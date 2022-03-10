УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15318 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
3 090 6
війна (56332) Росія (47179) санкції (6840)

Американська будівельна компанія припинила роботу в Росії і пожертвувала 1 мільйон доларів Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Американська будівельна компанія Caterpillar згортає діяльність на території Росії, а також жертвує 1 мільйон доларів на допомогу Україні.

Про це йдеться в заяві компанії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми глибоко засмучені трагічними подіями, які продовжують відбуватися в Україні, і сподіваємося на мирне вирішення кризи. Через Caterpillar Foundation ми жертвуємо понад 1 мільйон доларів США на підтримку як нагальних, так і довгострокових потреб гуманітарної кризи в Україні"- сказано в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку вторгнення Росія випустила 710 ракет по Україні, - CNN

Caterpillar заявила, що призупиняє діяльність на російських виробничих потужностях, але шукатимк способи підтримки тамтешніх співробітників.

За підрахунком посла України в США Оксани Маркарової, за останні дні з Росії вийшло близько ста американських компаній. Зокрема, це зробили Microsoft, Apple, PayPal, American Express, Visa, Mastercard, Boeing, Deloitte, Adobe, IBM, Cisco, Intel, Oracle, Ford, Dell, Delta Air Lines, General Motors, McDonalds, Starbucks.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вот и я говорю... если раньше кричали путин *****, то сейчас начали писать - ПУТИНУ *****...
показати весь коментар
10.03.2022 07:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tH6I29dKv24


Песня о "доблести" русских солдат. Киев возьмем за два дня, поставим на колени тут всех, но... (18+)
показати весь коментар
10.03.2022 07:22 Відповісти
Лаптеногіє впевненно врещеть, що це все фігня, і скоро їх умовлять будуть допустити назад в мАцковію
показати весь коментар
10.03.2022 07:23 Відповісти
Вісті з Московії:
сегодня на работе много было разговора, кто говорил надо барыжничать как в лихие 90-е, кто предлогал собрать бригады и всё забирать у всех, предлогали вернуться к земле фермерствовать, и митинги предлогали, были даже те кто предлагал всем принять ислам и начать вечный джихад.) Думаю истина где-то посередине, а не в крайностях.

І тільки ніхто не сказав "скинути Путина"
показати весь коментар
10.03.2022 07:25 Відповісти
В России присутствовал весь спектр мировых производителей. А теперь не будет нихера, как и в Украине. Какой же Путин баран.
показати весь коментар
10.03.2022 07:43 Відповісти
 
 