5 124 7
О 8-й ранку війська РФ здійснили авіаналіт на Маріуполь. Попередньо, 1 особа загинула, - міськрада
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ сьогодні о 8:00 вчергове здійснили авіаналіт на Маріуполь.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.
"Знову недобрий ранок у Маріуполі. Знову авіаналіт на мирне місто. Сьогодні о 8:00 в районі проспекту Будівельників, 110 російські окупаційні війська з літаків обстріляли маріупольців. За попередньої інформації є один загиблий. Рашисти продовжують знищувати Маріуполь, який не скорився перед ворогом. І не скориться, - йдеться у повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Перше - його нема сенсу знищувати.
Друге - його нема чим знищувати.
З наступним таким питанням підеш у спам. Бо це вже реально спам