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США будуть щодня постачати Києву більше зброї: ми дуже вражені тим, як Україна все це використовує, - Квін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

США будуть щодня постачати Києву більше зброї: ми дуже вражені тим, як Україна все це використовує, - Квін

США хочуть допомогти Україні будь-яким можливим способом, але не хочуть, щоб все це розширилося, поширилося на НАТО і закінчилося континентальною війною.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в інерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Вона погодилася з оцінкою, активна фаза війни в Україні може затягнутися на тижні і навіть місяці.

"Україна дуже наполегливо бореться і, я б сказала, здивувала Росію тим, як вона наполегливо і ефективно воює і бореться з просуванням військ. І я думаю, що це може затягнутися, звичайно. Ні, в ідеалі для Росії було б припинити свою агресію і піти. Але поки я не побачила, ми не побачили ніякого руху у цьому напрямку", - заявила вона.

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"Я читаю ті ж звіти, що і всі інші, і дійсно здається, що у росіян є деякі проблеми. Чесно кажучи, я на це сподіваюся. Я сподіваюся, що це так, і я сподіваюся, що їхні проблеми продовжаться. Крім того, я сподіваюся, що продовжиться і дуже ефективне використання Україною наявних у неї оборонних озброєнь, хоробрість їхніх військ, а також, до речі, хоробрість сил територіальної оборони, які також захищають українські міста. Сполучені Штати будуть й далі щодня постачати Україні більше спорядження та оборонної зброї, і ми дуже вражені тим, як Україна все це використовує", - додала Квін.

"Сполучені Штати підтримують Україну в її запиті на системи ППО і літаки. Частина проблеми полягає в тому, що системи ППО і літаки, які вміють використовувати українці – не американського виробництва, а з колишніх радянських часів. Тобто США не можуть безпосередньо поставляти ці речі. Так що ми ведемо активні переговори з союзниками по НАТО, які могли б їх поставити. Що стосується Польщі, наприклад, то я знаю, що Польща була стурбована тим, щоб США могли заповнити її парк літаків. У них теж є побоювання щодо своєї безпеки. Ми активно намагаємося допомогти іншим країнам постачати техніку, якої потребує Україна, і яку українці навчені використовувати. Я дуже сподіваюся, що ці обговорення зможуть швидко просуватися. Я розумію так само, як і ви, що важливий кожен день, і я знаю, що там, у Вашингтоні, вони також це знають", - пояснила дипломат.

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"Ми дійсно, з одного боку, хочемо допомогти Україні будь-яким можливим способом. З іншого боку, ми не хочемо, щоб все це розширилося, поширилося на НАТО і закінчилося континентальною війною. Тому ми намагаємося зробити все, що в наших силах, в рамках не нагнітання або ескалації напруженості, а спроби її деескалації. І тому, коли іноді здається, що ми нерішучі, я можу зрозуміти українське розчарування з цього приводу. Ми всі також хочемо, щоб Україна зрозуміла, що це відбувається не тому, що ми не хочемо допомагати Україні, а тому, що ми відчуваємо, що ескалація ситуації в кінцевому підсумку не допоможе Україні, а лише завдасть шкоди ще більшій кількості країн регіону, і Україна буде в епіцентрі цього. Таким чином, Україна не виграє і може навіть постраждати сильніше, якщо вся ця пожежа розгориться. Тому ми намагаємося уникнути ескалації", - резюмувала вона.
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Топ коментарі
+20
Идиоты. Если вы не хотите лечить болезнь масштабно ето не значит что болезнь не будет распространяться
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10.03.2022 08:54
+19
вчимося - з двух рук "по македоньськи"
Україна вражае своїм незламним духом - так тримати хлопці!
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10.03.2022 08:58
+19
не треба повторювати кремлівські побрехеньки. рашка напала на нас через те, що ми хочемо бути справді незалежними. В тім числі і від олігархів. Перемогти корупцію, некомпетентність влади. Щоб у нас з'явився інтелектуальний середній клас. І тоді на відміну від рашки українці житимуть не гірше від багатих європейських країн. Оцього вони найбільше бояться. А ще стане зовсім незалежною від рашкіною наша історична наука. І вже в наші громадяни не будуть повторювати ті казки, якими годували ще з часів совка кремлівські історики. І весь світ нарешті зрозуміє - який це брехливий і воровкуватий русскій мір.
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10.03.2022 09:09
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Оце діло!
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10.03.2022 08:52 Відповісти
Идиоты. Если вы не хотите лечить болезнь масштабно ето не значит что болезнь не будет распространяться
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10.03.2022 08:54 Відповісти
так і тільки так!
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10.03.2022 08:54 Відповісти
...ИМЕННО....нам помощь, рашистам смерть , и им - проверка продукта в деле и хорошая реклама.....
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10.03.2022 09:03 Відповісти
учитесь ковбои тут действуют как учил Паттон мы заставляем сдохнуть тех чертей за свой рузге мир
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10.03.2022 08:54 Відповісти
вчимося - з двух рук "по македоньськи"
Україна вражае своїм незламним духом - так тримати хлопці!
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10.03.2022 08:58 Відповісти
Вони зараз більше дивляться на досвід після Першої Світової.
Тоді ніхто не збирався воювати. Одні підтягнули війська, інші ... Прибігли два офіцери до кайзера і кажуть - треба першими нападати, бо ті точно нападуть. Так і пішло. Так і зараз. Мокші об'явили певну ядерну готовність, відповідно інші країни виставили свою. Кабаєв давно кришею поїхав...хтозна.
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10.03.2022 08:59 Відповісти
это рассказы для обывателей-а начало первой мировой совсем другое-и спровоцировано оно было больше дипломатическим путем ,методом противоречивых обещаний и уступок обеим сторонам .Не буду говорить какой страной ,но сейчас она наш союзник
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10.03.2022 12:17 Відповісти
напомни мне чем закончилось для ямато исороку война а ?
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10.03.2022 08:59 Відповісти
Ну и чего они дождутся ? Они и так делают в 100 раз больше чем Украина могла бы расчитывать.
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10.03.2022 09:30 Відповісти
Віртуозно використовуємо.
Все ж таки українська нація воює дуже давно.
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10.03.2022 08:56 Відповісти
так ця війна через те, що ми хотіли вступити в нато. нато має відчувати свою відповідальність.
чому воно не має захищати ті країни, які хочуть до них вступити?
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10.03.2022 08:57 Відповісти
не треба повторювати кремлівські побрехеньки. рашка напала на нас через те, що ми хочемо бути справді незалежними. В тім числі і від олігархів. Перемогти корупцію, некомпетентність влади. Щоб у нас з'явився інтелектуальний середній клас. І тоді на відміну від рашки українці житимуть не гірше від багатих європейських країн. Оцього вони найбільше бояться. А ще стане зовсім незалежною від рашкіною наша історична наука. І вже в наші громадяни не будуть повторювати ті казки, якими годували ще з часів совка кремлівські історики. І весь світ нарешті зрозуміє - який це брехливий і воровкуватий русскій мір.
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10.03.2022 09:09 Відповісти
тому що існує варіант через тиждень після того як НАТО вмішається, дєрьмак гнусавой гаварящей головой на Банковій скаже "ми передумали".
прецеденти вже були і враховуючи тільки 62% українців за вступ, решта сумніваються, то повторення 2013 не виключається.
доречі все це виття зекодли з акцентуванням на "дайте/зробіть" те, чого однозначно не отримають, не для Заходу а спрямоване на внутрішній тупий бидлуватий прошарок, мовляв "бачите, НАТО сцикливе, нафіг воно нам потрібне".
виконується саме те, для чого ***** послав до України улуських орків убивати українців які нарешті через 30 років насмілились глянути у сторону ЄС і НАТО.
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10.03.2022 09:22 Відповісти
Я майже на 100% підтримаю сказане вами, але зараз це не начасі, прохання утриматись від публікацій які нас розєднують.
Наступного разу я буду відправляти в спам.
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10.03.2022 09:59 Відповісти
Давайте нам польські літаки, які польща вам передала, і системи пво "Патріот".
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10.03.2022 08:58 Відповісти
Південь з ними, з тими літаками, давайте більше всілякої зброї для знищення кацапських орків!
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10.03.2022 09:00 Відповісти
Не хочете щоб поширювалося на НАТО - допоможіть так, щоб це поширилося на Москву.
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10.03.2022 09:00 Відповісти
Українці працюють із постачаємою зброєю Західних країн бо вони працьовитий народ.
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10.03.2022 09:00 Відповісти
Странная логика,как минимум. С путлеризмом надо заканчивать,как с гитлеризмом. США хотят отделаться поставками оружия по этому поводу? Не получится. Хотелось бы верить,что на публику они говорят одно,а делают другое. Но что-то не очень верится.
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10.03.2022 09:03 Відповісти
США почали масові поставки зброї до Великобританії задовго до вступу у війну з Німеччиною Це сталося відразу після Дюнкерка! І поставляли не тільки стрілецьку зброю - дали навіть більше десятка есмінців для боротьби з підводними човнами в Атлантиці Про продовольство та інші матеріальні цінності вже не кажу
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10.03.2022 09:38 Відповісти
Від континентальної війни може гарантувати тільки превентивний удар, коли інша сторона вже фізично не зможе цього зробити після удару і більше ніщо не може гарантувати. Що заодно "прощупають" якусь країну НАТО можна не сумніватися, їм вже втрачати нічого. Може видатися Молдова якимось легким призом , то й її захватять, треба зігнати зло на комусь чи чомусь і здобути якусь "пабєду".
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10.03.2022 09:03 Відповісти
вони не думають, що кацапія не потягне війну проти всіх?
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10.03.2022 09:05 Відповісти
Ми швидве нові літаки вивчимо, чим старих дочікаємось, тому давайте вже все.
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10.03.2022 09:07 Відповісти
Про яку "континентальну війну ця тьотка звиздить? Якщо Україна ОДНА з своїми малочисельними ЗСУ здатна чинити ТАКИЙ опір орді кацапів без належної системи ППО та ПРО, без практично ВПС та ВМФ, то що може зробити відстала орда, як показала їхня війна з нами, проти ******** армій Європи? Дві держави якої до того ж мають ядерну зброю, здатну знищити частину Підерасії до Уралу навіть без США.
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10.03.2022 09:08 Відповісти
у кацапні немає ні ресурсів ні техніки почати континентальну війну, вони в Україні всралися, те ж буде і скрізь, ще швидше їх знищать
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10.03.2022 09:09 Відповісти
Толкієн вчить, що окремі королівства Середзем"я програвали війни оркам, поки деякі королівства не зрозуміли, що потрібно об"єднатися. Бо інакше всім гаплик. З орками тільки так.
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10.03.2022 09:12 Відповісти
Это лицемерие, всегда Украина может найти добровольцев которые умеют использовать ПВО и самолеты США
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10.03.2022 09:12 Відповісти
"Мечтать не вредно!" Екіпажі ЗРК готуються місяцями Льотчики - роками! У нас нема часу на це! У нас війна СЬОГОДНІ!!!
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10.03.2022 09:40 Відповісти
Щоб вивчити пілота, тільки в школах, де їх навчають, витрачають на одного курсанта мільйони доларів, а потім він ще набуває майстерства в військових частинах та на кораблях. До речі, вивчити пілота ВМФ (авіаносців) коштує ще більше в рази. А нельотний склад ВПС? На одного льотчика їх припадає десятки.
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10.03.2022 09:49 Відповісти
Ти МЕНІ розказуєш? Я навіть строкову служив авіамеханіком на Су-24! А потім половину кадрової служби - в авіачастинах!
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10.03.2022 10:07 Відповісти
ок, тогда ждем америк. отпускников
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10.03.2022 18:14 Відповісти
Дипломаты могут много говорить и недоговаривать, но о реальных делах говорят горы дохлой русни и их покореженный металлолом...🤣
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10.03.2022 09:13 Відповісти
надають те шо можуть і трохи більше.
закрите небо? - так - це дуже і дуже потрібно,
але це на 99 відсотків означае 3тю світову.
буба все хоче чужими руками, ну і як тут не згадати за асфальт і не нагнітайте?
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10.03.2022 09:15 Відповісти
3 мировая уже давно идет. Вы думаете Рашка в ответ на поставки истребителей и Петриотов начнет бить по Европе странам НАТО? Вы не понимаете что такая Рашка и русских характер. русские нападают только на слабых или тех кого считают слабыми. На Европу или США рашка не нападет. США могут закончить эту войну за 1-2 недели просто закрыв небо над Украиной
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10.03.2022 09:37 Відповісти
А Ви вважаєте що Європа сильна? Які в них боєздатні підрозділи? Армії намеччини практично не існує, половина танків в ремонті, меркельша і дер ляєн свою справу зробили. Можуть брати участь у бойових діях польська армія, американські підрозділи у європі, і то не піхота, і максимум французський іноземний легіон і добровольці в решти країн. ну може ще брити. Це вже не навчання з теплими обідами і комфортними казармами. Воювати так, як наші герої зараз на передовій, вони не зможуть. і мордор це знає, боягузи хочуть відсидітись за нашою спиною, але хоч готові платити.
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10.03.2022 10:30 Відповісти
Що заважає американцям ШВИДКО викупити ці радянські літаки у болгарів, румунів, поляків етс і в якості воєнної допомоги ШВИДКО передати Україні? - Операцію провести ШВИДКО і без непотрібного (полякам, болгарам, румунам етс) розголосу.
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10.03.2022 09:20 Відповісти
На дуку натівського командування ці літаки ніяк не вплинуть на хід війни.

Їх можна використовувати якщо немає ППО. Кацапи вже його підтягнули.

Значно актуальніші поставки систем ППО. Я думаю що в НАТО досить багато радяських систем які можна передати нам.
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10.03.2022 10:53 Відповісти
я думаю должен победить тот, кто не только способен воевать как черти, но и имеет надежный тыл, который способен четко и слаженно работать на победу, наш тыл - это и вся Европа, в том числе, которая дала нам оружие, а так же защиту для наших гражданских и ввела санкции, от которых рашкинский тыл сдуется как дырявый шарик...
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10.03.2022 09:24 Відповісти
Какой пошлый цинизм и лицемерный прагматизм... Штаты просто еще одно пробили...
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10.03.2022 09:27 Відповісти
На мій погляд, системи ппо, пзрк нічим не гірше від літаків, тим паче що ЗСУ майстерно ними користуються... Не можуть дати літаків, хай постачають засоби ппо та пзрк. Будемо вдячні !
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10.03.2022 09:31 Відповісти
Дайте ***** ПВО,ПЕтриоты дайте! Закрыть небо над Украиной чтобы русские не смогли бомбить жилые дома! А наша пехота и партизаны без проблем зачистит землю от русской гнили. Стингер-это хорошо,но им нельзя сбить самолет на большой высоте им нельзя сбить баллистическую ракету-а Петриот-может! Ну и истребителей дайте-чтобы сбивать рашкинскую авиацию
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10.03.2022 09:34 Відповісти
Чому ви вважаєте, що США, та НАТО нам щось винні?
Ми повинні, бути вдячні за ту допомогу, яка вже надається.
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10.03.2022 09:56 Відповісти
"Я читаю ті ж звіти, що і всі інші, і дійсно здається, що у росіян є деякі проблеми. Чесно кажучи, я на це сподіваюся. - після обіцяних Заходом "пекельних санкцій" у звітах написано,що вони створили для рашиста лиш де-які проблеми?(((І тому, коли іноді здається, що ми нерішучі, я можу зрозуміти українське розчарування з цього приводу. Ми всі також хочемо, щоб Україна зрозуміла, що це відбувається не тому, що ми не хочемо допомагати Україні, а тому, що ми відчуваємо, що ескалація ситуації в кінцевому підсумку не допоможе Україні, а лише завдасть шкоди ще більшій кількості країн регіону, і Україна буде в епіцентрі цього. - американське лукаве і лицемірне словоблуддя,котре дослівно вказує на їх суть-"Всі країни регіону, вирішили мовчки спостерігати за смертями українців , лиш би рашистська війна їх не стосувалася "Коли немає допомоги в закритіі неба України , то не тому, що несе дурню в своє оправдання випадково повірена в справах Квін ,а тому, що немає бажання тих, хто допомагає словами , допомогти Україні і її народу ділом.Скільки б різні пустомелі не говорили всіляких улесливих слів про підтримку України ,ці слова не зупиняють смерть,котра іде на український народ із повітря від рашиста
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10.03.2022 10:00 Відповісти
Яких ще масштабів вони чекають ?
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10.03.2022 10:07 Відповісти
Українці повинні зрозуміти, що історична місія Украини бути "десницею Божою" по знищенню Мордора. Ми від цього нікуди не дінемося і не втечемо, це наша доля. Так нам будуть допомогати бо історією, долею, як хочете чим, МИ, САМЕ МИ історичний вирок Росії.

Не можуть вони напряму залучатися до конфлікту, бо це буде ядерний Апокаліпсис і тоді не вижеве ні хто.
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10.03.2022 10:16 Відповісти
Vsevolod Polishchuk

10 hrs ·

Я нічого не знаю про ваших хамовитих переселенців. Наші харків'янки тихенько, але впевнено дякували за все. За чай, за мило, за рушник, за яєшню, за канапку, кожного разу дякую. Хоч я чітко зранку показав і наголосив, що ось є готовий салат, а ось начистив бульби і моркви, і замочив сочевицю, і ось цибуля, ось спеції, лише зварити зупу, їли аж до вечора залишки того, що залишилося після 20ти годин у потязі, якісь шматки хліба і сиру, та консерву. І аж увечері допомагали мені варити ту зупу, з їли по тарілці, стрясаючись щоразу, коли запускався холодильник.

Лише коли зайшли до хати в Рогатині, де місцевий волонтер не ночував уже десять днів і не опалював, тож у хаті було градуси 3-4, дев'ятирічна дівчинка заплакала і сказала "хочу додоооому". Але дорослі не сказали нічого, тільки знову за все дякували. А потім ще намагалися дати нам гроші. "Як не за кімнату, то хоч за бензин, будь ласка". У Рогатині вони пішли у міськраду волонтерити на другий де день. Так само я точно знаю, що волонтерять десятки приїжджих у Львові.

Я нічого не знаю про ваших здирників - галичан. Я бачив людей, які повивозили на польові кухні обладнання, котре коштує тисячі доларів, і це - останнє, що було в цих людей, які в боргах ще після локдаунів. Ці люди не ображалися, якщо хтось не дякував, бо бачили, наскільки всі в шоці. Я бачив людей, які не їли по дві доби, хоча за цей час самі організовували харчі хто для десятків, хто для сотень, хто для тисяч людей. Я бачив людей, які носили важелезні коробки і посміхались. Я бачив людину, яка потай від водійки закидала гроші в авто на бензин, бо авто зробило невеликий гак, щоб до ліків на фронт докинути особисті речі хірурга.

Я бачу, як спокійно організовують ланцюжки доставок львівяни, хмельничани, миколаївці й одесити. Як несподівано потіснішала країна, як Київ став майже поруч, а Харків - трішки дотягнутися і можна поплескати по плечу.

Це дійшло ще не до всіх, і є ті, хто ще не побачив змін. Є ті, хто загнав до неба ціни на квартири. Є ті, хто доїхав до курортних містечок першого ж дня і намагається робити вигляд, що війни нема. Але це одиниці, які не роблять погоди, якщо не робити цим історіям "максимальний репост".

Не знаю, як ви, а я дуже хочу якнайшвидше побачити відбудовані Харків і Чернігів, і потрапити в звільнений Херсон. Ходити і обнімати там усіх.
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10.03.2022 10:22 Відповісти
Украінці чекають на літаки!!!
Яких ще прикладів треба Західним політикам в Україні, щоб не єлозили задом перед ******!!!
**** убивця Українців !!

поки ГААГА дійде якихось рішень, ***** продовжуватиме убивати авіацією Українців!!!
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10.03.2022 10:23 Відповісти
Зважена та розсудлива думка від західного професіонала, що займає відповідну посаду, а не була обрана тупорилим стадом на хвилі телевізійного хайпу. Звісно, на фоні безперервного та регульованого срачу українських ЗМІ, ця стаття не буде взята до уваги.
І більшість коментів це підтверджують
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10.03.2022 10:47 Відповісти
За 15 дней с начала вторжения - мы, Украинцы уничтожили 13 500 русских солдат из которых 1500 элита кадыровцов-********. Каждый день россия теряет 1000 русских солдат. Ваших мертвых тел так много, что их некуда складывать. Тысячи раненых русских солдат лежат в приграничных с Украиной госпиталях и на территории Белоруссии. Здесь не "учения" и не "операция", здесь ВОЙНА, которую вы русские мрази начали против Украины. 100 000 граждан Украины уже вступили в ряды Территориальной обороны и получили современное оружие. Вместе с 250 000 воинов ВСУ мы несокрушимая сила. Каждый город в Украине - это неприступная крепость. Русский солдат - уходи домой, сдавайся, останься живым или подохнешь как собака в полях под Киевом, Харьковом или Одессой. Слава Украине! п у т и н - Х У Й Л О!
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10.03.2022 12:07 Відповісти
Хай сидять. Вони дуже наївні. І боягузи. Воювати все одно доведеться.
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10.03.2022 12:34 Відповісти
 
 