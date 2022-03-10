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Російські війська знизили темпи наступу, їх особовий склад деморалізований - оперативна інформація від Генштабу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські війська знизили темпи наступу, їх особовий склад деморалізований - оперативна інформація від Генштабу

Російські війська знизили темпи наступу, їх особовий склад деморалізований. Значно збільшилась кількість випадків дезертирства та мародерства.

Про це йдеться в звіті Генерального штабу ЗСУ на 6 ранку, повідомляє Цензор.НЕТ.

На п’ятнадцяту добу сили оборони України продовжують стримувати наступ ЗС РФ у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційних районах. Захищають українські міста Харків та Охтирку. Основні зусилля зосереджуються на недопущенні просування противника в південно-східному напрямку. Триває кругова оборона міста Маріуполя.

Разом з тим ЗСУ продовжують прикриття державного кордону з Республікою Білорусь.

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"На Сіверщині, українські захисники утримують оборону міста Чернігова. Вживаються заходи щодо стримування просування ворога в напрямку Києва. Угруповання сил і засобів оборони міста Києва перебуває в постійній готовності до відбиття наступу противника, наносить вогневе ураження наступальним угрупованням окупантів та утримує визначені оборонні рубежі", - йдеться в повідомленні.

На південному напрямку здійснюється стримування противника у напрямках на міста Кривий Ріг, Миколаїв, Вознесенськ та населений пункт Нововоронцовка (Херсонської області), .

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На інших напрямках угруповання військ проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України відбивають ракетно-бомбові удари та знищують засоби повітряного нападу противника, здійснюють протиповітряне прикриття важливих об’єктів України та угруповань військ. Протягом останніх двох діб винищувальна авіація та підрозділи зенітних ракетних військ знищили чотири штурмовика Су-25 та два вертольоти противника.
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Топ коментарі
+14
но останавливаться уже нельзя... кацапов надо выжигать до конца... если кацапы в своем остервенении и ненависти уже бомбят больницы, школы и жилые кварталы - только смерть станет той справедливой мерой, которой они заслужили... смерть кацапам! никакой пощады, никаких звонков мамкам на расию... кацап должен быть мертвым...
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10.03.2022 07:30
+11
Коли у них втрати в техніці стануть критичними! Вони вже зараз почали мобілізацію автомобілів загального призначення та "наливників" (чи ти думаєш - в Росії "патріотизмом" пояснюється малювання на транспорті в прикордонних районах знаку "Z" на різнокольорових вантажівках?) А от коли в них кількість танків та бронемашин різного типу досягне критично низької межі - вони почнуть "чесать репу"! Пам"ятаєш фільм "Гарячий сніг"? Слова командувача: "Главное - выбить у них танки!"? Тут - та сама ситуація" Перемелемо їх бронетехніку - тоді і наступать можна!
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10.03.2022 07:38
+10
На все свій час.

На окремих ділянках наші проводили контр-атаки.
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10.03.2022 07:32
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"знизили темпи наступу" - значит все еще теряем территории, хоть и медленее...
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10.03.2022 07:25 Відповісти
І ТУДА ЖЕ..https://www.youtube.com/watch?v=tH6I29dKv24


Песня о "доблести" русских солдат. Киев возьмем за два дня, поставим на колени тут всех, но... (18+)
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10.03.2022 07:27 Відповісти
шановні ЗСУ! дякую кожному з вас, але, будь ласка, коли вже будуть новини про контрнаступ?
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10.03.2022 07:26 Відповісти
На все свій час.

На окремих ділянках наші проводили контр-атаки.
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10.03.2022 07:32 Відповісти
Коли у них втрати в техніці стануть критичними! Вони вже зараз почали мобілізацію автомобілів загального призначення та "наливників" (чи ти думаєш - в Росії "патріотизмом" пояснюється малювання на транспорті в прикордонних районах знаку "Z" на різнокольорових вантажівках?) А от коли в них кількість танків та бронемашин різного типу досягне критично низької межі - вони почнуть "чесать репу"! Пам"ятаєш фільм "Гарячий сніг"? Слова командувача: "Главное - выбить у них танки!"? Тут - та сама ситуація" Перемелемо їх бронетехніку - тоді і наступать можна!
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10.03.2022 07:38 Відповісти
розумію, друже. розумом розумію.
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10.03.2022 07:40 Відповісти
Сьогодні вранці на вулиці - мінус 10 Дружина каже : "Дочка мабуть, уже доварює нашим хлопцям десятилітрову каструлю борщу або супу і зараз його повезуть на позицію у термосі..."
Згадую віршик один - трішки "перефразую":

"Сопли замёрзли в носу…

И яйца, похоже, тоже…

Иду, по морозу, мудьями звеня,

С красной, озлобленной рожей…

Одно, лишь одно только греет меня

От стужи лютой зверея -

С улыбкой ехидной думаю я:

«Кацапам в танке ж, ещё холоднее…"
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10.03.2022 07:56 Відповісти
...Поделюсь близким будущим.
Расейские дезертиры из армии бегут в расею и беларусь, там начинают сбиваться в банды с оружием.
Голодные, простывшие, с сорванным желудком и расшатанными нервами.
А домой они не могут вернуться, посадят, в Украину не стоит: плена уже не будет, после расстрела роддома - только на убой.
Поэтому ростовская, воронежская области получили сотни мелких бандформирований, готовых на все ради выживания. https://t.me/CenterCounteringDisinformation/603?comment=42270
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10.03.2022 08:44 Відповісти
І "бабка не ходи"!!! Росія принесла смерть в Україну - зараз смерть повернеться назад до них Особливо "радує" думка - "А як це сприйме Лука?" Бо Білорусь більш "вигідний" варіант для дезертирів - на перших порах він побоїться запускать масові облави на ці банди - щоб з Пинєю напряму не конфліктувать! Білорусів чомусь не жаль - уже "жалілка відмерла" Бо літаки що рознесли Чернігів і вбили більше півсотні мирних людей прилетіли з Білорусі - за їх мовчазної згоди!
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10.03.2022 09:09 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1501774725646794758 не убёг кацап
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10.03.2022 07:51 Відповісти
Важко розібрать - то що, "Шилка"? Бо на танк не схоже
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10.03.2022 08:00 Відповісти
либо тунгус либо оса
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10.03.2022 08:02 Відповісти
Ну й добре! Різниця невелика Не буде зенітного прикриття - танки для Су-25 і вертольотів стануть "мішенями" - мало хто з танкістів здатен якісно застосовувать набаштовий кулемет!
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10.03.2022 08:06 Відповісти
та та залізяка зовсім не до чого....
була здатна коли піхота йде, а зараз - то привід минулого
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10.03.2022 08:10 Відповісти
ишо залутали https://twitter.com/i/status/1501804876942258177
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10.03.2022 08:28 Відповісти
Я ще що побачив - вони ВЖЕ кинули в бій танки без динамічного захисту Значить - сили першого удару стали вичерпуваться і пішли резерви які при вдалому наступі не розраховували задіювать!
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10.03.2022 08:52 Відповісти
могут пригнать на утилизацию для списания это верх дебилзма но так рузге воюют
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10.03.2022 08:56 Відповісти
Точно! Танк без піхотного прикриття - "сліпа черепаха"! Яка легко перетворюється в "мішень" - особливо при насиченості бойових порядків противника портативними ПТРК
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10.03.2022 08:38 Відповісти
Судя по корме бмдешка.
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10.03.2022 08:25 Відповісти
ЛАПАТНАЯ ТИПУ АРМІЯ ДУЖЕ СКОРО ПОВНІСТЮ ПРИПИНИТЬ СВОЄ ЖАЛЮГІДНЕ ІСНУВАННЯ САМЕ В УКРАЇНІ...
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10.03.2022 07:27 Відповісти
Окопуються, закріплюються.
Вони не сидять просто так.
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10.03.2022 07:27 Відповісти
Байрактару окопи до дупи.
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10.03.2022 07:32 Відповісти
А чого тоді пишуть, що вони наблизились до Харкова і Миколаєва.
Це не дуже добре. І є один цікавий момент. Як можна було пропустити з Криму через вузький прохід стільки москалів. Там нікого не було чи що?
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10.03.2022 07:40 Відповісти
шановна Ксенія, це тактика, а в опі стратеги - це не їх рівень...
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10.03.2022 07:42 Відповісти
в штабі не дурні сидять..все вони знають і бачать і ім розвідка допомагає..
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10.03.2022 08:03 Відповісти
Звісно. На це і надія.
Я от собі уявила, як би наші заходили в Крим - так само легко ? Навряд.
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10.03.2022 08:10 Відповісти
Була команда готуватися до шашликів.
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10.03.2022 09:38 Відповісти
При чом тут Крим если они шли под Мариком
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10.03.2022 15:43 Відповісти
ось вам для заспокоїння..Євген Карась..він з передової..розказує...головне не бздіти..https://www.youtube.com/watch?v=nAA4IEHzKEU
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10.03.2022 08:07 Відповісти
Вони просуваються, як фарш в м'ясорубці.
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10.03.2022 07:29 Відповісти
а тут хлопці - як висунеться чергова "загогуліна" так і зрізають рівняють.
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10.03.2022 07:37 Відповісти
путин их выводить не собирается.

путин, если уже ввел войска - то он уже их не выведет.

и нам они не нужны тут, чтобы они тут 4 года стояли. чтобы 4 года грабили местное население в тех городках, которые они захватили.
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10.03.2022 07:29 Відповісти
Опубликовал Алексей Рощин Ср в 19:33 . Будут ли снова в России 90-е?.............................................................................

И самое главное: суть 90-х - страна открывалась миру, пыталась черпать оттуда новое. 20-е - страна, наоборот, будет закрыта от всех. Куда открываться?

Единственное, в чем наверняка будет сходство - в количестве беспредела. Если резко упадут зарплаты, не будет работы, не будет доходов - «высвобождающиеся» молодые и не очень люди (которым даже челноками стать не удастся) предсказуемо пойдут в криминал. А куда? В России просто бомжевать под забором не получится - не тот климат. Так что взлет проституции и бандитизма - да, пожалуй, будет гарантирован.
➡ Источник: https://publizist.ru/
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10.03.2022 07:29 Відповісти
но останавливаться уже нельзя... кацапов надо выжигать до конца... если кацапы в своем остервенении и ненависти уже бомбят больницы, школы и жилые кварталы - только смерть станет той справедливой мерой, которой они заслужили... смерть кацапам! никакой пощады, никаких звонков мамкам на расию... кацап должен быть мертвым...
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10.03.2022 07:30 Відповісти
Треба, щоб вони були мертвими, а не деморалізованими.

Якщо деморалізовані, нехай вертаються на свій мордор.
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10.03.2022 07:33 Відповісти
Окуповані міста чекають на звільнення
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10.03.2022 07:34 Відповісти
Не хотілося б підважувати Генштаб - він володіє інформацією на відміну від нас.

Але все ж не надто зрозуміла пасивність української сторони протягом останніх 2-3 днів:
- 15-й день після нападу, резерви вже мають бути в строю, купа зброї поставлена союзниками;
- деякі кацапські частини сильно страждають і від браку пального, і від нічних заморозків;
- авіація кацапні помітно ослаблена та зайнята атаками на цивільні об"єкти;
- частина українських міст перебувають в облозі і обстрілювана кацапами;

... здавалось би зручний момент для активнішого вимотування (аж до знищення) північних угруповань ворога, АЛЕ (якщо судити по звітах Генштабу) ЗСУ проявляють значно меншу активність, а ніж в значно гіршій ситуації на початку вторгнення.

Хтось може пояснити таку тенденцію?
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10.03.2022 07:44 Відповісти
Я теж інфою не володію.
Може, наші також перегруповуються і планують щось.

Не будуть же вони нас повідомляти наперед.

Побачимо.
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10.03.2022 07:50 Відповісти
Коротко
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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10.03.2022 07:53 Відповісти
Каждый день одно и то же. 28 февраля была точно такая же новость. Я очень надеюсь что Генштаб не сидит сложа руки. Пока враг деморализован, голоден и замерзший его нужно гнать. Потому что свежие силы уже на подходе. Еще неделя и заведут сытых и мотивированых с конкретными целями.
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10.03.2022 08:04 Відповісти
Шото всё меньше и меньше конкретных деталей.
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10.03.2022 08:35 Відповісти
Потухні.
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10.03.2022 08:51 Відповісти
Почему?
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10.03.2022 09:03 Відповісти
Нам бы в Киев такого генерала как в Николаеве...
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10.03.2022 09:15 Відповісти
Шось дужє все на театр схоже...
Таке враження шо до війни за все перетерли та "порішали".
За 2 тижні злили Херсон та Херсонську область, Запорізьку область хіба шо без самого Запоріжжя, північно-кримський канал, Новокаховську ГРЕС, Запорізьку АЄС, Маріуполь залишили в оточенні...
Хтось за ці 2 тижня чув шо б українська авіація хоч би раз допомогла захисникам Маріуполя? або в напрямку був завданий ракетний удар по оркам?
Як запорізькі війська могли віддати ворогу лінію Запоріжжя-Оріхів-Пологи-Розівка-Маріуполь?
Де резерви Нікополя, Дніпра, Кривого Рогу, Камянського, Верхньодніпровська, Кременчука, Александрії, Кропивницького, Умані, Вінниці?
Розумію шо Київ не можна віддати ворогу, але ж Україна це не тіки Київ...
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10.03.2022 10:50 Відповісти
Возникает всё больше и больше вопросов
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10.03.2022 14:49 Відповісти
 
 