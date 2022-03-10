Aushan, Metro, Bosch, Raiffeisen Bank: МЗС оприлюднив список компаній, які не пішли з Росії
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Міністерство закордонних справ України оприлюднило список компаній, які залишаються працювати в Росії.
Серед них Aushan, Metro, Bosch, Raiffeisen Bank, Pfizer, Cargill, Sanofi, Huinday, Miele, Michelin, Samsung.
"Кожен товар, який постачає, виробляє або продає компанія на російському ринку, робить свій внесок до військового бюджету, який завжди був пріоритетом для російського уряду у порівнянні з будь-якими елементарними потребами власних громадян", - зазначили в МЗС.
"Незалежно від розміру інвестицій чи частки Росії у глобальному портфелі, компанії, які дотримуються стандартів і цінностей екологічного, соціального та корпоративного управління, не мають морального права продовжувати діяльність у країні, яка вчиняє масові воєнні злочини на території іншої країни", наголошується в повідомленні.
МЗС України закликає зазначені компанії переглянути свої рішення та повністю припинити діяльність в РФ.
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Для меня Ашан-самый последний. Заходил при безвыходной ситуации.
в порівнянні з ними, німці - щедра нація.
ну, так мені здалося, може я і не правий?
А мене ЦН мучить уже кілька днів зі своєю капчею.
бумагу maestro, iq *****
Та й пишеться Auchan - дивлюся в ґуґлі.
Ja znaju Hyundai.
Серед них Aushan, Metro, Bosch, Raiffeisen Bank, Pfizer, Cargill, Sanofi, <*****nday, Miele, Michelin, Samsung. Джерело: https://censor.net/ua/n3323472
Nemnoshko neprijatno o Samsung da Miele, a na ostaljnih stavlju svoji sankciji - idite *****. V to zhe vremja, vikachivatj dengi iz rashki mozhno, jesli toljko prodajot a ne pokupajet tam i nedajot proizvodstvu rabochije mesta.
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Это моральная оценка того, что делает Hyundai, поддерживая российско-фашистских захватчиков.
"СВіточ" зараз = НЕСТЛЕ.
кацапам віагри не вистачає ?