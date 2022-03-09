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США не підтримують передачу винищувачів Україні, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

США не підтримують передачу винищувачів Україні, - Пентагон

Сполучені Штати не підтримують передачу бойових літаків Україні, зокрема польських винищувачів МіГ-29.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі, пише "Європейська правда" із посиланням на Guardian.

Кірбі розповів, що міністр оборони США Ллойд Остін розмовляв зі своїм польським колегою і "наголосив, що ми не підтримуємо передачу додаткових винищувачів ВПС України на даний час, і тому також не маємо жодного бажання бачити їх у нашому підпорядкуванні".

Кірбі також назвав причини, через які США проти передачі бойової авіації Україні.

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"По-перше, ми вважаємо, що найкращий спосіб підтримати українську оборону — це надати їй зброю та системи, яких вони найбільше потребують для відбиття російської агресії, зокрема, протитанкової та протиповітряної оборони. Ми разом з іншими країнами продовжуємо надсилати їм цю зброю і знаємо, що вона використовується з великим успіхом. Повільний поступ Росії на півночі і повітряний простір, що оспорюється, над Україною — головний доказ цього", - сказав він.

Кірбі зазначив, що хоча можливості російської авіації і значні, їх ефективність обмежена через українські стратегічні оперативні та тактичні наземні системи ППО, ракети "земля-повітря" та ПЗРК.

"По-друге, наразі ВПС України мають кілька ескадрилей повністю боєздатних літаків. За нашими оцінками, додавання літаків навряд чи суттєво змінить ефективність ВПС України у порівнянні з можливостями Росії. Тому ми вважаємо, що вигода від передачі цих МіГ-29 є невеликою", - зазначив спікер Пентагону.

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Він додав, що розвідка вважає, що передача МіГ-29 Україні може бути помилково прийнята за ескалацію та може призвести до серйозної реакції Росії, яка може збільшити перспективи військової ескалації з НАТО.

"Тому ми також оцінюємо передачу МіГ-29 Україні як високий ризик. Ми також вважаємо, що є альтернативні варіанти, які краще підходять для підтримки українських військових у їх боротьбі проти Росії. Ми продовжимо використовувати ці варіанти", - сказав він.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+21
Только не надо истерить. Вполне возможно, что эти самолеты уже перекрашивают.
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09.03.2022 23:29
+19
Досить нити! Афганістан без танків та літаків захистив свою землю від срср. Спасибі США за зброю, яку дають Україні.
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09.03.2022 23:31
+17
Только не надо тут ЗРАДА - ЗРАДОНЬКА тд и тп. США и ЕС, как не крути, экономику эрэфии на 0 умножили
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09.03.2022 23:28
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А что именно не так в то, что он написал. По п.2 несоглашусь, т.к. НАТО вполне может иметь смысл для защиты от Китая когда шабростан развалится. А по п.1 и п.3 все так и есть. Если для тебя, находящегося в белой Украине, неочевиден п.3, то тебе надо приехать пожить в США и тогда ты поймешь, что мир таки движется в сторону уничтожения белой расы.
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10.03.2022 05:27 Відповісти
По пункту первому так было до тех пор, пока правитель был относительно адекватным и договороспособным. Никаких 10-20 мини-путиных не будет, потому как управление ракетами и их обслуживание не будут доступны этим 10-20 мини-странам. Кроме того, это дорогое удовольствие. Если и останутся страны с ядерным оружием, то их будет одна-две, но маленьких. И само собой, им придется разоружаться, так как такое количество оружия маленькие бедные страны не потянут.
По 3-му пункту причины естественной убыли белого населения естественны и никак не связаны с уничтожением "белой рассы". Так уж сложилось, что часто успешные люди предпочитают карьеру и саморазвитие семье. Семейные ценности вышли на второй план у многих. И в этом виновны не негры.
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10.03.2022 11:54 Відповісти
Краткий смысл - мы ссым....
И не вижу ничего плохого в вступлении НАТО в эту войну.
На 99.9% уверен, что на след день после вступления НАТО или США в конфликт - рашка скулив и поджав хвост даст заднюю.
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10.03.2022 03:04 Відповісти
Сцать на Россию - это правильно.
Зато теперь мы получим компоненты ПРО и скажем:
ВОТ ВИДИТЕ, МЫ ПРОТИВ ЭСКАЛАЦИИ
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10.03.2022 04:10 Відповісти
Під час другої світової передавати сталіну літаки було не "ескалація"?!
Підота сциклива. На ваших руках теж тепер кров невинних українських жінок та дітей!
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10.03.2022 08:58 Відповісти
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