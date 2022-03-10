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Держдеп США порівняв війну в Україні з блокадою Ленінграду у Другій світовій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Держдеп США порівняв війну в Україні з блокадою Ленінграду у Другій світовій

Українські міста та їхні жителі сьогодні опинилися в такій самій блокаді як і блокадники Ленінграда у Другій світовій війні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Кожен росіянин знає про блокаду Ленінграду під час Другої світової війни. На жаль, історія повторилася, але тепер російська влада жорстоко морить голодом українські міста", - написав держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Історія, з якою росіяни добре знайомі, повторюється. Соромно заподіювати ці руйнування безневинним мирним жителям України. Допустіть їжу та ліки. Випустіть неушкодженими мирних жителів", - зазначив представник Держдепу США Нед Прайс. 

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Ага, еще попытайтесь к их совести взывать. Вроде взрослые люди, а ведут себя как дети шестилетние...
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10.03.2022 01:09
+5
****, ну не парадокс. Раби прийшли звільняти вільний український народ.
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10.03.2022 01:16
+4
Не сподівався, що Блінкен настільки погано знає історію. Порявняв кобилу з возом.
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10.03.2022 02:02
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Ага, еще попытайтесь к их совести взывать. Вроде взрослые люди, а ведут себя как дети шестилетние...
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10.03.2022 01:09 Відповісти
Не сподівався, що Блінкен настільки погано знає історію. Порявняв кобилу з возом.
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10.03.2022 02:02 Відповісти
блінкен мені нагадую розгубленого хлопчика. Завжди якийсь переляканий, знервований, смиканий. Для такої посади він геть не підходить...
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10.03.2022 02:06 Відповісти
Они так и будут действовать ракетами бомбами выжигать в атаку пойдут ток тогда когда соберут ударный кулак
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10.03.2022 01:12 Відповісти
Путлер не розуміє що ця карта свавілля настільки тхне, що не помітив як його поплічники почали відповзати від "тіла вождя", навіть Китай вже шлангом починає прикидуватись
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10.03.2022 01:13 Відповісти
****, ну не парадокс. Раби прийшли звільняти вільний український народ.
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10.03.2022 01:16 Відповісти
Никакого парадокса, освобождать они пришли Украину, как раз таки от украинцев, и никогда этого не скрывали.
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10.03.2022 02:02 Відповісти
Ну сравнил. А где истребители?
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10.03.2022 01:18 Відповісти
У німеччині на авіабазі - поляки їх туди перегнали , бери транспарант іди протестуй щоб Україні передали !
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10.03.2022 01:47 Відповісти
Как мне нравится, когда мной упраовляют
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10.03.2022 01:50 Відповісти
Нічого дивного , ти або гей пасивний , або у садо - мазо любиш бути рабом (( Не переживай - українці толерантно відносяться до таких як ти нетрадиційників Тільки до самозадоволення не переходь - психологи попереджують що травмується психіка
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10.03.2022 09:21 Відповісти
"Блокада" ленинграда - совковый фейк. То есть, по мнению госдепа, война в Украине - тоже фейк.
Спасибо, конечно.
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10.03.2022 02:00 Відповісти
що він там знає про блокадний Ленінград......якби вони знали, то другий фронт не в 1944 відкрили б, а в 1941.
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10.03.2022 02:13 Відповісти
нічого, чесно не зрозумів з твоєго комента.
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10.03.2022 02:25 Відповісти
Соромно, допустіть, випустіть! Що за риторика? Оркостан розуміє лише грубу військову силу, а не ці вмовляння розчуленого "хлюпика"! 🤔
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10.03.2022 02:14 Відповісти
Звучать якісь безпорадні і не дійові заклики до Пуйла на фоні бомбардування наших мирних міст і вбивства мирного населення замість ультимативних вимог. Подібна політика "стурбованості" не зупинить агресора.
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10.03.2022 08:01 Відповісти
Жодних паралелей немає, бо лєнінград не був заблокований німцями, це совкове керівництво вирішило зменшити поголів'я інтелігентів
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10.03.2022 10:01 Відповісти
 
 