опору тилові колони зробили гарну справу - відновлення боєздатності затягується, комунікації ворога розтягнуті, що дає нам широкий спектр можливостей ще більше ускладнити окупантам життя.
3) Маріуполь, тримайся
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09.03.2022 23:34 Відповісти
Двигаются на Бровары - а впереди Днепр . Мосты взорвут и кацапы окажутся в окружении и их просто утопят в Днепре
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09.03.2022 23:51 Відповісти
"Шестой полк почти потерял, очень много потерь - ждали.
Голова колонны попала в засаду, командир полка погиб,
по остальным разбираюсь. "
----------
читав би і читав...
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09.03.2022 23:53 Відповісти
Ось цих падлюк, якщо виживуть, судити як терористів. Ніякого жалю!
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10.03.2022 00:03 Відповісти
Та не будуть вони закопуватись на ніч. Відмудохають беззбройних селян і влізуть на ніч в теплі хати. Ще й душ приймуть...
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10.03.2022 00:19 Відповісти
Полк это не менее 1500 человек! + обслуга еще около 1000.
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10.03.2022 00:45 Відповісти
Вот, интересно, 8 го мая Зеленский будет принимать парад в Киеве или в Москве?!?
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10.03.2022 00:52 Відповісти
Скибин. Село Скибин. У меня там дом 😭 есть какие-то новости?
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10.03.2022 00:56 Відповісти
Здохніть кацапи це тепер як На добраніч 😆
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10.03.2022 00:58 Відповісти
Слава ЗСУ! Героям Слава! Слава громадянам України!!! Смерть рашистським zombi- вбивцям!!!💛💙💛💙💛💙💛🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪💪💪💪💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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10.03.2022 07:11 Відповісти
МЯСО БЕЗМОЗГЛОЕ !!!
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10.03.2022 07:19 Відповісти
Отвёл шестой полк на Богдановку, сейчас здесь перехожу к обороне. Частью сил 239-го северную окраину заняли Димера. Прошу огонь нанести на 452 615 населенный пункт Вкивен (?)

Тут під Димер, напевно, малася на увазі Велика Димерка, а Вкивен - це Скибин
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10.03.2022 09:23 Відповісти
Прошу огонь нанести на 452 615 населенный пункт СКИБИН!!!!
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10.03.2022 09:36 Відповісти
Нехай глибше викопують собі могили, московські окупанти в Україні !!
За мародерство в Україні - смерть московітам!
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10.03.2022 12:44 Відповісти
 
 