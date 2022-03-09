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Кулеба Дмитро (3165) Ле Дріан (98)

Кулеба та глава МЗС Франції Дріан провели розмову перед зустріччю лідерів Євросоюзу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кулеба та глава МЗС Франції Дріан провели розмову перед зустріччю лідерів Євросоюзу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив зі своїм французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном санкції стосовно Росії, які мають посилюватися доти, доки Москва не припинить агресію, а також питання членства України в ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.

"Поговорив із Жан-Івом Ле Дріаном перед зустріччю лідерів ЄС у Версалі. Наголосив на історичній важливості надання членства в ЄС Україні, яка зараз бореться за себе і за всю Європу. Обговорювалися санкції стосовно Росії, які мають посилюватися доти, доки Москва не припинить агресію та воєнні злочини", - написав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба прибув до Туреччини для переговорів про припинення війни проти України

Автор: Роман Свиридович
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Жать санкциями, пока это недоразумение не захлебнется кровью само по себе.
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09.03.2022 23:38 Відповісти
Кулеба взагалі спить коли небудь?
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09.03.2022 23:39 Відповісти
"На Сумщине в село заехали 4 российских танка. Местные, сидя по домам, наблюдают с интересом за жизнью млекопитающих. Танки останавливаются, вылезает экипаж, из двух танков сливают топливо в остальные два и все уезжают. А два пустых танка стоят посреди села. Местные выбежали, воткнули в танки флаги Украины и шмыгнули по домам, сидят, ждут. Возвращаются первые два танка (видно топливо нарыли) видят 2 танка с украинскими флагами и давай их расстреливать, потом подъехали, поняли, что свои, расстроились", - написал он.

Вскоре стало известно, что 2 танка, которые остались на ходу, поехали село объезжать (видно потерялись).

"Они заехали на мост, который предназначен для легковых автомобилей, мост, конечно же, обвалился в реку вместе с танком и всем экипажем. Оставшийся танк ездил-ездил, нашел овраг и перевернулся там.
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09.03.2022 23:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tZQSuFi0Dgk
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09.03.2022 23:41 Відповісти
Кремль має бути зруйнований" - Андрій Тетерук

https://youtu.be/dBpPiW6A9Yk
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10.03.2022 00:43 Відповісти
 
 