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Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 12 тис. осіб, 335 танків, 1105 броньованих машин, 49 літаків, 81 гелікоптер

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 12 тис. осіб, 335 танків, 1105 броньованих машин, 49 літаків, 81 гелікоптер

Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.03 орієнтовно склали:

особового складу понад 12 000 осіб,

танків  ‒ 335 од,

бойових броньованих машин  ‒ 1105 од,

артилерійських систем – 123 од,

РСЗВ  - 56 од,

засоби ППО - 29 од,

літаків – 49 од,

гелікоптерів  – 81 од,

автомобільної техніки - 526 од,

кораблі /катери - 3 од,

цистерн з ПММ  - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські війська знизили темпи наступу, їх особовий склад деморалізований - оперативна інформація від Генштабу

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Довіряйте тільки перевіреним джерелам, не піддавайтесь паніці та продовжуйте тотальний спротив. Разом переможемо!", - додали у Генштабі.

Слава Україні!

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
конечно я не великий стратег, но мне кажется, что одной из приоритетных задач нашей обороны должно быть тотальное уничтожение авиации противника, новые самолеты при отсутствии запчастей и технологий строить долго и дорого, а уничтожается эта дурная машина при наличии соответствующей техники быстро и навсегда... я думаю, что зарубежным разработчикам тоже интересно было бы, как работает их техника против мокшанской авиации...
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10.03.2022 10:08
+6
Это говно не стоит ни одной жизни наших украинцев.....
Это реально удобрения.
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10.03.2022 10:00
+6
Хлопчики старайтеся більше,особливо по першому пункту.Слава Україні
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10.03.2022 10:00
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мало пока (( еще надо
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10.03.2022 09:57 Відповісти
та да, відстаємо, на 14-тий день має бути 14000
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10.03.2022 10:07 Відповісти
Рашавояки навчилися швидко бігати.
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10.03.2022 10:18 Відповісти
ТуТ суперечка йде, чиї цифри по вбитим оркам правильні ЗСУ чи США?
Нехай США оприлюднять цифри по техніці, тоді буде видно. Техніку порахувати -елементарно, особливо наземну.
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10.03.2022 10:32 Відповісти
я думаю що не елементарно навіть техніку порахувати.дуже великий фронт,хто їх має фіксувати.це так приблизно
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10.03.2022 10:48 Відповісти
Согласен. И по технике и по потерям данные могут быть очень приблизительными. У русни некоторые части без личного состава практически остались и никто не знает убили их или они сбежали и прячутся. И прячутся на территории Украины или в Рашке.
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10.03.2022 21:52 Відповісти
Застыло... Видимо наши решили синхронизироваться с данными США
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10.03.2022 09:59 Відповісти
Безголові орки закінчилися…
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10.03.2022 10:12 Відповісти
Не безголові,а клишоногі!
Залишилися ті,хто вміє швидко бігати!
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10.03.2022 10:20 Відповісти
Мало мені, мало! Дайте..., дайте крові. Наточить з поганих! Крові море... мало моря... (Т.Г. Шевченко. Гайдамаки)
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10.03.2022 10:00 Відповісти
Это говно не стоит ни одной жизни наших украинцев.....
Это реально удобрения.
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10.03.2022 10:00 Відповісти
Хлопчики старайтеся більше,особливо по першому пункту.Слава Україні
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10.03.2022 10:00 Відповісти
Bić Ruskich! Tą wojnę Ukraina wygra. putin BANDYTA
Sława Ukrainie!
Chwała Żelenskiemu.
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10.03.2022 10:03 Відповісти
Zełenski jest tu na razie, naród i żołnierze Ukrainy są na pierwszym miejscu.
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10.03.2022 10:06 Відповісти
конечно я не великий стратег, но мне кажется, что одной из приоритетных задач нашей обороны должно быть тотальное уничтожение авиации противника, новые самолеты при отсутствии запчастей и технологий строить долго и дорого, а уничтожается эта дурная машина при наличии соответствующей техники быстро и навсегда... я думаю, что зарубежным разработчикам тоже интересно было бы, как работает их техника против мокшанской авиации...
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10.03.2022 10:08 Відповісти
Не будьте стратегом, вірте в розум генштабу і наші сили.
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10.03.2022 16:44 Відповісти
Почему генштаб не говорит правду об количестве убитых фашистов(раши)? Я все эти дни сначала думал что информация о потерях это убитыми. Сложно конкретно написать сколько, убитых, раненых, плену???
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10.03.2022 10:10 Відповісти
а ктото может посчитать?
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10.03.2022 10:15 Відповісти
Только смотри чмошник чтобы не срал под себя и не плакался в стиле - дядя не убивай меня я не стрелял, как вот это ничтожество
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10.03.2022 23:13 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1502030781664923648
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10.03.2022 23:17 Відповісти
ну да. Сьогодні вони полоненні, завтра кацапи обстріляли і вбили разом з нашими ще їхніх. а нам тоді відповідати перед світом за негуманне поводження? десь так, я думаю. Деталізація не на часі.
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10.03.2022 10:15 Відповісти
там питання не тільки в цьому. Наприклад, наші накривають колону десь в полі на значній відстані від цивілізаціі. З бпла видно, що наприклад 10 одиниць техніки стало метолобрухтом. Як порахувати скільки зелених туш розкидано навколо ?
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10.03.2022 10:23 Відповісти
Хотя-бы примерно а не всех в кучу
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10.03.2022 10:11 Відповісти
Я так розумію, що 12 тис - це всі знищені, трупачки.
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10.03.2022 10:16 Відповісти
#нампишут

Здравствуйте. Я из Минска. У вас последний пост про какого-то белорусского десантника, который перешёл на сторону Украины. В Минске сейчас самая обсуждаемая тема- как перейти на сторону Украины, если объявят всеобщую мобилизацию. Если начнётся отправка в Украину белорусов- будет массовый переход на вашу сторону. Попросите ваше СБУ разработать методику перехода. И отправьте её в наши "экстремистские" каналы для массового быстрого распространения среди белорусов. Это нужно сделать заране, чтобы каждый белорус знал, что делать в такой ситуации.

- СБУ, просим разработать методичку
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10.03.2022 10:12 Відповісти
А разве в Беларусий поддерживают Украйну?
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10.03.2022 10:16 Відповісти
На тебе чекають відома, програма є і контакти СБУ звоніть
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10.03.2022 10:57 Відповісти
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10.03.2022 10:18 Відповісти
наші крошать русню https://www.youtube.com/watch?v=0y9ttVdlmtQ
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10.03.2022 10:18 Відповісти
они приблизительно..ну наши тож чуток мож набавили..никто не скажет 100 пр цыфру но не 500 как мордор вещает
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10.03.2022 11:27 Відповісти
Якби те пекло в яке потрапили фашисти РФ їх очікувало при перетині кордонів України, їх знищення було б набагато ефективніше.
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10.03.2022 19:04 Відповісти
Да, ребята, вас до сих пор кормят "говном" ... но нечего, скоро прозрейте, поумнейте и начнете говорить на русском )
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11.03.2022 08:38 Відповісти
Що хотів сказати?
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24.03.2022 10:27 Відповісти
Сьогоднішні "Орськ" і "Саратов" не враховано!
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24.03.2022 10:26 Відповісти
 
 