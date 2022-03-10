Apple Pay і PlayStation Store у Росії більше недоступні, - Федоров
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Sony припинила роботу PlayStation Store в Росії, Apple Pay в країні-агресорі також більше недоступний.
Про це у Telegram повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Sony припинила роботу PlayStation Store в Росії, а також припиняє постачання консолей до РФ. Дуже скоро росіянам залишиться сапер на "зламаній" вінді", - зазначив він.
Також Федоров поінформував, що Apple Pay у Росії також більше недоступний.
Топ коментарі
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Пишет барышня из Москвы: "В Альфа-Банке трэш. Очередь на 3 часа, перестали выдавать обещанные 10000$, выдают по 5000$. Но люди заблокировали кассу, так как нет официального распоряжения. Теперь получить нельзя нисколько. Стоит ор."
А в это время РФ бомбила роддом в Мариуполе...
Ведь сколько реального контента и выдумывать ничего не надо! Сражение в море, в воздухе, в степях, в городах, портах, заводах, АЭС. Огромное разнообразие военной техники, оружия, как западного, так и отечественного. Работа ЗСУ, ПСУ, флота, Нац-гвардии, спецназа, ТЕР-обороны, партизан, иностранных спецов-ихтамнетов, легионов Ликвидация ДРГ, сепаров, террористов, предателей... Просто море информации! И всё на реальных событиях! Это будет игра по-круче, чем Call of Duty! Весь мир будет покупать. Я готов заплататить свои $65.00 за такую игру. Если среди разработчиков есть, те, кто по какой-то причине не в состоянии держать сейчас оружие - прямиком за комп. Опять же, как обычно это делается, можно в проект привлечь программистов из-за рубежа. Плюс, к тому же, весь мир узнает о реальных событиях войны через эту игрушку. Слава Украине!!!