Кулеба прибув до Туреччини для переговорів про припинення війни проти України

Глава МЗС України прибув до Туреччини на перемовини з міністром іноземних справ РФ Сергієм Лавровим.

Про це у Twitter повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"На запрошення глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу, Дмитро Кулеба прибув до Анталії для переговорів про припинення військових дій Росії та припинення війни проти України", - йдеться в повідомленні.

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