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У збитих над Україною російських льотчиків не розкриваються парашути, - ГУР Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У збитих над Україною російських військових льотчиків не розкриваються парашути після катапультування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони.

У збитих над Україною російських льотчиків не розкриваються парашути, - ГУР Міноборони 01

"Днями українською системою ППО було збито російський літак Су-25. Ворожий льотчик катапультувався, але загинув. Збитий російський пілот став одним із багатьох тисяч окупантів, які прийшли "на Україну", а залишаться назавжди в українській землі. Однак цей випадок має свою особливість і поповнив статистику збитих асів Путіна, у яких після катапультування не розкрився парашут.

Зараз проводиться детальне вивчення уламків цього і раніше збитих літаків російських фашистів, з попередніх результатів випливає, що однією з причин неспрацьовування парашута може бути його умисне неправильне укладання перед вильотом", - йдеться у повідомленні.

У ГУР МО звертають увагу, що кожен з російських льотчиків, які здійснюють бойові вильоти в українське небо, вбивають українських жінок та дітей, руйнують 500-кілограмовими бомбами та ракетами наші міста, що мають тисячолітню історію, за міжнародними канонами – військовий злочинець, який буде засуджений на великий тюремний термін.

Також дивіться: Літаки бомблять українські міста некерованими авіабомбами вільного падіння, - збитий окупант Красноярцев. ВIДЕО

"Віддавати таких людей у ​​руки правосуддя та відкрити правду усьому світу – це якось не за кремлівськими правилами. "Краще льотчику перед вильотом силами традиційно сіренького та непомітного особіста (спадкоємця "залізного Фелікса" та дрібного Путіна) трохи "підправити" парашут", - припускають українські розвідники.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+42
Тобто ***** непотрібні живі свідки на трибуналі.
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09.03.2022 23:12
+27
Цю новину обов'язково мають прочитати кацапські пілоти .. . І їх дружини ..
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09.03.2022 23:14
+24
Спасибо, парашют!
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09.03.2022 23:11
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09.03.2022 23:10 Відповісти
Парашути навіть за нас
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09.03.2022 23:11 Відповісти
Спасибо, парашют!
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09.03.2022 23:11 Відповісти
Навіть парашути проти москалів.
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09.03.2022 23:11 Відповісти
Птеродактилей не живими більше не брати
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09.03.2022 23:11 Відповісти
А хто їх братиме неживими?... Кому ті мішки з фаршем потрібні?!
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09.03.2022 23:17 Відповісти
Бог все видит.
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09.03.2022 23:12 Відповісти
Тобто ***** непотрібні живі свідки на трибуналі.
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09.03.2022 23:12 Відповісти
зонтики будут выдавать
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09.03.2022 23:12 Відповісти
Будемо судити тих, в кого розкриваються. Перші підуть на удобрєнія.
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09.03.2022 23:12 Відповісти
Так задумано zондерфюрерами. Это чтобы летчики живыми в плен не попали и не слили информацию.
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09.03.2022 23:13 Відповісти
Ай-яй-яй, какое, *****, горе! Лучше бы ********** еще на земле, не взлетев, сгорали. Вместе со всеми самолетами, танками, городами..
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09.03.2022 23:13 Відповісти
зачем нам скрипач ?
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09.03.2022 23:13 Відповісти
І чому вони в полон не хочуть?... Неадекватні якісь...
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09.03.2022 23:14 Відповісти
да не може бути , кацапи самі себе вбивають це хфейк
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09.03.2022 23:14 Відповісти
Цю новину обов'язково мають прочитати кацапські пілоти .. . І їх дружини ..
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09.03.2022 23:14 Відповісти
Скажуть "ну и чо? мы быдлы, наше дело молча подыхать!"
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09.03.2022 23:21 Відповісти
Не скажуть . Кацап серлива істота . . Загроза здохнути позбавить його ентузіазму .
Кулі вбивають в прямому сенсі , а подібні новини - морально . Інформація це теж зброя .
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09.03.2022 23:31 Відповісти
В першу чергу зрадіют дружини і діти льотчиків - похороні та всякі пільги дорожчі живого льотчика - більше грошей, жратви і корисної жил.площі на 1 члена сімї
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09.03.2022 23:29 Відповісти
Ну после того что они делают с мирными людьми, это для них подарок. Уже бы рвали на куски этих вонючих пилотов.
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09.03.2022 23:14 Відповісти
Головне щоб з цим матеріалами були ознайомленні рашистські кати перед вильотами! Можливо бажаючих вбивати мирних Українців стане менше.
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09.03.2022 23:14 Відповісти
Ничего - мы будем их на батуты ловить, но все равно информацию вытянем.
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09.03.2022 23:14 Відповісти
парашутобандерівці
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09.03.2022 23:14 Відповісти
ФСБешники.
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09.03.2022 23:17 Відповісти
Дуже прикро...
А у полон тоді кого брати?
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09.03.2022 23:14 Відповісти
Щоб не потрапляли в полон.
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09.03.2022 23:15 Відповісти
Чтобы в плену ничего не болтали, вот и не раскрываются. Думаю, кацапы так подсуетились после списков пилотов и прочей секретной инфы, которая перестала быть секретной.
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09.03.2022 23:15 Відповісти
После того как пухлый палач-пилот рассказал и имя генералов, и приказы все в подробностях пару дней назад
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10.03.2022 00:32 Відповісти
А посадилиб літак на наш аеродром ще б мали 1 лимон. Але родіна не продається.
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09.03.2022 23:15 Відповісти
однією з причин неспрацьовування парашута може бути його умисне неправильне укладання перед вильотом", - йдеться у повідомленні.
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А если это так, то зачем сдавать наших людей?
Ведь у них известно, кто укладывал парашюты.
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09.03.2022 23:16 Відповісти
а хто сказав, що це наші роблять?
скорше це наказ по армії раші типу шоб збиті льотчики не давали більше інтерв"ю
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09.03.2022 23:18 Відповісти
1000% Війна башт Кремля
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09.03.2022 23:19 Відповісти
А може льотчик сам завязав стропи у вузол ? Розвязав всі проблеми з кредитами та іпотеками дл
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09.03.2022 23:31 Відповісти
ну їм же казали сідати на наші літовиська
шо лям за літака дадуть

нєєє, вони дочеквються, поки їх зіб"ють
но то їхній вибір
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09.03.2022 23:16 Відповісти
Ще один чи два не відкриються і рссейскії летуни можуть почати взлітати
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09.03.2022 23:17 Відповісти
Відмовлятися взлітати..
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09.03.2022 23:18 Відповісти
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09.03.2022 23:18 Відповісти
Родина тебя кинет, с...ок.
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09.03.2022 23:18 Відповісти
Їм що, спеціально такі парашути видають?
Мовляв, "руцькі не здаються"?
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09.03.2022 23:19 Відповісти
ну от і гуденькі.
піропатрон під хвіст і ніякого парашюта - це ж мрія кацапа.
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09.03.2022 23:20 Відповісти
Треба ретельно обшукати - десь там візитівка Яроша стропи підпиляла
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09.03.2022 23:21 Відповісти
Нет пленного сбитого летчика - нет показаний на судах о военных преступлениях. Именно так подумал какой-то генерал, когда поставил подпись о приемке бракованных парашюто
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09.03.2022 23:22 Відповісти
Спецом так укладывать начали, шоб летчики в плен не попадали.
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09.03.2022 23:22 Відповісти
Камікадзе ***....тим хто служить на землі радимо хара-кірі
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09.03.2022 23:22 Відповісти
Якщо розкривається доводиться збивати ще раз...
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09.03.2022 23:25 Відповісти
Непогана версія.
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09.03.2022 23:28 Відповісти
Опять тяжелее воздуха?)

Представляю себе ***** этих *******, когда дергаешь рычаг... вылетаешь из кабины... и камнем вниз)))
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09.03.2022 23:34 Відповісти
А якщо і розкриваються, то літуни випадково стали битися головами об приклади автоматів українців. І так по декільку раз...
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09.03.2022 23:38 Відповісти
Не факт, что всё так сложно, как думают разведчики. Вполне возможно, это обыкновенная рукожопость руцких. Укладчики бухие, либо не переукладывали парашют со времён выхода самолёта с конвейера..
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09.03.2022 23:44 Відповісти
Особенно часто не раскрываются парашюты у тех кто сбрасывает бомбы и ракеты по мирному населению.
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09.03.2022 23:45 Відповісти
А им и не надо.
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09.03.2022 23:45 Відповісти
"Дяденька, ступеньки мылом намазаны!"
"Да *****-бать-бать-бать-бать-бать-бать !!!"
(навеяло)
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09.03.2022 23:54 Відповісти
Камікадзе. Чим більше їх меньше, тім більше нам краще.
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09.03.2022 23:59 Відповісти
а на фото точно не розкрилися. Там же така катапульта, що з землі викидає. Хоча. Десь влітку з стратега трое на стоянці капультувались. Двоє в землюо дин вверх. Всі загинули і виявились рукожопі ремонтники напряму підєднали (позо запобіжника) кабелі. тільки запустил двигуни і маресьеви вилетіли і тут так само взяли зі складу парашут присобачили і лети, голубчику,лети. може вернешся.....
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10.03.2022 01:02 Відповісти
Полностью согласна…каждый лётчик -убийца это свидетель на предстоящем суде …и по раша мафия законам ,если не чайкой или выбросом из окна,то нераскрывшимся парашютом ,убирают свидетелей ..но как то не жалко..
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10.03.2022 01:14 Відповісти
Слава Парашутам!!
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10.03.2022 01:43 Відповісти
Все логично....
Зачем лишние свидетели....
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10.03.2022 02:58 Відповісти
Тупой путин решил, что никто про это не узнает.
Это же позорище и дикость вселенские -
кто после этого будет за них воевать ?
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10.03.2022 04:18 Відповісти
однією з причин неспрацьовування парашута може бути його умисне неправильне укладання перед вильотом", - йдеться у повідомленні

Не думаю, що парашут у катапультному кріслі складався саме перед вильотом, а причин нерозкриття може бути досить багато. Найбільш вірогідна - разом зі знищенням літака, вбивається і льотчик
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10.03.2022 09:48 Відповісти
Збитий льотчик перестає бути "своїм" - його можна кинути і навіть жбурнути.
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12.03.2022 05:47 Відповісти
 
 