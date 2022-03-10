Зеленський - європейським партнерам: Треба посилювати санкції проти РФ, щоб у неї не було можливості продовжувати геноцид українців

Президент Володимир Зеленський закликав європейських партнерів України посилити санкційний тиск на РФ.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Авіабомба на пологовий будинок. Це остаточний доказ того, що відбувається геноцид українців. Європейці, ви не зможете сказати, що не бачили, що відбувалося з українцями, що відбувалося у Маріуполі. Ви бачили. Ви знаєте. А отже ви повинні посилювати сакнції проти Росії так, щоб у неї більше не було жодної можливості продовжувати цей геноцид. Ви повинні тиснути на Росію так, щоб вони сіли за стіл переговорів і завершили цю звірячу війну", - наголосив президент.

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