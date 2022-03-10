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армія РФ (13463) війна (56332) втрати (3818)

Кількість убитих російських військових в Україні становить від 5 до 6 тисяч осіб, - дані США

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Кількість убитих російських військових в Україні становить від 5 до 6 тисяч осіб, - дані США

Згідно з офіційними оцінками США, кількість убитих російських військових за два тижні війни проти України становить від 5 тисяч до 6 тисяч осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Такі дані виданню озвучив у середу офіційний представник США, який побажав залишитися не названим.

Так, у Штатах оцінюють кількість убитих в Україні російських окупантів у межах 5000-6000 військовослужбовців. Чиновник назвав це число "дуже і дуже значними втратами", порівнявши їх із втратами в деяких боях Другої світової війни.

Що стосується поранених солдатів ЗС РФ, то ця цифра, як правило, приблизно втричі перевищує кількість убитих, тобто становить приблизно від 15 до 18 тисяч осіб.

Точні дані зараз дізнатися неможливо через бойові дії, що тривають.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+26
ну это фиксированные на видео и фото рузсня добавим сюда ышо тех кого перемололи за не посредственным участием арты и рекативов кто ласты склеил в мед эваке кто на столе у докторов имеем 10 к потерь
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10.03.2022 07:10
+20
ой да туту помёт стал трезветь уже нету уря поцриотизма и воплей про тирумф рузге начинает оправдывается почему скупились по роже
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10.03.2022 07:17
+20
Боже, що, животворяща конфіскація двох віл в Італії так подіяла ?

Воно таке мерзенне, що я його морду навіть бачити не можу.
Але, вони там всі такі.
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10.03.2022 07:22
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Бо американці користуються даними через розвідку - їх доповідають (секретно) тільки Шойгу підлеглі з військових частин, що приймають участь в боях Їх співставляють з даними "похоронних команд", що займаються збором тіл на полі бою До них додаються дані по смертях в госпіталях та цифри поранених, що надходять А тепер "мінусуй" тих, що "пропали без вісти" (або бігають по лісах України), або вже "співають в хорі Александрова" на підконтрольній Україні території От тому таке "розходження" Однак - якщо американські дані точніші, то все одно "м"ясорубку" ми кацапам вчинили знатну! Будь-яка армія в Європі вже "почала чухать потилицю" і питаться - "А нахуа воно треба?" Однак це не стосується орків!!!
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10.03.2022 07:20 Відповісти
Хто сказав, що не відповідає? Якщо порівняти кількість втрат - то американці пишуть 15-18, а ми 12
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10.03.2022 07:20 Відповісти
Згідно з офіційними оцінками США, кількість убитих російських військових за два тижні війни проти України становить від 5 тисяч до 6 тисяч осіб. Джерело: https://censor.net/ua/n3323456
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10.03.2022 07:59 Відповісти
15-18 - це поранені, а 5-6 - вбиті згідно їхніх даних. Читайте уважно!
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10.03.2022 09:04 Відповісти
Деяка підоРОСНЯ вважає, що Геншаб, коли дає цифру 12 тис., чи іншу, втрат орди, має на увазі вбитих кацапів і не помічають, що вказані втрати - тобто вбиті та поранені. Зазвичай поранених в кілька разів більше, ніж вбитих, тому дані розвідки США можна вважати вірними. І генштабу, бо відслідкувати точну кількість поранених ворога неможливо.
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10.03.2022 07:34 Відповісти
Вже лунала загальна чисельність їхніх втрат - близько 45 тис. У т.ч. 12 тис.+ - це жмури.
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10.03.2022 07:41 Відповісти
РБК - це ватна помийка. На кац-апській версії сайту вони в перший день Київ оточили. БЛДь ще б Соловйова послухали про 500 тушок кац-апських.
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10.03.2022 11:44 Відповісти
ну это фиксированные на видео и фото рузсня добавим сюда ышо тех кого перемололи за не посредственным участием арты и рекативов кто ласты склеил в мед эваке кто на столе у докторов имеем 10 к потерь
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10.03.2022 07:10 Відповісти
Ну прям как минСтець уподобляешься в пропагандонстве рашистским геббельсам. Считаешь 5-6 тысяч это мало для 2 недель. Люди чувствуют явный п*здежь и потом перестают верить даже реальной информации. Вон Арестович с первого дня войны на мордор наступает "потерьнет!"
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10.03.2022 08:05 Відповісти
Вата, узбагойся. Источник не назван, сайт РБК. Короче бред
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10.03.2022 08:09 Відповісти
Ну а цензор для чего его цитирует тогда? И здесь фильтровать нужно? РБыком никогда не пользуюсь
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10.03.2022 08:13 Відповісти
ти диви..у Штатах?з-за океану?Зі супутника перераховують вбитих?
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10.03.2022 07:11 Відповісти
Є таке поняття як розвідка, чули?
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10.03.2022 09:05 Відповісти
у них свои методы подсчёта с видео фиксажом а его не всегда дашь когда на трассе пакетом разносишь кацапскую колонну
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10.03.2022 07:13 Відповісти
CNNовський репортер от ве Львові сидить.дупу гріє.та розказує
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10.03.2022 07:13 Відповісти
Що вам не подобається? Він повинен по полях бігати й рахувати?
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10.03.2022 07:25 Відповісти
Я тоже думаю что Украинские данные переувеличены, а Российские данные занижены, но где то 5-6 тысяч более менее возможная цифра.
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10.03.2022 07:14 Відповісти
а ти не думай, ти знай
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10.03.2022 07:20 Відповісти
У порівнянні з американськими - занижені наші дані

Американці говорять про 15 тис втрат, наші про 12 тис
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10.03.2022 07:21 Відповісти
Ваша думка дуже "цінна".
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10.03.2022 07:22 Відповісти
А почему "преувеличены"? Если наши накрывают колонну живой силы и техники, то посчитать примерно количество орков в ней вполне реально. Доподлинно известно, сколько уже размолотили всяких там "группировок" парашенцев. Неучтеными остаются, разве что, рашисты, утилилизированные партизанами.
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10.03.2022 07:30 Відповісти
Орков в основном дистанционно накрывает артиллерия. Подсчитать их потери могут разве что они сами. Но вряд-ли они это будут делать.

То есть информации просто нет. Есть различного рода статистические оценки.
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10.03.2022 11:12 Відповісти
https://zn.ua/WORLD/rmf24-v-fsb-znajut-chto-vojna-zakonchitsja-dlja-rossii-polnym-porazheniem.html


RMF24: В ФСБ знают, что война закончится для России полным поражением
Дзеркало Тижня

Що не розбігається з прогнозом Грозєва в інтерв"ю https://www.youtube.com/watch?v=kJ2AKnOlOyY
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10.03.2022 07:14 Відповісти
а да они дыру там их 1й -2 й АК за рузге армию не считают а тех как грязи под ногтями
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10.03.2022 07:15 Відповісти
Таварісчі зі З'єднаних Стейтів Америки, ми будемо довіряти інформації від українського МінОборони.

12 ? Значить 12.
А то й більше.
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10.03.2022 07:16 Відповісти
ой да туту помёт стал трезветь уже нету уря поцриотизма и воплей про тирумф рузге начинает оправдывается почему скупились по роже
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10.03.2022 07:17 Відповісти
Боже, що, животворяща конфіскація двох віл в Італії так подіяла ?

Воно таке мерзенне, що я його морду навіть бачити не можу.
Але, вони там всі такі.
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10.03.2022 07:22 Відповісти
надо оправдать триумф рузге оружия равный по силе триумфу ген Ватутина в 1943 зимой под Харьковом
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10.03.2022 07:25 Відповісти
Читаю - і "душа співає"!!! Ота "отаманщина", з якої постійно насміхалися в радянській літературі, має зовсім інший бік: хоч у нас і багато "отаманів", але це й свідчить про "ініціативність" окремих бійців і підрозділів! Вони - не кацапський "скот" що втрачає наступальний дух, втративши командира У нас, після вибуття командира підрозділу, проходить його заміна (часто стихійна) і бій продовжується! А кацапня починає тиняться стадом і втрачає керування!
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10.03.2022 07:28 Відповісти
Ну якщо знали про таку високу боєздатність ВСУ, то якого хуа, придурки, поперлися до нас!
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10.03.2022 07:32 Відповісти
царю показали дулю умрём но не простим ать два
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10.03.2022 07:33 Відповісти
Если это не фейк, то мне нравится. Блин, да он лучше Арестовича пишет! Может ему в ОП доплачивают?
"И сегодня большая часть младшего и среднего офицерского состава - это высокомотивированнные националистически настроенные командиры, что обеспечивает упорство и стойкость ВСУ"(с)!!! Какой слог! Шедевр!
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10.03.2022 12:26 Відповісти
РБК,ще й анонімне джерело...
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10.03.2022 07:20 Відповісти
Вірити!?..
А скільки вати згоріло ?
..
Слава нації
Смерть москалям
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10.03.2022 07:21 Відповісти
ой слегка перекатилась вперёд так вонять начинает шашлыком от русни Похоронные команды получили мешки и инструкцию бошки в один мешок а жопы в другой
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10.03.2022 07:24 Відповісти
Это, чтобы не раздражать сильно агрессора...А то Путин нападет)
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10.03.2022 07:22 Відповісти
Чому я маю довіряти США в цьому питанні, а не українському Генштабу? Це американські військові зараз воюють з орочнею? Пентагон навчився тільки гарно *******.
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10.03.2022 07:24 Відповісти
По канавам считали?
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10.03.2022 07:24 Відповісти
РБК-Україна - це ж кацапський інфоресурс. Вони так скоро заявлять, що кацапи перемогли і втрати ще вдвічі зменьшать.
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10.03.2022 07:24 Відповісти
В тему.

https://ua.tribuna.com/tribuna/blogs/offtop/3022233.html?p_a=click&p_n=top&p_p=post__1107488173


Як наші люди відбирають техніку у російських окупантів. Підбірка, яка точно покращить ваш настрій

Селяни тягнуть танк на тракторах, цигани крадуть ракети.

В Україні триває війна проти російського агресора, який вторгся у нашу країну 24 лютого о 5-й ранку. Вже два тижні український народ веде боротьбу за свою свободу.

Попри те, що армію рф називали однією з найкращих у світі, наші люди показують, що не лише не бояться російських орків, але й готові голими руками відбирати у них техніку та захищати свою державу.

Ця підбірка точно вам сподобається.
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10.03.2022 07:25 Відповісти
Особливо потішило, що ЗРК Оса попалася нашим, хоч і стара, а ще пригодиться. А Джон Діри, які більші за танк, взагалі шедевр.
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10.03.2022 10:15 Відповісти
12 тысяч подохло - это подтвержденные документами... а сколько сгорело вместе с документами... наверное, раза в два больше... то есть просто выгорели, даже праха не осталось... вместе с железными бляхами и автоматами... это хорошо... вони меньше, говна меньше... когда начнет теплеть трупы не будут разлагаться на полях...
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10.03.2022 07:26 Відповісти
Те, которые сгорели дотла в технике, так, что даже жетонов не осталось, по нашим подсчетам входит в 12000+, а американцы по каналам разведки получают только подтвержденные потери, т.е. те, где вот в морге лежит труп, вот его документы. А те, которые дотла сгорели или где-то в канаве лежат под Черниговом, они в этой статистике "пропали без вести" и они ещё пока не мертвые Отсюда такое расхождение.
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10.03.2022 10:46 Відповісти
наші сказали, що 12 тисяч вбитих - то треба підтягнути.
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10.03.2022 07:27 Відповісти
Американці просто прорахували - середина між нашими і кацапськими даними. Пентагон рулить, методика дитсадка.
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10.03.2022 07:28 Відповісти
Не, там просто методика подсчетов другая. Там считают только подтвержденные потери, т.е. трупы в морге. Мы считаем обратным счетом от численности подразделений, что было, и что осталось. Т.е. те потери, при которых от солдата не осталось ничего, всё сгорело, у нас проходят в убитых, а в американских подсчетах они "пропали без вести". Отсюда такие расхождения в цифрах.
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10.03.2022 10:51 Відповісти
А вони їх рахували???? Чи знову прорахувалися?
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10.03.2022 07:29 Відповісти
дорогая пишу тебе от сгоревшего танка русни
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10.03.2022 07:31 Відповісти
Мало. Значит будет продолжаться. Надо наполнить 40 тыс. мешков орков.
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10.03.2022 07:33 Відповісти
черпак-норма
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10.03.2022 13:23 Відповісти
Українські джерела повідомляють про близько 2000 полонених. З урахуванням дезертирів, втікачів і диверсантів підрахунки американців мають обережний вигляд.
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10.03.2022 07:40 Відповісти
За два тижні війни деякі мережеві "стратеги" так і не зрозуміли, що ВТРАТИ це сума вбитих, поранених та тих, хто пропав безвісти.
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10.03.2022 07:48 Відповісти
Специально для особо одаренных...Украине и США неведомо кто из винторогих скотов пропал безвести...
Так же не ведомо сколько паРашники эвакуировали раненых...так что увы и ах...в данном случае потери...это безвозвратные потери...читай жмуры...
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10.03.2022 08:03 Відповісти
Странно. Пленных 3к а жмуров 6к? Это как, если на видео есть десяток пленных и сотни трупаков?
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10.03.2022 08:22 Відповісти
Это данные разведки, т.е. они где-то надыбали отчеты кацапов о подтвержденных потерях. "Подтвержденные потери" в данном случае - это физически труп в морге, остальные считаются неподтвержденными потерями и пропавшими без вести. У американцев до сих пор десятки тысяч считаются пропавшими без вести в войне во Вьетнаме, несмотря на то, что понятно, что их уже никогда и найдут. Но просто у них так не принято. Методика подсчетов другая.
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10.03.2022 10:57 Відповісти
По данным США Киев должны были взять за 48 часов.
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10.03.2022 09:02 Відповісти
6000 у них (США) было 4-5 дней тому....
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10.03.2022 09:46 Відповісти
Та він порахував і накше! 12.000 мінус 1/2 на брехню,от і пише херню!
Хто їх у бою рахує?!!
Нагадаю! ЗСУ дали 30+ гвинтокрилів. Спутник нарахував 49.
А як на раші пишуть? Вони вже тричі знищіли ЗСУ!
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10.03.2022 10:15 Відповісти
Кучки попелу важко порахувати.
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10.03.2022 10:09 Відповісти
Так в том и дело, что формально эти кучки - "пропавшие без вести".
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10.03.2022 10:58 Відповісти
Насправді більше,ніж дає УкрМО.
Коли навіть командний склад РФ до путя не знає скільки в нього є вояк!
Хтось "впав на лижи", а його тихо прикидали. Скільки таких? Хтось з'явиться десь на крайному сході. Скільки таких?
А це теж втрати!
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10.03.2022 10:10 Відповісти
Отже, для отримання реальних втрат ворога, можна ділити офіційні дані у два рази.
Але втрати солдат для кацапів нічого не варті - головне знищення техніки, особливо авіаційної
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10.03.2022 10:17 Відповісти
Не знаю что они там считают. Но только сегодня ночью после работы наших ВСУ у Херсона, орки с 2х ночи до 7 утра возили своих 300х в городскую больницу. 200х думаю где то в поле прикопали, а домой отправили "пропал без извести". Так и выходит вроде "потерь нет"... как говорится нет трупа, нет дела.
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10.03.2022 10:24 Відповісти
Мало,очень мало!
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10.03.2022 10:31 Відповісти
есть более простой метод подсчета:
-слушаем одну сторону-делим на 3
-слушаем вторую сторону-умножаем на 3
-суммируем и делим на 2
Примерно так и оценивает пентагон.
Это безвозвратные.
Умножаем на 4-это санитарные и дезертирные потери
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10.03.2022 12:35 Відповісти
разница с нашими в 2 раза...кто-то трындит...
так или иначе, этих скотов еще до фига на нашей земле...
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10.03.2022 18:37 Відповісти
 
 