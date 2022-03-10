Шимків пояснив, що відбувається з ліками в Україні і чому виникла нестача
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Україні є достатні запаси ліків, але є проблеми з їх доставкою через переміщення більшої кількості людей на Захід України та брак водіїв та аптек, які готові працювати в умовах бойових дій.
Про це написав голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Український ринок лікарських засобів до початку війни мав всю необхідну номенклатуру та запаси. В грудні 2021 весь канал дистрибуції був переповнений лікарськими засобами (така вже є комерційна традиція), споживання лікарських засобів в аптеках протягом січня та лютого було дуже високим, і запаси мереж активно поповнялись виробниками", - зазначив Шимків.
Але, коли почалася війна, відбулися наступні речі:
- Виникла потреба в препаратах інтенсивної терапії для госпіталів (травми, політравми, тощо) – самі ці потреби всіх без винятку госпіталів закривала Дарницяз перших годин війни, майже все за власний рахунок. Зараз Дарниця та Юрія-Фарм / Yuria-Pharm закриває цю потребу. Потреби в плазмі крові, як мені відомо закриває Biopharma.
- Закрилася частина аптек, бо фармацевти та працівники дистриб’юторів евакуювались, або бояться виходити на роботу (немає охорони)
- Водії, які розвозили товар або в ЗСУ, або в ТРО або зникли, іноді з вантажівками.
- В аптеках виник ажіотаж з боку волонтерів, які скуповують ліки коробами для ТРО та ЗСУ (які потім лягають на склади військових підрозділів), та ажіотаж з боку пацієнтів – вони скуповують додаткові запаси на "чорний день". Це викликає шалений відтік продукції з обмеженої кількості аптек, швидке поповнення яких не завжди можливе.
- Географічно попит споживання ще більше змістився у Західну Україну в зв’язку із переїздом туди великої кількості людей
- По окремим лікам іноземного виробництва, склади в Україні, нажаль, залишались зачиненими, а їх треба примусово відкрити та почати передавати ліки в Україні, а не везти їх з Європи чи США.
Шимків вказав, що зараз є запас продукції на 2 місяці споживання всієї України.
Шимків закликав волонтерів шукати готових працювати в аптеках та водіїв, виробників він закликав відкрити склади.
"Потрібні ліки, які мають іноваційне походження (закриті патентами, обмежений об’єм, тощо), зокрема у міжнародній фармі, яка продовжує працювати в Росії. Міністерство охорони здоров'я України знає ці потреби і готовий координувати", - зазначив Шимків.
"Тактична медицина для військових. Є бажання купити ще CELOX, як Дарниця (10000 ми вже купили) – пишіть мені організуємо. Там купа запитів чітких та зрозумілих: турнікети, жгути, військові інструменти медика. І виробників цієї продукції в нас в країні майже немає", - додав він.
волонтерів він закликав не забирати всі ліки з аптек, а подумати про людей, які живуть поруч.
Будь ласка, зачекайте...
Відносно закриття аптек в зоні далекій від бойових дій може бути пояснене тим. що власники мережі втекли закордон і сидять собі в європах. І навіть не переживають. Хоча указ про військовий стан повинен був регулювати і таке питання.
Волонтери інформують тих, хто хоче допомагати військовим, як краще це зробити (з урахуванням досвіду та побажань бійців):
1. Закрутка - це плюс, але скляна тара - це мінус.
2. Тушонка, рибні консерви, паштети - добре, але бажано з кільцем, щоб швидше відкрити, адже спеціального ножа та ключа може й не бути під руками. Не купуйте дорогі шпроти, краще іншу рибу дешевшу, а по кількості більше.
3. Зубні пасти, шампуні, гелі, піна для гоління намагайтеся купувати не великим об'ємом, тому що це індивідуальні засоби. Ліпше по об'єму менші, а по кількості поміщається їх більше. Краще одразу візьмуть двоє-троє людей собі мильно-брийний засіб, ніж до одного флакону-тюбика буде черга.
4. Не купуйте горох, пшеницю, перловку. Вони дуже довго варяться, на це немає зовсім часу. Гречка, рис, вівсянка варяться удвічі менше. Не витрачайте на це дарма кошти.
5. Користується попитом "мівіна" та каші, які швидко варяться.
6. Не купуйте каву в зернах та мелену. Кавоварок там немає і ніколи їх заправляти. Кава має бути розчинна, чай у пакетиках, можна капучіно 3 в 1.
6. Потрібні сигарети та запальнички з кнопкою (хлопці кажуть, що такі надійніші).
7. Просять шоколад у батончиках. Їх зручно класти у кишеню.
8. Просять енергетики.
9. Просять цукерки, які можна смоктати.
10. Не купуйте печиво, розфасоване у пластикові коробки. Місця займають багато, а по об'єму мало. Краще у пачках.
11. Якщо купуєте медикаменти, то одразу кажіть аптекарям, що це ліки для військових, щоб вони вам їх одразу скомпонували у один запакований пакет: вата, бинт, шприци 1,2,5,10, жарознижувальні, знеболювальні, кровоспинні, від тиску.
Щиро вдячні усім
Щоб не потруїли хлопців. Поспіх в приготуванні. Ботулізм..