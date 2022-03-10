Кількість убитих російських військових в Україні становить від 5 до 6 тисяч осіб, - дані США
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Згідно з офіційними оцінками США, кількість убитих російських військових за два тижні війни проти України становить від 5 тисяч до 6 тисяч осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Такі дані виданню озвучив у середу офіційний представник США, який побажав залишитися не названим.
Так, у Штатах оцінюють кількість убитих в Україні російських окупантів у межах 5000-6000 військовослужбовців. Чиновник назвав це число "дуже і дуже значними втратами", порівнявши їх із втратами в деяких боях Другої світової війни.
Що стосується поранених солдатів ЗС РФ, то ця цифра, як правило, приблизно втричі перевищує кількість убитих, тобто становить приблизно від 15 до 18 тисяч осіб.
Точні дані зараз дізнатися неможливо через бойові дії, що тривають.
Будь ласка, зачекайте...
Американці говорять про 15 тис втрат, наші про 12 тис
То есть информации просто нет. Есть различного рода статистические оценки.
RMF24: В ФСБ знают, что война закончится для России полным поражением
Дзеркало Тижня
Що не розбігається з прогнозом Грозєва в інтерв"ю https://www.youtube.com/watch?v=kJ2AKnOlOyY
12 ? Значить 12.
А то й більше.
Воно таке мерзенне, що я його морду навіть бачити не можу.
Але, вони там всі такі.
"И сегодня большая часть младшего и среднего офицерского состава - это высокомотивированнные националистически настроенные командиры, что обеспечивает упорство и стойкость ВСУ"(с)!!! Какой слог! Шедевр!
А скільки вати згоріло ?
..
Слава нації
Смерть москалям
https://ua.tribuna.com/tribuna/blogs/offtop/3022233.html?p_a=click&p_n=top&p_p=post__1107488173
Як наші люди відбирають техніку у російських окупантів. Підбірка, яка точно покращить ваш настрій
Селяни тягнуть танк на тракторах, цигани крадуть ракети.
В Україні триває війна проти російського агресора, який вторгся у нашу країну 24 лютого о 5-й ранку. Вже два тижні український народ веде боротьбу за свою свободу.
Попри те, що армію рф називали однією з найкращих у світі, наші люди показують, що не лише не бояться російських орків, але й готові голими руками відбирати у них техніку та захищати свою державу.
Ця підбірка точно вам сподобається.
Так же не ведомо сколько паРашники эвакуировали раненых...так что увы и ах...в данном случае потери...это безвозвратные потери...читай жмуры...
Хто їх у бою рахує?!!
Нагадаю! ЗСУ дали 30+ гвинтокрилів. Спутник нарахував 49.
А як на раші пишуть? Вони вже тричі знищіли ЗСУ!
Коли навіть командний склад РФ до путя не знає скільки в нього є вояк!
Хтось "впав на лижи", а його тихо прикидали. Скільки таких? Хтось з'явиться десь на крайному сході. Скільки таких?
А це теж втрати!
Але втрати солдат для кацапів нічого не варті - головне знищення техніки, особливо авіаційної
-слушаем одну сторону-делим на 3
-слушаем вторую сторону-умножаем на 3
-суммируем и делим на 2
Примерно так и оценивает пентагон.
Это безвозвратные.
Умножаем на 4-это санитарные и дезертирные потери
так или иначе, этих скотов еще до фига на нашей земле...