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"Ми до останнього не вірили": Єрмак розповів про їхні з Зеленським перші години війни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що після першої інформації про російські бомбардування зібрався і поїхав на роботу – глава держави Володимир Зеленський вже був на Банковій.

Про це Єрмак розповів в інтерв’ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Я приїхав десь біля 2 ночі додому. Було розуміння, яка ситуація, тому що багато було інформації на той момент. Але практично за годину-півтори я уже отримав і від розвідки, і від військових інформацію про початок бойових дій. Тому я швидко зібрався і був уже десь біля 5-ї години ранку в Офісі Президента. Я отримав інформацію про те, що почалися бої на кордоні, і про те, що пішли бомбардування. Тому одразу, практично з перших хвилин, я був в Офісі. І коли я приїхав на Банкову, президент уже був на місці.

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Ви знаєте, ми до останнього не вірили, що це станеться, чесно скажу. Ви знаєте, що було багато інформації від наших партнерів тощо. Але, все ж таки, ми не вірили. Ми готувалися, безумовно. І тому зараз бачимо результат – ми успішно воюємо другий тиждень. Це і є свідченням того, що всі ці місяці ми готувалися. Але не вірили до останнього", - заявив Єрмак.

"Було дуже важливо, що до останньої хвилини все наше суспільство, наша країна жила нормальним життям. Військові готувалися, були підготовлені, але ми... Дивіться, ми чули про війну, ми знали, що в нас є вона на Донбасі, всіх вона торкнулася, ви знаєте, що і мою родину торкнулася. Але таку війну, як зараз, такого масштабу ми бачили тільки у фільмах. Різні люди по-різному реагують на такі події. Можу сказати за президента, можу за себе, ще за деяких членів нашої команди: ми, на щастя, маємо таку рису характеру – ми збираємося, ми сконцентровані, паніки ні в кого не було, всі розуміли, що робити. Але підготуватися емоційно до того, що атакують твою країну, гинуть люди – це неможливо. Це і сьогодні є. Як звикнути? От годину тому було бомбардування пологового будинку в Маріуполі. Наскільки мені відомо, немає даних про загиблих, але усі ж ми нормальні люди і звикнути до такого неможливо. До цих звірств, до цієї нелюдяності… Реакція, як і в будь-якої нормальної людини – ненависть і бажання, щоб вони всі за це заплатили по заслузі", - додав Єрмак.

Нагадаємо, ще в січні у Білому домі заявили, що Росія готова розпочати повномасштабне вторгнення до України будь-якої миті.

Німецьке видання Der Spiegel повідомляло, що США попередило керівництво всіх країн-членів НАТО, що Росія визначила дату початку широкомасштабного наступу 16 лютого.

Зазначимо, 23 лютого видання Nesweek з посиланням на два джерела в американській розвідці повідомило, що Росія готує повномасштабне вторгнення протягом 48 годин.

20 лютого Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв: "Росія рухається вперед за сценарієм вторгнення". Цього ж дня, американські ЗМІ повідомили, що розвідка США має дані, що російські командири отримали наказ продовжити вторгнення, а командири на місцях розробляють конкретні плани.

19 лютого вже було відомо, що до 50% російських військ, скупчених біля України, перебувають на позиціях для атаки.

17 лютого про загрозу наступальних дій з боку Росії повідомила глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс.

21 лютого головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у своїй статті вказував на хибну оцінку ситуації міністром оборони України Олексієм Резніковим - Міністр оборони Резніков хибно оцінив обстановку навколо України.
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Топ коментарі
+64
чаще в глаза кремлёвской твари заглядывайте. не верили они, пилять...
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10.03.2022 10:55
+48
Не сподівалися , що буде величезний опір українців ...
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10.03.2022 10:55
+44
Але практично за годину-півтори я уже отримав і від розвідки, і від військових інформацію про початок бойових дій

без права доступа к государственной тайне
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10.03.2022 10:59
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Сторінка 2 з 2
А за що? Він робить те що повинен робити на його місці кожен нормальний президент країни. Бо до 24.02.2022 він як президент і головнокомандувач не зробив для армії і оборони країни НІЧОГО
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10.03.2022 11:22 Відповісти
из центра шифровку не дали? Бросили своего Абеля на растерзание
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10.03.2022 11:12 Відповісти
Розвідка донесла за пів години ! Оце так розвідка !
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10.03.2022 11:12 Відповісти
Настільки дурним бути неможливо маючи найвищий в країні доступ до інформації. Вони "консєрви Патрушева" і "слуги" але точно не українського народу.
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10.03.2022 11:13 Відповісти
Володимир олександрович викинь його з ОП і візми людей які мають досвіт,і в тебе рейтинг не впаде а наоборот українці будуть поважати
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10.03.2022 11:16 Відповісти
А я как раз проснулся в 5-15 и поверил, хотя не думал что так резво попрут.

Так это я "диванный аналитик" без информации и доступа к гостайне увидев флайтрадар - все понял! Север затыкали в панике. На Юге 0(ноль) защитных сооружений! С "территории" ордло тяжко им будет (есть чем закрыть), так "спина" открыта!

Готовились они...........
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10.03.2022 11:18 Відповісти
Безсумнівно агент кремля, його руки по лікоть у крові , так само , як у рашистів і кінець мае бути такий самий
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10.03.2022 11:19 Відповісти
Ащо тесть не позвонив из рашки
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10.03.2022 11:19 Відповісти
Підори.. Ви ще й до останнього армію розвалювали. Дякуючі військовим ми тримаємось та переможемо кацапів!
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10.03.2022 11:20 Відповісти
ага.Ви починаєте ремонт квартири з купівлі телевізора і люстри чи провдки,стяжки і дверей вхідних?Що толку з доріг як тепер нам зброя потрібна а не асфальт.
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10.03.2022 14:37 Відповісти
У час війни придурок за кермом ні чим не кращий зрадника
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10.03.2022 16:02 Відповісти
не верить и не готовиться - разные вещи. Не Эльфы же остановили орду, а наши доблестные ВСУ и ТО. И если бы не готовились то картина была бы другая.
Какое различие между нашими и ордынцами? Они про себя говорят что долго запрягают но долго едут...Мы и запрягаем быстро и едем быстро. Мы лучше во всем!!
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10.03.2022 11:21 Відповісти
Тероборону по факту начали вооружать уже чуть ли не после начала боевых действий. Вы считаете раздачу автоматов на Оболони, когда кацапы уже практически вошли в Киев подготовкой? Не было никакой подготовки! За то, что мы выстояли, нужно благодарить рукожопых кацапов, Залужного, который вовремя сориентировался, Порошенко, который восстанавливал армию и западных союзников, которые нас вооружали и предоставили разведданные. А вот за то, что в осажденных городах не оказалось запаса воды и продуктов, нужно "благодарить" ОП.
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10.03.2022 13:29 Відповісти
Та ще й які.
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10.03.2022 12:16 Відповісти
"Они не верили.."
Да денег с великого крадивництва хотелось еще подоить. Поэтому и остановили ракетные программы. А предатель Гетманцев уже накануне войны -выстебывался насчет увеличения финансирования армии-мол это все "манипуляции". Два года они занимались сокращением финансирования армии- теперь "херои".
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10.03.2022 11:27 Відповісти
Не вірили, коли вам всі розвідки говорили, кацапи нападуть.
Якщо так, то ви д...біли у владі!
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10.03.2022 11:28 Відповісти
Дуже хочу побачити відомість нарахування зарплати в офісі президента, верховній зраді, прокуратурі, конст суді за лютий. Також скільки там відшкодовано найбіднішим обранцям за оренду житла і таке інше. Внфо в студію, дуже прошу. І ще табель обліку робочого часу. Ще моя бабця казали : кому війна , кому мати рідна.
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10.03.2022 11:31 Відповісти
Шото дядя запутался. В трэше с вагнеровцами блеял, что нет у него полномочий слушать военных и развдку. А теперь забыл и вот она правда, товарищи военные и разведка были зациклены на него. Это жесть. Если бы не офицеры среднего звена, не было бы Киева, Харькова, Сум, Чернигова. Этот крот достал.
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10.03.2022 11:40 Відповісти
Чому в такий час!!! ще в кабінеті? Сподіваюсь за ним і його діями стежуть 24/7!!! Інакше ножа у спину нам...
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10.03.2022 11:47 Відповісти


Єрмак розповів про їхні з Зеленським перші години війни
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10.03.2022 11:47 Відповісти
Какой же это уровень дна когда руководитель государства рассуждает в категориях верю-неверю.

Я не знаю, чувства самосохранения нету или ответственности за судьбы миллионов граждан. Это просто не поддается какому то логическому обоснованию.

Вы что, не видели что ***** в Сирии творил? Боже, какие ничтожества полезли в политику...
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10.03.2022 11:51 Відповісти
І взагалі, чого вякає завгосп в військовий стан?
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10.03.2022 11:52 Відповісти
Секретарка
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10.03.2022 20:01 Відповісти
Вони своїм друзям росіянам вірили. І своїй розвідці, яка після звільнення Бурби і інших хлопців, стала краща за європейську і НАТівську... Найвеличніші лідери **********... Працювали 24/7... Канікули - грудень+січень. Війна - лютий-березень... Маємо, що маємо. Велика подяка нашим ангелам охоронцям і захисникам : ВСУ та ТО, волонтерам, українцям, патріотам України, європейським і натівським друзям. Разом ми сила.
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10.03.2022 11:53 Відповісти
Мы оба пахали, я и лошадь.
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10.03.2022 11:55 Відповісти
Після війни розкажете, як ви "готувались" до війни, і як "годувались" з великого будівництва.
Суки.
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10.03.2022 12:01 Відповісти
Цей покидьок чого досі не арештований???
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10.03.2022 12:07 Відповісти
Принятие решений на высшем уровне не должно основываться на категориях "верю/не верю". Жаль, что он этого, похоже, не понимает.
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10.03.2022 13:03 Відповісти
Мне вот интересно, почему я, просто узнав о том, что наподписывали лидеры Лугандона, ***** и Дума, закупил крупы, консервы и воду, а Ермак, имея доступ к разведданным, "не верил"? Он либо дебил, либо предатель, либо два в одном. В любом случае не понимаю, почему оно дальше работает.
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10.03.2022 13:47 Відповісти
Под трибунал ермака
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10.03.2022 14:25 Відповісти
немає слів...плять...
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10.03.2022 14:38 Відповісти
тобе не доложили из Кремля ??? видно бабок зажали -дешевле завалить
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10.03.2022 15:31 Відповісти
Виправдовуватись за " не вірили" вже пізно. Сталін теж "не вірив" і скільки життів це коштувало! Після перемоги усі будутть відповідати! Слава героям!
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10.03.2022 17:39 Відповісти
ні хрена вони не готувалися!
Бреше, **** уродна.
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10.03.2022 18:17 Відповісти
Как красиво говорят «Надежда умирает последней»…Наверное многие не верили,потому что в нашем спокойном 21 веке полномасштабные войны спустя 80 лет -кажутся абсурдом …Хотя после 2014 -15 годах Украина не переставала быть в модусе»замороженная война»..она просто приняла другую форму и если кто то не верил в это ,просто совершил большую ошибку…Тем более предпосылок,знаков ,разговоров ,мнений ,дискуссий было много…и по всему миру…Был какой то ажиотаж…И такое массовое предостережение должно было очень насторожить..
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11.03.2022 23:34 Відповісти
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