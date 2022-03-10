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Україна готова до переговорів з Росією, але не поступиться своєю незалежністю і цілісністю - Єрмак

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна готова до переговорів з Росією, але не поступиться своєю незалежністю і цілісністю - Єрмак

Україна готова до переговорів про закінчення війни з Росією, але не поступиться своєю незалежністю і цілісністю.

Про це заяви глава Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю "Українській правді", повідомляє Цензор.НЕТ.

Єрмак розповів, що у влади є всі дані про ймовірні сценарії поведінки російської армії в Україні, і Україна готується до продовження боротьби. Однак президент розуміє і важливість мирних переговорів.

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"Президент говорить, що ми готові до перемовин. Навіть сьогодні в мене питали іноземні журналісти, на які компроміси ми готові тощо т.д. Я їм відповів, що ми готові говорити, зустрічатися. Але точно для нас не існує компромісів, які пов’язані з нашою незалежністю, з нашої територіальною цілісністю, з нашим суверенітетом, з нашою свободою", - сказав Єрмак.

Глава Офісу президента розповів, що в України досі немає розуміння частини російських вимог, як то "денацифікація". За словами Єрмака, українська армія показала свою силу і зараз має підключитись українська дипломатія.

"Для мене це загадка (що означає "денацифікація" -ред). Поки що те, що відбувається з нашою країною, я це і сприймаю, як денацифікацію – але в сенсі боротьби з цілою нашою нацією. Я не розумію іншого сенсу. Якщо вони (Росія - ред.) під час перемовин доведуть, що вони мають на увазі, я зможу вам сказати...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми до останнього не вірили": Єрмак розповів про їхні з Зеленським перші години війни
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Топ коментарі
+23
Когда-то мы уже слышали: "Мы готовы к любым сценариям развития событий".
Лучшее сейчас для Ермака, забиться под шконку и не отсвечивать. После победы разберемся ...
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10.03.2022 12:13
+17
Та закрий ти своє хавало,мерзота. Прокинулося,***. Де був 3 тижні до цього? В прострації? Кацапські господарі наказали затихаритись? Тепер виліз...херой.
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10.03.2022 12:16
+8
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10.03.2022 12:10
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10.03.2022 12:10 Відповісти
каци и сами не знают чего они хотят
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10.03.2022 12:10 Відповісти
О, вылезло! Теперь начнет мелькать незаменимый рядом с яйцами, железными, кажется.
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10.03.2022 15:35 Відповісти
Когда-то мы уже слышали: "Мы готовы к любым сценариям развития событий".
Лучшее сейчас для Ермака, забиться под шконку и не отсвечивать. После победы разберемся ...
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10.03.2022 12:13 Відповісти
Можна й зараз. Для чого відкладати?
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10.03.2022 12:16 Відповісти
Не время. Сейчас мы должны быть едиными и сплоченными. Нельзя давать никаких поводов для рашн пропаганды. Информационный фронт не менее важен, чем боевой.
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10.03.2022 12:23 Відповісти
Окончание войны и победа (полное освобождение Украины от окупантов) звучит от Ермака как слова антонимы.
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10.03.2022 12:14 Відповісти
Говорят, что мердтвердчук хотел покончить жизнь самоубийством. Кто эту падлу вытащил из петли?
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10.03.2022 12:16 Відповісти
И почему портнову еще не отрезали яички и где это ***** сейчас кто в курсе?
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10.03.2022 12:17 Відповісти
Був о "Підрахуя" в Одесі,в якійсь там наглядовій раді...Десь сидить і чекає,чим все закінчиться...
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10.03.2022 12:28 Відповісти
Наверное те,кто говорять🤷
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10.03.2022 12:17 Відповісти
Та закрий ти своє хавало,мерзота. Прокинулося,***. Де був 3 тижні до цього? В прострації? Кацапські господарі наказали затихаритись? Тепер виліз...херой.
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10.03.2022 12:16 Відповісти
Він вичікував. Вірніше чекав "асвабадітєлів" в Києві. А воно, бач, як обернулось.
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10.03.2022 12:19 Відповісти
Ну не 3 а 2. А до этого он весьма бодро вместе с Агрохимией рассказывал, что Запад нагнетает. Агрохимия не отсвечивал недельку, а этот две. Наверное полагает, что у народа память короткая.
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10.03.2022 16:27 Відповісти
переговоры - это не разговоры о погоде...
если рашка не соглашается ни на что, продолжая бомбить мирные кварталы....какие компромиссы можно найти, не соглашаясь на раша/ультиматум???
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10.03.2022 12:18 Відповісти
Зеля піде на компроміси....
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10.03.2022 17:53 Відповісти
це мене і напряга...
думаю навіть не сам зеля (все таки воно зассить) а ті дяді які стоять за його спиною і смикають за ниточки... (хіба великий секрет що він не самостійний ігрок?)
недарма... ой недарма вмскочив дерьмак (його й так довго не було чутно)
попри всій своїй гоноровій стійкості...меня здається що це все ж таки показаво картинка (бо іноді шось таке дивне проскакує в його базіканні)
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10.03.2022 18:02 Відповісти
Не було ні чути ні видно - опа, явленіє народу.
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10.03.2022 12:20 Відповісти
Хто його знову витягув на світ божий??? Не було про нього нічого чути - і все було чудово. Так ні - виповзло.
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10.03.2022 12:26 Відповісти
рксский корабль иди на х.й
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10.03.2022 12:30 Відповісти
Тим більше будуть здобуття ЗСУ... з такими тилами
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10.03.2022 12:31 Відповісти
Якщо Украіна не поступиться своєю незалежністю та цілісністю,
то про що можна розмовляти з кремлівським терористом і вбивцею ? Скажіть , відверто , про ЩО ??

Єрмаче , невже не зрозуміло , з ким ми маємо справу ?

Це москальня і скажені пси , які мають на меті знищити нашу націю !😡
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10.03.2022 12:44 Відповісти
Все він розуміє, бо сам з їхніх, просто накази виконує. До цього, два тижні його і не чути було, чекав розвитку подій.
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10.03.2022 14:37 Відповісти
toy durnuvatyy ze-prezydent mozhe togo idiota, yaksho ne znyaty, to hoch b zahovaty kudas', shob vono ne zlylo i demoralizuvalo narod v taku vazhku hvylynu???? yaksho vono same ne rozumiye, sho v yogo ryadah zradnyk, to hocha b glyan' na komenty i zrozumiy, sho vono dratuye lyudey, zhodnogo pozytyvnogo komentu.....de SBU????
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10.03.2022 12:47 Відповісти
Гнати Дєрьмака до ******* матері!
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10.03.2022 12:59 Відповісти
от кого-кого а єрмака я не хотів бачити та слухати до війни і зараз не хочу,
навіть як що він говорить щиро.
в що я не вірю.
ще хай татаров щось ляпне.
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10.03.2022 13:11 Відповісти
Ермака вообще расстрелять надо.
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10.03.2022 13:19 Відповісти
о! крот из норы вылез!
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10.03.2022 14:25 Відповісти
Токсичный Елдак вылез. Хотя в ОПе все токсичны. Все уроды воспряли духом и повылазили на свет божий отравлять окружающих
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10.03.2022 14:58 Відповісти
Більше слухайте цих балоболів!
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10.03.2022 17:52 Відповісти
Пане Зеленський, попробую висловитись зрозумілою для Вас мовою. У Вас зараз високий рейтинг і високий рейтинг підтримки. Будь-яка згадка про цю людину у Вашому оточенні цей рейтинг обвалює. Позбудьтесь його і Ваш рейтинг виросте ще більше.
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11.03.2022 03:11 Відповісти
 
 