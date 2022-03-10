Російські війська знизили темпи наступу, їх особовий склад деморалізований - оперативна інформація від Генштабу
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Російські війська знизили темпи наступу, їх особовий склад деморалізований. Значно збільшилась кількість випадків дезертирства та мародерства.
Про це йдеться в звіті Генерального штабу ЗСУ на 6 ранку, повідомляє Цензор.НЕТ.
На п’ятнадцяту добу сили оборони України продовжують стримувати наступ ЗС РФ у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційних районах. Захищають українські міста Харків та Охтирку. Основні зусилля зосереджуються на недопущенні просування противника в південно-східному напрямку. Триває кругова оборона міста Маріуполя.
Разом з тим ЗСУ продовжують прикриття державного кордону з Республікою Білорусь.
"На Сіверщині, українські захисники утримують оборону міста Чернігова. Вживаються заходи щодо стримування просування ворога в напрямку Києва. Угруповання сил і засобів оборони міста Києва перебуває в постійній готовності до відбиття наступу противника, наносить вогневе ураження наступальним угрупованням окупантів та утримує визначені оборонні рубежі", - йдеться в повідомленні.
На південному напрямку здійснюється стримування противника у напрямках на міста Кривий Ріг, Миколаїв, Вознесенськ та населений пункт Нововоронцовка (Херсонської області), .
На інших напрямках угруповання військ проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони.
Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України відбивають ракетно-бомбові удари та знищують засоби повітряного нападу противника, здійснюють протиповітряне прикриття важливих об’єктів України та угруповань військ. Протягом останніх двох діб винищувальна авіація та підрозділи зенітних ракетних військ знищили чотири штурмовика Су-25 та два вертольоти противника.
Будь ласка, зачекайте...
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На окремих ділянках наші проводили контр-атаки.
Згадую віршик один - трішки "перефразую":
"Сопли замёрзли в носу…
И яйца, похоже, тоже…
Иду, по морозу, мудьями звеня,
С красной, озлобленной рожей…
Одно, лишь одно только греет меня
От стужи лютой зверея -
С улыбкой ехидной думаю я:
«Кацапам в танке ж, ещё холоднее…"
Расейские дезертиры из армии бегут в расею и беларусь, там начинают сбиваться в банды с оружием.
Голодные, простывшие, с сорванным желудком и расшатанными нервами.
А домой они не могут вернуться, посадят, в Украину не стоит: плена уже не будет, после расстрела роддома - только на убой.
Поэтому ростовская, воронежская области получили сотни мелких бандформирований, готовых на все ради выживания. https://t.me/CenterCounteringDisinformation/603?comment=42270
була здатна коли піхота йде, а зараз - то привід минулого
Вони не сидять просто так.
Це не дуже добре. І є один цікавий момент. Як можна було пропустити з Криму через вузький прохід стільки москалів. Там нікого не було чи що?
Я от собі уявила, як би наші заходили в Крим - так само легко ? Навряд.
путин, если уже ввел войска - то он уже их не выведет.
и нам они не нужны тут, чтобы они тут 4 года стояли. чтобы 4 года грабили местное население в тех городках, которые они захватили.
И самое главное: суть 90-х - страна открывалась миру, пыталась черпать оттуда новое. 20-е - страна, наоборот, будет закрыта от всех. Куда открываться?
Единственное, в чем наверняка будет сходство - в количестве беспредела. Если резко упадут зарплаты, не будет работы, не будет доходов - «высвобождающиеся» молодые и не очень люди (которым даже челноками стать не удастся) предсказуемо пойдут в криминал. А куда? В России просто бомжевать под забором не получится - не тот климат. Так что взлет проституции и бандитизма - да, пожалуй, будет гарантирован.
➡ Источник: https://publizist.ru/
Якщо деморалізовані, нехай вертаються на свій мордор.
Але все ж не надто зрозуміла пасивність української сторони протягом останніх 2-3 днів:
- 15-й день після нападу, резерви вже мають бути в строю, купа зброї поставлена союзниками;
- деякі кацапські частини сильно страждають і від браку пального, і від нічних заморозків;
- авіація кацапні помітно ослаблена та зайнята атаками на цивільні об"єкти;
- частина українських міст перебувають в облозі і обстрілювана кацапами;
... здавалось би зручний момент для активнішого вимотування (аж до знищення) північних угруповань ворога, АЛЕ (якщо судити по звітах Генштабу) ЗСУ проявляють значно меншу активність, а ніж в значно гіршій ситуації на початку вторгнення.
Хтось може пояснити таку тенденцію?
Може, наші також перегруповуються і планують щось.
Не будуть же вони нас повідомляти наперед.
Побачимо.
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям
Таке враження шо до війни за все перетерли та "порішали".
За 2 тижні злили Херсон та Херсонську область, Запорізьку область хіба шо без самого Запоріжжя, північно-кримський канал, Новокаховську ГРЕС, Запорізьку АЄС, Маріуполь залишили в оточенні...
Хтось за ці 2 тижня чув шо б українська авіація хоч би раз допомогла захисникам Маріуполя? або в напрямку був завданий ракетний удар по оркам?
Як запорізькі війська могли віддати ворогу лінію Запоріжжя-Оріхів-Пологи-Розівка-Маріуполь?
Де резерви Нікополя, Дніпра, Кривого Рогу, Камянського, Верхньодніпровська, Кременчука, Александрії, Кропивницького, Умані, Вінниці?
Розумію шо Київ не можна віддати ворогу, але ж Україна це не тіки Київ...