США не розробляють біологічну зброю в Україні, - Пентагон
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США не розробляють біологічну зброю на українській території.
Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми не розробляємо біологічну зброю в Україні", - сказав він.
Нагадаємо, раніше в РФ заявили, що НАТО нібитопобудувало в Україні понад десяток біолабораторій.
В МЗС України заявили, що такі заяви РФ слід розглядати як дезінформацію та провокацію.
Топ коментарі
+5 V Vv 00263b4f
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+2 Pavel Preobrazhenskiy
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+1 УКРАЇНО4КА
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раша шо, рішила пропагандонити, що у нас штати біологічну зброю розробляють?
раша як завжди
щи їм у очі вони скажуть - дощ іде
Американці, ви ще не бачите, що росія з вами хоче побитися, так дайте їй бій.
І війну росія почала в Україні, тому що "сша не дають їй гарантій нерозширення нато". Претензії до сша, але воюють проти України, тому що проти сша ссуть.
Сша, ви що не бачите, що конфлікт через вас? Ну то наваляйте їм!
Зробити до коліна можна що завгодно. І першому ж від того зробленого здохнуть. Бо коли робиш отруту, маєш знати - як її нейтралізувати.