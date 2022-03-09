8-9 березня засобами ППО ЗСУ знищено 4 штурмовика Су-25, 2 вертольоти та 2 крилаті ракети російських окупантів

За крайні дві доби 8-9 березня засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України було знищено щонайменше вісім повітряних цілей в районі проведення операції Об’єднаних Сил та на Київщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.

"Винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ С-300 та Бук-М1 знищили 4 штурмовика Су-25, два вертольоти російських окупантів також є підтвердження на дві збиті крилаті ракети.

Штурмовики та бомбардувальники Повітряних Сил на різних стратегічних напрямках продовжують підтримувати дії Сухопутних військ і наносять ракетно-бомбові удари по колонах ворожої техніки.

Таким чином за оперативними підрахунками маємо такі втрати ворожої авіатехніки: літаки – 56 і вертольоти 82 одиниці", - йдеться у повідомленні.

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