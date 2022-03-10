"Якщо ви об’єднані проти нацистів, ви маєте закрити небо над Україною", - Зеленський звернувся до країн Заходу
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Якщо країни Заходу об’єдналися у боротьбі проти нацистів, то потрібно закрити небо над Україною, аби припинити цей терор.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю британському телеканалу Sky News.
"Якщо ви об’єднані проти нацистів і цього терору, ви маєте закрити (небо над Україною. – Ред.). Не чекайте, що я запитаю вас про це кілька разів, мільйон разів. Закрийте небо. Закрийте небо і припиніть це бомбардування (росіян. – ред.)", - сказав він.
Відповідаючи на запитання про занепокоєння Заходу щодо потенційної ескалації конфлікту та прямої конфронтації з Росією, що погіршить ситуацію, Президент відповів:
"Гірше для кого? Для наших сімей? Ні. Для них? Хто знає? Ніхто не знає. Але ми знаємо, що саме зараз це дуже погано, а в майбутньому буде пізно. Повірте, якщо така (ситуація з бомбардуванням міст. – Ред.) затягнеться, ви побачите, що вони (Захід. – Ред.) закриє небо (над Україною. – Ред.), але ми втратимо мільйони людей", - додав Зеленський.
За словами президента, якщо почнеться третя світова війна, то тільки тоді Захід зробить безпольотну зону над Україною.
"Але тоді буде вже пізно", - додав Зеленський.
Глава держави сказав, що російські сили можуть окупувати Україну, але точно не зможуть перемогти українців.
Зеленський наголосив, що його країна не може зупинити війну проти Росії самостійно, а країни Заходу мають діяти зараз, поки не стало "занадто пізно".
Будь ласка, зачекайте...
У 1940 році у Вермахта була да-яка перевага у озброєнні та величезна у досвіді.
Зараз перевага Заходу у озброєнні просто багатократна, вони можуть знищити ЗС РФ 50-60 разів не втративши чуттєво техніки та людей. Так, за 2 тижні лише США може повністю знищити кацапів, але до цього треба приготуватися, так само як і до багатомільйонних втрат, якщо 1-2 ядерні ракети кацапів усе-таки подолають їхнє ПРО.
Війна США/НАТО та рашки звичайним озброєнням не можлива в принципі, можлива лише повноцінна ядерна війна (і почне її саме кацапня) з наступною зачісткою території параштану від небагатьох виживших військових.
Закрите небо - то десятки, сотні, тисячі спасенних життів цивільного населення, в тому числі ні в чому не винних малюсіньких діточок.
Вбивство дитини, це Великий Гріх, який не прощається ні на цьому, ні на тому, ні в паралельному світі.
Та ніяких прямих обвинувачень саме російських військ, особисто путіна та (боже упасі) кацапського народу, який насправді і є на 100% винним у війні. Називати кацапські орди нацистами - як мінімум безглуздо
Так, згідно з попередніми результатами, однією з причин неспрацьовування парашута може бути те, що його умисно неправильно склали перед вильотом.
У ГУР пояснили, що зацікавились статистикою збитих путінських "асів", у яких після катапультування не розкрився парашут, унаслідок чого льотчики не потрапляють у полон, а гинуть.
"Зараз проводиться детальне вивчення уламків збитих літаків російських фашистів, із попередніх результатів випливає, що однією з причин неспрацьовування парашута може бути його умисне неправильне складання перед вильотом", - зазначили в українській розвідці.
І хоча, на перший погляд, такий висновок виглядає парадоксальним, але він має логічне пояснення. Адже всі ці льотчики окупанта, скидаючи бомби на українські міста і села, є військовими злочинцями. Якщо вони залишаться живими, то можуть стати свідками в судах усіх тих злочинів проти людяності, які творить Путін.
У ГУР зазначили, що "підправляють" парашути пілотам агресора певні служби, натякнувши на ФСБ.
"Кожен із російських льотчиків, які здійснюють бойові вильоти в українське небо, вбивають українських жінок та дітей, руйнують 500-кілограмовими бомбами та ракетами наші міста, що мають тисячолітню історію, за міжнародними канонами - військовий злочинець, який буде засуджений на великий тюремний термін. Віддавати таких людей у руки правосуддя та відкрити правду всьому світу - це якось не за кремлівськими правилами. Краще льотчику перед вильотом силами традиційно сіренької та непомітної особи (спадкоємця "залізного Фелікса" та дрібного Путіна) трохи "підправити" парашут", - зазначили в ГУР
ХВАТИТ УЖЕ НЫТЬ и давить на жалость (надо думать и планировать военные операции, в том числе наглые диверсионные глубо в тылу врага) Думайте, как устранить ГЛАВНУЮ ПРИЧИНУ войну, пока ОНО не сдохнет, не будет покоя Украине!