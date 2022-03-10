Якщо зупиняться генератори, можете починати рахувати сім діб, - голова Енергоатому Котін про знеструмлення ЧАЕС

Підтримання достатньо холодної температури в системі охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива після закінчення пального для дизель-генераторів та за відсутності електропостачання "без тяжких наслідків" можуть здійснювати приблизно семи діб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова держпідприємства "Енергоатом" Петро Котін сказав в інтерв'ю "Економічній правді", яке вийшло 9 березня.

"На ЧАЕС є понад 20 тис. відпрацьованих паливних збірок. Це все паливо, яке відвантажували з енергоблоків Чорнобильської станції після того, як їх зупинили. Вони потребують постійного охолодження. Відпрацьоване паливо перебуває в басейні та охолоджується завдяки насосам, які подають воду. Після цього теплу воду охолоджують у теплообміннику і знову подають у басейн. Цей процес має бути безперервним. Якщо насос втрачає живлення, то процес охолодження зупиняється. Паливні елементи почнуть нагріватися", – розповів Котін.



Він заявив, що аналогічна ситуація і на Запорізькій атомній електростанції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Для відновлення енергоживлення ЧАЕС необхідно, щоб окупанти покинули території, де будуть вестись аварійно-відновлювальні роботи, - "Укренерго". ВIДЕО

"Там станція з'єднана чотирма лініями з енергосистемою, і через них видається напруга. Через них отримує електроенергію і сама станція, завдяки чому охолоджуються реактори. Якщо ці лінії пошкодити, станція потрапить в аварійний режим "повного блекауту", коли немає зовнішнього живлення. У цьому випадку включають дизель-генератори. Імовірність ядерної аварії залежить від того, чи вистачить вам цих генераторів до відновлення зовнішнього живлення", – сказав голова "Енергоатому".



За його даними, дві з чотирьох таких ліній на ЗАЕС уже пошкоджені окупантами.



"Якщо пошкодять ще дві лінії, то буде дуже близько до катастрофи", – додав Котін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маємо 48 годин для налагодження енергопостачання на ЧАЕС, – в.о. директора атомної станції Сейда

Його запитали, скільки часу є на те, щоб запобігти найгіршому сценарію на ЧАЕС.



"Робота сховища передбачає форс-мажорні випадки. Зараз усе залежатиме від температури навколишнього середовища. Зараз доволі прохолодно, у таких умовах охолодження може працювати приблизно сім діб без важких наслідків. Після цього поступово почне розігріватися вода в системі охолодження та підвищиться температура. Якщо не охолоджувати взагалі, до критичних значень вона дійде за сім діб. Зараз дизель-генератори забезпечують стабільне охолодження. Усе залежатиме від того, чи матимуть вони паливо для продовження роботи і технічні ресурси", – відповів Котін.



Голова "Енергоатому" сказав, що пального має вистачити на 10 діб, але це "загальний термін": три доби – для ядерних енергоблоків, ще сім діб – додатково для ліквідації знеструмлення.



"Такі генератори працюють на кораблях і по пів року, однак тут у них більш потужний режим роботи, і ніхто не знає, скільки вони пропрацюють. На тривалу роботу генераторів особливо не розраховували", – розповів Котін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАГАТЕ про ситуацію на ЧАЕС: Без "критичного впливу" на безпеку

Він зазначив, що передбачити, скільки є часу до потенційного потрапляння радіації у повітря, неможливо.



"Я лише описав фізику процесу. Коли нагріється – тоді й буде. На ЧАЕС критична температура може бути досягнута за сім діб за умови припинення роботи генераторів. Але дизель-генератори зараз працюють у нормальному режимі і загрозу знімають. Якщо зупиняться генератори, можете починати рахувати сім діб. Однак якщо в цей період знайти джерело живлення, то ситуація буде під контролем", – пояснив голова "Енергоатому".



Щоб повернути стандартне живлення, необхідно погодити "зелений коридор" – щоб співробітники "Укренерго" полагодили пошкоджену лінію та відновили її роботу, додав Котін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через дії окупантів ЧАЕС і місто Славутич знеструмлені, - Укренерго