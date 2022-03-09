Після обстрілу пологового будинку в Маріуполі Порошенко вимагає негайно скликати Радбез ООН

Петро Порошенко вимагає негайно скликати засідання Ради Безпеки ООН через обстріл пологового будинку та дитячої лікарні у Маріуполі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Рішуче засуджую нелюдську жорстокість російських окупантів. Вдатися до обстрілу пологового будинку та дитячої лікарні, що сталося сьогодні в Маріуполі, можуть хіба що справжні терористи. Світ повинен побачити ці фото і жахнутися", – наголошує п’ятий президент.

"Не може бути більш промовистого доказу злочинів путінського режиму, аніж сьогоднішній розстріл вагітних жінок і новонароджених дітей в Україні. Досить прикриватися словами про "воєнну операцію", – обурюється Порошенко.

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"Слід негайно скликати засідання Ради Безпеки ООН, де зафіксувати і цей божевільний акт як злочин Путіна проти людяності і геноцид української нації. І це треба зупинити негайно!", – закликає Петро Порошенко.