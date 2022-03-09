В умовах агресії РФ Раді необхідно запровадити онлайн голосування з надважливих питань, - Корнієнко
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Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко наголошує на важливості запровадження дистанційного голосування народними депутатами України.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Апарату ВРУ, інформує Цензор.НЕТ.
Корнієнко повідомив, що законопроєкт про дистанційне голосування як автори підписали 241 народний депутат.
"Зараз потрібна ініціатива, яка допоможе нам в ті моменти, коли Верховна Рада України не зможе зібратися з якихось причин", - пояснив він.
За словами першого віцеспікера, онлайн голосування зможуть проводитися з важливих питань, але вони не стосуються змін до Конституції та будь-яких питань, які пов’язані з мирним процесом, з мирними договорами. Також, як стверджує Корнієнко, це не може стосуватися імпічменту президента і зміни керівництва парламенту.
"Це потрібно на форс-мажорний випадок", - зауважив політик.
Він зазначив, що всі депутати працюють, причому значна частина - на блокпостах та у теробороні.
"Враховуючи взагалі логістичну ситуацію в Україні, позачергові засідання точно будуть оголошуватися в такий термін, щоб депутати встигли доїхати до його місця проведення. І ми розуміємо, що зараз будь-які переміщення по Україні - це дві-три доби, враховуючи комендантські години, блок-пости тощо. Тому важливо організовувати дистанційні голосування з надважливих питань в умовах агресії РФ", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Усіх, хто за таке проголосує на список для ССО!
Однак 4 дуже важливих закони вже шостий день без руху лежать на підписанні у президента. Це законопроєкти 5101 і 5102 про заборону пропаганди держави-агресора і кримінальну відповідальність за поширення ворожої агітпродукції, а також 5143 й 5144 про відповідальність за співпрацю з ворогом (колабораціонізм).
Я не знаю, хто в офісі президента гальмує підписання цих надважливих законів. Але це зволікання - неприпустиме.
Пане президенте, підпишіть ці закони невідкладно!
Дайте запрацювати правовим інструментам протидії ворожій агітації і колабораціонізму.
Володимир В'ятрович
1. Це з яких таких причин? Ти що в окопах ворожу атаку відбиваєш? Війна йде, а ви зібратися не можете "з якихось причин"? А по "Закону військового часу" не бажаєш...
2. Гарно придумав: сидиш десь в Іспанії з "корабельною сосною" та Закони приймаєш або хтось замість тебе.
3. Здоровий бугай бери зброю до рук та йди захищай Батьківщину, спокутуй провину за те що ви наробили.