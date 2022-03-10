Держдеп США порівняв війну в Україні з блокадою Ленінграду у Другій світовій

Українські міста та їхні жителі сьогодні опинилися в такій самій блокаді як і блокадники Ленінграда у Другій світовій війні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Кожен росіянин знає про блокаду Ленінграду під час Другої світової війни. На жаль, історія повторилася, але тепер російська влада жорстоко морить голодом українські міста", - написав держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Історія, з якою росіяни добре знайомі, повторюється. Соромно заподіювати ці руйнування безневинним мирним жителям України. Допустіть їжу та ліки. Випустіть неушкодженими мирних жителів", - зазначив представник Держдепу США Нед Прайс.

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