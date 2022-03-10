Україна готова до переговорів з Росією, але не поступиться своєю незалежністю і цілісністю - Єрмак
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Україна готова до переговорів про закінчення війни з Росією, але не поступиться своєю незалежністю і цілісністю.
Про це заяви глава Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю "Українській правді", повідомляє Цензор.НЕТ.
Єрмак розповів, що у влади є всі дані про ймовірні сценарії поведінки російської армії в Україні, і Україна готується до продовження боротьби. Однак президент розуміє і важливість мирних переговорів.
"Президент говорить, що ми готові до перемовин. Навіть сьогодні в мене питали іноземні журналісти, на які компроміси ми готові тощо т.д. Я їм відповів, що ми готові говорити, зустрічатися. Але точно для нас не існує компромісів, які пов’язані з нашою незалежністю, з нашої територіальною цілісністю, з нашим суверенітетом, з нашою свободою", - сказав Єрмак.
Глава Офісу президента розповів, що в України досі немає розуміння частини російських вимог, як то "денацифікація". За словами Єрмака, українська армія показала свою силу і зараз має підключитись українська дипломатія.
"Для мене це загадка (що означає "денацифікація" -ред). Поки що те, що відбувається з нашою країною, я це і сприймаю, як денацифікацію – але в сенсі боротьби з цілою нашою нацією. Я не розумію іншого сенсу. Якщо вони (Росія - ред.) під час перемовин доведуть, що вони мають на увазі, я зможу вам сказати...
Будь ласка, зачекайте...
Лучшее сейчас для Ермака, забиться под шконку и не отсвечивать. После победы разберемся ...
если рашка не соглашается ни на что, продолжая бомбить мирные кварталы....какие компромиссы можно найти, не соглашаясь на раша/ультиматум???
думаю навіть не сам зеля (все таки воно зассить) а ті дяді які стоять за його спиною і смикають за ниточки... (хіба великий секрет що він не самостійний ігрок?)
недарма... ой недарма вмскочив дерьмак (його й так довго не було чутно)
попри всій своїй гоноровій стійкості...меня здається що це все ж таки показаво картинка (бо іноді шось таке дивне проскакує в його базіканні)
то про що можна розмовляти з кремлівським терористом і вбивцею ? Скажіть , відверто , про ЩО ??
Єрмаче , невже не зрозуміло , з ким ми маємо справу ?
Це москальня і скажені пси , які мають на меті знищити нашу націю !😡
навіть як що він говорить щиро.
в що я не вірю.
ще хай татаров щось ляпне.