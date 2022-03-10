Україна готова до переговорів з Росією, але не поступиться своєю незалежністю і цілісністю - Єрмак

Україна готова до переговорів про закінчення війни з Росією, але не поступиться своєю незалежністю і цілісністю.

Про це заяви глава Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю "Українській правді", повідомляє Цензор.НЕТ.

Єрмак розповів, що у влади є всі дані про ймовірні сценарії поведінки російської армії в Україні, і Україна готується до продовження боротьби. Однак президент розуміє і важливість мирних переговорів.

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"Президент говорить, що ми готові до перемовин. Навіть сьогодні в мене питали іноземні журналісти, на які компроміси ми готові тощо т.д. Я їм відповів, що ми готові говорити, зустрічатися. Але точно для нас не існує компромісів, які пов’язані з нашою незалежністю, з нашої територіальною цілісністю, з нашим суверенітетом, з нашою свободою", - сказав Єрмак.

Глава Офісу президента розповів, що в України досі немає розуміння частини російських вимог, як то "денацифікація". За словами Єрмака, українська армія показала свою силу і зараз має підключитись українська дипломатія.

"Для мене це загадка (що означає "денацифікація" -ред). Поки що те, що відбувається з нашою країною, я це і сприймаю, як денацифікацію – але в сенсі боротьби з цілою нашою нацією. Я не розумію іншого сенсу. Якщо вони (Росія - ред.) під час перемовин доведуть, що вони мають на увазі, я зможу вам сказати...

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