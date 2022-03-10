УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12976 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
6 760 27
війна (56332) Росія (47179) Франція (1969) Ле Дріан (98)

Росія має прийняти запровадження повного припинення вогню, - глава МЗС Франції Ле Дріан

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія має прийняти запровадження повного припинення вогню, - глава МЗС Франції Ле Дріан

Росія має повністю припинити вогонь проти України, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

"Я говорив із Дмитром Кулебою, щоб знову заявити про нашу повну підтримку та солідарність. Росія має прийняти запровадження повного припинення вогню", - заявив Ле Дріан у четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Окрім того, міністр підтвердив підтримку Францією ініціатив МАГАТЕ з безпеки цивільних ядерних установок в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Франції: Україна переможе
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
Якщо припинити вогонь, то наші території так і остануться в окупації.
А захід почне знімати санкції.
Кабаєв думає затягнути війну саме з такою метою.
показати весь коментар
10.03.2022 10:26
+9
Ну, якщо вже безкомпромісно-сурова, надсмілива, войовничо-справедлива Франція це заявила, то да, підаросія зразу перестане стріляти і, жалко поскуглюючи, відповзе во-своясі. Аякже! Тільки так.
показати весь коментар
10.03.2022 10:27
+9
Прекращение огня - это заморозка конфликта по типу днр&лнр
показати весь коментар
10.03.2022 10:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ох уж эти сексуально обзабоченные европейцы...
показати весь коментар
10.03.2022 10:25 Відповісти
Навіщо ЗСУ просить знищувати системи РЕБ/РЕР?

Системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та радіоелектронної розвідки (РЕР) - це сукупність сил за допомоги яких здійснюється розвідка (здобування інформації), управління військами, створення перешкод у радіоканалах, «приглушення» зв'язку тощо.

Що є у ворога👇
🔸1РЛ257 «Красуха-4» - система РЕБ, яка призначена для постановки активних перешкод і протидії бортовим радарам ударної, розвідувальної і безпілотної авіації.

🔸 «Леєр-2» - проводить радіорозвідки, виявляє джерела радіовипромінювання та здійснює радіо придушення радіоелектронних засобів (РЕЗ), а також для імітації роботи РЕЗ різного озброєння та техніки.

🔸Комплекс «Леєр-3» (у складі декількох безпілотних літальних апаратів «Орлан-10») - придушує, переважно, стільниковий зв'язок (хоча спектр застосування ширший)

🔸Комплекс "Інфауна" - для забезпечення захисту авто- і бронетехніки, особового складу підрозділів від мінно-вибухових пристроїв з радіодетонатором, виявлення та придушення засобів оптичної розвідки та радіозв'язку в частинах РЕБ батальйонного рівня.

🔸 Комплекс перешкод Р-330М1П «Діабазол». Цей комплекс призначений для радіорозвідки і радіоелектронного придушення засобів рухомого УКХ, стільникового, транкінгового і супутникового зв'язку в діапазоні частот від 100 до 2000 МГц.

🔸Автоматизована станція постановки перешкод радіозв'язку Р-378А "Тобол" - призначена для виявлення та придушення ліній радіозв'язку противника.
Автоматизовані станції перешкод Р-934Б, призначені для виявлення, контролю випромінювань та радіоелектронного придушення засобів авіаційного УКХ-радіозв'язку, систем наведення тактичної авіації, наземного радіозв'язку, стільникових та транкових мереж.

🔸Багатофункціональний комплекс РЕБ РБ-3*** «Борисоглебськ-2» для придушення систем супутникового зв'язку та радіонавігаційних систем КХ та УКХ діапазонів.

☝️ Усі ці системи, на перший погляд, схожі за функціоналом, але є нюанси. За допомогою цих систем ворог може «глушити» телебачення, радіо, мобільний, супутниковий зв'язок, військовий радіозв'язок та створювати перешкоди нашим військам.

У Держспецзв'язку працюють фахівці з протидії технічним розвідкам, люди, які забезпечують організацію зв'язку та захисту інформації - тому Україна має достойну відповідь, але допомога українців у знешкоджені ворога не завадить.

❗️Танк може знищити одну ціль - ці системи можуть «навести» сотні танків. Тому РЕБ/РЕР системи потрібно нищити у першу чергу.

⚠️ Пам'ятайте, окупанти розосереджені, їх засоби зв'язку обмежені, вони покладаються на радіоелектронну та технічну розвідки - давайте створімо їх неможливими й наблизимо нашу беззаперечну перемогу!

Все буде Україна 💪🇺🇦 https://t.me/operativnoZSU/12522
показати весь коментар
10.03.2022 10:26 Відповісти
Вы абсолютно правы! ломать не строить... а иметь уже готовую технику с частотами, настроенными на частоты врага - это уже козырь в руках... только правильно использовать...
показати весь коментар
10.03.2022 10:29 Відповісти
Якщо припинити вогонь, то наші території так і остануться в окупації.
А захід почне знімати санкції.
Кабаєв думає затягнути війну саме з такою метою.
показати весь коментар
10.03.2022 10:26 Відповісти
и ********* *****
показати весь коментар
10.03.2022 10:26 Відповісти
Ну, якщо вже безкомпромісно-сурова, надсмілива, войовничо-справедлива Франція це заявила, то да, підаросія зразу перестане стріляти і, жалко поскуглюючи, відповзе во-своясі. Аякже! Тільки так.
показати весь коментар
10.03.2022 10:27 Відповісти
Згадався дідусь Крилов - А Васька слушает да ест !
показати весь коментар
10.03.2022 10:30 Відповісти
Чому ні? Послухається надсміливих і перестане.... тимчасово.
показати весь коментар
10.03.2022 10:37 Відповісти
Лідери ЄС на неформальному саміті в Парижі у четвер збираються пообіцяти підтримку Україні, але, ймовірно, не запропонують Україні прискорене членство в ЄС
показати весь коментар
10.03.2022 10:28 Відповісти
Знову підтримка в серці... Тут свої нема куди складати, а вони ще нам насипають обеспокоєнностей та озабоченностей.
показати весь коментар
10.03.2022 10:30 Відповісти
Не розумію вимог "плебсу" та "елітки" про вступ до ЄС та НАТО "за прискореною процедурою" без виконання всіх необхідних умов. Зокрема, ми тотально корумпована країна і у нас президентом тупий і корумпований блазень який кришує своєю посадою злочинця в міжнародному розшуку. Це ж на якій підставі нас приймати? "Бо ми того варті?" От так просто - працювати не потрібно, ЄС як супермаркет з халявними товарами... Ми віддали 20% своєї території і ось уже 8 років її не відвойовуємо і саме це "небажання воювати" привело окупантів знову з ще більшими апетитами... Ми дебіли які обрали Головнокомандуючим під час війни смішного блазня і як наслідок тепер нас ******** а колони окупантів за 15 км. від Києва... В ЄС вам, В НАТО? А з чиєї мовчазної згоди просрали переозброєння армії на "великому крадівництві"? Гівна вам на лопаті, жебракам! Спершу засвойте уроки, зробіть елементарні висновки і проведіть "роботу над помилками"... А зараз дякуйте за безпрецендетну допомогу яку Захід надає Україні і вчіться, сучі діти, любити Україну по справжньому...
показати весь коментар
10.03.2022 11:08 Відповісти
Сказав А,а Б що,у шлунку застрягло?!!
Повино як мінімум " повного припиненя вогню І ВИВЕДЕНЯ ВІЙСЬК"!
показати весь коментар
10.03.2022 10:29 Відповісти
И шо там президент скажет про "исключительно дипломат путь освобождения укр территорий"?
Мне в Херсоне как то не хочется ближ десятилетия жить под рашкой, пока в Минске будут бла бла бла...
показати весь коментар
10.03.2022 10:30 Відповісти
👍👍👍
показати весь коментар
10.03.2022 10:52 Відповісти
ще трошки поспамлю,цензор покажи для всіх https://www.youtube.com/watch?v=0y9ttVdlmtQ
показати весь коментар
10.03.2022 10:32 Відповісти
Прекращение огня - это заморозка конфликта по типу днр&лнр
показати весь коментар
10.03.2022 10:33 Відповісти
Не тільки "пєрєстать стрєдять", а забратись ***** з бебехами і трупами на мокшанські болота. Просто "пєрєстать стрєдять" і залишитись в Україні не канає.
показати весь коментар
10.03.2022 10:35 Відповісти
припинення вогню вигідне кацапні щоб підігнати резерви і закріпитись на позиціях.Тільки повне виведення кацапської орди з території України
показати весь коментар
10.03.2022 10:40 Відповісти
Только парад на Красной площади положит конец этому безумию раз и НАВСЕГДА
показати весь коментар
10.03.2022 10:40 Відповісти
Х*й вам, а не заморожування конфлікта. Вони повинні зібратися геть, а не стріляти.
показати весь коментар
10.03.2022 10:40 Відповісти
Лише припинення вогню?
А щоб забратися геть з української землі - не вимагаєте? Може, запропонуєте створення нових "нарреспублік"?
показати весь коментар
10.03.2022 10:45 Відповісти
Ле Дриан - еще один политический импотент!
показати весь коментар
10.03.2022 10:47 Відповісти
Швидше за все він педік пасивний.
показати весь коментар
10.03.2022 10:54 Відповісти
Та я вас прошу, нехай стріляють але ж в оркостані, там в них дофіга цілей та стратегічних бункерів з ї..нутим керівництвом, а ще взяти в облогу б..ку площу чи то вона червона....
показати весь коментар
10.03.2022 10:53 Відповісти
******* жабоеды, ***** прекращение огня. Нафига эти танковые колоны под Киевом и полУкраины в оккупации? Только вывод войск
показати весь коментар
10.03.2022 10:53 Відповісти
Чергова "озабочєность"? До сраки!
показати весь коментар
10.03.2022 11:42 Відповісти
Просто перестати стріляти - це жити з ганьбою! Хто хоче? Бандита треба знищувати, а не умовляти.
показати весь коментар
10.03.2022 11:45 Відповісти
 
 