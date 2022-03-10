На 10 березня заплановано 6 гуманітарних коридорів для евакуації населення, - Зеленський

Гуманітарними коридорами врятовано вже близько 35 тисяч людей.

Про це Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні (9 березня. - Ред.) нам вдалося організувати роботу трьох гуманітарних коридорів. З міста Суми, з міст і містечок Київської області та з Енергодару. Загалом було врятовано близько 35 тисяч людей", - зазначив президент.

"Завтра (10 березня. - Ред.) продовжимо. Готуємо 6 коридорів. Молимося, щоб вийшло вивезти людей ще з Маріуполя. З Ізюма. З Волновахи. Тощо. Вивезти в безпечні міста нашої вільної України. І я впевнений, що кожен українець, чиєї допомоги ці люди потребуватимуть, зробить все можливе, щоб вони відчували наше піклування. Поки не зможуть повернутися додому", - додав Зеленський.

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