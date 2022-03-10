Ескадри РФ відійшли від Одеси до Криму, висадки ворожого десанту поки не буде, - ОВА
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Представник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що ескадри Чорноморського флоту Росії відійшли від Одеси до окупованого Криму і відклали висадку десанту на одеське узбережжя.
Про це він повідомив у зверненні в телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Ніч в Одесі і в регіоні пройшла спокійно, що підтверджує міцність та ефективність стримування Одеським оборонним районом усіх ворожих намірів. Чорноморські ескадри Російської Федерації зараз перебазувалися до мису Тарханкут та озера Донузлав і не мають, поки що, наміру висаджувати морський десант на наше узбережжя, бо знають, чим для них це закінчиться… Одеса ніколи не здавалася ворогу – не здасться і цього разу. Бо Одеса – це Україна, з Одеси починається Україна", - розповів він.
Братчук додав, що загалом на південному напрямку "ворога стримано на позиціях Херсон, Миколаїв, Кривий Ріг. Вознесенськ та Нововоронцовка Херсонської області".
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гіркін це говорить аби створити думку що Одеса не приорітет , і перекинули ті 2 бригади , або їх частину , на інший напрямок .
У Генштабі ЗСУ знають що робити , Заспокійтесь .
Орки считали Одессу еще более пророссийским городом, чем Харьков. Теперь поняли, что их десант там и ляжет.
і присипайте там себе шо б злі українці вас не знайшли..."
останній наказ несподіванно загиблого ком орко-окупанто полка...
це добре - хай знають що усі на гиляках будуть
Здравствуйте. Я из Минска. У вас последний пост про какого-то белорусского десантника, который перешёл на сторону Украины. В Минске сейчас самая обсуждаемая тема- как перейти на сторону Украины, если объявят всеобщую мобилизацию. Если начнётся отправка в Украину белорусов- будет массовый переход на вашу сторону. Попросите ваше СБУ разработать методику перехода. И отправьте её в наши "экстремистские" каналы для массового быстрого распространения среди белорусов. Это нужно сделать заране, чтобы каждый белорус знал, что делать в такой ситуации.
- СБУ, просим разработать методичку