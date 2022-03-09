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Кулеба прибув до Туреччини для переговорів про припинення війни проти України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кулеба прибув до Туреччини для переговорів про припинення війни проти України

Глава МЗС України прибув до Туреччини на перемовини з міністром іноземних справ РФ Сергієм Лавровим.

Про це у Twitter повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"На запрошення глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу, Дмитро Кулеба прибув до Анталії для переговорів про припинення військових дій Росії та припинення війни проти України", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Витискатимемо максимум. Україна має три пункти вимог, - Кулеба щодо переговорів із Лавровим

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
Будьмо пильні, бо українці часто вигравали битви і програвали переговори...
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09.03.2022 23:02
+12
До 97% украинцев считают, что нашему государству не следует соглашаться на ультиматумы Москвы и нужно продолжать сопротивление до окончательной победы Украины.
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09.03.2022 23:06
+7
Всього ДВА ПИТАННЯ:
1. Що ви можете запропонувати Путіну на заміну його бажання захопити Україну?!
2. Чим і як ви можете примусити Путіна виконувати договір?!
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09.03.2022 23:06
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Лошадь щось відстає, мабуть облітає все, де такому шматку гівна не раді.
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09.03.2022 23:00 Відповісти
До Румунії наближається, робить великий круг...
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09.03.2022 23:25 Відповісти
Надеюсь Кулеба взял с собой вожжи/седно/пакет овса.....

Надо ж как-то лаврушке создать родную атмосферу.
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09.03.2022 23:02 Відповісти
Коллеги Кулебы из Колумбии, как я надеюсь, обеспечили его достаточным количеством успокоительного для лошади.
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09.03.2022 23:06 Відповісти
Пакет овса і пляшка боржомі на столі переговорів були б доречні
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09.03.2022 23:08 Відповісти
Будьмо пильні, бо українці часто вигравали битви і програвали переговори...
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09.03.2022 23:02 Відповісти
убил бы лошадь - был бы Героем!..
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09.03.2022 23:05 Відповісти
Це Зеленський зробить на зустрічі с куйлом)
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09.03.2022 23:08 Відповісти
Але ж обіцяв та обіцяє шукати мир в оці пуйла!
Роль "Черчіля" вже закінчилася, актор або знудився, або втомився, тепер стара роль - мир, компроміси за рахунок українців, нейтралітет проти конституції та ін.
Не вірю, що здатен на такий вчинок.
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10.03.2022 00:34 Відповісти
До 97% украинцев считают, что нашему государству не следует соглашаться на ультиматумы Москвы и нужно продолжать сопротивление до окончательной победы Украины.
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09.03.2022 23:06 Відповісти
Как сказал вчера Аваков мы можем бороться до окончательной победы, но потом увидим, что у нас осталось три человека. Нужна ли нам будет победа ТАКОЙ ценой. Хорошо об окончательной победе говорить тем кто не в Мариуполе Изюма Бородянке и т.д., а кто сидит в тепле и добре где-то на Западной Украине, и не пьёт воду из луж и не умирает от обезвоживания и голода. По словам Авакова, чтобы сохранить людей придется пойти на непопулярные условия например нейтральный статус, но по примеру Израиля, согласится на границы Украины по состоянию на 24 февраля.
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10.03.2022 00:59 Відповісти
Подоляк Михаил Михайлович: политтехнолог, журналист, окончил мединститут... И это то, что в дни войны даёт несостоявшемуся юристу, по факту клоуну, советы по управлению страной.
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09.03.2022 23:06 Відповісти
Сбейте лаврова лошадь))) https://www.flightradar24.com/CL30/2*******

https://prnt.sc/QSzcMy94KUEe
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09.03.2022 23:06 Відповісти
https://www.flightradar24.com/CL30/2*******
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09.03.2022 23:06 Відповісти
Мало шишек набили все равно поехали на переговоры с кацапоидами на которых Украину 1000% ****** в который раз
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09.03.2022 23:06 Відповісти
Всього ДВА ПИТАННЯ:
1. Що ви можете запропонувати Путіну на заміну його бажання захопити Україну?!
2. Чим і як ви можете примусити Путіна виконувати договір?!
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09.03.2022 23:06 Відповісти
Тому послали Кулебу, а не нас
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09.03.2022 23:11 Відповісти
ну а пока русня ворует кадры с батлы для своих пропоганден роликов наши выдают на гора такое https://twitter.com/i/status/1501665223471738885
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09.03.2022 23:06 Відповісти
Это уже перебор. Хз(
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09.03.2022 23:09 Відповісти
Жги их, Кулеба. Сейчас нет сильной или слабой позиции.
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09.03.2022 23:08 Відповісти
Дмитро дай "коняці" по їб.лу, та їдь до дому! Це будуть найкращі перемовини з раша-фашистами!
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09.03.2022 23:17 Відповісти
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09.03.2022 23:21 Відповісти
До Румунії підлітає.
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09.03.2022 23:23 Відповісти
Так надо. Надо сделать вид, что мы договариваемся. Что бы потом жечь руснывых было еще веселей. Все знают, что любой договор с россией не стоит бумаги на которой он написан
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09.03.2022 23:52 Відповісти
Упаси тебя , зеля, Бог чтоб это не оказался отказ от НАТО... не накличь беду
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10.03.2022 01:40 Відповісти
 
 