Кулеба та глава МЗС Франції Дріан провели розмову перед зустріччю лідерів Євросоюзу
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив зі своїм французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном санкції стосовно Росії, які мають посилюватися доти, доки Москва не припинить агресію, а також питання членства України в ЄС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.
"Поговорив із Жан-Івом Ле Дріаном перед зустріччю лідерів ЄС у Версалі. Наголосив на історичній важливості надання членства в ЄС Україні, яка зараз бореться за себе і за всю Європу. Обговорювалися санкції стосовно Росії, які мають посилюватися доти, доки Москва не припинить агресію та воєнні злочини", - написав Кулеба.
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Вскоре стало известно, что 2 танка, которые остались на ходу, поехали село объезжать (видно потерялись).
"Они заехали на мост, который предназначен для легковых автомобилей, мост, конечно же, обвалился в реку вместе с танком и всем экипажем. Оставшийся танк ездил-ездил, нашел овраг и перевернулся там.
https://youtu.be/dBpPiW6A9Yk