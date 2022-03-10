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Кулеба після перемовин із Лавровим: РФ пов'язує припинення вогню із виконанням вимог Путіна. Україна не здасться!
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Анталії завершилися перемовини Кулеби та Лаврова.
Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив сьогодні на брифінгу після перемовин із російським колегою Сергієм Лавровим, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні я почув, що припинення вогню пов'язано Російською федерацією з виконанням вимог, висунутих Путіним на адресу України. У зв'язку з цим, я хочу підтвердили ще раз, що Україна не здалася і не здасться. Ми готові до дипломатичних рішень, але, поки їх немає, будемо самовіддано захищати нашу землю від російської агресії", - зауважив глава МЗС України.
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+86 MAKAROV ddf66d11
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+49 ПравдаЛюбка
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Будь ласка, зачекайте...
Ймовірно, що під виглядом офіційних переговорів проводять якісь секретні особисті.
Кожних 2-3 дні мусять про щось секретно переговорити!
Якраз навпаки - ЗЕ показує США і Британії, котрі дуже багато інвестували в оборону України (замість ЗЕ!), що йому вірити не можна!
Що він може вчора обіцяти непримиренність, а нині побігти на задніх лапках і блеяти про компроміси щодо окупованих територій і нейтралітет України!!
Навіть гідроцефал зрозумів би, що якщо немає результату за 14 днів при планових 3 днях, а також приносять на підпис укази, в яких "здра срср вигляду 1925 року, але без продовольчої допомоги США", то все вже просрано.
Йому просто поки що насрати на українців, і, звісно, насрати на бидло в рашці. Баби ще народять. А не народять - попросить пару мільонів китайчат, а за це віддасть ще якусь мільонно-километрову область СИБІР-у в "концессію" "другу Сі".
Ждать от хутина что-то другое бессмысленно, этот сатана не из тех, кто уступит, хоть и пол россии тут положит в Украине.
Об этом представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря сообщила в Telegram, передает УНИАН.
"Россия по собственной инициативе вышла из Совета Европы",
Запам"ятайте , кляті москалі !!!!
путін-***** !!! Ти давно труп !!!
А Україна БУЛА !!! Є !!! І БУДЕ !!!
Навіть гідроцефал зрозумів би, що якщо немає результату за 14 днів при планових 3 днях, а також приносять на підпис укази, в яких "здра срср вигляду 1925 року, але без продовольчої допомоги США", то все вже просрано.
Йому просто поки що насрати на українців, і, звісно, насрати на бидло в рашці. Баби ще народять.
Если бы вы работали в крупном системном бизнесе, то вы бы знали, что пронырливый менеджер ВСЕГДА найдет железобетонные аргументы "почему не получилось". А честных и глупых - увольняют.
Путлеру докладывают, что ВСУ получают эшелоны западного вооружения и боеприпасов систем ПВО, за нас воюют целые подразделения западных наемников и т.п. Поэтому "быстро не получилось, но мы выигрываем. Ещё немного, ещё чуть-чуть".
Именно поэтому орки рвутся к Житомирской трассе, чтобы отрезать все пути снабжения.
Вы считаете, что путлеру докладывают какой ***** получает его "непобедимое" войско в Украине? Ок. Считайте.
Військові якось більш чіткіше висловлюють наміри.
Тож - їздити на перемовини ТРЕБА. Це як питання щодо закриття неба з боку НАТО - НАТО ніколи цього не зробить. Але під вимоги "закрийте НЕБО" - надає стільки допомоги і в таких вбивчих іграшках, скільки не кожна середня країна НАТО отримала за 20 років...
ИДИлавровНАХУЙ!!!!!
? Владі відомо, що вимагає народ?? Владі відомо, що українцям срати на вимоги хуібала?
Полонені москалі її будуть відбудовувати!!
Слава Героям ЗСУ!
Потрібно висловити наші вимоги: москалі полишають геть усі слов'янські землі,
відходять за ріку Дон, повертають Кубань.
Тоді Україна сприятиме їм в ЄС аби санкції на них не були настільки жорстокі.
© Голда Меир
Дивіться і вчіться. Ніяких рукопотискань із вбивцями і посмішок до них!
Кулеба молодець!
Українське Слово - це Головна Зброя Твоєї Душі.
Приснилось.
Прошу миттєво поширити.
"Іду дорогою
Іду Господньою
Над моєю дорогою
Божий дім стоїть
Ісуса Христа
В тому Домі
Іван Золотоуст стоїть
Дванадцять ключів золотих
В руках держить
Моїм ворогам замикає
Руки і ноги
Зуби і губи
Очі і язики
Ото моїм ворогам
І кара вся.
Амінь."
він не вів перемовин він оголосив умови капітуляції.
Кулеба повинен був би оголосити про це на увесь СВІТ.
Час оголосити що Україна не стане сателітом путінської фашистської хунти!!!!!!