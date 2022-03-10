Створено сайт для документування порушень російськими окупантами прав людини, - ОП

Для ефективного збору та обробки інформації про порушення прав людини Російською Федерацією під час війни з Україною створено веб-платформу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу Президента.

Зібрані факти будуть використані як докази для захисту та представництва України у Європейському суді з прав людини та Міжнародному суді ООН.

Отримана інформація дасть змогу притягати до відповідальності Російську Федерацію та відстоювати інтереси України на міжнародних судових майданчиках.

Для того щоб зафіксувати порушення прав людини та/або скоєний злочин, необхідно заповнити форму, описати факт порушення прав людини загарбником, долучити наявні докази: фото-, відеоматеріали, документи, інформацію про свідків, жертви.

Уся інформація та свідки, які її нададуть, перебуватимуть під надійним захистом. Відомості будуть опрацьовані кваліфікованою командою юристів та підготовлені для захисту інтересів нашої держави. Доказова база буде використана лише в судових справах України проти Російської Федерації з дотриманням міжнародних стандартів правосуддя.

Сайт доступний за посиланням.

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