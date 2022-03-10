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Відмова ФРН від ембарго на російський газ морально неприйнятна, - посол у Німеччині Мельник

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Відмова ФРН від ембарго на російський газ морально неприйнятна, - посол у Німеччині Мельник

Відмова Німеччини від заборони на імпорт енергоносіїв з Росії є "морально неприйнятною" на тлі російських атак проти мирного населення України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив посол у ФРН Андрій Мельник.

"Ми закликаємо німців ухвалити єдине правильне рішення і негайно запровадити це ембарго, щоб покласти край війні Путіна проти українських жінок та дітей", – сказав він.

Також читайте: Кулеба про ембарго на російську нафту і газ: буде, але поки без європейців

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
меркель и шредер ВЗРОТИЛИ РАШИСТА ПУТЛЕРА ,закрывая глаза ,на все его преступления против человечества ! ИМ БЫЛО ТАК ВЫГОДНО ! ТЕРРАКТ С САМОЛЕТОМ Качинского ,Сирия БОМБЕЖКИ И ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ , убиства полонием в Лондоне , УБИЙСТВА ВСЕХ оппозиционных журналистов в РФ И так далее итп
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10.03.2022 08:10
+22
ПОВТОРЮЮ-НЕМАЄ НІЧОГО ДИВНОГО,ХВАШИСТИ МИНУЛОГО ПІДТРИМУЮТЬ ХВАШИСТІВ НИНІШНІХ...
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10.03.2022 07:55
+16
Просто немцы-моральные уроды. Так что для них всё в норме.
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10.03.2022 07:56
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ПОВТОРЮЮ-НЕМАЄ НІЧОГО ДИВНОГО,ХВАШИСТИ МИНУЛОГО ПІДТРИМУЮТЬ ХВАШИСТІВ НИНІШНІХ...
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10.03.2022 07:55 Відповісти
меркель и шредер ВЗРОТИЛИ РАШИСТА ПУТЛЕРА ,закрывая глаза ,на все его преступления против человечества ! ИМ БЫЛО ТАК ВЫГОДНО ! ТЕРРАКТ С САМОЛЕТОМ Качинского ,Сирия БОМБЕЖКИ И ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ , убиства полонием в Лондоне , УБИЙСТВА ВСЕХ оппозиционных журналистов в РФ И так далее итп
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10.03.2022 08:10 Відповісти
гітлер=путлер
нквд=гестапо
ріббентроп=фрау ріббентроп
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10.03.2022 08:17 Відповісти
А ещё строительство северных потоков. СП1 был проект шредера в свою выгоду и против интересов Германии.
СП2-вообще отдельная тема. Весь мир твердил, что х*йло нападет на Украину, после того, как его достроят. И только в Германии с умными харями, рассказывали, что это экономический проект
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10.03.2022 08:20 Відповісти
Просто немцы-моральные уроды. Так что для них всё в норме.
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10.03.2022 07:56 Відповісти
......нет, просто они уже забыли что такое война и пока наслаждаются комфортом , который им создаёт российский газ.....
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10.03.2022 07:59 Відповісти
По чем дизель в Германии?
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10.03.2022 08:27 Відповісти
.......2,03 EUR за литр..... .....растёт.....
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10.03.2022 08:31 Відповісти
Мы сейчас, в условиях войны, не можем эту проблему решить.
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10.03.2022 08:12 Відповісти
так німці себе позиціонують як самих самих офігенних демократів і борців за права людей чи не так? То або роблять ембарго або нема чого всім своїми цінностями до носа пхатися, бо там тільки одна цінність - гроші.
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10.03.2022 09:05 Відповісти
Украина тоже должна заявить, что мы будем отказываться от российского газа.
А то весь мир отказывается, а сама украина - нет.
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10.03.2022 08:14 Відповісти
У 14 році відмовились. Нє, не знали?
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10.03.2022 08:22 Відповісти
Це російський газ, який іде в словакію, і ми його звідти купуємо.
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10.03.2022 08:54 Відповісти
Кацап,пішов звідси.
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10.03.2022 09:11 Відповісти
Ти проти того, щоб Україна відмовилась від російського газу і перейшла на інших постачальників?
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10.03.2022 10:42 Відповісти
Я проти тухлого ****@жа.
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10.03.2022 11:48 Відповісти
Кацап,нах пошёл.
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10.03.2022 09:11 Відповісти
а не так давно рашисти писали на авто --На Берлін
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10.03.2022 07:56 Відповісти
Ганси трошки ...сцять.
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10.03.2022 07:57 Відповісти
Німецько-рашиський бізнес на крові українців.
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10.03.2022 07:58 Відповісти
можем павтаріть!На Берлін...йому в пику треба показати
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10.03.2022 07:58 Відповісти
Нехай німаки просто так посписують нам усі борги, відстрочать всякі проценти і виплати на 30 років. Подарують житлові модулі для зруйнованих міст - так десь на 500 тисяч мешканців.
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10.03.2022 08:00 Відповісти
А наф..? Вони краще африканців візьмуть.
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10.03.2022 08:04 Відповісти
От так в біді і пізнаються люди чи нелюди
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10.03.2022 08:03 Відповісти
Больше всего продажных шлюх из экс политиков на подсосе рашки были как раз из Германии....
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10.03.2022 08:03 Відповісти
німці як німці, вони завжди робили те за шо людство потім відхаркувалося...
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10.03.2022 08:05 Відповісти
Так Німеччина це та, що до останнього відмовлялась відключати свіфт.
Потім вона погодилась, але з певними винятками.
Через неї від свіфт відключили тільки 10% російських банків.
Тепер німеччина відмовляється від ембарго.
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10.03.2022 08:07 Відповісти
Если ввести эмбарго, Германия окажется без газа или придется покупать дорогой американский. В любом случае цены на коммуналку резко подскочат и население будет недовольно ,а рейтинг правящей коалиции обвалится. Это, конечно, выглядит подлостью и предательством Украины, но вспомним, что недавно Германия не хотела даже слышать об остановке Сев. потока 2, не хотело даже говорить о поставках оружия (вспомним смехотворные 5 тыс. касок). Поэтому не нужно ставить на немцах крест, США еще сообщат им их мнение по поводу газа.
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10.03.2022 08:08 Відповісти
їх змусили інші відключити той потік, а якийсь чиновник німецький навіть довів Мельника мало не до сліз, сказав що без сенсу нам помогати бо за пару годин з нами буде кінець.
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10.03.2022 09:08 Відповісти
Мельник осуждает... а вот зеленьськай -

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що тільки після прямих переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним можна буде покласти край війні.

Про це йшлося в його інтерв'ю Bild, інформує UAINFO.org.

Так, відповідаючи на питання про те, що він би відповів на вимогу прийняти незалежність Донбасу і визнати, що Крим - російський заради миру, Зеленський заявив: "Питання тут не в тому, що я можу дати".

Війну можна припинити тільки після прямого діалогу з президентом РФ на основі взаємного компромісу, впевнений Зеленський.

Украина - это парламентско-президентская страна или просто президентская... уже 10 покушений пережил величайший в окружении из 3-х человек... может поэтому и глюки педофильных глаз у него глючат?
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10.03.2022 08:08 Відповісти
10 покушений и 1 заговор.
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10.03.2022 08:09 Відповісти
дайте вже йому косяка,, бо він такого намеле..
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10.03.2022 08:19 Відповісти
Шото я склоняюсь к мысли, что все эти покушения такие же, как и покушение на того чувака ( не помню, как его звали. ЗЕ ещё трындел, что это из-за закона об олигархах, а оказалось из-за денег) и шофёра. Т.е. а были ли покушения?
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10.03.2022 08:21 Відповісти
А якое дачыненне немцы маюць да маралі?
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10.03.2022 08:09 Відповісти
Хай їм сша предоставить план, де вони зможуть в нових умовах брати газ.
Бо вони ж самі ніякі. Вони самі ні на що не здатні.
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10.03.2022 08:09 Відповісти
и при этом, *****, написали имя и фамилию козломордого передаста пассивного с большой буквы... и наименование говняной подборки улусов тоже большим буквами...
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10.03.2022 08:09 Відповісти
Украина тоже должна заявить, что мы будем отказываться от российского газа.

А то весь мир отказывается, а сама украина - нет.
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10.03.2022 08:15 Відповісти
Україна - воює. Німеччина - не воює. Україна вишкребає все що може для перемоги. Німеччина просто гортає бухгалтерські книги. Он в США авіаквитки подорожчали в півтора рази ізза керосину. І нічого, літаємо.
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10.03.2022 08:32 Відповісти
Україна - постсовкова корупційна країна, яка останні 8 років (вже у фактичному стані війни) замість підвищення боєздатності займалася бізнесом з окупантом, з навстіж відкритими кордонами та майже 100% залежності від кацапів у енергетиці. Народ якої з року в рік обирає собі проросійську владу як на місцях так і в центральну владу.
Німеччина - демократична країна, яка оговталась віл наслідків ДСВ та стала провідною економікою світу прийнявши західні цінності.
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10.03.2022 11:11 Відповісти
нацист нациста бачить здалеку..., здається денацифікація не дуже вдалася в Германії
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10.03.2022 08:26 Відповісти
Германия может в многом решить проблемьі своей єнергетики , отказавшись на несколько лет от консервации АЄС. Нужно просто принять политическое решение .
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10.03.2022 08:55 Відповісти
Сосисочники упертые, поражает их идиотизм.
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10.03.2022 09:03 Відповісти
Нет смьісла об'яснять зльім умьіслом то, что можно об'яснить простой глупостью.

В городе, где я живу, вчера прошел очередной митинг антиваксеров. Єто недалеко от моего дома, так что я оказался рядом. Вьівесили что-то похожее на флаг Україньі. Трепались, как всегда, за то, как им бедненьким тяжело носить масочку, и как они боятся делать прививочку. И какая немецкая власть - фашистьі, за то, что угнетает их, бедненьких, тем, что нужно носить масочку, и хочет их бедненьким деточкам сделать прививочку, потому что привитьіе - все аутистьі, потому что не понимают, что от прививок наступает аутизм. Бомбят роддом - а им бьі лишь прививочку не сделать. В общем, как в советском анекдоте "Говорят - о сталине, поют - о сталине, читают стихи о сталине: 150 лет со дня рождения Пушкина."

5% инфляции за год - столько прогнозировали до начала войньі. Хай, вой, апокалиптические пророчества. "Как мьі єто переживем?!" Любой миллениал из бьівшего ссср, из бьівшей югославии ржет с них взахлеб, но они до сих пор не понимают, насколько удвоение даже цен - мелочь по сравнению с тем, что их тут еще ждет, если не начать действовать. Один старьій вьіходец из югославии сказал: "Они вьібрасьівают хлеб - они узнают голод".

Партия социалистов пришла в єтом году к власти случайно. Христианские демократьі так хотели повалить зеленьіх, что запустили пиар-компанию полностью в стиле пуйла. Зеленьіе, кстати, единственньіе открьіто говорили, что северньій поток 2 надо закрьівать, и закрьівать ровно из-за Україньі. Что придется подзатянуть пояса. Єто притом, что именно зеленьіе-то и должньі ратовать за переход на газ, так как он производит меньше парниковьіх газов.

Партия социалистов 15 лет блокировала введение в єксплуатацию бундесвером беспилотников. То есть, они сначала соглашались-соглашались, потом - вьіборьі на носу, и социалистьі такие: "А нам нужньі еще консультации". Потому как у немцев стойкая ассоциация: если мьі будем делать оружие, то мьі - фашистьі. А голоса терять не хочется. То, что сидение сложа руки может бьіть хуже фашизма - за две недели еще не дошло. Тот факт, что военньій бюджет увеличили до 2% в одночасье - єто уже шок тут.

Шок, потому что наша власть слишком долго жила слишком хорошо. И, как показьівет опьіт с тем, как повели себя все те же зеленьіе в лице Бербок, вроде как давшей грустной лошади по щщам северньім потоком 2 прямо перед войной, показьівает, что немецкие политики в основном умеют воевать единственньім инструментом - забюрокрачиванием всего и вся. Не только зеленьіе, не только социалистьі - все, включая такие пропуйловские как коммунистьі и "альтернатива для германии". Они неплохо умеют мьіслить в перспективе лет на 5-10 вперед, но не наученьі в перспективе дней и часов. Уже наводнение летом 2021 года обнажило єто.

Я не хочу никого оправдьівать. Моя страна опозорилась по полной. В критической ситуации, люди продолжают жить психологией жирньіх годов. Поддержать Україну помахав флажком - одно, бензин вдвое дороже - єто другое.

Есть те, которьіе понимают. В основном єто бьівшие беженцьі, гастарбайтерьі, оставшиеся навсегда - все все понимают, и ко всему готовятся.
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10.03.2022 09:08 Відповісти
Германия за последние несколько лет полностью потеряла лицо морального авторитета своими действиями. И теперь не имеет права кого либо чему либо учить. Авторитет просран и заслуженно заработан образ аморального циничного барыги.
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10.03.2022 09:21 Відповісти
По-перше, відмова ФРН від кацапських енергоресурсів ажніяк не вплине на бойові дії
По-друге, зима у Європі ще не закінчилася, і це призведе до невдоволення населення (яке і так сумнівається)
По-третє, це призведе до значного дефіциту газу в Україні, яка отримує віртуальним реверсом газ для східно-південних регіонів.

Можливо, після потепління німецька риторика зміниться.
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10.03.2022 10:21 Відповісти
Яких це ікспєртав?
Ніякого озброєння кацапи закупити на валюту не можуть через санкції, валюта від нафти продовжує надходити від Китая, а невистач їжі їх взагалі не хвилює.
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10.03.2022 11:13 Відповісти
Нєфтєпродукти - це не смартфони, які робляться під конкретний ринок. Якщо Захід відмовиться від кацапської нафти, то здогадайся чи спокусяться китайці на їхню нафту зі знижкою. Газ приносить у казну на порядок менше коштів, і прибутку від постачання нафтопродуктів у Азію (беручі до уваги, що 90% цих коштів розкрадалося оточенням плєшивого, а тепер їм нікуди витрачати надприбутки) буде цілком достатньо для підтримання війни в Україні та лєнінградскую пайку тупорилому кацапському бидлу.
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10.03.2022 14:59 Відповісти
Кортоше - пройди лікбєз з економіки, та починай вчити українську.
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11.03.2022 10:00 Відповісти
 
 