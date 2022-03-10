5 215 31
Українські Герої: Президент Зеленський та його команда витримали виклик у цей складний час, - посольство США
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Зеленський та його команда витримали виклик у цей складний час
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.
"Українські Герої: Президент Зеленський та його команда витримали виклик у цей складний час. Їхня мужність і рішучість – це те, з чого складаються легенди", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+21 Danilo Kosmina 10be22a1
показати весь коментар10.03.2022 12:09
+20 ВІКТОР 426d266c
показати весь коментар10.03.2022 12:10
+19 Rino Onix
показати весь коментар10.03.2022 11:56
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Іспанський фахівець, під керівництвом якого виступає українець Олександр Зінченко, обрушився із критикою на адресу президента Росії Володимира Путіна.
"Драма в тому, що країни продовжують руйнуватися, тому що одна людина вирішує, що безневинні люди повинні бути знищені. Водночас світ стоїть на місці - світ мовчить. Не люди повинні вставати, а уряди всього світу, які мають ухвалити рішення або сказати, що таке не має відбуватися.
Якщо це все ж таки сталося, то це тільки тому, що це провал політики, провал економіки, провал всього. Коли таке відбувається, кількість ненависті, яка буде в майбутніх поколіннях... щоб виправити це, можливо, знадобиться вік. Український народ ніколи не забуде, що сталося з ним. Вони спокійно жили - сиділи вдома, працювали, ходили до школи ... а потім за рішенням однієї людини вся країна зруйнована.
Уявіть таку ситуацію в наших країнах - людина приходить і вирішує напасти на нас, вбиває вашу родину та друзів. Ви втрачаєте все і вам доводиться бігти до іншої країни через одну людину.
Де НАТО? Де США? Де Європейський Союз? Вони намагалися уникнути всього, але тепер уже надто пізно. Це абсолютна неспроможність людства, нездатність політичних діячів. Вони існують лише для того, щоб ми могли жити трохи краще. Зрештою, ми ті, хто працює та сплачує податки. Вони переживають лише через це. Вони всі невдахи", - наводить слова Гвардіоли Marca.
Добре що вони не заважають ЗСУ, і на цьому спасіба