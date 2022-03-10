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О 8-й ранку війська РФ здійснили авіаналіт на Маріуполь. Попередньо, 1 особа загинула, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

О 8-й ранку війська РФ здійснили авіаналіт на Маріуполь. Попередньо, 1 особа загинула, - міськрада

Війська РФ сьогодні о 8:00 вчергове здійснили авіаналіт на Маріуполь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.

"Знову недобрий ранок у Маріуполі. Знову авіаналіт на мирне місто. Сьогодні о 8:00 в районі проспекту Будівельників, 110 російські окупаційні війська з літаків обстріляли маріупольців. За попередньої інформації є один загиблий. Рашисти продовжують знищувати Маріуполь, який не скорився перед ворогом. І не скориться, - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час бомбардування дитячої лікарні у Маріуполі окупантами загинула дитина

Автор: Ірина Дашківська
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Здається вже неодноразово відповідали чому. Чи ти іншого просто не знаєшь? Чи ти відповіді не читаєшь?
Перше - його нема сенсу знищувати.
Друге - його нема чим знищувати.
З наступним таким питанням підеш у спам. Бо це вже реально спам
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10.03.2022 09:52 Відповісти
З першого дня війни одне і теж запитання. Це вже реальний спам
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10.03.2022 09:53 Відповісти
спам там - где отвечают дятлы, сдавшиеся в плен.
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10.03.2022 10:05 Відповісти
а то, что ты пошлешь меня в спам - мне на это дело насрать... НАС - РАТЬ и мы победим... мы сопли бульбами в отличие от тебя не пускаем...
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10.03.2022 10:07 Відповісти
ukr.net лежить. Не бачу пошти, новин.
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10.03.2022 09:40 Відповісти
 
 