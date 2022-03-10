Такої економічної війни проти нашої країни ще не було, - Пєсков про санкційний тиск
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Речник президента Російської Федерації Дмитро Пєсков назвав "абсолютно безпрецедентним" санкційний тиск на країну у зв’язку з вторгненням на територію України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН Про це він заявив 10 березня на брифінгу у Москві.
Він відмовився робити які-небудь прогнози через рекордну інфляцію рубля на ринку.
"Зараз щось прогнозувати – справа абсолютна невдячна, що називається гадати на кавовій гущі. Ситуація абсолютно безпрецедентна. Такої економічної війни, яка почалася проти нашої країни, не було", - поскаржився Пєсков.
Як повідомлялося, інфляція у Росії з 26 лютого по 4 березня дійшла до 2,22%.
Стрімке зростання цін, спричинене запровадженими санкціями і послабленням рубля на тлі нападу РФ на Україну, стало максимальним за тиждень з грудня 1998 року – тоді показник становив 11,6%.
Понад 300 іноземних компаній уже заявили про вихід з російського ринку, через що у Путіна рекомендували фактично конфіскувати активи цього бізнесу на території країни.
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No jesli vzjatj vnimanije, chto ovjos (Овес посівний) schitatj kak odna kormovaja jedenica, a kortoshka gde to 0,3 kormovije jedenici, to jagel kak ovsianka 1:1 - a chto, olenjam, i drugim zhivotnim polezno.
- нееет;
- БУДУТ,,,"
... 3,14Zда тебе красавица.
Zhrite i podavites suki.
**** брехливая... пургоносец ершикоподобный.... то ли еще будет !!!! о-ё-ёй !!!
- А а нас-то за что? Ведь фашисты не у на, а в Украине! ))
Вжарте їм по максимуму!
Сообщается, что наложены санкции примерно на 15 млрд фунтов стерлингов (почти 20 млрд долларов), которыми владеют эти олигархи. Санкции включают заморозку активов, запрет на сделки в Британии, а также запрет на въезд в страну.
В общей сложности под британские санкции попали:
Роман Абрамович - владеет футбольным клубом "Челси", имеет доли в сталелитейных гигантах "Евраз" и "Норильский никель"
Олег Дерипаска - владеет долями в En+ Group
Игорь Сечин - генеральный директор "Роснефти"
Андрей Костин - председатель правления банка ВТБ
Алексей Миллер - генеральный директор энергетической компании "Газпром"
Николай Токарев - президент российской государственной компании "Транснефть"
Дмитрий Лебедев - глава совета директоров "Банка Россия"
Нагадало анекдот про целку. ))
Перша шлюбна ніч. Ваня шпилить Марусю.
- Марусю, а чому ти не кричиш "Йой!"?
- А ти що, вже встромив?
- Так!
- Ну тоді "Йой!"
мацкалі завжди попереду всіх
А, оскільки цього не відбувається, значить, Європа, вжарте ще!
він знайшов туди найкоротший шлях
@GolyDovolen
·
8 ч
Крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni приостановила закупку нефти у России.
А уж дальше на выбор- от приведения рубля к реальной стоимости до спасения расеи от войны,или принуждения к миру!
Да причем тут "экономическая война", это у вас с севера нашествие песцов. (смотреть картинку выше)
Он что говорил? "Вы, - говорил карлик-фюрер, - введите все возможные ваши санкции и как можно скорее!"
И быдло, лыбясь, рукоплескало! А тепрь шо? Поперек глотки встало?
Газпрем - мечты сбываются!