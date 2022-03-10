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Такої економічної війни проти нашої країни ще не було, - Пєсков про санкційний тиск

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Такої економічної війни проти нашої країни ще не було, - Пєсков про санкційний тиск

Речник президента Російської Федерації Дмитро Пєсков назвав "абсолютно безпрецедентним" санкційний тиск на країну у зв’язку з вторгненням на територію України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН Про це він заявив 10 березня на брифінгу у Москві.

Він відмовився робити які-небудь прогнози через рекордну інфляцію рубля на ринку.

"Зараз щось прогнозувати – справа абсолютна невдячна, що називається гадати на кавовій гущі. Ситуація абсолютно безпрецедентна. Такої економічної війни, яка почалася проти нашої країни, не було", - поскаржився Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Росію потрібно накласти "максимальні економічні витрати", - Джонсон

Як повідомлялося, інфляція у Росії з 26 лютого по 4 березня дійшла до 2,22%.

Стрімке зростання цін, спричинене запровадженими санкціями і послабленням рубля на тлі нападу РФ на Україну, стало максимальним за тиждень з грудня 1998 року – тоді показник становив 11,6%.

Понад 300 іноземних компаній уже заявили про вихід з російського ринку, через що у Путіна рекомендували фактично конфіскувати активи цього бізнесу на території країни.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+34
Ягель кацапи - вам за смаколик буде.
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10.03.2022 12:18
+34
Скоро не будет «вашей» страны.
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10.03.2022 12:18
+31
Ну так ,нравится - не нравится ...
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10.03.2022 12:18
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Ягель кацапи - вам за смаколик буде.
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10.03.2022 12:18 Відповісти
Питательная ценность ягеля очень высока: 1 центнер ягеля заменяет 3 центнера картофеля[23].

No jesli vzjatj vnimanije, chto ovjos (Овес посівний) schitatj kak odna kormovaja jedenica, a kortoshka gde to 0,3 kormovije jedenici, to jagel kak ovsianka 1:1 - a chto, olenjam, i drugim zhivotnim polezno.
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10.03.2022 12:25 Відповісти
Ну так ,нравится - не нравится ...
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10.03.2022 12:18 Відповісти
" - у вас несчатные случаи на стройке были?
- нееет;
- БУДУТ,,,"
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10.03.2022 13:24 Відповісти
І дальше мабуть так:
... 3,14Zда тебе красавица.
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10.03.2022 17:36 Відповісти
Скоро не будет «вашей» страны.
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10.03.2022 12:18 Відповісти
Этот "Призрак масквы" старается, как может
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10.03.2022 12:43 Відповісти
V principe eto toljko podgotovka i chastniki vlupili po mordosam, no samij sok jeshcho toljko na podgotvke.
Zhrite i podavites suki.
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10.03.2022 12:19 Відповісти
у пИськова дочка гражданка США, так же как и жЕна-навка...
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10.03.2022 12:19 Відповісти
Картина Репина " Не ждали"?
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10.03.2022 12:19 Відповісти
Скорее картина Саврасова. "Грачи прилетели". ))
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10.03.2022 12:30 Відповісти
И за что и почему-ничего я не пойму... Да,письков?
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10.03.2022 12:20 Відповісти
от йовбак, вас ж упоротих, попереджали, що вам намалюють кінець, піздець і кришечку!
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10.03.2022 12:20 Відповісти
Та ты шо,письков! Я щас заплАчу
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10.03.2022 12:20 Відповісти
Кофейная гуща - это, кстати, неплохо. Сейчас вместо рейтинговых агентств будет кофейная гуща.
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10.03.2022 12:20 Відповісти
Для начала кофе недо доставить. А контейнеры всё. Так что чай по-ленински, это максимум.
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10.03.2022 12:25 Відповісти
Eto ne voina. Eto toliko specoperacija.
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10.03.2022 12:21 Відповісти
ой..и за что ж это ангелоподобной миротпотворной рашке??? письков не вспомнил???
**** брехливая... пургоносец ершикоподобный.... то ли еще будет !!!! о-ё-ёй !!!
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10.03.2022 12:21 Відповісти
Это напоминает удивлённо-возмущённое негодование:
- А а нас-то за что? Ведь фашисты не у на, а в Украине! ))
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10.03.2022 12:28 Відповісти
Це він притворяється, щоб більше санкцій не вводили.
Вжарте їм по максимуму!
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10.03.2022 12:23 Відповісти
Какой ещё "войны"? Это всего лишь простая экономическая операция по денацификации и демилитаризации путлеровского недорейха - и только.
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10.03.2022 12:23 Відповісти
Яка економічна війна...? Щось ця кацапура гонить. Не війна, а економічна спецоперація.
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10.03.2022 12:23 Відповісти
........Великобритания ввела санкции против семи российских олигархов из-за войны России против Украины. Под ограничения попали Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Игорь Сечин и другие близкие к президенту России Владимиру Путину олигархи.

Сообщается, что наложены санкции примерно на 15 млрд фунтов стерлингов (почти 20 млрд долларов), которыми владеют эти олигархи. Санкции включают заморозку активов, запрет на сделки в Британии, а также запрет на въезд в страну.

В общей сложности под британские санкции попали:

Роман Абрамович - владеет футбольным клубом "Челси", имеет доли в сталелитейных гигантах "Евраз" и "Норильский никель"

Олег Дерипаска - владеет долями в En+ Group

Игорь Сечин - генеральный директор "Роснефти"

Андрей Костин - председатель правления банка ВТБ

Алексей Миллер - генеральный директор энергетической компании "Газпром"

Николай Токарев - президент российской государственной компании "Транснефть"

Дмитрий Лебедев - глава совета директоров "Банка Россия"
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10.03.2022 12:23 Відповісти
"Санкції нам на користь!"
Нагадало анекдот про целку. ))
Перша шлюбна ніч. Ваня шпилить Марусю.
- Марусю, а чому ти не кричиш "Йой!"?
- А ти що, вже встромив?
- Так!
- Ну тоді "Йой!"
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10.03.2022 12:24 Відповісти
А пов'язати безпрецедентний санкції з бнзпрецедентною агресією інтелекту не вистачає?
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10.03.2022 12:24 Відповісти
якщо є можливість ступити у гівно
мацкалі завжди попереду всіх
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10.03.2022 12:24 Відповісти
тупое стадо не понимает какой ****** их всех ждёт, принципе этого до конца никто не понимать, понятно одно будет так хреново как ещё никогда не было
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10.03.2022 12:24 Відповісти
Якби ці санкції справді були б для них тяжкими - то вони вже б втікали з України.
А, оскільки цього не відбувається, значить, Європа, вжарте ще!
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10.03.2022 12:25 Відповісти
Кацапи, ану ж використовуйте власну термінологію. Це спеціальна економічна операція
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10.03.2022 12:25 Відповісти
через 40 років росія могла б опинитися в повній дупі якби не путін,
він знайшов туди найкоротший шлях
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10.03.2022 12:25 Відповісти
Звикли падлюки що все з рук сходило, а тут нравица не нравица - їжте не обляпайтесь
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10.03.2022 12:26 Відповісти
Так и со времен гитлера никто так не хамил цивилизации.
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10.03.2022 12:26 Відповісти
Ladno ne drifjte tam, vot bubochka poboltajet s ******(mozhet i v obnimku) i budet vam legche. Kstati on imejet opit - vmesto togo chtob rashka vzdjornutj za zahvat Ukrainskih koroblei i po morskomu sudu ih vipernutj iz vseh portov, bubochka sdelal obmen, pravda, dolgo derzhalsia, do poslednego dnja.
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10.03.2022 12:28 Відповісти
Это не экономическая война, а специальная экономическая операция по деэкономизации раши
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10.03.2022 12:28 Відповісти
піськов- ти чесно скажи- болить попа????
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10.03.2022 12:28 Відповісти
Це економічна спецоперація з денацифікації росії. Шо дебіл не розуміє? Його попередили полізеш до України отримаєш, а він тепер репетує "памагітє бьют!"
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10.03.2022 12:30 Відповісти
А Піськов думав, що їм, недолюдям, аплодувати будуть?!?! Лайно своє невдовзі жерти будуть і облизуватись, виродки!
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10.03.2022 12:31 Відповісти
Хотілось що б ця терористична краіна росія зникла назавжди ,це імперія зла.
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10.03.2022 12:31 Відповісти
война млять , и тут война ...а не ваше ***** подняло экономику на такой уровень , что опрокинуть её не составило никаких проблем ... много потребляли и ни чего не производили , а теперь приплыли
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10.03.2022 12:32 Відповісти
Так і новітня історія не знала фашизму крім вас теперішніх
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10.03.2022 12:32 Відповісти
Голый Патриот


@GolyDovolen

·
8 ч



Крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni приостановила закупку нефти у России.
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10.03.2022 12:33 Відповісти
Кто бы мог подумать что присоединив *днр* к Рашке ета Дыра поглотит такую страну как Рашка. Но видимо кацапское руководство о чем то таком подозревало, не зря же они хотели ету Дыру в Украину внедрить
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10.03.2022 12:33 Відповісти
Что, *** неожиданно. И что вы придурки умудрились утворить?
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10.03.2022 12:33 Відповісти
Власне, це лише початок
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10.03.2022 12:34 Відповісти
Казали ж не раз. Vам *****
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10.03.2022 12:36 Відповісти
Чорний Песець: А я вже в скотокацапії:
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10.03.2022 12:37 Відповісти
это только цветочки?
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10.03.2022 12:38 Відповісти
Нравица, не нравица...
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10.03.2022 12:41 Відповісти
Жри кацапська красавіца!
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10.03.2022 13:18 Відповісти
***** лживый,так удивляется,а за что они нас не любят?!сдохни мразь со своим ******!!!!!!!!!!!!
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10.03.2022 12:41 Відповісти
И самое интересно, ведь за что, "мы ж ничего такого не сделали", да? )))))))))))))))))))))
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10.03.2022 12:41 Відповісти
ниче, песков, привыкните, все терпят и вы терпите...
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10.03.2022 12:44 Відповісти
припікає козломордим.... це тільки начало....
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10.03.2022 12:45 Відповісти
Какая война?!!!!! Это финансовая спецоперация!
А уж дальше на выбор- от приведения рубля к реальной стоимости до спасения расеи от войны,или принуждения к миру!
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10.03.2022 12:51 Відповісти
а от я вірю, коли рашисти говорять, що санкціїї їм на користь я лише можу добавити не тільки їм.
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10.03.2022 12:58 Відповісти
Да ладно вам. Это только добрые американцы/европейцы. Вот когда за вас возьмется Китай, вот тогда и будете волать на весь свет, что было, а чего не было.
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10.03.2022 13:09 Відповісти
"Такой экономической войны, которая началась против нашей страны" (С)
Да причем тут "экономическая война", это у вас с севера нашествие песцов. (смотреть картинку выше)
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10.03.2022 13:14 Відповісти
Це тільки початок суки, вас треба зничтожити щоб і духу смердючого руцького ніде не було.
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10.03.2022 13:20 Відповісти
Так це ж тільки початок драконовських санкцій. Для Бензозаправки дефолт - карма.
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10.03.2022 13:25 Відповісти
Ботоксний шибздик обнулив себе і успішно обнуляє державу Швабростан.
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10.03.2022 13:26 Відповісти
как там лизонька, судопроизводством уже занялась. или строчит минеты у арабов на обратный билет?
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10.03.2022 13:37 Відповісти
Она точно занимается суднопроизводством - судна из-под бункерного успевает ли выносить?
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10.03.2022 14:02 Відповісти
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10.03.2022 13:44 Відповісти
Кацапы плохо изучают речи своего карлик-фюрера.
Он что говорил? "Вы, - говорил карлик-фюрер, - введите все возможные ваши санкции и как можно скорее!"
И быдло, лыбясь, рукоплескало! А тепрь шо? Поперек глотки встало?

Газпрем - мечты сбываются!
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10.03.2022 14:01 Відповісти
"Не смешите нас своими санкциями!" уже было?
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10.03.2022 14:31 Відповісти
 
 