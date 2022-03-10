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США (14460) хакер (826) енергетика (1649) кібератака (136)

За два тижні до повномасштабного вторгнення в Україну РФ намагалася дестабілізувати енергетичну галузь США, - американські ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

За два тижні до повномасштабного вторгнення в Україну РФ намагалася дестабілізувати енергетичну галузь США, - американські ЗМІ

На початку лютого, за два тижні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, сталася масштабна хакерська атака на енергетичну галузь США.

Про це повідомляє Еспресо, із посиланням на Fox News, передає Цензор.НЕТ.

Так, атаки хакерів на початку лютого зазнали майже два десятки американських компаній, які займаються видобутком скрапленого газу, зокрема такі гіганти як Chevron Corporation і Cheniere Energy.

Агентство кібербезпеки та безпеки інфраструктури США працює над підтвердженням того, що атаки походять з Росії.

Вважається, що цей злом став першим етапом зусиль Росії з дестабілізації енергетичної галузі США. Під час атаки було зламано комп'ютери, що належать нинішнім і колишнім співробітникам. "Chevron серйозно сприймає загрозу зловмисної кіберактивності", - сказав представник Chevron.

"Ми впровадили рекомендації уряду Сполучених Штатів у наші засоби кібербезпеки, щоб захистити комп’ютерне середовище Chevron", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 80% американців підтримують енергетичне ембарго Росії, - опитування

Автор: Наталя Джума
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" США працює над підтвердженням того....."- шо це за брєд!?? США мусять комусь шось доказувати? Та вони самі орбітри на цьому світі! Знову бла-бла-бла...
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10.03.2022 05:51 Відповісти
"Песня о "доблести" русских солдат. Киев возьмем за два дня, поставим на колени тут всех, но... (18+)"- набери это на ютуб, получи картинку доблести русского воина
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10.03.2022 06:15 Відповісти
 
 