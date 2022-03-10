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Російські окупанти обстріляли цивільних, які пішки виходили з Чернігова - загинуло щонайменше 3 людей

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти обстріляли цивільних, які пішки виходили з Чернігова - загинуло щонайменше 3 людей

9 березня російські окупанти обстріляли людей поблизу Чернігова, є загиблі і поранені.

 Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на фейсбук Центра стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки,про це розказав Суспільному голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Люди йшли пішим маршрутом з міста і потрапили під ворожий обстріл.

 Є загибла дівчина з Мени, четверо людей з Мени з легкими пораненнями зараз в лікарні, розповів міський голова Мени Геннадій Примаков.

 Ще є загиблі зі Сновська та Корюківки, загинув юнак, який з матір'ю направлявся в Корюківку, повідомив міський голова Корюківки Ратан Ахмедов.

 Загинув 19-річний хлопець з Новгорода-Сіверської громади, сказала мер міста Людмила Ткаченко.

 Травмованих доставили до Куликівської лікарні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 60 загиблих і 400 поранених: Чернігів живе і чинить спротив попри втрати

Автор: Роман Свиридович
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Правительство Республики Чехия может ввести ограничение на символику буквы Z. наносимую на военной технике ВС РФ при вторжении в Украину. В дальнейшем публичная демонстрация этого маркера может приравниваться к четырехконечной свастике Третьего Рейха.
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10.03.2022 02:27 Відповісти
А мені колись доводили необхідність переходу України на "латиницю"! Та навіть з-за цього знаку наших дітей роками "сіпатиме" і в холодний піт кидатиме!
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10.03.2022 06:34 Відповісти
Вбиваємо цапів без жалю! Цапи не мають право на життя!
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10.03.2022 02:42 Відповісти
Попереджав же Атроха: "Люди! Виходи з Чернігова - під обстрілом! Ідуть бої Не ризикуйте!"
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10.03.2022 06:32 Відповісти
 
 