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На деяких напрямках окупаційні війська втратили боєздатність. Ворог перекидає до України частини з інших стратегічних напрямків, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На деяких напрямках окупаційні війська втратили боєздатність. Ворог перекидає до України частини з інших стратегічних напрямків, - Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація станом на 24.00 09.03.2022 щодо російського вторгнення. Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні відзначається: "На деяких з них окупаційні війська втратили боєздатність та вводять в операцію резерви. Для нарощування бойових спроможностей ворог здійснює переміщення до кордонів України з’єднань та військових частин з інших стратегічних напрямків.

Республіка Білорусь надає підтримку окупанту у забезпеченні поставок паливно-мастильних матеріалів, використанні залізничної інфраструктури та аеродромної мережі.

Зберігається імовірність проведення диверсій на військових об’єктах та об’єктах цивільної інфраструктури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більшість військових Білорусі не готові до участі у війні проти України на боці РФ, - Генштаб ЗСУ

Російська Федерація не відмовляється від планів оточення Києва, продовжуючи наступальну операцію з Поліського та Сіверського напрямків.

На Слобожанському напрямку противник здійснює наступ на населені пункти Ізюм, Петрівське, Грушуваха, а також міста Суми та Охтирка.

Ворожа наступальна операція триває також на Донецькому і Таврійському напрямках. Противник нарощує угруповання військ на Миколаївському напрямку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18.00 09.03.2022

У Чорноморській та Азовській операційних зонах окупанти продовжують ізолювати район бойових дій. Корабельні угруповання ВМФ ЗС РФ перебувають у районах мису Тарханкут та озера Донузлав.

Збройні Сили України у злагодженій взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони держави та силами національного спротиву стримують масований наступ окупаційних військ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через шалений супротив населення окупанти ввели підрозділи Росгвардії на Херсонщину. Незаконно затримано понад 400 українців, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
Це невтішно, але зрозуміло.

Не зрозуміло де наші резерви з 3/4 країни, які не перебувають в зоні бойових дій?
Таке враження, що оточені міста вже 2 тиждні відбиваютьсч самостійно без будь-якої перспективи зняти облогу за допомогою підмоги.

Наша стратегія полягає в тому, щоб кацапи або вбилися самі об оборону оточених міст або вбили всіх в цих містах?
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10.03.2022 01:08
+9
Україна вибрала єдиний надійний спосіб війни партизанський. Не великими групами знищують ворога. Зброю, яку НАТО дало Україні дуже підходить до такої війни. Ось тому цапи звіріють від безсилля. Вимотуємо та знищуємо ворога, а потім знесемо цапів в ад.
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10.03.2022 01:37
+9
Пенсіонінформбюро прискіпливо слідкує за розвитком оперативної обстановки в Україні, намагаючись побачити позитивні тенденції. Ітак, що ми маємо на вечір 14 доби спротиву?
Сам спротив - цілком гідний. Подія дня - атака авіації російських злочинців на медичні установи Маріуполя. Пілоти ясно бачили, що атакують не військовий об'єкт, тому всі учасники цього злочину, включаючи тих, хто на аеродромі чіпляв бомби, заправляв пальним, навіть приніс і встановив бортовий самописець («чорна скринька», вона - помаранчевого кольору, якщо хтось не знав) - виконавці злочину та їх співучасники. ГПУ, сподіваюся на вас, як ніколи раніше. СЗР та ГУР нададуть прізвища цих вбивць.
По операційних зонах - таке:
Волинь: картопляне військо тусить в районах біля нашого кордону, але вмовити його вирушати на наші терени ні командуванню, ні спецслужбам РБ не вдається. Але до уваги сил ТрО маю донести меседж ГШ: у Рівненській та Львівській областях зберігається висока ймовірність здійснення диверсій на військових об'єктах та об'єктах цивільної інфраструктури ворожими ДРГ.
Полісся: добряче пошматоване ЗСУ угруповання вторгнення (БТГр зі складу 29, 35, 36 армій, Тихоокеанського флоту та ПДВ) поспіхом відводиться до районів відновлення боєздатності. За поспіх каже той факт, що техніка і запаси кидаються будь-де. Деморалізовані голодні банди окупантів, що ще залишаються навколо Києва, днями шукали пригод в напрямку Фастова, знайшли, зазнали збитків, але ще не усвідомили всіх вад такої поведінки, відійшли, але гріховних думок ще не позбулися. Щодо дій наших піхотинців: маємо згадати бої в Сирії, де з'сувалося, що і досі вмотивований піхотинець здатний творити дива на полі бою. Там, правда, всі піхотинці були зі знаком «мінус», але нашу тезу підтвердили на 100%.
Сіверщина: фортеця Чернігів лишається не по зубах угрупованню від 2, 41 армій та 90 танкової дивізії агресора. Буйнопомішані поки також не усвідомили всієї шкоди для здоров'я таких їх дій, форсували одною БТГр річку Трубіж та блокували автотрасу Е95 в районі Залісся. Знову ж таки по старій схемі зазнали втрат від оборонців. Судячи з того, що з рештків оперативних резервів під Чернігів висунулася БТГр зі складу 55 омсбр, окупант отримав добряче.
Слобожанщина: дуже важкий напрям, ціла танкова армія не може перемогти нас на цих теренах. Безславно вмерти їй допомагають 6, 20 армії та 14 АК Північного флоту (загалом 23 БТГр). Своїм КПП до пекла це збіговисько обрало терени від Сум до Сєвєродонецька. Головний біль - Харків, дурна мрія - прорватися до річки Дніпро. Дуже жарко днями буде в Сумах, ворог готує повітряний десант, для чого нагнав вертольотів. Всі, хто на східному кордоні, Stinger тримайте під руками. І щоб вистрелив, зарядив і ще вистрелив. Щоб не бігати.
Донбас: активно діють до 7 БТГр (сепарської псевдонародної псевдоміліції там - під 10 бригад, але лише по назві, щось притомне з них сформувати не сильно виходить, дятлів в касках зразку 1944 року та в берцах «батю в таких в Чечні зарізали» бачили всі). Від ідеї розширити бантустани до адмінкордонів Луганської і Донецької областей вони не відмовилися, але Олексійович має їх там як Лисий з Brazzers. Відповідь на це порно - спроби перетворити Маріуполь на купу щебню. До речи, основа ударних сил - 150 мсд, спеціально сформована для того, щоб було кому передати їх фетиш - Прапор Перемоги, що на Рейхстагу встановив українець лейтенант Берест. Було б цікаво цей Прапор захопити. Ну то - так, лірика.
Таврія: їм там навіть бронепотяг дали! «Амур» називається. Угруповання серйозне, 17 БТГр (від 49 армії, 22 АК з Сімферополя, 20 мсд (тільки-но сформованої, тобто безтолкової) та ВДВ). Тримаються на рубежі від Херсону до Розівки. Спробували форсувати Південний Буг, з'ясували, що то - ріка. Глибока. Холодна. Повернулися у вихідне положення і там сидять. Думаю, сушать онучі.
Південно-Бузький район: противник утримує рубіж Херсон - Каховка. Чим закінчився похід на Миколаїв і Вознесенськ громада знає.
Пару-трійку висновків:
1) черговий раз російське військо показало, що правила і звичаї війни для нього - порожній звук, Гаазькі конвенції - порожній папірець. Це не означає, що ми маємо опуститися до їх рівня. Ми маємо бути пильними і жорсткими, адже ворог підступний і аморальний в своїх діях.
2) пара наступних діб - гарячі дні від Сум до Харкова і східніше від нього. Ворог готується активізуватися на півдні і, звісна річ, під Києвом. Але знищене ЗСУ та НГУ озброєння, спалені рухом опору тилові колони зробили гарну справу - відновлення боєздатності затягується, комунікації ворога розтягнуті, що дає нам широкий спектр можливостей ще більше ускладнити окупантам життя.
3) Маріуполь, тримайся!!
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10.03.2022 01:43
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Це невтішно, але зрозуміло.

Не зрозуміло де наші резерви з 3/4 країни, які не перебувають в зоні бойових дій?
Таке враження, що оточені міста вже 2 тиждні відбиваютьсч самостійно без будь-якої перспективи зняти облогу за допомогою підмоги.

Наша стратегія полягає в тому, щоб кацапи або вбилися самі об оборону оточених міст або вбили всіх в цих містах?
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10.03.2022 01:08 Відповісти
Повністью та підтримую. Суми зараз майже самі тримаються. Де всі хто зна.
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10.03.2022 01:12 Відповісти
Половина пунктів не зовсім правда. Нас чекає ще місяці 2 важкої війни, якщо не більше.
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10.03.2022 02:08 Відповісти
ок, раз так
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10.03.2022 02:12 Відповісти
Резерв зразу не кинеш в бій.Їх треба спочатку одягнути,екіпірувати,озброїти,обкатати,обстріляти і тільки тоді кидати в бій.В перший день війни було мобілізовано 100 тис. резервістів.Вони вже 2 тижні проходять підготовку в Західній Україні і думаю найближчим часом будуть відправлені на фронт разом із іноземним легіоном який також проходить акліматизацію.Але це мені здається Генштаб уже готує ці сили для проведення контратаки.
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10.03.2022 01:13 Відповісти
Для чого ви пояснюєте стан справ про наших резервистів , де вони і що роблять ?
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10.03.2022 01:16 Відповісти
Чел, я думаю в Генштабі краще знають ситуацію ніж ми тут за комп'ютером.Якби ситуація на фронті була критична то наші генерали би в паніці кидали резерв на фронт без обкатки як це зараз намагається робити пуйло.
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10.03.2022 01:19 Відповісти
Невже ви не розумієте , що окупант може скинути своі бомби на Західну
Україну ?

Ви ще скиньте координати або на карті покажіть де знаходяться наші резервісти 😡
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10.03.2022 01:24 Відповісти
***... А розвідки в РФ звичайно немає.

І москалі б знать не знали, що у нас резерв готується (про який ми кожного дня офіційно повідомляємо), доки не заглянули в коменти Цензора. Людоньки, як далі жити.
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10.03.2022 01:30 Відповісти
Отвечу за него. Ты прав, но "зрада" уже реально достала. То "Запад нас предал", то "генералы у нас не такие". Информацию по резервистам, думаю, знают все из СМИ. Кацапы, конечно же, идиоты, но не думаю ,что полные. А вообще да, излишняя шумиха в прессе только вредит.
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10.03.2022 02:42 Відповісти
Зливає ценну розвідінформацію, да? Може засланий козачок? Срочно дзвінок в СБУ!
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10.03.2022 01:20 Відповісти
Це треба було робити ще два роки тому. А тут як завжди: починають діяти, коли реально припече. А найцікавіше. що коли припече нестерпно, то будуть брати ВСІХ БЕЗ ВИНЯТКУ. Бо просто вибору не буде. І підготовки ніхто проводити навіть не буде...
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10.03.2022 01:17 Відповісти
Гарматного м'яса в Україні не буде, бо має бути все, як в совці.
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10.03.2022 01:21 Відповісти
Так в них авіація і ракетні удари роблять справу.
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10.03.2022 01:15 Відповісти
"На зустрічі в Анталії голови МЗС України Дмитра Кулеби із російським міністром лавровим [Мордор] буде намагатися нав'язати Україні так званий план Беннета.
Про це розповів російський журналіст і публіцист Андрій Піонтковський.
"Про нього поки що офіційно не оголошено, але основні його параметри більш-менш відомі. [*****] не зміг досягти своєї мети військовою агресією, але досягає зараз дипломатичним тиском, завдяки тому, що Захід не наважується навіть на найскромніші кроки підтримки України", - каже російський публіцист.
Він також перерахував основні позиції цього "плану Беннета": Москва відмовляється від окупації всієї України, зберігаючи Донецьку, Луганську області та Крим; Україна відмовляється від вступу до НАТО, заявляє про свій нейтралітет; змиряється з тим, що Крим і Донбас залишаються російськими." ©
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10.03.2022 01:09 Відповісти
Е-е-е... Тобто тіпа нічого не сталося за останні 2 тижні?

В Києві 30 тисяч автоматів на руках - уявляєте, що буде з Кулебою або Зеленським, якщо вони просто подивляться в напрямку такого варіанту.
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10.03.2022 01:19 Відповісти
Какой-то вброс.
Скорее запад ждёт, пока украинцы перемолотят побольше войск раши, без риска для запада. Это ж не их граждане умирают. Если вдруг что, они и техники подкинут и денег. Чем дольше украинцы будут бить рашу, тем больнее будут санкции.
Увы, вот такая циничная правда жизни. Мы тут скорее инструмент для запада.
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10.03.2022 01:20 Відповісти
А Захід уже прораховував вартість пшениці, якщо бойові дії продовжаться до посівної? Чомусь впевнений, що ні.
Це не заперечення, просто зло бере.
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10.03.2022 01:24 Відповісти
Захід прорахував вартість нафти.

Війна РФ проти України стала каталізатором для глобального переділу ринку енергоносіїв у всьому світі. США спробує обмежити роль РФ у світовому газонафтовому балансі в наступні кілька років (нафта є ключовим драйвером російської економіки).

Тому наша задача вистояти наступні 7-10 днів. Далі, з великою долею імовірності, Путіна змусять сідати за стіл переговорів. І які б не були результати цих переговорів, Росію почнуть викидати із нафтогазового ринку глобального світу.

https://www.dsnews.ua/ukr/blog/vidmova-ssha-vid-rosiyskoji-nafti-ta-gazu-koli-putina-zmusyat-sidati-za-stil-peregovoriv-08032022-454450
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10.03.2022 01:37 Відповісти
Кацапы пообещали тау-китайцам, шо завалят их зерном.
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10.03.2022 01:38 Відповісти
А що для заходу твоя пшениця ? Вони її самі експортують . Скільки помре від голоду в Африці , та по чім буде хлібина у Китаї їм по барабану.
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10.03.2022 01:40 Відповісти
ну, сюда всегда тянут какое-то говно 90/10 вроде всяких пионтковских и прочих илларионовых
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10.03.2022 01:37 Відповісти
Піонтковський поверхово пройшовся, хоча й дивиться у вірному напрямі. Важливо що Кулеба вже має позицію сили, бо свавілля Путлера для світу стало дуже прозорим та від якого реально тхне трупами. Лаврову би себе врятувати, який там Путлер. Той вже не розчепить пащу. Але підставив шію!
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10.03.2022 01:21 Відповісти
Це російські свині пропонували ще на перших переговорах, але їх послали слідом за рускім воєнним кораблем.
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10.03.2022 01:34 Відповісти
ну так, іларіонов невїбений патріот України, ніби як попереджає.
памятаю його такі "прогнози" ще 2013-14 років.
дивувувся хто йому надавав можливіст останнім часом гнати пургу на цензорі.
ще та гниль.
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10.03.2022 01:37 Відповісти
А я не розумію чому хоча б іноземців. що прибули на допомогу не перекинути на південь? Чому все на Київ?
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10.03.2022 01:11 Відповісти
Теж це непокоїть... Але довіряю нашим військовим. Можливо контратаки Маріка пояснюються отим перекиданням сил ворога на Київ
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10.03.2022 01:17 Відповісти
Тому що тут буде котел, який дасть змогу тиснути кацапів на південь.

Кидати одразу частини на південь - це практично кидати їх в оточення.

Спочатку центр, потім північно-західний напрямок, а потім чавити орду на південь.

Але це мої особисті міркування. Я не генералісімус з КВНу. Тому можу тільки сподіватись.
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10.03.2022 01:19 Відповісти
судя по бомбежкам мостов в житомире-орки боятся что вся их группировка под киевом окажется в котле
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10.03.2022 01:24 Відповісти
Якщо б в них був мозок, вони б не впиралися вперто лбом у Київ, не маючи чіткої лінії фронту.
Більше того - вони б зовсім не починали б війну, в якій не можуть отримати нічого, крім краху своєї держави.
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10.03.2022 01:31 Відповісти
Есть вопросы по тому как они вообще сумели туда дойти,про крымский перешеек вообще молчу-без единого выстрела прошли.
Обычно через местность севернее киева пройти войсками вообще нельзя-дорог мало,куча мелких речушек,болотца,застройка плотная,леса густые и сплошные ,дорог вообще несколько.
Можете глянуть операцию фрицев в 1941 году там почти с севера никто и не обходил
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10.03.2022 01:42 Відповісти
Ці питання треба буде після війни задати нашому найвеличнішому головнокомандувачу, який тупо просрав 3 роки на рейтинги та зазирання в очі *****, а зараз у всьому винуватить НАТО.
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10.03.2022 01:47 Відповісти
Так а куда они уже денутся? Они же практически в первый день дошли до Киева. А теперь вынуждены закидывать сюда подкрепление, чтобы хоть как-то закрепиться. Просто первая ошибка потянула за собой другие, да и к тому же еще дней десять назад придурки передали об окружении Киева - теперь нужно выкручиваться. Будут у них здесь и котлы - все будет. IMHO
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10.03.2022 02:50 Відповісти
А Ви не замислювалися над тим, що Київ у плані ППО захищений незрівняно краще за інші міста? І що всіх цих руйнувань і жертв можно було б уникнути, якби у Харкові, Чернігові, Сумах та Маріуполі був повноцінний захист від повітряних атак? Я вважаю, що це несправедливо. Тут можна що завгодно казати про те, що у Києві знаходиться уряд, центральні органи влади, офіс президента. Але що заважало хоч частково захистити інші міста? Чому вони й досі беззахисні???
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10.03.2022 01:22 Відповісти
Не на часi поднимать тему великого крадiвництва.
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10.03.2022 01:25 Відповісти
Тобто під Харковом і Черніговом (не памятаю за Суми) не збивали російські літаки і ракети? У вас дуже вибіркова память.
Так, на Харків їх упало більше, але звідки ви знаєте скільки їх було випущено.
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10.03.2022 01:27 Відповісти
Вам зі мною посперечатися хочеться? Ну подивіться на масщтаб руйнувань у Харкові і порівняйте з Києвом... За статистикою києвська ППО збиває 9 з 10 ракет.
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10.03.2022 01:31 Відповісти
Скільки всього ракет/бомб було випущено/скинуто на Київ і Харків? Скільки було перехоплено? - Можливо ви навіть і праві, але цих даних просто немає у відкритих джерелах (як і даних про київську ППО).

Всі руйнування Харкова - це бомби і ракети чи ще була артилерія і РЗСО? - Тут відповідь очевидна.
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10.03.2022 01:46 Відповісти
Про київську ППО дані можна частково нагуглити. По ракетам приблизну картину також.

Йдеться насамперед про початок обстрілів. Коли ракети нахабно прилітала посеред білого дня в будівлі міської ради та житлові будинки. Лише 28 лютого по місту було випущено 16 (!) ракет. Цього можна було уникнути? Можна. А артилерія та РСЗО почала діяти вже пізніше.
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10.03.2022 01:57 Відповісти
Запитай не у нас , а у того хто три роки дороги будував замість армію озброїти
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10.03.2022 01:43 Відповісти
Ну запитаємо? Це ЗАРАЗ щось змінить в позитивний бік?
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10.03.2022 01:52 Відповісти
А що зміниться у позитивний бік від триндіння " чому не прикритий ППО Харків " ? Тут людина таким як ти відповідь дає правильну - ППО від обстрілів градами і смерчами не захистить , а кацапські паскудники саме цією зброєю та дальнобійною артилерією найбільше нас обстрілюють (( висновок сам напрошується - якщо небо нам " закриють" то закриють і для нас , при чому навіть для чималих безпілотників , залишивши нас без очей (( То може потрібно просити у союзників тихенько засоби ураження ворожих артсистем і ракет , а не орати про #закрийнебо ?
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10.03.2022 09:34 Відповісти
от що гриміло - 4 години тому десь біля м. Бориспіль наші гради знищували танкову колону кацапів....
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10.03.2022 01:28 Відповісти
Не тільки. На Бориспіль сьогодні впала перша ракета.
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10.03.2022 01:31 Відповісти
тому беззащитны что проспали первый удар калибрами и Х-31П по системе ПВО -что не видели в первые дни разбитые радары ,битые ОСЫ,сгоревшую кольчугу и т.п.
И надо сказать отдельное "спасибо" великим кацапским стратегам ,что пожалели на первые две волны ракет-если б их кинули штук 700 в 2-3 волны (а возможность такая у них была ,если использовать не только калибры,а и авиационного базирования и искандеры),то вообще про какое то сопротивление организованное можно было бы забыть.
Это вообще прощелки с обеих сторон-одни не отвели технику и рлс перед ударом(шашлыки собрались есть на границе),другие операцию просчитали надеясь на рассейское Авось и Небось .Еслисмотреть на все обьективно и без эмоций-обычное головотяпство с обеих сторон,приводящее сейчас к масштабным жертвам с обеих сторон
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10.03.2022 01:35 Відповісти
Україна вибрала єдиний надійний спосіб війни партизанський. Не великими групами знищують ворога. Зброю, яку НАТО дало Україні дуже підходить до такої війни. Ось тому цапи звіріють від безсилля. Вимотуємо та знищуємо ворога, а потім знесемо цапів в ад.
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10.03.2022 01:37 Відповісти
4 години тому десь біля м. Бориспіль наші гради знищували танкову колону кацапів....
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10.03.2022 01:41 Відповісти
Пенсіонінформбюро прискіпливо слідкує за розвитком оперативної обстановки в Україні, намагаючись побачити позитивні тенденції. Ітак, що ми маємо на вечір 14 доби спротиву?
Сам спротив - цілком гідний. Подія дня - атака авіації російських злочинців на медичні установи Маріуполя. Пілоти ясно бачили, що атакують не військовий об'єкт, тому всі учасники цього злочину, включаючи тих, хто на аеродромі чіпляв бомби, заправляв пальним, навіть приніс і встановив бортовий самописець («чорна скринька», вона - помаранчевого кольору, якщо хтось не знав) - виконавці злочину та їх співучасники. ГПУ, сподіваюся на вас, як ніколи раніше. СЗР та ГУР нададуть прізвища цих вбивць.
По операційних зонах - таке:
Волинь: картопляне військо тусить в районах біля нашого кордону, але вмовити його вирушати на наші терени ні командуванню, ні спецслужбам РБ не вдається. Але до уваги сил ТрО маю донести меседж ГШ: у Рівненській та Львівській областях зберігається висока ймовірність здійснення диверсій на військових об'єктах та об'єктах цивільної інфраструктури ворожими ДРГ.
Полісся: добряче пошматоване ЗСУ угруповання вторгнення (БТГр зі складу 29, 35, 36 армій, Тихоокеанського флоту та ПДВ) поспіхом відводиться до районів відновлення боєздатності. За поспіх каже той факт, що техніка і запаси кидаються будь-де. Деморалізовані голодні банди окупантів, що ще залишаються навколо Києва, днями шукали пригод в напрямку Фастова, знайшли, зазнали збитків, але ще не усвідомили всіх вад такої поведінки, відійшли, але гріховних думок ще не позбулися. Щодо дій наших піхотинців: маємо згадати бої в Сирії, де з'сувалося, що і досі вмотивований піхотинець здатний творити дива на полі бою. Там, правда, всі піхотинці були зі знаком «мінус», але нашу тезу підтвердили на 100%.
Сіверщина: фортеця Чернігів лишається не по зубах угрупованню від 2, 41 армій та 90 танкової дивізії агресора. Буйнопомішані поки також не усвідомили всієї шкоди для здоров'я таких їх дій, форсували одною БТГр річку Трубіж та блокували автотрасу Е95 в районі Залісся. Знову ж таки по старій схемі зазнали втрат від оборонців. Судячи з того, що з рештків оперативних резервів під Чернігів висунулася БТГр зі складу 55 омсбр, окупант отримав добряче.
Слобожанщина: дуже важкий напрям, ціла танкова армія не може перемогти нас на цих теренах. Безславно вмерти їй допомагають 6, 20 армії та 14 АК Північного флоту (загалом 23 БТГр). Своїм КПП до пекла це збіговисько обрало терени від Сум до Сєвєродонецька. Головний біль - Харків, дурна мрія - прорватися до річки Дніпро. Дуже жарко днями буде в Сумах, ворог готує повітряний десант, для чого нагнав вертольотів. Всі, хто на східному кордоні, Stinger тримайте під руками. І щоб вистрелив, зарядив і ще вистрелив. Щоб не бігати.
Донбас: активно діють до 7 БТГр (сепарської псевдонародної псевдоміліції там - під 10 бригад, але лише по назві, щось притомне з них сформувати не сильно виходить, дятлів в касках зразку 1944 року та в берцах «батю в таких в Чечні зарізали» бачили всі). Від ідеї розширити бантустани до адмінкордонів Луганської і Донецької областей вони не відмовилися, але Олексійович має їх там як Лисий з Brazzers. Відповідь на це порно - спроби перетворити Маріуполь на купу щебню. До речи, основа ударних сил - 150 мсд, спеціально сформована для того, щоб було кому передати їх фетиш - Прапор Перемоги, що на Рейхстагу встановив українець лейтенант Берест. Було б цікаво цей Прапор захопити. Ну то - так, лірика.
Таврія: їм там навіть бронепотяг дали! «Амур» називається. Угруповання серйозне, 17 БТГр (від 49 армії, 22 АК з Сімферополя, 20 мсд (тільки-но сформованої, тобто безтолкової) та ВДВ). Тримаються на рубежі від Херсону до Розівки. Спробували форсувати Південний Буг, з'ясували, що то - ріка. Глибока. Холодна. Повернулися у вихідне положення і там сидять. Думаю, сушать онучі.
Південно-Бузький район: противник утримує рубіж Херсон - Каховка. Чим закінчився похід на Миколаїв і Вознесенськ громада знає.
Пару-трійку висновків:
1) черговий раз російське військо показало, що правила і звичаї війни для нього - порожній звук, Гаазькі конвенції - порожній папірець. Це не означає, що ми маємо опуститися до їх рівня. Ми маємо бути пильними і жорсткими, адже ворог підступний і аморальний в своїх діях.
2) пара наступних діб - гарячі дні від Сум до Харкова і східніше від нього. Ворог готується активізуватися на півдні і, звісна річ, під Києвом. Але знищене ЗСУ та НГУ озброєння, спалені рухом опору тилові колони зробили гарну справу - відновлення боєздатності затягується, комунікації ворога розтягнуті, що дає нам широкий спектр можливостей ще більше ускладнити окупантам життя.
3) Маріуполь, тримайся!!
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10.03.2022 01:43 Відповісти
Зер гут. ))
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10.03.2022 01:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6xGADtOdvSM
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10.03.2022 02:17 Відповісти
 
 