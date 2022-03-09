Після обстрілу пологового будинку в Маріуполі Порошенко вимагає негайно скликати Радбез ООН
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Петро Порошенко вимагає негайно скликати засідання Ради Безпеки ООН через обстріл пологового будинку та дитячої лікарні у Маріуполі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
"Рішуче засуджую нелюдську жорстокість російських окупантів. Вдатися до обстрілу пологового будинку та дитячої лікарні, що сталося сьогодні в Маріуполі, можуть хіба що справжні терористи. Світ повинен побачити ці фото і жахнутися", – наголошує п’ятий президент.
"Не може бути більш промовистого доказу злочинів путінського режиму, аніж сьогоднішній розстріл вагітних жінок і новонароджених дітей в Україні. Досить прикриватися словами про "воєнну операцію", – обурюється Порошенко.
"Слід негайно скликати засідання Ради Безпеки ООН, де зафіксувати і цей божевільний акт як злочин Путіна проти людяності і геноцид української нації. І це треба зупинити негайно!", – закликає Петро Порошенко.
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СРЕДА 09 МАРТА 2022 23:01
Пока в составе СовБеза на постоянной основе находятся представители мокшаленда, эта затея обречена на фиаско.
Единственный положительный момент в этом заявлении тот, что это донесётся сообществу не в виде публикаций в СМИ, а на официальном уровне. Но это ещё не гарантирует того, что будут какие-то сдвиги, кроме как на уровне
говорильнибесконечных консультаций и обсуждений.
так що не потрібно мародерів свинарчуків та парашенків долучати до нинішніх успіхів нашої армії..
-москітний флот з двигунами від газелі)
кращий приклад кремлівскького канібалізму. Канібалів не бояться, канібалів
знищують всім світом.
Україна виміряла колективний череп кацапів і винесла вердикт - це біологічно неповноцінна нижча раса бастардів, існування якої є невиправданим, шкідливим та небезпечним для людства. Тепер наші пріоритети:
- безпрецедентний тотальний етноцид "глубинного русского народа";
- знищення "русской культуры";
- звільнення життєвого простору і ресурсів Комісаріату Євразія.
Із цією метою на узятих під контроль ЗСУ територіях РФ місцеве населення має бути обеззброєне і попередньо зібране у спеціальних гетто і концентраційних таборах. Дуже важливою на початкових етапах є інформаційна блокада і максимальна деморалізація, зокрема шляхом екстремальної жорстокості до населення (масові страти і тортури за найменші спроби непокори, зелене світло охороні таборів на знущання, приниження та ін.)
Далі має бути розпочато широкомасштабну депопуляцію колишньої РФ. Враховуючи безпрецедентний 140-мільйонний масштаб геноциду, для цього треба використовувати усі можливості, в тому числі виморювання голодом та епідемічними хворобами. Одна з ключових умов - створення у гетто гуманітарної катастрофи, позбавлення кацапів доступу до гігієни та медицини, сприяння поширенню коронавірусу, туберкульозу, тіфу, холери, дизентерії, гепатиту С та інших захворювань.
Утім це допоміжні засоби. Основна стратегія остаточного вирішення москальського питання - комбінати знищення, створені за німецькою схемою (залізничний хаб, газові камери і крематорії), але із набагато вищою пропускною здатністю завдяки впровадженню новітніх технологій. Також досить ефективними є масштабні розстрільні полігони із механізованим робочим циклом.
У нас, українців, історична місія - довести до кінця справу Чорного Ордена!
Так, це може виявитися страшною роботою для від природи м'яких і доброзичливих українців. Та чи не страждали від неврозів діди-вартові Треблінки, хлопці у касках із двома блискавками, які спостерігали зі сторожових вишок таке жахіття? Як почувалися після робочої зміни оператори газових камер Дахау? Хіба не закладало вуха кулеметникам Заксенхаузена?
Буде важко. Можливо, чиясь психіка не витримає. Але ми очистимо світ від кацапів. Не залишимо живим жодного виродка.
Хайль Кацапохолокост!
Стурбовані, мабуть…
Президенту Зеленському неймовірно пощастило. В момент, коли на Україну напала країна що покриває 1/7 частину суходолу, в опозиції до нього опинилися політики-державники. Коли на плечі президенту упала відповідальність за долю країни в умовах війни, опозиція повністю підтримала президента, а не стала вставляти йому палки в колеса.
Росія завдала удару. Президент закликав націю до опору. Що зробили лідери опозиції Порошенко і Рудик? Вони теж закликали до опору - у першу чергу своїх прибічників. Вони щакликали забути чвари і об'єднатися проти ворога.
Президент закликав вступати до територіальної оборони і допомагати ЗСУ.
Що зробив Порошенко? Він закупив для тероборони кулемети та бронетехніку. Волонтери, зібрані опозицією, забезпечують харчування тероборони - разом з Мариною Порошенко. Війна потребувала внесення змін у низку законів.
Що зробила опозиція? Вона швидко проголосувала за потрібні зміни разом з владою.
Оцінили?
А хіба можу бути інакше - запитаєте ви?
Ще й як, відповім я. Відповім, і нагадаю як під час захоплення Донбасу Москвою у 2014 р., Юлія Тимошенко їздила в Донецьк - як раз в ті дні, коли була захоплена будівля донецької СБУ і коли закатували депутата Рибака...
Шо рашку лишили права вето? Или даже исключили с равбеза?
Срать они хотели на ваши бла бла....
Они только понимают физ воздействия...
Уверен, что на след день после объявления что какая то страна НАТО вступает в войну на нашей стороне - рашка скуля даст заднюю.