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Кулеба прибув до Туреччини для переговорів про припинення війни проти України
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Глава МЗС України прибув до Туреччини на перемовини з міністром іноземних справ РФ Сергієм Лавровим.
Про це у Twitter повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.
"На запрошення глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу, Дмитро Кулеба прибув до Анталії для переговорів про припинення військових дій Росії та припинення війни проти України", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+19 Євген Дусик
показати весь коментар09.03.2022 23:02
+12 ptn hlo 428037f7
показати весь коментар09.03.2022 23:06
+7 Small Jerboa
показати весь коментар09.03.2022 23:06
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Надо ж как-то лаврушке создать родную атмосферу.
Роль "Черчіля" вже закінчилася, актор або знудився, або втомився, тепер стара роль - мир, компроміси за рахунок українців, нейтралітет проти конституції та ін.
Не вірю, що здатен на такий вчинок.
https://prnt.sc/QSzcMy94KUEe
1. Що ви можете запропонувати Путіну на заміну його бажання захопити Україну?!
2. Чим і як ви можете примусити Путіна виконувати договір?!