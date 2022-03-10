США будуть щодня постачати Києву більше зброї: ми дуже вражені тим, як Україна все це використовує, - Квін
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
США хочуть допомогти Україні будь-яким можливим способом, але не хочуть, щоб все це розширилося, поширилося на НАТО і закінчилося континентальною війною.
Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в інерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Вона погодилася з оцінкою, активна фаза війни в Україні може затягнутися на тижні і навіть місяці.
"Україна дуже наполегливо бореться і, я б сказала, здивувала Росію тим, як вона наполегливо і ефективно воює і бореться з просуванням військ. І я думаю, що це може затягнутися, звичайно. Ні, в ідеалі для Росії було б припинити свою агресію і піти. Але поки я не побачила, ми не побачили ніякого руху у цьому напрямку", - заявила вона.
"Я читаю ті ж звіти, що і всі інші, і дійсно здається, що у росіян є деякі проблеми. Чесно кажучи, я на це сподіваюся. Я сподіваюся, що це так, і я сподіваюся, що їхні проблеми продовжаться. Крім того, я сподіваюся, що продовжиться і дуже ефективне використання Україною наявних у неї оборонних озброєнь, хоробрість їхніх військ, а також, до речі, хоробрість сил територіальної оборони, які також захищають українські міста. Сполучені Штати будуть й далі щодня постачати Україні більше спорядження та оборонної зброї, і ми дуже вражені тим, як Україна все це використовує", - додала Квін.
"Сполучені Штати підтримують Україну в її запиті на системи ППО і літаки. Частина проблеми полягає в тому, що системи ППО і літаки, які вміють використовувати українці – не американського виробництва, а з колишніх радянських часів. Тобто США не можуть безпосередньо поставляти ці речі. Так що ми ведемо активні переговори з союзниками по НАТО, які могли б їх поставити. Що стосується Польщі, наприклад, то я знаю, що Польща була стурбована тим, щоб США могли заповнити її парк літаків. У них теж є побоювання щодо своєї безпеки. Ми активно намагаємося допомогти іншим країнам постачати техніку, якої потребує Україна, і яку українці навчені використовувати. Я дуже сподіваюся, що ці обговорення зможуть швидко просуватися. Я розумію так само, як і ви, що важливий кожен день, і я знаю, що там, у Вашингтоні, вони також це знають", - пояснила дипломат.
"Ми дійсно, з одного боку, хочемо допомогти Україні будь-яким можливим способом. З іншого боку, ми не хочемо, щоб все це розширилося, поширилося на НАТО і закінчилося континентальною війною. Тому ми намагаємося зробити все, що в наших силах, в рамках не нагнітання або ескалації напруженості, а спроби її деескалації. І тому, коли іноді здається, що ми нерішучі, я можу зрозуміти українське розчарування з цього приводу. Ми всі також хочемо, щоб Україна зрозуміла, що це відбувається не тому, що ми не хочемо допомагати Україні, а тому, що ми відчуваємо, що ескалація ситуації в кінцевому підсумку не допоможе Україні, а лише завдасть шкоди ще більшій кількості країн регіону, і Україна буде в епіцентрі цього. Таким чином, Україна не виграє і може навіть постраждати сильніше, якщо вся ця пожежа розгориться. Тому ми намагаємося уникнути ескалації", - резюмувала вона.
Будь ласка, зачекайте...
Україна вражае своїм незламним духом - так тримати хлопці!
Тоді ніхто не збирався воювати. Одні підтягнули війська, інші ... Прибігли два офіцери до кайзера і кажуть - треба першими нападати, бо ті точно нападуть. Так і пішло. Так і зараз. Мокші об'явили певну ядерну готовність, відповідно інші країни виставили свою. Кабаєв давно кришею поїхав...хтозна.
Все ж таки українська нація воює дуже давно.
чому воно не має захищати ті країни, які хочуть до них вступити?
прецеденти вже були і враховуючи тільки 62% українців за вступ, решта сумніваються, то повторення 2013 не виключається.
доречі все це виття зекодли з акцентуванням на "дайте/зробіть" те, чого однозначно не отримають, не для Заходу а спрямоване на внутрішній тупий бидлуватий прошарок, мовляв "бачите, НАТО сцикливе, нафіг воно нам потрібне".
виконується саме те, для чого ***** послав до України улуських орків убивати українців які нарешті через 30 років насмілились глянути у сторону ЄС і НАТО.
Наступного разу я буду відправляти в спам.
закрите небо? - так - це дуже і дуже потрібно,
але це на 99 відсотків означае 3тю світову.
буба все хоче чужими руками, ну і як тут не згадати за асфальт і не нагнітайте?
Їх можна використовувати якщо немає ППО. Кацапи вже його підтягнули.
Значно актуальніші поставки систем ППО. Я думаю що в НАТО досить багато радяських систем які можна передати нам.
Ми повинні, бути вдячні за ту допомогу, яка вже надається.
Не можуть вони напряму залучатися до конфлікту, бо це буде ядерний Апокаліпсис і тоді не вижеве ні хто.
10 hrs ·
Я нічого не знаю про ваших хамовитих переселенців. Наші харків'янки тихенько, але впевнено дякували за все. За чай, за мило, за рушник, за яєшню, за канапку, кожного разу дякую. Хоч я чітко зранку показав і наголосив, що ось є готовий салат, а ось начистив бульби і моркви, і замочив сочевицю, і ось цибуля, ось спеції, лише зварити зупу, їли аж до вечора залишки того, що залишилося після 20ти годин у потязі, якісь шматки хліба і сиру, та консерву. І аж увечері допомагали мені варити ту зупу, з їли по тарілці, стрясаючись щоразу, коли запускався холодильник.
Лише коли зайшли до хати в Рогатині, де місцевий волонтер не ночував уже десять днів і не опалював, тож у хаті було градуси 3-4, дев'ятирічна дівчинка заплакала і сказала "хочу додоооому". Але дорослі не сказали нічого, тільки знову за все дякували. А потім ще намагалися дати нам гроші. "Як не за кімнату, то хоч за бензин, будь ласка". У Рогатині вони пішли у міськраду волонтерити на другий де день. Так само я точно знаю, що волонтерять десятки приїжджих у Львові.
Я нічого не знаю про ваших здирників - галичан. Я бачив людей, які повивозили на польові кухні обладнання, котре коштує тисячі доларів, і це - останнє, що було в цих людей, які в боргах ще після локдаунів. Ці люди не ображалися, якщо хтось не дякував, бо бачили, наскільки всі в шоці. Я бачив людей, які не їли по дві доби, хоча за цей час самі організовували харчі хто для десятків, хто для сотень, хто для тисяч людей. Я бачив людей, які носили важелезні коробки і посміхались. Я бачив людину, яка потай від водійки закидала гроші в авто на бензин, бо авто зробило невеликий гак, щоб до ліків на фронт докинути особисті речі хірурга.
Я бачу, як спокійно організовують ланцюжки доставок львівяни, хмельничани, миколаївці й одесити. Як несподівано потіснішала країна, як Київ став майже поруч, а Харків - трішки дотягнутися і можна поплескати по плечу.
Це дійшло ще не до всіх, і є ті, хто ще не побачив змін. Є ті, хто загнав до неба ціни на квартири. Є ті, хто доїхав до курортних містечок першого ж дня і намагається робити вигляд, що війни нема. Але це одиниці, які не роблять погоди, якщо не робити цим історіям "максимальний репост".
Не знаю, як ви, а я дуже хочу якнайшвидше побачити відбудовані Харків і Чернігів, і потрапити в звільнений Херсон. Ходити і обнімати там усіх.
Яких ще прикладів треба Західним політикам в Україні, щоб не єлозили задом перед ******!!!
**** убивця Українців !!
поки ГААГА дійде якихось рішень, ***** продовжуватиме убивати авіацією Українців!!!
І більшість коментів це підтверджують