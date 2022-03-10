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Apple Pay і PlayStation Store у Росії більше недоступні, - Федоров

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Apple Pay і PlayStation Store у Росії більше недоступні, - Федоров

Sony припинила роботу PlayStation Store в Росії, Apple Pay в країні-агресорі також більше недоступний.

Про це у Telegram повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Sony припинила роботу PlayStation Store в Росії, а також припиняє постачання консолей до РФ. Дуже скоро росіянам залишиться сапер на "зламаній" вінді", - зазначив він.

Також Федоров поінформував, що Apple Pay у Росії також більше недоступний.

Також читайте: Apple зупинив роботу реклами в App Store для РФ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+3
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10.03.2022 01:24
+2
Sasha Sotnik

Пишет барышня из Москвы: "В Альфа-Банке трэш. Очередь на 3 часа, перестали выдавать обещанные 10000$, выдают по 5000$. Но люди заблокировали кассу, так как нет официального распоряжения. Теперь получить нельзя нисколько. Стоит ор."
А в это время РФ бомбила роддом в Мариуполе...
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10.03.2022 01:24
+2
Отлично. Хрен вам, гадёныши, а не последний Хорайзон с Элден рингом. В тетрис играйте мрази. Там сейчас такой вой стоит по игровому сегменту, что описать невозможно. Если бы грохнуть им ещё Трово с Твичом-вообще была бы сказка.
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10.03.2022 01:31
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упс...
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10.03.2022 01:19 Відповісти
ВСЕ будет так ,как «пу»хотел-возвращение в ссср…
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10.03.2022 01:22 Відповісти
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10.03.2022 01:24 Відповісти
Sasha Sotnik

Пишет барышня из Москвы: "В Альфа-Банке трэш. Очередь на 3 часа, перестали выдавать обещанные 10000$, выдают по 5000$. Но люди заблокировали кассу, так как нет официального распоряжения. Теперь получить нельзя нисколько. Стоит ор."
А в это время РФ бомбила роддом в Мариуполе...
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10.03.2022 01:24 Відповісти
Отлично. Хрен вам, гадёныши, а не последний Хорайзон с Элден рингом. В тетрис играйте мрази. Там сейчас такой вой стоит по игровому сегменту, что описать невозможно. Если бы грохнуть им ещё Трово с Твичом-вообще была бы сказка.
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10.03.2022 01:31 Відповісти
А если им танчики обнулить, так они, просто, поубивают друг-друга
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10.03.2022 02:22 Відповісти
кацапія основний сегмент воргамесів, не закриють, але скоро у кацапів грошей не буде щось там купувати
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10.03.2022 07:34 Відповісти
Ну, тогда им самим предётся создавать для себя игру. Я даже могу бесплатго предложить название: "Мама, я в плену".
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10.03.2022 08:14 Відповісти
путін точно агент цру заслани знищити росію...
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10.03.2022 01:31 Відповісти
Ну и славненько! А вот теперь пора укранским программистам, разработчикам игр для PS-4, PS-5 и XBox-1 закатать рукава и начать создавать игру века!
Ведь сколько реального контента и выдумывать ничего не надо! Сражение в море, в воздухе, в степях, в городах, портах, заводах, АЭС. Огромное разнообразие военной техники, оружия, как западного, так и отечественного. Работа ЗСУ, ПСУ, флота, Нац-гвардии, спецназа, ТЕР-обороны, партизан, иностранных спецов-ихтамнетов, легионов Ликвидация ДРГ, сепаров, террористов, предателей... Просто море информации! И всё на реальных событиях! Это будет игра по-круче, чем Call of Duty! Весь мир будет покупать. Я готов заплататить свои $65.00 за такую игру. Если среди разработчиков есть, те, кто по какой-то причине не в состоянии держать сейчас оружие - прямиком за комп. Опять же, как обычно это делается, можно в проект привлечь программистов из-за рубежа. Плюс, к тому же, весь мир узнает о реальных событиях войны через эту игрушку. Слава Украине!!!
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10.03.2022 02:18 Відповісти
 
 