Ми вбивали цивільних і знищували будинки, - полонені російські окупанти на пресконференції в Одесі. ВIДЕО
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Троє полонених військових російської армії, яка атакує Україну, дали брифінг в Одесі.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео з брифінгу оприлюднила Одеська обласна військова адміністрація.
Полонені росіяни Іван Темний, Роман Радіонов та Іван Головцов розповіли, як та навіщо вони потрапили в нашу країну та просили вибачення перед українцями. Вони стверджують, що до останнього не знали, куди їх відправляють.
Розвідник-гранатометник Іван Темний з Москви каже, що потрапив в Україну з Криму 24 лютого.
"Нам ніхто не казав, що ми маємо здійснювати якісь військові завдання на території України. Нас поставили в колону та за годину до відбуття, коли вже нічого не можна було змінити, нам повідомили, що ми вирушаємо до Нової Каховки", - розповів військовий.
За його словами, в колоні були люди, які хотіли відмовитися йти в Україну. Він також зазначив, що жодних чітких наказів російське керівництво спершу не віддавало, а коли вони опинилися біля Миколаєва, де їх розбили, "будь-які накази в принципі зникли".
"Нас просто кинули. Разом з великою кількістю техніки", - сказав полонений окупант.
Рядовий Роман Радіонов зі Свердловської області зазнаив, що завдання вбивати мирне населення їм спершу не ставили, а лише - брати в полон. Однак, він визнав, що російські окупанти вбивали цивільних та нищили інфраструктуру.
"Завдання вбивати мирне населення перед нами спершу не ставили, лише військових – якщо вони здаються, брати в полон. Так само ми не мали руйнувати цивільну інфраструктуру. Але як виявилось, вже в бою, ми вбивали й цивільних, і знищували будинки. Нічого, що нам спочатку повідомили командири, не виконувалось", – розповів Радіонов.
За його словами, наказ вбивати мирне населення з’явився десь через три дні, коли вони вже знаходилися на Херсонщині.
Командир автомобільної служби 34-ї бригади гірничої бригади збройних сил РФ Іван Головцов з Архангельської області,розповів, що керівництво тримало в таємниці, куди військові колони РФ рухаються. Він також наголосив, що якби їм про це сказали - то половина б відмовилась йти на бойові дії в Україну.
"Не підтримую того, що наразі відбувається, бо вмирає велика кількість невинних мирних громадян, дітей, людей похилого віку" – додав російський військовий.
Всі троє окупантів попросили пробачення в українського народу та відзначили "дуже хороше ставлення" до них в Україні після того, як вони здалися ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
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4 ч
Тарасе Григоровичу!
Ми вперше за багато років Ваш день народження відмічаємо дохлою руснею!
ну то дайте їм талони на посилене харчування.
народ, це не клуб анонімних алкоголиків (типу "я вася і я алкоголік, і не п"ю вже три години)
це пресконференція убивць мирного населення.
навіть ненависті немає
одраза і огида.
це не люди. це клопи.
їх треба тупо давити
І комбінати смерті, ясна річ. Газові камери і крематорії чекають, виродки!
Учасник російсько-української війни з перших днів. Ще з захоплення Криму. Офіцер 79-ї аеромобільної бригади. Позивний Марчело тоді їздив до Криму власною автівкою - на розвідку. Учасник боїв на кордоні, коли намагалися відрізати терористів ДиРи від Росії. "Кіборг" - учасник оборони Донецького аеропорту.
Керівник Центру розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. Багато в чому нинішні Збройні сили це заслуга Дмитра Марченка. Форма укропіксель - Марченко. Фліски - Марченко. Берці - Марченко. Броніки закуплені до весни 2019 р. (більше їх не закуповували) - Марченко. Шоломи - Марченко. Реформа харчування - Марченко...
За президента Зеленського з Марченком зробили найжахливіше з усього що могли - його, бойового офіцера звинуватили в корупції і ніби він наразив на смертельний ризик життя солдат. Ніби він закуповував для армії неякісні бронежилети. Тоді Україна бронежилети виробляла сама, нині вона канючить їх по всьому світу. А броніки, заарештовані тоді, прокуратура щойно дозволила використовувати...
На заству для Марчело (20 мільйонів) гроші тоді збирали всі небайдужі. 1,5 мільяни зібрали люди, решту доклав Петро Порошенко. Гроші не повернули досі, хоча справа до суду так і не дійшла.
Вже здавалося б, Марченко точно міг би всіх послати і залишитися осторонь.
Але генерал - воює. Захищає свій рідний Миколаїв. Захищає успішно. Для ворога Миколаїв став справжньою фортецею.
Захищає, все ще знаходячись під слідством. Війна все розставила на свої місця. Владі теж бажано б якось схаменутися. Бодай колись.
* Телеграм-Канал Дмитра "Калинчука" Вовнянка