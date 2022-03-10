УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5386 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
5 215 31
армія РФ (13467) війна (56365) вторгнення (361) Зеленський (17420) посольство (875)

Українські Герої: Президент Зеленський та його команда витримали виклик у цей складний час, - посольство США

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Зеленський та його команда витримали виклик у цей складний час

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.

"Українські Герої: Президент Зеленський та його команда витримали виклик у цей складний час. Їхня мужність і рішучість – це те, з чого складаються легенди", - йдеться у повідомленні.

Українські Герої: Президент Зеленський та його команда витримали виклик у цей складний час, - посольство США 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми до останнього не вірили": Єрмак розповів про їхні з Зеленським перші години війни

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+21
Українці добре знають, хто справжні Герої.. але зараз не до цього..
показати весь коментар
10.03.2022 12:09
+20
Слава офіцерам і солдатам ЗСУ, слава простим хлопцям з територіальної оборони а не продажним ***** єрмака, які три роки знищували цю армію !
показати весь коментар
10.03.2022 12:10
+19
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола у жорсткій манері прокоментував військове вторгнення Росії на територію України.

Іспанський фахівець, під керівництвом якого виступає українець Олександр Зінченко, обрушився із критикою на адресу президента Росії Володимира Путіна.

"Драма в тому, що країни продовжують руйнуватися, тому що одна людина вирішує, що безневинні люди повинні бути знищені. Водночас світ стоїть на місці - світ мовчить. Не люди повинні вставати, а уряди всього світу, які мають ухвалити рішення або сказати, що таке не має відбуватися.

Якщо це все ж таки сталося, то це тільки тому, що це провал політики, провал економіки, провал всього. Коли таке відбувається, кількість ненависті, яка буде в майбутніх поколіннях... щоб виправити це, можливо, знадобиться вік. Український народ ніколи не забуде, що сталося з ним. Вони спокійно жили - сиділи вдома, працювали, ходили до школи ... а потім за рішенням однієї людини вся країна зруйнована.

Уявіть таку ситуацію в наших країнах - людина приходить і вирішує напасти на нас, вбиває вашу родину та друзів. Ви втрачаєте все і вам доводиться бігти до іншої країни через одну людину.

Де НАТО? Де США? Де Європейський Союз? Вони намагалися уникнути всього, але тепер уже надто пізно. Це абсолютна неспроможність людства, нездатність політичних діячів. Вони існують лише для того, щоб ми могли жити трохи краще. Зрештою, ми ті, хто працює та сплачує податки. Вони переживають лише через це. Вони всі невдахи", - наводить слова Гвардіоли Marca.
показати весь коментар
10.03.2022 11:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола у жорсткій манері прокоментував військове вторгнення Росії на територію України.

Іспанський фахівець, під керівництвом якого виступає українець Олександр Зінченко, обрушився із критикою на адресу президента Росії Володимира Путіна.

"Драма в тому, що країни продовжують руйнуватися, тому що одна людина вирішує, що безневинні люди повинні бути знищені. Водночас світ стоїть на місці - світ мовчить. Не люди повинні вставати, а уряди всього світу, які мають ухвалити рішення або сказати, що таке не має відбуватися.

Якщо це все ж таки сталося, то це тільки тому, що це провал політики, провал економіки, провал всього. Коли таке відбувається, кількість ненависті, яка буде в майбутніх поколіннях... щоб виправити це, можливо, знадобиться вік. Український народ ніколи не забуде, що сталося з ним. Вони спокійно жили - сиділи вдома, працювали, ходили до школи ... а потім за рішенням однієї людини вся країна зруйнована.

Уявіть таку ситуацію в наших країнах - людина приходить і вирішує напасти на нас, вбиває вашу родину та друзів. Ви втрачаєте все і вам доводиться бігти до іншої країни через одну людину.

Де НАТО? Де США? Де Європейський Союз? Вони намагалися уникнути всього, але тепер уже надто пізно. Це абсолютна неспроможність людства, нездатність політичних діячів. Вони існують лише для того, щоб ми могли жити трохи краще. Зрештою, ми ті, хто працює та сплачує податки. Вони переживають лише через це. Вони всі невдахи", - наводить слова Гвардіоли Marca.
показати весь коментар
10.03.2022 11:56 Відповісти
ХОСЕПУ ГВАРДІОЛІ-РЕСПЕКТ...
показати весь коментар
10.03.2022 11:58 Відповісти
более того! Продажи "папика", "скотов" на расеи тоже выдержали! Продолжают приносить кровавые бумажки
показати весь коментар
10.03.2022 11:59 Відповісти
крымская недвижимость "найвеличнішного" тоже держит удар.
показати весь коментар
10.03.2022 12:01 Відповісти
Возможно сериал Слуга народа заставит и россиян пересмотреть свои взгляды на власть и коррупцию. Это же пропаганда по нашему))) Вы видимо не смотрели....))
показати весь коментар
10.03.2022 12:33 Відповісти
посмотрел и порыгал, спасибо.
показати весь коментар
10.03.2022 14:40 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2022 12:01 Відповісти
А країни НАТО теж легенди?
показати весь коментар
10.03.2022 12:02 Відповісти
Країни НАТО нам нічого не винні. Вони й так допомагають, дай Боже...
показати весь коментар
10.03.2022 12:16 Відповісти
Українці добре знають, хто справжні Герої.. але зараз не до цього..
показати весь коментар
10.03.2022 12:09 Відповісти
*** ВАШУ ДУШУ МАТЬ, ХЕРОЇ! Якщо ця падлюка з своїми дерьмаками та бенями колояйськими буде і після війни припіздентом, тоді Україні точно звіздець!
показати весь коментар
10.03.2022 12:10 Відповісти
Буде. І бидло і далі буде верещати "а какая разнитца"
показати весь коментар
10.03.2022 12:21 Відповісти
Ну он уже давно мог сдать Украину и свалить в Америку, но почему-то этого не делает...А впахивает по полной.
показати весь коментар
10.03.2022 12:35 Відповісти
Не факт, что у него была такая возможность. Вы верите всему, что пишут в прессе?
показати весь коментар
10.03.2022 14:30 Відповісти
Пока не обосрался - и на том спасибо. Я понимаю, что он - все тот же осел, но сейчас не время выяснять отношения. В любом случае Зеленский - законно избранный президент, наш президент. И да, победа в войне даст Зеле много плюсов в предвыборной гонке. Кроме того Украине пойдет на пользу всемирная поддержка Зеленского - это открывает огромные перспективы для Украины.
показати весь коментар
10.03.2022 14:24 Відповісти
Слава офіцерам і солдатам ЗСУ, слава простим хлопцям з територіальної оборони а не продажним ***** єрмака, які три роки знищували цю армію !
показати весь коментар
10.03.2022 12:10 Відповісти
Не удивлюсь если оно себе и своре ещё Богдана повесит...ХЕРОИ МЛЯ
показати весь коментар
10.03.2022 12:13 Відповісти
В яких саме боях приймав участь Герой Зеленський?
показати весь коментар
10.03.2022 12:15 Відповісти
Ригаю
показати весь коментар
10.03.2022 12:18 Відповісти
Герої зі зброєю в руках, в холоді, в голоді , ночей не сплять і передиху не мають. На своїх плечах несуть нам Перемогу! Оце ВОНИ і є Справжні Герої.
показати весь коментар
10.03.2022 12:18 Відповісти
Закінчиться війна нашою перемогою, тоді народ України запитає у цього хєроя і його команди, чому за 2.5 роки їх хєройства не було закуплено жодного броніка, жодної каски, жодного "нептуна", жодного "сапсана", чому була злита вся наша агентура в параші, що добувала нам дуже потрібні запчастини для с-300, тощо.
показати весь коментар
10.03.2022 12:24 Відповісти
Спасібо вам за похвалу большое, імпотєнти ви політічєскіє!
показати весь коментар
10.03.2022 12:28 Відповісти
Це як раз той випадок, коли, як кажуть кацапи - "не благодаря, а вопрєкі".
Добре що вони не заважають ЗСУ, і на цьому спасіба
показати весь коментар
10.03.2022 12:30 Відповісти
Яке нелох має відношення до героїчного захисту міст України,просравши гроші армію і партнерів...
показати весь коментар
10.03.2022 12:46 Відповісти
Правильно писати - не посольство США, а посольство лівацьких п@скуд, які захопили владу в США через сфальсифіковані вибори президента і дали зелене світло своєму старому корєшку путєну на окупацію України, але скуштували прутня і зараз мусять п#здіти як завжди й корчити з себе союзників України, за фактом не те що не виконуючи Будапештську угоду, а й не надаючи потужних озброєнь - ключових засобів захисту.
показати весь коментар
10.03.2022 13:53 Відповісти
 
 