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У НАТО усвідомлюють, що країни Альянсу можуть бути наступними цілями Кремля, - Чалий

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

У НАТО усвідомлюють, що країни Альянсу можуть бути наступними цілями Кремля, - Чалий

Застереження Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга Росії щодо атак на канали постачання гуманітарної допомоги Україні свідчить про спробу Альянсу перехопити ініціативу і суттєву зміну в підходах до війни.

Таку думку висловив експосол України в США Валерій Чалий, повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

"Це справді так, і це нарешті спроба перехопити ініціативу, що найважливіше в цій ситуації", - сказав дипломат у відповідь на запитання про суттєву зміну позиції НАТО у підходах до війни Росії проти України.

За словами Чалого, це відбувається тому, що наразі вже є усвідомлення, що країни Альянсу можуть бути наступними цілями Кремля, і про це вже заявляють офіційні представники ЄС і НАТО.

У цьому контексті він нагадав про попередження України стосовно того, що для підняття ставок Росія може вибрати як ціль одну з країн Альянсу.

"Тому хотілося б, щоб вони (НАТО. – Ред.) не лише це усвідомили і робили заяви, але й були готові діяти відповідним чином", - зазначив дипломат.

Читайте також: Відставні генерали НАТО закликали Альянс ввести безпольотну зону над Україною

Як повідомлялося, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 9 березня застеріг Росію, що будь-яка спроба атакувати лінії постачання допомоги Україні вважатиметься нападом на весь Альянс

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
роздуплилися нарешті, в рф мало не кожен ванька п"яний пише на Берлін, за німкенями на своїх гнилих тачках, в прямому ефірі пропонують звизданути по Нєваді, думали що це все "безнивинні жарти"?
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10.03.2022 10:53
+6
Але переважна більщість "ваньок" навіть за межі районного центру не виїзджала. А все туди ж - на Берлін!
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10.03.2022 10:55
+4
А ще висловлять мегатонни самих глибоких "озабоченностей" та "обеспокоєнностей".
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10.03.2022 11:03
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роздуплилися нарешті, в рф мало не кожен ванька п"яний пише на Берлін, за німкенями на своїх гнилих тачках, в прямому ефірі пропонують звизданути по Нєваді, думали що це все "безнивинні жарти"?
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10.03.2022 10:53 Відповісти
Але переважна більщість "ваньок" навіть за межі районного центру не виїзджала. А все туди ж - на Берлін!
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10.03.2022 10:55 Відповісти
Вони надіються, що їх з"їдять не зранку, а на вечерю. І можна ще трішки пожити, хоча й трясучись від страху, але пожити.
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10.03.2022 10:54 Відповісти
nikto netresjotsa
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10.03.2022 10:57 Відповісти
Так Куйло и не скрывает, что следующие - страны Балтии и Польша.
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10.03.2022 10:56 Відповісти
pustj poprobujet....
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10.03.2022 10:58 Відповісти
Попробует. И что?
Страны НАТО устроят бесконечное голосование, нужно ли вписываться в войну с росией из-за нового и мальнького члена НАТО.
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10.03.2022 11:01 Відповісти
ruki s klavy uberi kogda mechtaesh vo snah
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10.03.2022 11:02 Відповісти
А ще висловлять мегатонни самих глибоких "озабоченностей" та "обеспокоєнностей".
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10.03.2022 11:03 Відповісти
Ви не так зрозуміли, шановний. Не так.
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10.03.2022 11:14 Відповісти
поважаю пана Валерія - діпломат, але вже заговорили гармати і проллялася кров...
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10.03.2022 10:57 Відповісти
Німецька прокуратура порушила кримінальну справу проти колишнього канцлера Герхарда Шредера (СДПН). Як повідомила у вівторок речник прокуратури Ганновера Катрін Сьофкер, судовий процес стосується пункту 7 «злочини проти людства» Міжнародного кримінального кодексу (VStGB).

https://bnn.de/karlsruhe/putin-naehe-strafanzeige-gegen-altkanzler-gerhard-schroeder-beschaeftigt-bundesanwaltschaft-karlsruhe-ukraine-krieg
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10.03.2022 11:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HIQ9NAXqbA8
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10.03.2022 11:07 Відповісти
что он такое сделал, кроме того, что ел с лопаты?
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10.03.2022 11:33 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A8%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80

Голова комітету акціонерів компанії Nord Stream AG, член правління Газпрому; особистий друг Путіна.
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10.03.2022 11:44 Відповісти
Очень сомневаюсь в этом. Они Украину взять не могут, куда им до НАТО? Это не более чем страшилки дипломатов, чтобы дали нам побольше оружия.
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10.03.2022 11:06 Відповісти
взять не могут, но сколько уже принесли смертей и разрушений, зачем это даже в маленькой европейской стране, тем более, что они наш тыл
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10.03.2022 11:35 Відповісти
програти війну Україні це ганьба для рф , а ось програти НАТО це почесно !
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10.03.2022 11:58 Відповісти
На мій погляд якось не дуже вони усвідомлюють
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10.03.2022 11:21 Відповісти
О каком накуй наступлении на НАТО ? Он окуевший от реальности . Окуевший от противостоянии Украины не вперед ни на зад... Тварь перешла все человеческие границы на бомбометание. роддомы .больницы . убивая мирных жителей...Я вижу цену реальности погибших детей стариков .Но не тешит санкции Coca-Cola и Pepsi, Одним словом. Нам нужна помощь. закрыть небо ..помощь самолетами . броня противовоздушной обороны.. Победа будет за нами ! Слава Украине !!!!

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10.03.2022 12:52 Відповісти
 
 