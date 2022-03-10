Українські Герої: Президент Зеленський та його команда витримали виклик у цей складний час, - посольство США

Президент Зеленський та його команда витримали виклик у цей складний час

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.

"Українські Герої: Президент Зеленський та його команда витримали виклик у цей складний час. Їхня мужність і рішучість – це те, з чого складаються легенди", - йдеться у повідомленні.

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