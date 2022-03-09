У збитих над Україною російських льотчиків не розкриваються парашути, - ГУР Міноборони
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У збитих над Україною російських військових льотчиків не розкриваються парашути після катапультування.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони.
"Днями українською системою ППО було збито російський літак Су-25. Ворожий льотчик катапультувався, але загинув. Збитий російський пілот став одним із багатьох тисяч окупантів, які прийшли "на Україну", а залишаться назавжди в українській землі. Однак цей випадок має свою особливість і поповнив статистику збитих асів Путіна, у яких після катапультування не розкрився парашут.
Зараз проводиться детальне вивчення уламків цього і раніше збитих літаків російських фашистів, з попередніх результатів випливає, що однією з причин неспрацьовування парашута може бути його умисне неправильне укладання перед вильотом", - йдеться у повідомленні.
У ГУР МО звертають увагу, що кожен з російських льотчиків, які здійснюють бойові вильоти в українське небо, вбивають українських жінок та дітей, руйнують 500-кілограмовими бомбами та ракетами наші міста, що мають тисячолітню історію, за міжнародними канонами – військовий злочинець, який буде засуджений на великий тюремний термін.
"Віддавати таких людей у руки правосуддя та відкрити правду усьому світу – це якось не за кремлівськими правилами. "Краще льотчику перед вильотом силами традиційно сіренького та непомітного особіста (спадкоємця "залізного Фелікса" та дрібного Путіна) трохи "підправити" парашут", - припускають українські розвідники.
Будь ласка, зачекайте...
Кулі вбивають в прямому сенсі , а подібні новини - морально . Інформація це теж зброя .
А у полон тоді кого брати?
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А если это так, то зачем сдавать наших людей?
Ведь у них известно, кто укладывал парашюты.
скорше це наказ по армії раші типу шоб збиті льотчики не давали більше інтерв"ю
шо лям за літака дадуть
нєєє, вони дочеквються, поки їх зіб"ють
но то їхній вибір
Мовляв, "руцькі не здаються"?
піропатрон під хвіст і ніякого парашюта - це ж мрія кацапа.
Представляю себе ***** этих *******, когда дергаешь рычаг... вылетаешь из кабины... и камнем вниз)))
"Да *****-бать-бать-бать-бать-бать-бать !!!"
(навеяло)
Зачем лишние свидетели....
Это же позорище и дикость вселенские -
кто после этого будет за них воевать ?
Не думаю, що парашут у катапультному кріслі складався саме перед вильотом, а причин нерозкриття може бути досить багато. Найбільш вірогідна - разом зі знищенням літака, вбивається і льотчик