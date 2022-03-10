УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16656 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні
3 854 14
Росія (47179) США (14460) біологічна зброя (25) Кірбі (408)

США не розробляють біологічну зброю в Україні, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

США не розробляють біологічну зброю в Україні, - Пентагон

США не розробляють біологічну зброю на українській території.

Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми не розробляємо біологічну зброю в Україні", - сказав він.

Нагадаємо, раніше в РФ заявили, що НАТО нібитопобудувало в Україні понад десяток біолабораторій.

В МЗС України заявили, що такі заяви РФ слід розглядати як дезінформацію та провокацію.

Також читайте: Путін вербує іноземних найманців для війни з Україною, – Пентагон

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
Значить готує грунт для своєї атаки біозброєю.
показати весь коментар
10.03.2022 03:31
+2
Кацапов 8 лет консервируют усиленно, какие они не пробиваемые, жесть просто. Во всем винят американцев, при том что, айфоны американские, машины тоже американские, фастфуд американский, инструмент тоже американский как и чипы. Так кто под влияние интересно попал?
показати весь коментар
10.03.2022 04:00
+1
В один голос воплять, що в усьому винні США... а чого ж полізли падли в Україну?
показати весь коментар
10.03.2022 04:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Значить готує грунт для своєї атаки біозброєю.
показати весь коментар
10.03.2022 03:31 Відповісти
шибануться об сарай
раша шо, рішила пропагандонити, що у нас штати біологічну зброю розробляють?

раша як завжди
щи їм у очі вони скажуть - дощ іде
показати весь коментар
10.03.2022 03:33 Відповісти
Не понял, чо оправдываться . Кацапы же , sure, на своей территории разрабатывают.
показати весь коментар
10.03.2022 03:54 Відповісти
Кацапов 8 лет консервируют усиленно, какие они не пробиваемые, жесть просто. Во всем винят американцев, при том что, айфоны американские, машины тоже американские, фастфуд американский, инструмент тоже американский как и чипы. Так кто под влияние интересно попал?
показати весь коментар
10.03.2022 04:00 Відповісти
В один голос воплять, що в усьому винні США... а чого ж полізли падли в Україну?
показати весь коментар
10.03.2022 04:14 Відповісти
От тому їх і треба затикати подібними аргументами. Звісно, на тупоголових далеких плугів з уралу, це не діє. А от молодняк, що можна роздуплити. Пропхати якусь правду та докази, досить складна задача на разі. Маємо надію, що там свідомі почнуть гнобити Zігоманів .
показати весь коментар
10.03.2022 05:28 Відповісти
Какой смысл её разрабатывать её в Украине.
показати весь коментар
10.03.2022 04:00 Відповісти
Вони вже колись те саме говорили тільки там фігурувала Грузія.
показати весь коментар
10.03.2022 04:01 Відповісти
А , це кацапи придумали, тіпа як відповідь сша за ірак. бо туди сша вводило війська, говорячи, що ірак розробляє біозброю. а кацами тіпа в Україну ввели, бо Україна нібито розробляє таку.
Американці, ви ще не бачите, що росія з вами хоче побитися, так дайте їй бій.
І війну росія почала в Україні, тому що "сша не дають їй гарантій нерозширення нато". Претензії до сша, але воюють проти України, тому що проти сша ссуть.
Сша, ви що не бачите, що конфлікт через вас? Ну то наваляйте їм!
показати весь коментар
10.03.2022 05:34 Відповісти
перед кем оправдываются американцы? перед вонючими кацапами? кацапов надо не на йух слать, а просто брать и убивать, убивать и еще раз убивать... мертвый кацап - самый лучший кацап... и чем больше их будет убито - тем лучше...
показати весь коментар
10.03.2022 05:47 Відповісти
А ЗРЯ !)
показати весь коментар
10.03.2022 06:38 Відповісти
Як виглядає диявол, ми вже бачимо. Боже, просимо тебе, допоможи
показати весь коментар
10.03.2022 07:35 Відповісти
В Україні не спроможні навіть зробити свою вакцину. Тести такі сякі робили. Нема спеціалізованих наукових лабораторій з вивчення людської ДНК. Такий стан остався ще від союзу - всі наукові центри із подібної тематики в росії. Про це я дізнався років з п'ятнадцять тому, коли в інеті стали обговорювати хто кому "братья" згідно ліній днк.
Зробити до коліна можна що завгодно. І першому ж від того зробленого здохнуть. Бо коли робиш отруту, маєш знати - як її нейтралізувати.
показати весь коментар
10.03.2022 08:26 Відповісти
 
 