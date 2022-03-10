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Aushan, Metro, Bosch, Raiffeisen Bank: МЗС оприлюднив список компаній, які не пішли з Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністерство закордонних справ України оприлюднило список компаній, які залишаються працювати в Росії.

Серед них Aushan, Metro, Bosch, Raiffeisen Bank, Pfizer, Cargill, Sanofi, Huinday, Miele, Michelin, Samsung.

"Кожен товар, який постачає, виробляє або продає компанія на російському ринку, робить свій внесок до військового бюджету, який завжди був пріоритетом для російського уряду у порівнянні з будь-якими елементарними потребами власних громадян", - зазначили в МЗС.

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"Незалежно від розміру інвестицій чи частки Росії у глобальному портфелі, компанії, які дотримуються стандартів і цінностей екологічного, соціального та корпоративного управління, не мають морального права продовжувати діяльність у країні, яка вчиняє масові воєнні злочини на території іншої країни", наголошується в повідомленні.

Aushan, Metro, Bosch, Raiffeisen Bank: МЗС оприлюднив список компаній, які не пішли з Росії 01

МЗС України закликає зазначені компанії переглянути свої рішення та повністю припинити діяльність в РФ.
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Топ коментарі
+48
После победы этим компаниям не будет места в Украине...бойкот полный..
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10.03.2022 09:01
+29
Хай йдуть. І не пускати їх.
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10.03.2022 09:01
+24
Автоматично ці компанії мають піти з Українських ринків.
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10.03.2022 09:03
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Зате Ашан йде з України, принаймні з Запоріжжя((( бабло перемагає зло((((
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10.03.2022 09:00 Відповісти
Хай йдуть. І не пускати їх.
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10.03.2022 09:01 Відповісти
Дивно. Майже всі, хто залишилися в орків підписанти Мінськ 1.2 і Нормандських договорняків. Все що потрібно знати надалі про "дирявого" жабоєда і союзників орків фашиків
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10.03.2022 09:13 Відповісти
После победы этим компаниям не будет места в Украине...бойкот полный..
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10.03.2022 09:01 Відповісти
Вы будите расстроены в будущем.
Для меня Ашан-самый последний. Заходил при безвыходной ситуации.
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10.03.2022 09:05 Відповісти
В Италии ашана давно нет, отказались.
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10.03.2022 09:18 Відповісти
Говены с говенным товаром
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10.03.2022 09:35 Відповісти
Представники різних країн. Жадоба їх здолала.
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10.03.2022 09:02 Відповісти
Автоматично ці компанії мають піти з Українських ринків.
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10.03.2022 09:03 Відповісти
Перелік має бути затверджений Кабміном і товари та послуги постачанням в Україну обкладатися спеціальним митом у 200-300%
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10.03.2022 09:06 Відповісти
гнусмас дуже популярна техніка, у них виробництво телевізорів на параші, важко піти, але якщо перестануть їх продукцію купувати у світі, то втрати вирибництва і кацапського ринку їм квіточками будуть, конкуренція дуже жорстка на цьому ринку і тільки чекають момента щоб їх вибити.
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10.03.2022 09:06 Відповісти
Карточку креди-агриколь уже порезала. Честно, жаль, хороший банк... был
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10.03.2022 09:08 Відповісти
Вижу свою контору в этом списке. Не удивлен.Уроды французские.
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10.03.2022 09:10 Відповісти
ви не повірите, колись, давно, вперше приїхавши у францію, я був уражений жадібністю, та бажанням халяви у Хранцузів.
в порівнянні з ними, німці - щедра нація.
ну, так мені здалося, може я і не правий?
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10.03.2022 09:28 Відповісти
Два сорта гамна
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10.03.2022 09:46 Відповісти
Багато мокшанських робочих рук звільнилося є можливість кацапам займатися своїм справжнім ремеслом - збір шишок і плетіння лаптів.
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10.03.2022 09:10 Відповісти
ukr.net завис тільки в мене?
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10.03.2022 09:15 Відповісти
Перевірила: не відкривається.

А мене ЦН мучить уже кілька днів зі своєю капчею.
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10.03.2022 09:22 Відповісти
У мене теж. І з ЦН тако само.
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10.03.2022 09:43 Відповісти
глючить. пошта арбайтен.
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10.03.2022 09:31 Відповісти
0 800 300 551 - аРАШАн (гаряча) не дякуйте. Я вже висказався)
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10.03.2022 09:17 Відповісти
Что мешает нам их тут бойкотировать, НАТО или ЕС ?
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10.03.2022 09:17 Відповісти
Квартал95 вже вийшов із кацапського ринку?
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10.03.2022 09:18 Відповісти
Та він ніколи не вийде із кацапіі , о то іхнє ФСЬО
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10.03.2022 10:19 Відповісти
Немчуры в первых рядах.
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10.03.2022 09:19 Відповісти
А на кой чёрт им Пфайзер, когда у них Спутник есть?
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10.03.2022 09:23 Відповісти
Віагру продають.
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10.03.2022 09:41 Відповісти
Потомки Петена и Гитлера. Не удивлен...
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10.03.2022 09:23 Відповісти
Повний міжнародний бойкот цим гнилякам!!!
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10.03.2022 09:24 Відповісти
mondi тоже тут.

бумагу maestro, iq *****
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10.03.2022 09:24 Відповісти
Зато Герблайф у них остался
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10.03.2022 09:29 Відповісти
Чому вимовляється Ашан, коли написано Ошан ? (au читається як о).
Та й пишеться Auchan - дивлюся в ґуґлі.
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10.03.2022 09:24 Відповісти
Ашан, ошан... Все одно - мені чується - Равшан.
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10.03.2022 09:46 Відповісти
<*****nday - a eto chto takoje, podelka kitaiska ili rasseiska, ale oshibka, no togda umestnaja.
Ja znaju Hyundai.

Серед них Aushan, Metro, Bosch, Raiffeisen Bank, Pfizer, Cargill, Sanofi, <*****nday, Miele, Michelin, Samsung. Джерело: https://censor.net/ua/n3323472

Nemnoshko neprijatno o Samsung da Miele, a na ostaljnih stavlju svoji sankciji - idite *****. V to zhe vremja, vikachivatj dengi iz rashki mozhno, jesli toljko prodajot a ne pokupajet tam i nedajot proizvodstvu rabochije mesta.
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10.03.2022 09:32 Відповісти
<*****nday - a eto chto takoje

---

Это моральная оценка того, что делает Hyundai, поддерживая российско-фашистских захватчиков.
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10.03.2022 09:38 Відповісти
Немцев дохрена
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10.03.2022 09:33 Відповісти
Да это же готовое исковое заявление по факту финансирования терроризма!
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10.03.2022 09:36 Відповісти
С самсунгом не понятно? Он вроде бы выходил? Ну или по крайней мере органичивал экспорт электроники?
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10.03.2022 09:38 Відповісти
Я вот тоже встречал информацию о выходе самсунга.
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10.03.2022 09:49 Відповісти
Вроде как тихонько назад зашёл Южнокорейцы, как и все азиаты, хитроопые.
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10.03.2022 10:37 Відповісти
Ашан это французы а метро-немцы я совсем не удивлен. Украинцы могут уже сейчас бойкотировать эти торговые сети. Ведь у нас есть Сильпо и АТБ и Новус-зачем нам Ашан и Метро?
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10.03.2022 09:40 Відповісти
Скажу прямо и без обид! Все компании которые продолжают или продолжат вести бизнес в параше, должны быть удалены от ведения бизнеса в Украине навсегда! Если же они останутся в стране - значить надо будет заблокировать их бизнес и закрыть. А как это сделаем, посмотрим после окончания войны. Я так хочу!
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10.03.2022 09:41 Відповісти
Самсунг здається пішов ще раніше?
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10.03.2022 09:49 Відповісти
ДО ВІДОМА ВСІХ.

"СВіточ" зараз = НЕСТЛЕ.
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10.03.2022 09:56 Відповісти
Ну Пфайзер это лекарства , они и не должны выходить. Остальные ********, да
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10.03.2022 10:05 Відповісти
чому ?
кацапам віагри не вистачає ?
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10.03.2022 10:08 Відповісти
зачем виагра на бутылку садится
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10.03.2022 10:14 Відповісти
Правила такие: лекарства и медикаменты санкциям не подвергаются. И это не только виагра, но и прививки и средства от рака. Не пойдет Запад на это.
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10.03.2022 11:01 Відповісти
Не бачу у списку BASF або Siemens, які значно підсилюють обороноздатність кацапів, зате бачу величезну кількість компаній, що не варти ніякої уваги. Дайте вгадаю, це робота ОП?
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10.03.2022 10:50 Відповісти
Ну насколько я знаю, Bosh и Siemens можно считать одной компанией. Так что Siemens в списке как бы есть. Значит, технику Bosh вычеркиваем из списка покупок необходимой бытовой техники. Сильно огорчило наличие в списке schneider - довольно качественная электрика из недорогих (даже не знаю, чем можно заменить). Ну и Samsung/LG - телефоны/телевизоры опечалили - тоже замены нет.
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10.03.2022 12:58 Відповісти
Я мав на увазі, що цей список підготовлений на "скорую руку" і сильно відрізняється від реальності
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10.03.2022 13:08 Відповісти
выгнать их нахер с УКРАИНЫ!
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10.03.2022 13:06 Відповісти
 
 