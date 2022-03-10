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Росія має прийняти запровадження повного припинення вогню, - глава МЗС Франції Ле Дріан
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія має повністю припинити вогонь проти України, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.
"Я говорив із Дмитром Кулебою, щоб знову заявити про нашу повну підтримку та солідарність. Росія має прийняти запровадження повного припинення вогню", - заявив Ле Дріан у четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Окрім того, міністр підтвердив підтримку Францією ініціатив МАГАТЕ з безпеки цивільних ядерних установок в Україні.
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Системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та радіоелектронної розвідки (РЕР) - це сукупність сил за допомоги яких здійснюється розвідка (здобування інформації), управління військами, створення перешкод у радіоканалах, «приглушення» зв'язку тощо.
Що є у ворога👇
🔸1РЛ257 «Красуха-4» - система РЕБ, яка призначена для постановки активних перешкод і протидії бортовим радарам ударної, розвідувальної і безпілотної авіації.
🔸 «Леєр-2» - проводить радіорозвідки, виявляє джерела радіовипромінювання та здійснює радіо придушення радіоелектронних засобів (РЕЗ), а також для імітації роботи РЕЗ різного озброєння та техніки.
🔸Комплекс «Леєр-3» (у складі декількох безпілотних літальних апаратів «Орлан-10») - придушує, переважно, стільниковий зв'язок (хоча спектр застосування ширший)
🔸Комплекс "Інфауна" - для забезпечення захисту авто- і бронетехніки, особового складу підрозділів від мінно-вибухових пристроїв з радіодетонатором, виявлення та придушення засобів оптичної розвідки та радіозв'язку в частинах РЕБ батальйонного рівня.
🔸 Комплекс перешкод Р-330М1П «Діабазол». Цей комплекс призначений для радіорозвідки і радіоелектронного придушення засобів рухомого УКХ, стільникового, транкінгового і супутникового зв'язку в діапазоні частот від 100 до 2000 МГц.
🔸Автоматизована станція постановки перешкод радіозв'язку Р-378А "Тобол" - призначена для виявлення та придушення ліній радіозв'язку противника.
Автоматизовані станції перешкод Р-934Б, призначені для виявлення, контролю випромінювань та радіоелектронного придушення засобів авіаційного УКХ-радіозв'язку, систем наведення тактичної авіації, наземного радіозв'язку, стільникових та транкових мереж.
🔸Багатофункціональний комплекс РЕБ РБ-3*** «Борисоглебськ-2» для придушення систем супутникового зв'язку та радіонавігаційних систем КХ та УКХ діапазонів.
☝️ Усі ці системи, на перший погляд, схожі за функціоналом, але є нюанси. За допомогою цих систем ворог може «глушити» телебачення, радіо, мобільний, супутниковий зв'язок, військовий радіозв'язок та створювати перешкоди нашим військам.
У Держспецзв'язку працюють фахівці з протидії технічним розвідкам, люди, які забезпечують організацію зв'язку та захисту інформації - тому Україна має достойну відповідь, але допомога українців у знешкоджені ворога не завадить.
❗️Танк може знищити одну ціль - ці системи можуть «навести» сотні танків. Тому РЕБ/РЕР системи потрібно нищити у першу чергу.
⚠️ Пам'ятайте, окупанти розосереджені, їх засоби зв'язку обмежені, вони покладаються на радіоелектронну та технічну розвідки - давайте створімо їх неможливими й наблизимо нашу беззаперечну перемогу!
Все буде Україна 💪🇺🇦 https://t.me/operativnoZSU/12522
А захід почне знімати санкції.
Кабаєв думає затягнути війну саме з такою метою.
Повино як мінімум " повного припиненя вогню І ВИВЕДЕНЯ ВІЙСЬК"!
Мне в Херсоне как то не хочется ближ десятилетия жить под рашкой, пока в Минске будут бла бла бла...
А щоб забратися геть з української землі - не вимагаєте? Може, запропонуєте створення нових "нарреспублік"?