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"779 км до вільного Києва": у Вільнюсі з'явився новий дорожній знак на підтримку України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Вільнюсі встановили новий дорожній знак, на якому відзначено відстань до "вільного Києва" та "окупованого Мінська".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Вільнюса Ремігіюс Шімашюс.

779 км до вільного Києва: у Вільнюсі зявився новий дорожній знак на підтримку України 01

"779 км до вільного Києва. Мінськ (тимчасово окупований Кремлем) розташований за 187 км. Сусіди-білоруси, прокиньтеся", – йдеться у пості.

У такий спосіб мер звернувся до Білорусів із проханням "прокинутися" та подивитися на реальність.

Як повідомлялось, російське посольство у Вільнюсі (столиця Литви) змінить адресу на "Героїв України".
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Наче б і дріб"язок - а приємно.
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10.03.2022 11:26 Відповісти
Дякуемо великому другу Литві
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10.03.2022 11:30 Відповісти
Білі сплять ще.
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10.03.2022 12:27 Відповісти
 
 