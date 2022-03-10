Відмова ФРН від ембарго на російський газ морально неприйнятна, - посол у Німеччині Мельник
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Відмова Німеччини від заборони на імпорт енергоносіїв з Росії є "морально неприйнятною" на тлі російських атак проти мирного населення України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив посол у ФРН Андрій Мельник.
"Ми закликаємо німців ухвалити єдине правильне рішення і негайно запровадити це ембарго, щоб покласти край війні Путіна проти українських жінок та дітей", – сказав він.
Топ коментарі
+23 Vika Lysenko
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+16 Garry Grant
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СП2-вообще отдельная тема. Весь мир твердил, что х*йло нападет на Украину, после того, как его достроят. И только в Германии с умными харями, рассказывали, что это экономический проект
А то весь мир отказывается, а сама украина - нет.
Потім вона погодилась, але з певними винятками.
Через неї від свіфт відключили тільки 10% російських банків.
Тепер німеччина відмовляється від ембарго.
Президент України Володимир Зеленський впевнений, що тільки після прямих переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним можна буде покласти край війні.
Про це йшлося в його інтерв'ю Bild, інформує UAINFO.org.
Так, відповідаючи на питання про те, що він би відповів на вимогу прийняти незалежність Донбасу і визнати, що Крим - російський заради миру, Зеленський заявив: "Питання тут не в тому, що я можу дати".
Війну можна припинити тільки після прямого діалогу з президентом РФ на основі взаємного компромісу, впевнений Зеленський.
Украина - это парламентско-президентская страна или просто президентская... уже 10 покушений пережил величайший в окружении из 3-х человек... может поэтому и глюки педофильных глаз у него глючат?
Бо вони ж самі ніякі. Вони самі ні на що не здатні.
А то весь мир отказывается, а сама украина - нет.
Німеччина - демократична країна, яка оговталась віл наслідків ДСВ та стала провідною економікою світу прийнявши західні цінності.
В городе, где я живу, вчера прошел очередной митинг антиваксеров. Єто недалеко от моего дома, так что я оказался рядом. Вьівесили что-то похожее на флаг Україньі. Трепались, как всегда, за то, как им бедненьким тяжело носить масочку, и как они боятся делать прививочку. И какая немецкая власть - фашистьі, за то, что угнетает их, бедненьких, тем, что нужно носить масочку, и хочет их бедненьким деточкам сделать прививочку, потому что привитьіе - все аутистьі, потому что не понимают, что от прививок наступает аутизм. Бомбят роддом - а им бьі лишь прививочку не сделать. В общем, как в советском анекдоте "Говорят - о сталине, поют - о сталине, читают стихи о сталине: 150 лет со дня рождения Пушкина."
5% инфляции за год - столько прогнозировали до начала войньі. Хай, вой, апокалиптические пророчества. "Как мьі єто переживем?!" Любой миллениал из бьівшего ссср, из бьівшей югославии ржет с них взахлеб, но они до сих пор не понимают, насколько удвоение даже цен - мелочь по сравнению с тем, что их тут еще ждет, если не начать действовать. Один старьій вьіходец из югославии сказал: "Они вьібрасьівают хлеб - они узнают голод".
Партия социалистов пришла в єтом году к власти случайно. Христианские демократьі так хотели повалить зеленьіх, что запустили пиар-компанию полностью в стиле пуйла. Зеленьіе, кстати, единственньіе открьіто говорили, что северньій поток 2 надо закрьівать, и закрьівать ровно из-за Україньі. Что придется подзатянуть пояса. Єто притом, что именно зеленьіе-то и должньі ратовать за переход на газ, так как он производит меньше парниковьіх газов.
Партия социалистов 15 лет блокировала введение в єксплуатацию бундесвером беспилотников. То есть, они сначала соглашались-соглашались, потом - вьіборьі на носу, и социалистьі такие: "А нам нужньі еще консультации". Потому как у немцев стойкая ассоциация: если мьі будем делать оружие, то мьі - фашистьі. А голоса терять не хочется. То, что сидение сложа руки может бьіть хуже фашизма - за две недели еще не дошло. Тот факт, что военньій бюджет увеличили до 2% в одночасье - єто уже шок тут.
Шок, потому что наша власть слишком долго жила слишком хорошо. И, как показьівет опьіт с тем, как повели себя все те же зеленьіе в лице Бербок, вроде как давшей грустной лошади по щщам северньім потоком 2 прямо перед войной, показьівает, что немецкие политики в основном умеют воевать единственньім инструментом - забюрокрачиванием всего и вся. Не только зеленьіе, не только социалистьі - все, включая такие пропуйловские как коммунистьі и "альтернатива для германии". Они неплохо умеют мьіслить в перспективе лет на 5-10 вперед, но не наученьі в перспективе дней и часов. Уже наводнение летом 2021 года обнажило єто.
Я не хочу никого оправдьівать. Моя страна опозорилась по полной. В критической ситуации, люди продолжают жить психологией жирньіх годов. Поддержать Україну помахав флажком - одно, бензин вдвое дороже - єто другое.
Есть те, которьіе понимают. В основном єто бьівшие беженцьі, гастарбайтерьі, оставшиеся навсегда - все все понимают, и ко всему готовятся.
По-друге, зима у Європі ще не закінчилася, і це призведе до невдоволення населення (яке і так сумнівається)
По-третє, це призведе до значного дефіциту газу в Україні, яка отримує віртуальним реверсом газ для східно-південних регіонів.
Можливо, після потепління німецька риторика зміниться.
Ніякого озброєння кацапи закупити на валюту не можуть через санкції, валюта від нафти продовжує надходити від Китая, а невистач їжі їх взагалі не хвилює.