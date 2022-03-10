США не розробляють біологічну зброю в Україні, - Пентагон

США не розробляють біологічну зброю на українській території.

Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми не розробляємо біологічну зброю в Україні", - сказав він.

Нагадаємо, раніше в РФ заявили, що НАТО нібитопобудувало в Україні понад десяток біолабораторій.

В МЗС України заявили, що такі заяви РФ слід розглядати як дезінформацію та провокацію.

Також читайте: Путін вербує іноземних найманців для війни з Україною, – Пентагон