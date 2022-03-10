На деяких напрямках окупаційні війська втратили боєздатність. Ворог перекидає до України частини з інших стратегічних напрямків, - Генштаб ЗСУ
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Оперативна інформація станом на 24.00 09.03.2022 щодо російського вторгнення. Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні відзначається: "На деяких з них окупаційні війська втратили боєздатність та вводять в операцію резерви. Для нарощування бойових спроможностей ворог здійснює переміщення до кордонів України з’єднань та військових частин з інших стратегічних напрямків.
Республіка Білорусь надає підтримку окупанту у забезпеченні поставок паливно-мастильних матеріалів, використанні залізничної інфраструктури та аеродромної мережі.
Зберігається імовірність проведення диверсій на військових об’єктах та об’єктах цивільної інфраструктури.
Російська Федерація не відмовляється від планів оточення Києва, продовжуючи наступальну операцію з Поліського та Сіверського напрямків.
На Слобожанському напрямку противник здійснює наступ на населені пункти Ізюм, Петрівське, Грушуваха, а також міста Суми та Охтирка.
Ворожа наступальна операція триває також на Донецькому і Таврійському напрямках. Противник нарощує угруповання військ на Миколаївському напрямку.
У Чорноморській та Азовській операційних зонах окупанти продовжують ізолювати район бойових дій. Корабельні угруповання ВМФ ЗС РФ перебувають у районах мису Тарханкут та озера Донузлав.
Збройні Сили України у злагодженій взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони держави та силами національного спротиву стримують масований наступ окупаційних військ".
Будь ласка, зачекайте...
Не зрозуміло де наші резерви з 3/4 країни, які не перебувають в зоні бойових дій?
Таке враження, що оточені міста вже 2 тиждні відбиваютьсч самостійно без будь-якої перспективи зняти облогу за допомогою підмоги.
Наша стратегія полягає в тому, щоб кацапи або вбилися самі об оборону оточених міст або вбили всіх в цих містах?
Україну ?
Ви ще скиньте координати або на карті покажіть де знаходяться наші резервісти 😡
І москалі б знать не знали, що у нас резерв готується (про який ми кожного дня офіційно повідомляємо), доки не заглянули в коменти Цензора. Людоньки, як далі жити.
Про це розповів російський журналіст і публіцист Андрій Піонтковський.
"Про нього поки що офіційно не оголошено, але основні його параметри більш-менш відомі. [*****] не зміг досягти своєї мети військовою агресією, але досягає зараз дипломатичним тиском, завдяки тому, що Захід не наважується навіть на найскромніші кроки підтримки України", - каже російський публіцист.
Він також перерахував основні позиції цього "плану Беннета": Москва відмовляється від окупації всієї України, зберігаючи Донецьку, Луганську області та Крим; Україна відмовляється від вступу до НАТО, заявляє про свій нейтралітет; змиряється з тим, що Крим і Донбас залишаються російськими." ©
В Києві 30 тисяч автоматів на руках - уявляєте, що буде з Кулебою або Зеленським, якщо вони просто подивляться в напрямку такого варіанту.
Скорее запад ждёт, пока украинцы перемолотят побольше войск раши, без риска для запада. Это ж не их граждане умирают. Если вдруг что, они и техники подкинут и денег. Чем дольше украинцы будут бить рашу, тем больнее будут санкции.
Увы, вот такая циничная правда жизни. Мы тут скорее инструмент для запада.
Це не заперечення, просто зло бере.
Війна РФ проти України стала каталізатором для глобального переділу ринку енергоносіїв у всьому світі. США спробує обмежити роль РФ у світовому газонафтовому балансі в наступні кілька років (нафта є ключовим драйвером російської економіки).
Тому наша задача вистояти наступні 7-10 днів. Далі, з великою долею імовірності, Путіна змусять сідати за стіл переговорів. І які б не були результати цих переговорів, Росію почнуть викидати із нафтогазового ринку глобального світу.
https://www.dsnews.ua/ukr/blog/vidmova-ssha-vid-rosiyskoji-nafti-ta-gazu-koli-putina-zmusyat-sidati-za-stil-peregovoriv-08032022-454450
памятаю його такі "прогнози" ще 2013-14 років.
дивувувся хто йому надавав можливіст останнім часом гнати пургу на цензорі.
ще та гниль.
Кидати одразу частини на південь - це практично кидати їх в оточення.
Спочатку центр, потім північно-західний напрямок, а потім чавити орду на південь.
Але це мої особисті міркування. Я не генералісімус з КВНу. Тому можу тільки сподіватись.
Більше того - вони б зовсім не починали б війну, в якій не можуть отримати нічого, крім краху своєї держави.
Обычно через местность севернее киева пройти войсками вообще нельзя-дорог мало,куча мелких речушек,болотца,застройка плотная,леса густые и сплошные ,дорог вообще несколько.
Можете глянуть операцию фрицев в 1941 году там почти с севера никто и не обходил
Так, на Харків їх упало більше, але звідки ви знаєте скільки їх було випущено.
Всі руйнування Харкова - це бомби і ракети чи ще була артилерія і РЗСО? - Тут відповідь очевидна.
Йдеться насамперед про початок обстрілів. Коли ракети нахабно прилітала посеред білого дня в будівлі міської ради та житлові будинки. Лише 28 лютого по місту було випущено 16 (!) ракет. Цього можна було уникнути? Можна. А артилерія та РСЗО почала діяти вже пізніше.
И надо сказать отдельное "спасибо" великим кацапским стратегам ,что пожалели на первые две волны ракет-если б их кинули штук 700 в 2-3 волны (а возможность такая у них была ,если использовать не только калибры,а и авиационного базирования и искандеры),то вообще про какое то сопротивление организованное можно было бы забыть.
Это вообще прощелки с обеих сторон-одни не отвели технику и рлс перед ударом(шашлыки собрались есть на границе),другие операцию просчитали надеясь на рассейское Авось и Небось .Еслисмотреть на все обьективно и без эмоций-обычное головотяпство с обеих сторон,приводящее сейчас к масштабным жертвам с обеих сторон
Сам спротив - цілком гідний. Подія дня - атака авіації російських злочинців на медичні установи Маріуполя. Пілоти ясно бачили, що атакують не військовий об'єкт, тому всі учасники цього злочину, включаючи тих, хто на аеродромі чіпляв бомби, заправляв пальним, навіть приніс і встановив бортовий самописець («чорна скринька», вона - помаранчевого кольору, якщо хтось не знав) - виконавці злочину та їх співучасники. ГПУ, сподіваюся на вас, як ніколи раніше. СЗР та ГУР нададуть прізвища цих вбивць.
По операційних зонах - таке:
Волинь: картопляне військо тусить в районах біля нашого кордону, але вмовити його вирушати на наші терени ні командуванню, ні спецслужбам РБ не вдається. Але до уваги сил ТрО маю донести меседж ГШ: у Рівненській та Львівській областях зберігається висока ймовірність здійснення диверсій на військових об'єктах та об'єктах цивільної інфраструктури ворожими ДРГ.
Полісся: добряче пошматоване ЗСУ угруповання вторгнення (БТГр зі складу 29, 35, 36 армій, Тихоокеанського флоту та ПДВ) поспіхом відводиться до районів відновлення боєздатності. За поспіх каже той факт, що техніка і запаси кидаються будь-де. Деморалізовані голодні банди окупантів, що ще залишаються навколо Києва, днями шукали пригод в напрямку Фастова, знайшли, зазнали збитків, але ще не усвідомили всіх вад такої поведінки, відійшли, але гріховних думок ще не позбулися. Щодо дій наших піхотинців: маємо згадати бої в Сирії, де з'сувалося, що і досі вмотивований піхотинець здатний творити дива на полі бою. Там, правда, всі піхотинці були зі знаком «мінус», але нашу тезу підтвердили на 100%.
Сіверщина: фортеця Чернігів лишається не по зубах угрупованню від 2, 41 армій та 90 танкової дивізії агресора. Буйнопомішані поки також не усвідомили всієї шкоди для здоров'я таких їх дій, форсували одною БТГр річку Трубіж та блокували автотрасу Е95 в районі Залісся. Знову ж таки по старій схемі зазнали втрат від оборонців. Судячи з того, що з рештків оперативних резервів під Чернігів висунулася БТГр зі складу 55 омсбр, окупант отримав добряче.
Слобожанщина: дуже важкий напрям, ціла танкова армія не може перемогти нас на цих теренах. Безславно вмерти їй допомагають 6, 20 армії та 14 АК Північного флоту (загалом 23 БТГр). Своїм КПП до пекла це збіговисько обрало терени від Сум до Сєвєродонецька. Головний біль - Харків, дурна мрія - прорватися до річки Дніпро. Дуже жарко днями буде в Сумах, ворог готує повітряний десант, для чого нагнав вертольотів. Всі, хто на східному кордоні, Stinger тримайте під руками. І щоб вистрелив, зарядив і ще вистрелив. Щоб не бігати.
Донбас: активно діють до 7 БТГр (сепарської псевдонародної псевдоміліції там - під 10 бригад, але лише по назві, щось притомне з них сформувати не сильно виходить, дятлів в касках зразку 1944 року та в берцах «батю в таких в Чечні зарізали» бачили всі). Від ідеї розширити бантустани до адмінкордонів Луганської і Донецької областей вони не відмовилися, але Олексійович має їх там як Лисий з Brazzers. Відповідь на це порно - спроби перетворити Маріуполь на купу щебню. До речи, основа ударних сил - 150 мсд, спеціально сформована для того, щоб було кому передати їх фетиш - Прапор Перемоги, що на Рейхстагу встановив українець лейтенант Берест. Було б цікаво цей Прапор захопити. Ну то - так, лірика.
Таврія: їм там навіть бронепотяг дали! «Амур» називається. Угруповання серйозне, 17 БТГр (від 49 армії, 22 АК з Сімферополя, 20 мсд (тільки-но сформованої, тобто безтолкової) та ВДВ). Тримаються на рубежі від Херсону до Розівки. Спробували форсувати Південний Буг, з'ясували, що то - ріка. Глибока. Холодна. Повернулися у вихідне положення і там сидять. Думаю, сушать онучі.
Південно-Бузький район: противник утримує рубіж Херсон - Каховка. Чим закінчився похід на Миколаїв і Вознесенськ громада знає.
Пару-трійку висновків:
1) черговий раз російське військо показало, що правила і звичаї війни для нього - порожній звук, Гаазькі конвенції - порожній папірець. Це не означає, що ми маємо опуститися до їх рівня. Ми маємо бути пильними і жорсткими, адже ворог підступний і аморальний в своїх діях.
2) пара наступних діб - гарячі дні від Сум до Харкова і східніше від нього. Ворог готується активізуватися на півдні і, звісна річ, під Києвом. Але знищене ЗСУ та НГУ озброєння, спалені рухом опору тилові колони зробили гарну справу - відновлення боєздатності затягується, комунікації ворога розтягнуті, що дає нам широкий спектр можливостей ще більше ускладнити окупантам життя.
3) Маріуполь, тримайся!!