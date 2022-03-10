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Через 7-10 днів Росія може спробувати "заморозити" війну в Україні, - Грозєв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Через 7-10 днів Росія може спробувати

Позиції російських окупантів слабшають, але РФ не хоче визнавати поразку.

Про це в інтерв'ю Олесі Бацман заявив головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, незабаром кровопролиття буде меншим і настане "незрозумілий період – закінчилася війна чи ні".

"Це питання тижня або може 10 днів. Позиції Росії слабшають, вони це розуміють, але їм буде вигідніше не називати цю війну закінченою. Тому що вони повинні зізнатись, що вона втрачена. Зупинити на якомусь "замороженому" етапі", - сказав він.

Також читайте: Путіну не кажуть про ганьбу армії РФ в Україні, - Грозєв

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+44
Вангование в отношении москалей нас не интересует. Мы вмотивованi гнать их с нашей земли без остановки.
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10.03.2022 03:19
+35
Економіка фашистів розвалиться незабаром, і підтримувати армію стане просто неможливим. Кінець виродком, а перемога за Україною. Амінь.
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10.03.2022 03:16
+30
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ви у тероборони спитайте з приводу чи вони захочуть заморозити
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10.03.2022 03:29
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Економіка фашистів розвалиться незабаром, і підтримувати армію стане просто неможливим. Кінець виродком, а перемога за Україною. Амінь.
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10.03.2022 03:16 Відповісти
На це треба пів року мінімум. Україна переможе, але з такими темпами буде перетворена у руїну, нажаль.
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10.03.2022 03:18 Відповісти
Это второй план войны РФ.
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10.03.2022 07:36 Відповісти
В 2014 казали те ж саме, ось-ось і Московія розвалиться, не розвалилася а ще й напала. Припинення війни лише дасть їм можливість відновитися і вдарити з новою силою, і їхня економіка, а тим більше одурманені раби, заради цього їм не цікаві.
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10.03.2022 03:33 Відповісти
Теперішня ситуація кардинально відрізняється від тієї що була в 2014 році. Того разу санкції були іграшкові і не могли обвалити економіку, а цього разу вони такі що економіка вже сипеться.
Без економіки вести військову кампанію неможливо. Навіть заморожену. Через деякий час, при чому не довгий, їм доведеться відводити війська. Але то вже після путіна.
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10.03.2022 03:49 Відповісти
Основна частина біомаси, в тому числі ті хто в танках і на БТР не знають і не розуміють, що таке санкціїї. І їм вони по фіг. А ті, кого вони трохи потрясуть... обіійдуть ті санкіїї іншими шляхами а де домовляться. Така проза нашого життя.
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10.03.2022 04:47 Відповісти
Але біда в тому що і держави світу втрачають інтерес до війни в Україні як і чарез недільку другу втратили інтерес до анексії Крима.Із них вже потрібно витягати допомогу зброєю майже поштучно та і ЗЕ вже сам заговорив про переговори з ******.
А це щось не те.
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10.03.2022 06:11 Відповісти
Це зараз ми вже зрозуміли, що "іграшкові", а в 2014 нам розповідали, що 1-2 роки і Пуйлостан зникне зі світової мапи. Тож те саме може відбутися і через 1-2 роки, коли ми скажемо, що і ці санкції іграшкові. Бити нацистського збоченця треба один раз лідорубом і по голові, а не намагатися йому руки заламувати.
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10.03.2022 14:57 Відповісти
Все буде добре, все буде Україна, але сама велика помилка, це недооцінювати ворога.
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10.03.2022 08:10 Відповісти
Вангование в отношении москалей нас не интересует. Мы вмотивованi гнать их с нашей земли без остановки.
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10.03.2022 03:19 Відповісти
і не просто ГНАТИ! А дати такої 3.14зди, щоб аж до Урала мокшанців розбити, а з того боку - китайці до Урала своє відхватять. І паРаша як такої на карті світу вже ніколи не буде.
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10.03.2022 07:14 Відповісти
В противном случае война высосит из нас все соки и победы нам не видать.
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10.03.2022 07:41 Відповісти
йде похолодання... їх трупи замерзнуть.

так і настане заморожування конфлікту.
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10.03.2022 08:39 Відповісти
нравится не нравится...
ви у тероборони спитайте з приводу чи вони захочуть заморозити
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10.03.2022 03:29 Відповісти
це був би найгірший варіант для України.

***** конче потрібно відповзти у нору, зализати рани, загальмувати тиск санкцій, окопатися на додаткових територіях, профільтрувати своє оточення і продовжити можливо під іншим соусом знищення українців.

Україна залишиться для світу такою ж як і два тижні тому сірою не визначеною територією керованою корупцією та олігархами, якій звичайно треба допомогти але без будь яких серйозних зобов'язань.

гаваряща галава на Банковій у відосику проголосит перемогу і необхідність українців обєднатися за ним для "великої відбудови" але оскільки його геніальність принесла вічний мир, то необхідно розформувати тероборону та здати зброю, аби не заважала їм у відбудові.

ось такий приблизно сценарій, співставляючи теперішні тєлодвіженія крємльовского улусу і месиджі та заяви з ОПУ і самого "найвєлічнєйшево".

але врешті українцям самим вибирати чи пристануть вони на такий план.
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10.03.2022 03:43 Відповісти
Загальмувати тиск санкцій путін не зможе вже ніяк. Вже запущені процеси колапсу економіки РФ, а Захід не відступиться поки останній їхній солдат не покине територію України. Україні ж це дасть можливість зализати рани і підготуватися до контрнаступу.
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10.03.2022 03:53 Відповісти
В Украине пока что даже в тероборону вступить нельзя без боевого опыта - мест нет, оккупант же слабеет с каждым днем, к тому же будут расти протестные настроения в паРаше. Не думаю, что сейчас передышка будет нам на пользу - нужно додавливать. По хорошему ***** должны снести его же люди в этом году. А после закрытия вопроса с рашкой нам по горячему нужно вступать в ЕС и НАТО - должно сработать.
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10.03.2022 04:08 Відповісти
не впадайте у самооману.
колапс москальської економіки ще тільки почався і загальмувати цей процес з накопиченим раніше ресурсом ще можливо. виграний зупинкою активних дій час надає таку можливість.
для України замороження конфлікту і час передиху не дає абсолютно нічого, крім вказаного мною раніше - фінансових вливань для відбудови тої досить незначної у маштабах країни, інфраструктури.
натомість вплив України на політичні рішення про злиження і вхід у західні політичні, війскові, фінансові та економічні структури знімається з приоритетів і відкладається на невизначений час під поміткою "lack of readiness to become a member of..."
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10.03.2022 04:11 Відповісти
"натомість вплив України на політичні рішення про злиження і вхід у західні політичні, війскові, фінансові та економічні структури знімається з приоритетів і відкладається на невизначений час"

Саме так. Вистачить перемир"я, щоб німці і китайці знову почали торгувати з пуйлом. Спочатку несміливо, а далі все активніше.

А ще гірше, як видно по останніх кількох днях ( заяви і ЗЕ, і ОПи, і і акценти ЗЕпропагандистів на "негідній" поведінці НАТО і США - нібито допомагають недостатньо ) ЗЕ намірений не тільки дати врятувати обличчя пуйлу, але і піти на великі поступки - аж до того "нейтралітету", який і призвів до теперішньої атаки кацапії на Україну !

Зараз пуйла дусять санкціями, і Україна отримує зброю (до речі, не переконаний, що ЗСУ отримує всю - ЗЕботня якось надто переймається кожною інформацією про це, без інструкцій вони нічого не роблять)...
а це зміниться, як тільки ЗЕ дозволити знову здискредитувати Україну.

Ще гірше, якщо не буде явної перемоги України - не буде помітної допомоги для України в відбудові ! Хто допомагатиме країні, влада котрої йде на поступки агресору при майже виграній війні?
Всі ж запідозрять те, про що підозрюють укранці вже понад 2 роки - підкилимні домовленості між пуйлом і ЗЕ! Але за такий надзвичайний цинізм ЗЕ заплатить вся Україна!
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10.03.2022 07:22 Відповісти
Не так все просто. Ви правильно робите акцент на тиску з боку Заходу. Це найболючіше, що може бути.
Але Байден і Джонсон, на жаль, не всемогутні правителі світу в сьогоднішніх реаліях. Путін це знає, і тому Грозєв правий - Путін зараз почне зменшувати військовий тиск, припинить знищення мирного населення, а це є найуразливішим питанням його сторонників на Заході.
І всі полегчено зітхнуть -все ми добились миру (з їхньої точки зору), а далі нехай вже Україна домовлюється з Путіним. Історія 2014го.
Якщо Байден буде проти - всі прибічники Путіна на Заході, а також до них додадуться "пацифісти" в один голос заспівають - Байден не хоче миру! хоче крові!
В першу чергу відомі вам європейські країни.

Ьак що, якщо піде такий сценарій, то тактика Путіна зрозуміла: заморозити стан речей і одночасно добитись якщо не повного зняття, то критичного зменшення санкцій.
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10.03.2022 04:39 Відповісти
А.Зекиров

Сегодня целый день провел в дороге. Слушал радио. Транслируют какой-то телеканал. Какой - точно не скажу, бо не прислушался, но точно не ********** бенина.
Весь день слушал про ужасы, которые творит кацапская армия. В мелких подробностях описывали. Иногда хотелось вцепиться в руль и прокусить от бессилия.
Весь этот ужас перемешивали рассуждением о нейтральном статусе.
Подключают разных икспердов, и они продолжают нагнетать ужасы, одновременно рассказывая, как "НАТО боятся путина", и что "они же пообещали путину уступки внеблокового статуса, чтобы дать ему возможность не потерять лицо".
Да-да, я ничего не путаю - именно Запад называют инициатором договорённостей с путиным о статусе.
Знаете, что это все означает?
Это означает что идет массированная информ подоготовка через СМИ.
А теперь задумайтесь, если еще осталось чем думать, для чего это делается? Зачем основные каналы, которые контролируются олигархозом, разгоняют тему статуса, которую уже открыто педалируют "слуги"?
И если не разучились думать, то скажите - не для этого ли путин обстреливает наши города? Вам не кажется, что все эти человеческие страдания - только ради того, чтобы нам по телевизору было легче продавливать больные вопросы? Да нет, не больные - смертельные вопросы.
И пока идет вся эта информационная кампания, орки оставляют без электропитания Чернобыль. Чтобы завтра на переговорах с Кулебой, у унылого ишака были более выгодные позиции.
И чем дольше будет длиться эта кампания, тем больше жизней будут кидать на этот кацапский алтарь, и рано или поздно, вы сломаетесь и сами будете умолять его подписать все что угодно. И отвечать потом будете тоже сами.
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10.03.2022 05:21 Відповісти
На жаль, українська опозиція дозволяє ЗЕ це робити.

"...Весь этот ужас перемешивали рассуждением о нейтральном статусе.
Подключают разных икспердов, и они продолжают нагнетать ужасы, одновременно рассказывая, как "НАТО боятся путина", и что "они же пообещали путину уступки внеблокового статуса, чтобы дать ему возможность не потерять лицо".
Да-да, я ничего не путаю - именно Запад называют инициатором договорённостей с путиным о статусе.
Знаете, что это все означает?
Это означает что идет массированная информ подоготовка через СМИ..."
+100
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10.03.2022 07:25 Відповісти
Коротко.
..
Загнаного пораненого щура / ***** / потрібно нищити.
..
Слава нації
Смерть москалям.
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10.03.2022 04:08 Відповісти
зараз зе розрулить... здасть крим донбас -асобик статус, будт дальше деньги тырить будивнитсвто будел большее да и помошь нуна требовать
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10.03.2022 04:18 Відповісти
Заморозка конфлікту це для ***** хоч якись вихід и програнної війни .
Для України це можливо на кілька тижднів . Два місяця це вже дуже погано .
Більше -- крітично .
Чому так , тому , що ********** більше й в неї ресурсів більше . Й народ - стадо баранів , які готові хоч в калюжі спати й їсти з лопати .
А для України це критично , тому що еконимічний план Маршала для України можливий тільки при умовах , що ***** не буде , або буде в Гаазі . В умовах "денацифікації **********" . Тобто при нульових загрозах від ***** від нових руйнацій .
Ну хто буде вкладати гроші в відбудову мостів , житла , лікарень , якщо залишиться можливость у ***** знов розфігачити цю інфраструктуру ?!
А Україна без допомоги "усім світом" сама буде десятиріччями повертатися до рівня кінця 2021 року . Тим більш , Україні просто бесперечно забов"язанні списати усі борги . Й надати як мінімум 10 млрд. допомоги й не кредитами , а субсидіями . Крім того , йще на 50 млрд. Україна повинна буде виграти у РФії майнових арбітражних позовів . Точнішей -- це буде контрибуції .

Але усе це відбудеться тільки після перемоги , а ні аж ніяк через заморозку .
Заморозка - це зрадити патріотів Херсонщини , патріотів Запоріжської області -- від Мелітополя до Бердянська . Бо при такий "заморожці" в очевидь будуть створювати ЗНР й ХНР .
В кого є сумнів , що ці нелюді не спробують перемістити у Сибір на каторгу усіх патріотів цих міст й замість них привезди якую вату ?!
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10.03.2022 04:53 Відповісти
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10.03.2022 04:54 Відповісти
Україна на дасть "заморозитись" російським окупантам, зігріє святими джавелінами.
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10.03.2022 04:58 Відповісти
Для нас це погано. Заморозка- це відтягування проблеми, яку треба рішати зараз. Ця потвора полізе знову. Доки воно живе, воно буде вбивати!
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10.03.2022 05:14 Відповісти
Те, що путін сюди завів, він вже звідси не виведе. І нам воно не потрібно, щоб воно тут стояло. Треба гнати кацапів до границі, щоб у них земля під ногами горіла.
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10.03.2022 05:37 Відповісти
В першу чергу в заморозці війни будуть зацікавлені країни які нам допомагають,З них вже треба вибивати зброю для нас майже поштучно.Їм не потрібна розвалена мокшандія і не із-за іхніх ресурсів а із-за того що їх краіни на оборону тратили триліони під приводом протистояння мокшандії.А якщо кацапія обнулиться то такі суми із бюджета перестануть виділяти так як ворога номер один нестане.А кожен і там хоче ситно їсти та тепло спати.
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10.03.2022 06:22 Відповісти
Та шось нє. Ви почитайте, члени нато майже всі не платять навіть 2% ввп на оборонку, яку мали б платити по договору. Це зараз озабочені нації по кругу разом всралися і планують - оце тільки планують - почати витрачати гроші на модернізацію війська.
Я думаю, не останню роль в ситуації, що склалася, відіграють криваві кацапські нафтодолари, які ті суки роками валізами завозили різноманітним європейським чиновникам. Всі ж хочуть красиво жити, а на зарплату красиво не поживеш. Ото тому вони й нерішучі. Насправді прості люди по всьому світу як раз і вимагають від своїх політиків діяти жорстко, а політики, сидячи на валізах нафтодоларів, розказують про "відповідальність" і "обережність".
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10.03.2022 06:59 Відповісти
Никакой заморозки, это западня. Выход на государственные границы и репарации.
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10.03.2022 06:50 Відповісти
Та вже і так "морозяться" трупи орків поки морозна погода. А незабаром потепління.
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10.03.2022 07:02 Відповісти
***** заморозка не выгодна! 20 млрд.дол. в день, за 10 дней минус годовой бюджет.
Остановить всё и 8 лет переговариваться - наша тактика.
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10.03.2022 07:21 Відповісти
в голову їсиш?
Переконуєш, що помиритися зараз з пуйлом на його умовах буде "перемогою ЗЕ" ?
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10.03.2022 07:29 Відповісти
Где я такое сказал?
Заморозка конфликта это как камикадзе. Мы уничтожим врага, но ценой Украины.
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10.03.2022 07:36 Відповісти
тут сказав що чорне є білим:

"Альфред Соломонович

***** заморозка не выгодна!... Остановить всё и 8 лет переговариваться - наша тактика. "
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10.03.2022 07:53 Відповісти
Наша тактика уже была 8 лет. А результатом такой тактики стала война.
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10.03.2022 08:53 Відповісти
Перші роки ми були без зброї та армії. Тому така тактика була вимушеною. Нам треба було озброїтись. А решту часу пропетляли.
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10.03.2022 10:31 Відповісти
война должна перекинуться на территорию рф, пусть в рф тоже взрываются дома и уничтожается территория вместе с населением.. пусть сросияне тоже оплакивают войну, которую развязало это чмо шизоидное кабаев..
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10.03.2022 08:36 Відповісти
Хотелось бы. Но нам не позволят наши союзники.
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10.03.2022 08:56 Відповісти
"союзники" нас уже не контролируют.. они ещё 24.02 народ Украины списали, и отдали на растерзание кабаевским оркам, и сейчас в шоке, что украинцы бьют и побеждают мордор..
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10.03.2022 09:53 Відповісти
Нічого вони не списували.
Дають мільярди. Зброю, допомогу. Санкції накладають.
Та вони нікому стільки не помагали.
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10.03.2022 10:30 Відповісти
они не благотворительностью занимаются, они обязаны (!) Украине давать помощь, потому, что Украина отдала ядерное оружие в ответ на гарантии(!) безопасности, которые они не смогли выполнить!!..
к тому же, они защищают себя, понимая, что после Украины, кабаев нападет на страны ЕС..
а Украину они списали, и даже до войны обсудили с кабаевым капитуляцию Украины..
но ЗСУ и народ Украины оказался сильно против, никто на западе и на мордоре не ожидал такого сопротивления Украины..
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10.03.2022 10:46 Відповісти
Захід очікував і попереджав кабаєвщину про шалений супротив.
Даремно ви на них наїзджаєте.
ЯЗ наші керманичі передали роісьці, з умовою надати захист. Для західних же партнерів вимога була - не нападати.
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10.03.2022 10:53 Відповісти
ничего не даремно, у многих "западных"европейских "партнёров" был и есть свой интерес в развале Украины - это ресурсы, природные и людские, гтс.. например, германия, венгрия.. сейчас эти ублюдки, вместе с китаем некоторыми "элитами"США, будут спасать рф, режим кабаева..
потому, что со второго дня войны - стало понятно, что рф проиграла..
рф для многих на том западе - это дешёвый ресурс.. посмотрим, что будет дальше, но я очень боюсь, что Украине не дадут победить, а победа это развал московии, природного врага Украины многие столетия..
может они хоть закроют небо??.. но, они сейчас будут держать зеленского за руки и настаивать на перемирии и прекращении огня.. этого нельзя делать, иначе Украина превратиться в лугандон..
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10.03.2022 11:07 Відповісти
А не піти б любителюяє теорії змови разом із рускім військовим кораблем....
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10.03.2022 18:37 Відповісти
ТАК МЫ ИХ ЗАМОРОЗИМ ОГНЕМ !)
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10.03.2022 07:35 Відповісти
Морозити можна на умовах, що Суздаль, Новгород, Муром, Рязань, Ростов будуть ісконними українськими землями.

А доти - протитанкові, пропиракетні, зенітні і саме головне безпілотні технічні засоби мають робити свою роботу. Гнати їх на тиндру - до оленів і білих медведів - хай там морозяться..
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10.03.2022 07:55 Відповісти
война должна перекинуться на территорию рф..
кабаев натворил бед в Украине и бредит все заморозить? окопаться? ещё чего..
до развала раши - должна идти эта война.. победа Украины - это развал рф..
пусть народ рф тоже оплакивают войну, которую развязал против Украины этот мелкий шизофреник кабаев..
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10.03.2022 08:32 Відповісти
Щось багато ботів набігло( зрада на зраді ,і не все так однозначно)
Марш отсюда, кацапоголовые.
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10.03.2022 09:14 Відповісти
Для того что б не было химической и ядерной атаки, нужна немедленно арестовать в Швейцарии Кабаеву, и её путина 4 детей.. кабаеву разместить с одним ребёнком в киеве, остальных 3х разместить в мариуполь, харьков, чернигов, так же у него кроме нее есть 2е дочери их в киевскую область.. тоже самое сделать с росийскими олигархами и ихними семьями, только тогда путин остановится или его остановят! Другого быстрого пути нет!!!
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10.03.2022 10:02 Відповісти
да, личинки кабаева - единственное, чем дорожит кремлёвский шизофреник..
на чужих детей кабаеву плевать.. кабаеву тоже должно быть больно..
на личинок кабаева должно начаться сафари..
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10.03.2022 10:50 Відповісти
их нужно уничтожить сейчас, в зародыше всех кого он породил.. что б днк этого зверя никому больше не передалось и они беды не наделали будущим поколениям
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10.03.2022 11:20 Відповісти
Це найгірший варіант для України, який цілком влаштує кацапів та буде прийнятним для де-яких країн заходу
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10.03.2022 10:02 Відповісти
Пусть орд заморозится. Единственное что Украине надо делать - выгнать их из всей територии Украины в рубежах до-2014 года. В противном случае вы эти террритории обратно уже не получите.
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10.03.2022 10:07 Відповісти
нет, тогда война никогда не закончится.. даже в наморднике, рф - будет бросаться с пеной на своей морде на Украину..

московия должна развалиться до отдельных республик Татарстан, Дагестан и тд..
война должна перекинуться на территорию рф, тогда процесс развала мордора будет быстрее запущен..
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10.03.2022 10:53 Відповісти
Припинити вогонь це якраз для того.
Щоб мокші лишились на наших територіях. І захід почне знімати санкції в них же свої економіки.
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10.03.2022 10:29 Відповісти
Украина скорее всего отморозить кое что у рашки
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10.03.2022 11:11 Відповісти
 
 