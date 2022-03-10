Американська будівельна компанія припинила роботу в Росії і пожертвувала 1 мільйон доларів Україні
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Американська будівельна компанія Caterpillar згортає діяльність на території Росії, а також жертвує 1 мільйон доларів на допомогу Україні.
Про це йдеться в заяві компанії, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми глибоко засмучені трагічними подіями, які продовжують відбуватися в Україні, і сподіваємося на мирне вирішення кризи. Через Caterpillar Foundation ми жертвуємо понад 1 мільйон доларів США на підтримку як нагальних, так і довгострокових потреб гуманітарної кризи в Україні"- сказано в заяві.
Caterpillar заявила, що призупиняє діяльність на російських виробничих потужностях, але шукатимк способи підтримки тамтешніх співробітників.
За підрахунком посла України в США Оксани Маркарової, за останні дні з Росії вийшло близько ста американських компаній. Зокрема, це зробили Microsoft, Apple, PayPal, American Express, Visa, Mastercard, Boeing, Deloitte, Adobe, IBM, Cisco, Intel, Oracle, Ford, Dell, Delta Air Lines, General Motors, McDonalds, Starbucks.
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Песня о "доблести" русских солдат. Киев возьмем за два дня, поставим на колени тут всех, но... (18+)
сегодня на работе много было разговора, кто говорил надо барыжничать как в лихие 90-е, кто предлогал собрать бригады и всё забирать у всех, предлогали вернуться к земле фермерствовать, и митинги предлогали, были даже те кто предлагал всем принять ислам и начать вечный джихад.) Думаю истина где-то посередине, а не в крайностях.
І тільки ніхто не сказав "скинути Путина"