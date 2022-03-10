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На Луганщині ворог продовжує перегрупування, щоб атакувати Сєверодонецьк та Рубіжне - голова ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ніч на Луганщині пройшла спокійно, ворог продовжує перегрупування, щоб атакувати Сєверодонецьк та Рубіжне.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай під час телевізійного включення, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішня ніч пройшла більш-менш спокійно, найважчий день у нас був позавчора, коли російські фашисти обстріляли Сєверодонецьк. І в нас 10 цивільних загинуло" - сказав Гайдай.

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За його словами, ворог продовжує обстрілювати критичну інфраструктуру. Є перебої з газом та електрикою.

"Вони вчора почали розсилку з телграмканалів: ви переходьте на нашу сторону і цей нацистський геноцид скінчиться", - розповів Гайдай  про цинізм ворога.

Наразі території Старобільщини окуповані, ворог дійшов до Сватово. Це сталось через одночасний наступ, і щоб не потрапити в кільце українські військові вирівняли лінію фронту. Але всі великі міста лишаються під контролем України, зазначив Гайдай.

Як повідомив голова ОВА, росіяни постійно перегруповують сили, щоб наступати на Рубіжне чи Сєверодонецьк.

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10.03.2022 08:37 Відповісти
 
 