Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 12 тис. осіб, 335 танків, 1105 броньованих машин, 49 літаків, 81 гелікоптер

Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.03 орієнтовно склали:

особового складу понад 12 000 осіб,

танків ‒ 335 од,

бойових броньованих машин ‒ 1105 од,

артилерійських систем – 123 од,

РСЗВ - 56 од,

засоби ППО - 29 од,

літаків – 49 од,

гелікоптерів – 81 од,

автомобільної техніки - 526 од,

кораблі /катери - 3 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

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"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Довіряйте тільки перевіреним джерелам, не піддавайтесь паніці та продовжуйте тотальний спротив. Разом переможемо!", - додали у Генштабі.

Слава Україні!