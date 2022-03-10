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Зеленський - європейським партнерам: Треба посилювати санкції проти РФ, щоб у неї не було можливості продовжувати геноцид українців

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський - європейським партнерам: Треба посилювати санкції проти РФ, щоб у неї не було можливості продовжувати геноцид українців

Президент Володимир Зеленський закликав європейських партнерів України посилити санкційний тиск на РФ.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Авіабомба на пологовий будинок. Це остаточний доказ того, що відбувається геноцид українців. Європейці, ви не зможете сказати, що не бачили, що відбувалося з українцями, що відбувалося у Маріуполі. Ви бачили. Ви знаєте. А отже ви повинні посилювати сакнції проти Росії так, щоб у неї більше не було жодної можливості продовжувати цей геноцид. Ви повинні тиснути на Росію так, щоб вони сіли за стіл переговорів і завершили цю звірячу війну", - наголосив президент.

Також дивіться: Все,що роблять росіяни в Маріуполі - це звірство, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Россия может готовить пропагандистскую основу для применения химического оружия в Украине, сообщает The Guardian со ссылкой на официальные лица Великобритании.
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10.03.2022 00:11 Відповісти
Досить лякати українців хімічною атакою , так як у нас теж є чим атакувати москальню 😡
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10.03.2022 00:20 Відповісти
 
 