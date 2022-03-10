За два тижні до повномасштабного вторгнення в Україну РФ намагалася дестабілізувати енергетичну галузь США, - американські ЗМІ

На початку лютого, за два тижні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, сталася масштабна хакерська атака на енергетичну галузь США.

Про це повідомляє Еспресо, із посиланням на Fox News, передає Цензор.НЕТ.

Так, атаки хакерів на початку лютого зазнали майже два десятки американських компаній, які займаються видобутком скрапленого газу, зокрема такі гіганти як Chevron Corporation і Cheniere Energy.

Агентство кібербезпеки та безпеки інфраструктури США працює над підтвердженням того, що атаки походять з Росії.

Вважається, що цей злом став першим етапом зусиль Росії з дестабілізації енергетичної галузі США. Під час атаки було зламано комп'ютери, що належать нинішнім і колишнім співробітникам. "Chevron серйозно сприймає загрозу зловмисної кіберактивності", - сказав представник Chevron.

"Ми впровадили рекомендації уряду Сполучених Штатів у наші засоби кібербезпеки, щоб захистити комп’ютерне середовище Chevron", - додав він.

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