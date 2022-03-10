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Стефанчук просить НАТО і МАГАТЕ зробити зону заборони доступу біля ЧАЕС, інакше катастрофа загрожує світу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія створює реальну небезпеку глобальної ядерної катастрофи атаками на ядерні об’єкти України.

Про це у себе на сторінці у Фейсбуці написав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що для усунення загрози ядерної катастрофи надіслав звернення до МАГАТЕ, ООН, НАТО, Європарламенту, Єврокомісії з закликом про допомогу.

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"Попросив звернутися до країн-членів НАТО, щоб затвердити рішення про введення Зони заборони доступу/закриття території (Зона A2/AD) над Україною якнайшвидше. А також сприяти у поверненні контролю українською владою над Чорнобильською АЕС. Наголосив, що критична ситуація, яка склалася на Чорнобильській АЕС внаслідок дій російських військових, загрожує безпеці Європи та світу", - наголосив Стефанчук.

Чорнобильську АЕС окупанти захопили 24 лютого, відтоді на атомній станції немає можливості змінити персонал. Вчора на ЧАЕС зник струм через обстріли. Внутрішніх генераторів вистачить лише на 48 годин.

4 березня російські окупанти захопили ЗАЕС, попередньо розстрілявши її, в результаті чого виникла пожежа в адмінкорпусі. МАГАТЕ, незважаючи на попередження України про загрозу ядерного тероризму з боку країни-агресора РФ, поки що обмежилося висновками, що система безпеки на ЗАЕС не постраждала і закликами припинити бойові дії поблизу ядерних об'єктів.
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і це ніщо за щось виповзло..
без тебе розберуться - спи іди.
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10.03.2022 10:08 Відповісти
Вы с Ксеней сб заходите на цензор исключительно обосрать власть как и делали ранее, но в такой тяжелый период эт неприемлемо. С каких вы город уважаемые если не секрет?
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10.03.2022 10:20 Відповісти
а ще тебе почути...
шо не так?
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10.03.2022 10:26 Відповісти
с сібірі все ми
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10.03.2022 10:27 Відповісти
Главное чтобы ветер дул в сторону Беларашки. И насрать на то МАГАТЕ как и на ООН
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10.03.2022 10:13 Відповісти
второй человек в стране выступает во второй раз... до этого все видосики-обращения - только сам... шой то не то произсходить в державе...
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10.03.2022 10:32 Відповісти
колобок все проспав, захропів, хрякнув на другий бік перевернувся і знову хропе - бувае...
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10.03.2022 10:36 Відповісти
Умирать от лучевой болезни - одна из скреп.
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10.03.2022 10:42 Відповісти
 
 