Такої економічної війни проти нашої країни ще не було, - Пєсков про санкційний тиск

Речник президента Російської Федерації Дмитро Пєсков назвав "абсолютно безпрецедентним" санкційний тиск на країну у зв’язку з вторгненням на територію України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН Про це він заявив 10 березня на брифінгу у Москві.

Він відмовився робити які-небудь прогнози через рекордну інфляцію рубля на ринку.

"Зараз щось прогнозувати – справа абсолютна невдячна, що називається гадати на кавовій гущі. Ситуація абсолютно безпрецедентна. Такої економічної війни, яка почалася проти нашої країни, не було", - поскаржився Пєсков.

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Як повідомлялося, інфляція у Росії з 26 лютого по 4 березня дійшла до 2,22%.

Стрімке зростання цін, спричинене запровадженими санкціями і послабленням рубля на тлі нападу РФ на Україну, стало максимальним за тиждень з грудня 1998 року – тоді показник становив 11,6%.

Понад 300 іноземних компаній уже заявили про вихід з російського ринку, через що у Путіна рекомендували фактично конфіскувати активи цього бізнесу на території країни.