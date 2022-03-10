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"Якщо ви об’єднані проти нацистів, ви маєте закрити небо над Україною", - Зеленський звернувся до країн Заходу

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Якщо країни Заходу об’єдналися у боротьбі проти нацистів, то потрібно закрити небо над Україною, аби припинити цей терор.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю британському телеканалу Sky News.

"Якщо ви об’єднані проти нацистів і цього терору, ви маєте закрити (небо над Україною. – Ред.). Не чекайте, що я запитаю вас про це кілька разів, мільйон разів. Закрийте небо. Закрийте небо і припиніть це бомбардування (росіян. – ред.)", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про занепокоєння Заходу щодо потенційної ескалації конфлікту та прямої конфронтації з Росією, що погіршить ситуацію, Президент відповів:

"Гірше для кого? Для наших сімей? Ні. Для них? Хто знає? Ніхто не знає. Але ми знаємо, що саме зараз це дуже погано, а в майбутньому буде пізно. Повірте, якщо така (ситуація з бомбардуванням міст. – Ред.) затягнеться, ви побачите, що вони (Захід. – Ред.) закриє небо (над Україною. – Ред.), але ми втратимо мільйони людей", - додав Зеленський.

За словами президента, якщо почнеться третя світова війна, то тільки тоді Захід зробить безпольотну зону над Україною.

"Але тоді буде вже пізно", - додав Зеленський.

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Глава держави сказав, що російські сили можуть окупувати Україну, але точно не зможуть перемогти українців.

Зеленський наголосив, що його країна не може зупинити війну проти Росії самостійно, а країни Заходу мають діяти зараз, поки не стало "занадто пізно".

Також дивіться: Лапутіна закликає світових лідерів закрити небо над Україною. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
Зеленский должен закрыть рот. Если вначале я подумал, что что то изменилось, то нет. Сейчас зеленый утырок начинает заново гнать бочку на НАТО, кричать про "закрытое небо", при этом Украина получила овер дох*я стингеров и прочих ништяков, а так же орать про "переговоры с путиным", что бы что? Конченый.
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10.03.2022 08:30
+22
і пішло кіно-доміно - асфальтом не пробував?
в любому випадку винувато буде НАТО.
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10.03.2022 08:23
+21
Я, моя країна... Вже починає дратувати. Зе що один на полі бою, дартан'яна тут зображає. Питання про просрані три роки, про шашлики на травневі свята, коли вже весь світ волав про напад, ще багато чого залишається.
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10.03.2022 08:29
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Психологія - це такий самий брєд, як астрологія та гомеопатія, по-перше.
У 1940 році у Вермахта була да-яка перевага у озброєнні та величезна у досвіді.
Зараз перевага Заходу у озброєнні просто багатократна, вони можуть знищити ЗС РФ 50-60 разів не втративши чуттєво техніки та людей. Так, за 2 тижні лише США може повністю знищити кацапів, але до цього треба приготуватися, так само як і до багатомільйонних втрат, якщо 1-2 ядерні ракети кацапів усе-таки подолають їхнє ПРО.
Війна США/НАТО та рашки звичайним озброєнням не можлива в принципі, можлива лише повноцінна ядерна війна (і почне її саме кацапня) з наступною зачісткою території параштану від небагатьох виживших військових.
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10.03.2022 14:51 Відповісти
Яка наволоч коменти тре? Вагон, ти?
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10.03.2022 08:51 Відповісти
Ні.
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10.03.2022 08:53 Відповісти
Шановні друзі!! Після поглиблюючого аналізу я дійшов висновку,що Зе виконує спецоперацію НАТО,свого роду психатака на карлика,ну типу того,ЩАС ДАДУТЬ,ЩАС ДАДУТЬ,ЩАС ДАДУТЬ і тд!!! Ні,ще є другий варіант,він думає,що на репетиції і зараз буде дупль-2!!! Може вже підскаже хто-небудь йому,що він вже починає соромити Україну,НАТО---це не порноактриса. Вже не олин раз говорили-НІ!!!,чого надоїдати людям,хотіли-б вже далиб. Тим паче,що Остін прямо заявив,що в Україні і так вистачає літаків,а командувач НАТО в Європі ще і додав,що ті літаки мало будуть єфективні,більше вигоди дадуть ПЗРК, ЗРК і подібне і вони над цим працюють. Я наприклад вірю більше тим,чим нашому головокомандувачу А тепер для спаму,амереканці грають свою гру,росія свою,Китай вичікує,ЄС-тремтить---А НАМ ЗАХИЩАТИ СВОЮ ДЕРЖАВУ і вести свою гру!!!!
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10.03.2022 08:51 Відповісти
Зброя, як і гроші, ******** тишу. Треба менше піаритись на етапі перемовин до отримання кінцевих результатів. Та де-кому важливіші відосики, ніж перемовини і результат.
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10.03.2022 09:25 Відповісти
всі, майже три роки владарювання "Слуг народу", патріоти України говорили, про необхідність укріпляти ЗСУ, а вони, як навіжені, навпаки гробили ЗСУ, а всі кошти кидали на "Велике крадівництво". І не потрібно тепер вищати як поросята, все пропало, і кланятись Путлеру і просити, наче пощаду-переговори, нехай СН всі кошти з конвертів повернуть державі і самі підуть в перші ряди БТО і не мішайте українцям і ЗСУ самим захищати Батьківщину.
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10.03.2022 08:52 Відповісти
Це щоденне ниття "найвеличнішого" вже навіть мене дістало, уявляю, як воно дістало країни, що нам допомагають!!! Як капризна маленька дитина - йому чітко сказали "НІ", а він і далі ніжками топає і верещить "Дай, дай, дай!". Краще б ППО просив. Що таке "закрити небо" він не думав? А хай подумає: Байрактари та наша авіація також не будуть мати змоги трощити кацапські колони техніки - підходь до міст (якщо вийде) і обстрілюй зі Смерчів та Градів без проблем!
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10.03.2022 09:07 Відповісти
Система " свій-чужий". Але то теорія.
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10.03.2022 09:36 Відповісти
Перестань жебрати кожен день! Надоїло! Позиція НАТО сформульована. Користуйся тим, що надають. Чи це така імітація активної політичноі діяльності, щоб не забули?
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10.03.2022 09:24 Відповісти
если при решении какой то задачи, после пары попыток использовать один и тот же метод решения результат не достигнут, нужно не пытаться снова повторять этот же алгоритм, а искать новые пути решения. не будут они закрывать небо и давать самолёты. нужно искать другой способ борьбы с авиацией на базе тех технических средств, которые имеются в распоряжении.
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10.03.2022 09:25 Відповісти
А якщо не має вже інших технічних можливостей? Хороші автодороги є, афігєнні бабулєски на офшорних рахунках є, середні акторські здібності теж ніхто заперечувати не стане, а от того про що Ви кажете вже не має, чи закінчується?
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10.03.2022 09:44 Відповісти
украинцы очень творческие и изобретательные люди. из того что поставляется западом, я уверен, они могут и скорее уже пытаются, найти применение не только в использовании его по прямому назначению. классический пример - как с рсзо "василя быкова" заманили и притопили. то что кучу денег разворовали и зарыли под асфальт это да. с этим уже сейчас ничего не сделаеш. но стоять у памятника прошлому и убиваться о утраченном, это ничего не даст. нужно двигатся вперёд исходя из текущего состояния дел. ну не дадут они не самолётов ни небо не закроют. нечего дальше ныть и капать на нервы своим нытьём воюющему народу.
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10.03.2022 09:56 Відповісти
"Я никому ничего не должен" - говорил Зеленский. А теперь кричит всему миру "Вы должны"
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10.03.2022 09:37 Відповісти
Фашист (Муссоліні 22-43 рр) то дуже м'ягко сказано. Воно, ото маразматичне ЧМО просто вбивця дітей - х*йло, каґєбісс, недопалок, кордупель, моль, неоНацист, поплічник Гітлера у ХХІ столітті.
Закрите небо - то десятки, сотні, тисячі спасенних життів цивільного населення, в тому числі ні в чому не винних малюсіньких діточок.
Вбивство дитини, це Великий Гріх, який не прощається ні на цьому, ні на тому, ні в паралельному світі.
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10.03.2022 09:44 Відповісти
Ну це ж не форточку закрить. Для цього треба напасти на росію , а це третя світова.За вісім років війни не створити ПВО і недофінансовувати армію і оборонку а потім в усьому звинувачуваии НАТО. це свинство
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10.03.2022 09:46 Відповісти
Чергова величезна порція лайна на союзників, завдяки допомозі яких Україна й досі бореться проти кацапів.
Та ніяких прямих обвинувачень саме російських військ, особисто путіна та (боже упасі) кацапського народу, який насправді і є на 100% винним у війні. Називати кацапські орди нацистами - як мінімум безглуздо
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10.03.2022 10:32 Відповісти
У російських льотчиків зі збитих над Україною ворожих літаків не розкриваються парашути. В українській розвідці вважають це не випадковістю, а умисними діями ФСБістів.

Так, згідно з попередніми результатами, однією з причин неспрацьовування парашута може бути те, що його умисно неправильно склали перед вильотом.

У ГУР пояснили, що зацікавились статистикою збитих путінських "асів", у яких після катапультування не розкрився парашут, унаслідок чого льотчики не потрапляють у полон, а гинуть.

"Зараз проводиться детальне вивчення уламків збитих літаків російських фашистів, із попередніх результатів випливає, що однією з причин неспрацьовування парашута може бути його умисне неправильне складання перед вильотом", - зазначили в українській розвідці.

І хоча, на перший погляд, такий висновок виглядає парадоксальним, але він має логічне пояснення. Адже всі ці льотчики окупанта, скидаючи бомби на українські міста і села, є військовими злочинцями. Якщо вони залишаться живими, то можуть стати свідками в судах усіх тих злочинів проти людяності, які творить Путін.

У ГУР зазначили, що "підправляють" парашути пілотам агресора певні служби, натякнувши на ФСБ.

"Кожен із російських льотчиків, які здійснюють бойові вильоти в українське небо, вбивають українських жінок та дітей, руйнують 500-кілограмовими бомбами та ракетами наші міста, що мають тисячолітню історію, за міжнародними канонами - військовий злочинець, який буде засуджений на великий тюремний термін. Віддавати таких людей у руки правосуддя та відкрити правду всьому світу - це якось не за кремлівськими правилами. Краще льотчику перед вильотом силами традиційно сіренької та непомітної особи (спадкоємця "залізного Фелікса" та дрібного Путіна) трохи "підправити" парашут", - зазначили в ГУР
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10.03.2022 10:37 Відповісти
Как можно быть такими НАИВНЫМИ или ГЛУПЫМИ! Никто не хочет кремлевского шизофренника провоцировать на ядерную войну и давать ему поводы применить, если не стратегическое, то тактическое ЯО, поэтому НЕ ПРОСИТЕ "ЗАКРЫТОГО НЕБА"! Требуйте САМОЛЕТЫ и средства ПВОне только советские, но и те, что стоят на консервации в США, если нет времени на переобучение летчиков, найдутся ДОБРОВОЛЬЦЫ из западных стран, которы смогут на них летать)!
ХВАТИТ УЖЕ НЫТЬ и давить на жалость (надо думать и планировать военные операции, в том числе наглые диверсионные глубо в тылу врага) Думайте, как устранить ГЛАВНУЮ ПРИЧИНУ войну, пока ОНО не сдохнет, не будет покоя Украине!
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10.03.2022 10:40 Відповісти
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