У НАТО усвідомлюють, що країни Альянсу можуть бути наступними цілями Кремля, - Чалий

Застереження Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга Росії щодо атак на канали постачання гуманітарної допомоги Україні свідчить про спробу Альянсу перехопити ініціативу і суттєву зміну в підходах до війни.

Таку думку висловив експосол України в США Валерій Чалий, повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

"Це справді так, і це нарешті спроба перехопити ініціативу, що найважливіше в цій ситуації", - сказав дипломат у відповідь на запитання про суттєву зміну позиції НАТО у підходах до війни Росії проти України.

За словами Чалого, це відбувається тому, що наразі вже є усвідомлення, що країни Альянсу можуть бути наступними цілями Кремля, і про це вже заявляють офіційні представники ЄС і НАТО.

У цьому контексті він нагадав про попередження України стосовно того, що для підняття ставок Росія може вибрати як ціль одну з країн Альянсу.

"Тому хотілося б, щоб вони (НАТО. – Ред.) не лише це усвідомили і робили заяви, але й були готові діяти відповідним чином", - зазначив дипломат.

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Як повідомлялося, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 9 березня застеріг Росію, що будь-яка спроба атакувати лінії постачання допомоги Україні вважатиметься нападом на весь Альянс