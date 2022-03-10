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Британське Міноборони підтвердило, що Росія використовує в Україні вакуумні бомби

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністерство оборони Великобританії заявило, що Міноборони Росії підтвердило використання в Україні тяжких вогнеметних систем ТОС-1А.

Про це Міноборони Великобританії повідомило у Twitter, інформує Суспільне, повідомляє Цензор.НЕТ.

Такі системи використовують термобаричні ракети, які створюють вибухові ефекти.

Британське Міноборони підтвердило, що Росія використовує в Україні вакуумні бомби 01

Термобаричну зброю називають ще "вакуумними бомбами". Вона всмоктує кисень з повітря для створення більш високотемпературного вибуху, аніж звичайна бомба.

Використання цієї зброї не є незаконним, але викликає спори через сильне руйнування. Якщо країна застосовує її для враження цивільних в населених пунктах, школах або лікарнях, то може бути засуджена за військовий злочин відповідно до Гаазьких конвенцій 1899 та 1907 років.
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"Мы несем вам мир", *****...
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10.03.2022 10:45 Відповісти
А вони нам літаки не дають... Це ******* якийсь.
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10.03.2022 10:49 Відповісти
У французських військах в період І Світової війни існувала неофіційна "реакція" на військовослужбовців військ Німеччини які воювали в підрозділах з хімічною зброєю - їх у полон не брали А якщо і брали то після встановлення їх причетності до хімічних атак - розстрілювали Командування на подібне "закривало очі"!
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10.03.2022 11:04 Відповісти
Дав бог сусідів... мабуть невипадково в давнину їх андрофагами звали.
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10.03.2022 17:33 Відповісти
 
 