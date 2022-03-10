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ЧАЕС (326) Енергоатом (446) Петро Котін (62)

Якщо зупиняться генератори, можете починати рахувати сім діб, - голова Енергоатому Котін про знеструмлення ЧАЕС

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Якщо зупиняться генератори, можете починати рахувати сім діб, - голова Енергоатому Котін про знеструмлення ЧАЕС

Підтримання достатньо холодної температури в системі охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива після закінчення пального для дизель-генераторів та за відсутності електропостачання "без тяжких наслідків" можуть здійснювати приблизно семи діб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова держпідприємства "Енергоатом" Петро Котін сказав в інтерв'ю "Економічній правді", яке вийшло 9 березня.

"На ЧАЕС є понад 20 тис. відпрацьованих паливних збірок. Це все паливо, яке відвантажували з енергоблоків Чорнобильської станції після того, як їх зупинили. Вони потребують постійного охолодження. Відпрацьоване паливо перебуває в басейні та охолоджується завдяки насосам, які подають воду. Після цього теплу воду охолоджують у теплообміннику і знову подають у басейн. Цей процес має бути безперервним. Якщо насос втрачає живлення, то процес охолодження зупиняється. Паливні елементи почнуть нагріватися", – розповів Котін.

Він заявив, що аналогічна ситуація і на Запорізькій атомній електростанції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Для відновлення енергоживлення ЧАЕС необхідно, щоб окупанти покинули території, де будуть вестись аварійно-відновлювальні роботи, - "Укренерго". ВIДЕО

"Там станція з'єднана чотирма лініями з енергосистемою, і через них видається напруга. Через них отримує електроенергію і сама станція, завдяки чому охолоджуються реактори. Якщо ці лінії пошкодити, станція потрапить в аварійний режим "повного блекауту", коли немає зовнішнього живлення. У цьому випадку включають дизель-генератори. Імовірність ядерної аварії залежить від того, чи вистачить вам цих генераторів до відновлення зовнішнього живлення", – сказав голова "Енергоатому".

За його даними, дві з чотирьох таких ліній на ЗАЕС уже пошкоджені окупантами.

"Якщо пошкодять ще дві лінії, то буде дуже близько до катастрофи", – додав Котін.

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Його запитали, скільки часу є на те, щоб запобігти найгіршому сценарію на ЧАЕС.

"Робота сховища передбачає форс-мажорні випадки. Зараз усе залежатиме від температури навколишнього середовища. Зараз доволі прохолодно, у таких умовах охолодження може працювати приблизно сім діб без важких наслідків. Після цього поступово почне розігріватися вода в системі охолодження та підвищиться температура. Якщо не охолоджувати взагалі, до критичних значень вона дійде за сім діб. Зараз дизель-генератори забезпечують стабільне охолодження. Усе залежатиме від того, чи матимуть вони паливо для продовження роботи і технічні ресурси", – відповів Котін.

Голова "Енергоатому" сказав, що пального має вистачити на 10 діб, але це "загальний термін": три доби – для ядерних енергоблоків, ще сім діб – додатково для ліквідації знеструмлення.

"Такі генератори працюють на кораблях і по пів року, однак тут у них більш потужний режим роботи, і ніхто не знає, скільки вони пропрацюють. На тривалу роботу генераторів особливо не розраховували", – розповів Котін.

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Він зазначив, що передбачити, скільки є часу до потенційного потрапляння радіації у повітря, неможливо.

"Я лише описав фізику процесу. Коли нагріється – тоді й буде. На ЧАЕС критична температура може бути досягнута за сім діб за умови припинення роботи генераторів. Але дизель-генератори зараз працюють у нормальному режимі і загрозу знімають. Якщо зупиняться генератори, можете починати рахувати сім діб. Однак якщо в цей період знайти джерело живлення, то ситуація буде під контролем", – пояснив голова "Енергоатому".

Щоб повернути стандартне живлення, необхідно погодити "зелений коридор" – щоб співробітники "Укренерго" полагодили пошкоджену лінію та відновили її роботу, додав Котін.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+19
тупым обезьянам всё равно.
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10.03.2022 03:00
+12
думаю, когда остановятся генераторы - там появятся не только ССО, но и SAS, и кому-то там станет быстро сильно херово.
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10.03.2022 03:02
+9
А магате - "опасности нет". Там что, самоуспокоенные дебилы???!!!
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10.03.2022 03:09
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тупым обезьянам всё равно.
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10.03.2022 03:00 Відповісти
думаю, когда остановятся генераторы - там появятся не только ССО, но и SAS, и кому-то там станет быстро сильно херово.
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10.03.2022 03:02 Відповісти
А магате - "опасности нет". Там что, самоуспокоенные дебилы???!!!
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10.03.2022 03:09 Відповісти
МАГАТЕ - ещё с совковых времён, купленная "фирма", поэтому на них надежды никакой нету!
P. S.
Когда "бахнул" Чернобыль, они тоже пели: "Всё хорошо, прекрасная маркиза...!" 😲
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10.03.2022 03:52 Відповісти
Ну так уже же понятно, что все эти алфавитные образования (МАГАТЭ, ООН, ЕС, НАТО и т.д.) - это все бесполезная импотентная *****.
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10.03.2022 05:13 Відповісти
Моторы генераторов проработают 300-500 часов , до выработки ресурса масла, масляных и топливных фильтров. Если топливо чистое, то Могут проработать еще столько же. Масляные , если забьются, то сработает на фильтре предохранитеьный кларан и масло пойдет мимо фильтра, напрямую. Мотор при этом будет работать до полного загрязнения масла, пока коленвал не заклинит(это если не сменить масло). По топливному: обычно 2 фильтра, один работает, другой- готов к работе. Главное чтобы паливо было. А это до 3-х месяцев. Также, должен быть по ТБ еще один генератор, на случай выхода из строя работающего... Иначе это не атомная станция, а фирма "Рога и копыта, по их зашквару". Думаю, шо за это время, попрем лаптей за поребрик. Но риск остается, однозначно.
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10.03.2022 03:46 Відповісти
Знакомый недавно говорит общался с каким то генералом фсбшным, мол 15 лет дружили вместе. А тут на фоне этого кошмара, размолвка была. Но фсбшник говорил мол, они осведомлены о том что такое атомка и якобы специально захватили дабы от нацистов уберечь, утверждает что атомные объекты, это их приоритетные цели. Инфу проверить на 100% не могу, думаю кому надо сами знают.
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10.03.2022 05:42 Відповісти
Какой смысл ты хотел довести?
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10.03.2022 06:33 Відповісти
ну шо фсб спасає вєсь мір от якихось нациков . Які як самогубці готові все розгромити аби рашці не дісталося. Свою гнилу логіку і звички перекидають на нас - порядних людей.
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10.03.2022 08:37 Відповісти
Прочитай еще раз и вдумайся.
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10.03.2022 15:53 Відповісти
ПУТИН КРЫСА ОТ ЗЛОСТИ ПРОВОДА ГРЫЗЁТ !)
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10.03.2022 06:37 Відповісти
вочевидь проектування сховищ ядерних "відходів" йшло без розуміння небезпеки через захоплення їх якимсь агресором. І через те не робили розосереджене зберігання. коли б збірки охолоджувалися природнім шляхом. В зоні площі для цього вистачає аж занадто. І все одно там вже радіація.
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10.03.2022 08:44 Відповісти
Вже і так скачуть не значно показники на дозиметрі (норма )0,15 до 0,22 мабуть хмарами та снигом принесло ,але щось ніхто не звертає уваги.
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10.03.2022 09:41 Відповісти
Россия думает если что случится им не достанется ,вы глубоко ошибаетесь освободители вы получите сполна ,а если еще и ветер в вашу сторону ,дай бог,мы с вами поделимся нам для вас нмяего не жалко особенно радиции . Так что задумайтесь
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11.03.2022 13:36 Відповісти
Здається що ці дурні не розуміють що над їхньою "вєлікой і могучєй" немає захисного магічного бар'єра і що якщо виникне якась катастрофа то їх теж зачепить
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11.03.2022 21:29 Відповісти
 
 