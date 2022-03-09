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В умовах агресії РФ Раді необхідно запровадити онлайн голосування з надважливих питань, - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В умовах агресії РФ Раді необхідно запровадити онлайн голосування з надважливих питань, - Корнієнко

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко наголошує на важливості запровадження дистанційного голосування народними депутатами України.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Апарату ВРУ, інформує Цензор.НЕТ.

Корнієнко повідомив, що законопроєкт про дистанційне голосування як автори підписали 241 народний депутат.

"Зараз потрібна ініціатива, яка допоможе нам в ті моменти, коли Верховна Рада України не зможе зібратися з якихось причин", - пояснив він.

За словами першого віцеспікера, онлайн голосування зможуть проводитися з важливих питань, але вони не стосуються змін до Конституції та будь-яких питань, які пов’язані з мирним процесом, з мирними договорами. Також, як стверджує Корнієнко, це не може стосуватися імпічменту президента і зміни керівництва парламенту.

"Це потрібно на форс-мажорний випадок", - зауважив політик.

Він зазначив, що всі депутати працюють, причому значна частина - на блокпостах та у теробороні.

"Враховуючи взагалі логістичну ситуацію в Україні, позачергові засідання точно будуть оголошуватися в такий термін, щоб депутати встигли доїхати до його місця проведення. І ми розуміємо, що зараз будь-які переміщення по Україні - це дві-три доби, враховуючи комендантські години, блок-пости тощо. Тому важливо організовувати дистанційні голосування з надважливих питань в умовах агресії РФ", - додав він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
Щоби з Оману, або з Єміратів вирішувати долю України?!
Усіх, хто за таке проголосує на список для ССО!
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09.03.2022 23:20
+15
А ці суки з СН даже під час війни продовжують пропихувати свій проект фальсифікації волевиявлення.
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09.03.2022 23:21
+10
Минуло вже 6 днів від засідання парламенту, на якому ми величезною більшістю голосів ухвалили пакет законів, гостро необхідних Україні в умовах війни. Більша їх частина була оперативно - упродовж доби - підписана головою ВР і президентом. Вони вже опубліковані й набули чинності.
Однак 4 дуже важливих закони вже шостий день без руху лежать на підписанні у президента. Це законопроєкти 5101 і 5102 про заборону пропаганди держави-агресора і кримінальну відповідальність за поширення ворожої агітпродукції, а також 5143 й 5144 про відповідальність за співпрацю з ворогом (колабораціонізм).
Я не знаю, хто в офісі президента гальмує підписання цих надважливих законів. Але це зволікання - неприпустиме.
Пане президенте, підпишіть ці закони невідкладно!
Дайте запрацювати правовим інструментам протидії ворожій агітації і колабораціонізму.

Володимир В'ятрович
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09.03.2022 23:23
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Щоби з Оману, або з Єміратів вирішувати долю України?!
Усіх, хто за таке проголосує на список для ССО!
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09.03.2022 23:20 Відповісти
А ці суки з СН даже під час війни продовжують пропихувати свій проект фальсифікації волевиявлення.
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09.03.2022 23:21 Відповісти
«Ця .уйня тобі не допоможе» Лесь.
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09.03.2022 23:21 Відповісти
в умовах агресії українські Воїни бьються з окупантом в полі та місті, а не граються в компютерні стрілялки.
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09.03.2022 23:22 Відповісти
У дії.
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09.03.2022 23:22 Відповісти
Минуло вже 6 днів від засідання парламенту, на якому ми величезною більшістю голосів ухвалили пакет законів, гостро необхідних Україні в умовах війни. Більша їх частина була оперативно - упродовж доби - підписана головою ВР і президентом. Вони вже опубліковані й набули чинності.
Однак 4 дуже важливих закони вже шостий день без руху лежать на підписанні у президента. Це законопроєкти 5101 і 5102 про заборону пропаганди держави-агресора і кримінальну відповідальність за поширення ворожої агітпродукції, а також 5143 й 5144 про відповідальність за співпрацю з ворогом (колабораціонізм).
Я не знаю, хто в офісі президента гальмує підписання цих надважливих законів. Але це зволікання - неприпустиме.
Пане президенте, підпишіть ці закони невідкладно!
Дайте запрацювати правовим інструментам протидії ворожій агітації і колабораціонізму.

Володимир В'ятрович
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09.03.2022 23:23 Відповісти
Тобто терміново проголосоване ВР (дистанційно чи ні) має високу вирогідність попасти під сукно в ОП, якщо зміст проголосованого ОП не сподобається.
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09.03.2022 23:42 Відповісти
Ні, бо вони ( ХТОСЬ типу: це Депутати так проголосували ) можуть будь який Закон прийняти чи Найгірше Внести зміни до Конституцію "хателки *****"
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09.03.2022 23:24 Відповісти
там же млрд долларов со всего мира стеклись. нужно быстренько их освоить
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09.03.2022 23:24 Відповісти
Це щоб Ківа, Медведчук, та купа депутатів, які втекли на курорти перечекати, чим закінчиться, могли голосувати?
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09.03.2022 23:31 Відповісти
Ах вы ж сукины дети!! Свалить решили за границу и оттуда законы для ***** принимать? Бросить воюющую страну и в безопасности осваивать наворованные из бюджета деньги? Сколько "Слуг урода" осталось в Раде? Квоты нет для принятия преступных законов? Хотите подключить тех слуг, которые уже сдрыснули з Украины? Ублюдки
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09.03.2022 23:33 Відповісти
Не-не-не ,наоборот - только лично!И только в Киеве!Что бы их "не похитили"...
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09.03.2022 23:51 Відповісти
" коли Верховна Рада України не зможе зібратися з якихось причин"
1. Це з яких таких причин? Ти що в окопах ворожу атаку відбиваєш? Війна йде, а ви зібратися не можете "з якихось причин"? А по "Закону військового часу" не бажаєш...
2. Гарно придумав: сидиш десь в Іспанії з "корабельною сосною" та Закони приймаєш або хтось замість тебе.
3. Здоровий бугай бери зброю до рук та йди захищай Батьківщину, спокутуй провину за те що ви наробили.
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09.03.2022 23:54 Відповісти
 
 