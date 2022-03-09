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Після обстрілу пологового будинку в Маріуполі Порошенко вимагає негайно скликати Радбез ООН

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Після обстрілу пологового будинку в Маріуполі Порошенко вимагає негайно скликати Радбез ООН

Петро Порошенко вимагає негайно скликати засідання Ради Безпеки ООН через обстріл пологового будинку та дитячої лікарні у Маріуполі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Рішуче засуджую нелюдську жорстокість російських окупантів. Вдатися до обстрілу пологового будинку та дитячої лікарні, що сталося сьогодні в Маріуполі, можуть хіба що справжні терористи. Світ повинен побачити ці фото і жахнутися", – наголошує п’ятий президент.

"Не може бути більш промовистого доказу злочинів путінського режиму, аніж сьогоднішній розстріл вагітних жінок і новонароджених дітей в Україні. Досить прикриватися словами про "воєнну операцію", – обурюється Порошенко.

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"Слід негайно скликати засідання Ради Безпеки ООН, де зафіксувати і цей божевільний акт як злочин Путіна проти людяності і геноцид української нації. І це треба зупинити негайно!", – закликає Петро Порошенко.
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Топ коментарі
+32
...тільки завдяки ППО, облаштованому за кошти ПП, київський "Охматдит" вже двічі минула подібна участь... над лікарнею збито дві рашистські ракети
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09.03.2022 23:48
+24
Більшість цього не оцінила, так само як і відроджену майже з нуля армію.
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09.03.2022 23:51
+12
Стучите и Вам откроют . Под лежачий камень вода не течёт
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09.03.2022 23:53
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СРЕДА 09 МАРТА 2022 23:01
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09.03.2022 23:44 Відповісти
У нас з першого дня війни вимикають світло в місті
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09.03.2022 23:57 Відповісти
Разумно .
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09.03.2022 23:45 Відповісти
Сейчас все работают на победу над рашистами. Так что не делайте срач на ветке
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09.03.2022 23:52 Відповісти
Ти кацап , хоч і умієш текст українськими словами набирати ((
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09.03.2022 23:58 Відповісти
Кацапские фашисты.
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09.03.2022 23:46 Відповісти
Инициатива хорошая, но на мой взгляд бесполезная.
Пока в составе СовБеза на постоянной основе находятся представители мокшаленда, эта затея обречена на фиаско.
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09.03.2022 23:48 Відповісти
Стучите и Вам откроют . Под лежачий камень вода не течёт
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09.03.2022 23:53 Відповісти
Иногда случаются ситуации, что можно и лоб расшибить, но на стук всё равно не откроют. Вот как раз ООН, вместе с СовБезом, играют роль пуленепробиваемой двери. Из-за своей бюрократии и создания видимости "непосильной работы" они делают аж совершенно ничего. Напомните мне хотя бы одно действенное решение, принятое этой организацией.
Единственный положительный момент в этом заявлении тот, что это донесётся сообществу не в виде публикаций в СМИ, а на официальном уровне. Но это ещё не гарантирует того, что будут какие-то сдвиги, кроме как на уровне говорильни бесконечных консультаций и обсуждений.
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10.03.2022 00:10 Відповісти
Звісно так, але реагувати потрібно. Як що це не робити то світ зробить висновки що для Україна загибель дітей у війні це норма.
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09.03.2022 23:53 Відповісти
Так я про це й писав. Лише додав, що це буде дуже непросто.
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10.03.2022 00:00 Відповісти
...тільки завдяки ППО, облаштованому за кошти ПП, київський "Охматдит" вже двічі минула подібна участь... над лікарнею збито дві рашистські ракети
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09.03.2022 23:48 Відповісти
Більшість цього не оцінила, так само як і відроджену майже з нуля армію.
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09.03.2022 23:51 Відповісти
а ви в курсі що за його кошти там сауну з басейном збудували а с-300 навіть не пофарбували?

так що не потрібно мародерів свинарчуків та парашенків долучати до нинішніх успіхів нашої армії..

-москітний флот з двигунами від газелі)
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10.03.2022 04:10 Відповісти
Порох рулить, звісно це не та ситуація де можна зловтішатись, діти загинули, це
кращий приклад кремлівскького канібалізму. Канібалів не бояться, канібалів
знищують всім світом.
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09.03.2022 23:52 Відповісти
На Нюрнбергском процессе, фашисты тоже отрицали геноцид и крематории в к/лагерях!
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09.03.2022 23:53 Відповісти
Надо дать ему по морде и сказать - это фейк - это он сам себя ударил.
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09.03.2022 23:54 Відповісти
Щось Захід нам вкрай недостатньо дає ППО.
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09.03.2022 23:54 Відповісти
бомбят с больших высот,пзрк не достанет ,а буки,осы и с-300 повыбиты или повыбита рлс
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10.03.2022 00:04 Відповісти
Час слати нахій усі женевські конвенції та іншу гуманістичну толерастію.
Україна виміряла колективний череп кацапів і винесла вердикт - це біологічно неповноцінна нижча раса бастардів, існування якої є невиправданим, шкідливим та небезпечним для людства. Тепер наші пріоритети:

- безпрецедентний тотальний етноцид "глубинного русского народа";

- знищення "русской культуры";

- звільнення життєвого простору і ресурсів Комісаріату Євразія.

Із цією метою на узятих під контроль ЗСУ територіях РФ місцеве населення має бути обеззброєне і попередньо зібране у спеціальних гетто і концентраційних таборах. Дуже важливою на початкових етапах є інформаційна блокада і максимальна деморалізація, зокрема шляхом екстремальної жорстокості до населення (масові страти і тортури за найменші спроби непокори, зелене світло охороні таборів на знущання, приниження та ін.)

Далі має бути розпочато широкомасштабну депопуляцію колишньої РФ. Враховуючи безпрецедентний 140-мільйонний масштаб геноциду, для цього треба використовувати усі можливості, в тому числі виморювання голодом та епідемічними хворобами. Одна з ключових умов - створення у гетто гуманітарної катастрофи, позбавлення кацапів доступу до гігієни та медицини, сприяння поширенню коронавірусу, туберкульозу, тіфу, холери, дизентерії, гепатиту С та інших захворювань.

Утім це допоміжні засоби. Основна стратегія остаточного вирішення москальського питання - комбінати знищення, створені за німецькою схемою (залізничний хаб, газові камери і крематорії), але із набагато вищою пропускною здатністю завдяки впровадженню новітніх технологій. Також досить ефективними є масштабні розстрільні полігони із механізованим робочим циклом.

У нас, українців, історична місія - довести до кінця справу Чорного Ордена!

Так, це може виявитися страшною роботою для від природи м'яких і доброзичливих українців. Та чи не страждали від неврозів діди-вартові Треблінки, хлопці у касках із двома блискавками, які спостерігали зі сторожових вишок таке жахіття? Як почувалися після робочої зміни оператори газових камер Дахау? Хіба не закладало вуха кулеметникам Заксенхаузена?

Буде важко. Можливо, чиясь психіка не витримає. Але ми очистимо світ від кацапів. Не залишимо живим жодного виродка.

Хайль Кацапохолокост!
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09.03.2022 23:57 Відповісти
Дивне мовчання Радбезу ООН, ЄС та НАТО, ПІСЛЯ ТАКОГО воєнного злочину!!!
Стурбовані, мабуть…
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10.03.2022 00:13 Відповісти
Сизочолий криголам знов ввімкнув піар замість мізків.. такі заяви мали бути з початку агресії а не в рандомний момент коли й так все всім зрозуміло
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10.03.2022 01:44 Відповісти
Державники в опозиції

Президенту Зеленському неймовірно пощастило. В момент, коли на Україну напала країна що покриває 1/7 частину суходолу, в опозиції до нього опинилися політики-державники. Коли на плечі президенту упала відповідальність за долю країни в умовах війни, опозиція повністю підтримала президента, а не стала вставляти йому палки в колеса.
Росія завдала удару. Президент закликав націю до опору. Що зробили лідери опозиції Порошенко і Рудик? Вони теж закликали до опору - у першу чергу своїх прибічників. Вони щакликали забути чвари і об'єднатися проти ворога.
Президент закликав вступати до територіальної оборони і допомагати ЗСУ.
Що зробив Порошенко? Він закупив для тероборони кулемети та бронетехніку. Волонтери, зібрані опозицією, забезпечують харчування тероборони - разом з Мариною Порошенко. Війна потребувала внесення змін у низку законів.
Що зробила опозиція? Вона швидко проголосувала за потрібні зміни разом з владою.
Оцінили?
А хіба можу бути інакше - запитаєте ви?
Ще й як, відповім я. Відповім, і нагадаю як під час захоплення Донбасу Москвою у 2014 р., Юлія Тимошенко їздила в Донецьк - як раз в ті дні, коли була захоплена будівля донецької СБУ і коли закатували депутата Рибака...
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10.03.2022 04:13 Відповісти
Ну скличуть і шо? Хіба знайдеться хоч хтось хто отому брехливому собаці Небензі лідорубом бошку розтрощить, бо вся ота озабочена балаканина вже дістала.
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10.03.2022 02:56 Відповісти
Опять эти танцы с бубнами....
Шо рашку лишили права вето? Или даже исключили с равбеза?
Срать они хотели на ваши бла бла....
Они только понимают физ воздействия...
Уверен, что на след день после объявления что какая то страна НАТО вступает в войну на нашей стороне - рашка скуля даст заднюю.
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10.03.2022 03:10 Відповісти
 
 